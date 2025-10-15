Răspunsul Kremlinului după ce Trump l-a însărcinat pe trimisul său special să se concentreze pe războiul din Ucraina
Adevarul.ro, 15 octombrie 2025 12:30
Kremlinul a răspuns marți declarațiilor lui Donald Trump privind faptul că SUA își vor îndrepta atenția asupra soluționării războiului din Ucraina, după ce au mediat încheierea unui armistițiu în Fâșia Gaza, după doi de ani de război, relatează Reuters.
Acum 5 minute
12:45
Trump amenință că va cere FIFA să mute meciuri de la Cupa Mondială 2026 „dacă cineva face o treabă greşită” # Adevarul.ro
Preşedintele american a declarat că preşedintele FIFA va muta meciuri de la Cupa Mondială de fotbal din 2026 dacă el i-o va cere.
12:45
Fostul solist al trupei „Gaz pe foc” critică chemarea rezerviștilor la exerciții. Andrei Roșu: „Oamenii trebuie tratați cu respect” # Adevarul.ro
Andrei Roșu, fostul solist al trupei „Gaz pe foc”, a criticat modul în care Ministerul Apărării Naționale a comunicat chemarea rezerviștilor la exercițiile de mobilizare.
12:45
Alexandru Nazare, vizită oficială în SUA: „România este pregătită pentru noi investiții” # Adevarul.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, se află din nou într-o vizită oficială în Statele Unite, unde promovează oportunitățile economiei românești în fața partenerilor americani.
12:45
Balerinul Serghei Polunin a rămas fără cetățenie ucraineană. Simpatizantul lui Putin a fost vizat de un decret prezidențial semnat de Zelenski # Adevarul.ro
Celebrul balerin Serghei Polunin a pierdut cetățenia ucraineană în urma unui decret semnat de președintele Volodimir Zelenski pe 14 octombrie 2025, potrivit autorităților ucrainene.
Acum 30 minute
12:30
Acum o oră
12:15
Black Friday 2025, evenimentul mult așteptat de românii care vănează reduceri, va fi lansat curând, trei mari retaileri anunțând deja data lansării. În mod normal, Black Friday, care a luat naștere în SUA, începe imediat după Ziua Recunoștinței, sărbătorită pe 27 noiembrie.
12:15
O femeie și soțul ei, bătuți și jefuiți în propria casă de doi indivizi cu cagule. Cu câți bani au plecat # Adevarul.ro
Doi indivizi au fost reținuți de polițiștii din Dolj, la o lună după ce ar fi intrat, cu fețele acoperite, într-o casă și au agresat o femeie și pe soțul acesteia.
12:15
Ludovic Orban, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „Trebuie organizate cât mai repede” # Adevarul.ro
Ludovic Orban a declarat că alegerile pentru Primăria Capitalei ar trebui organizate cât mai rapid.
12:15
Trump amenință că va cere FIFA să mute meciuri de la Cupa Mondială 2026 „dacă cineva face o treabă greşită” # Adevarul.ro
Preşedintele american a declarat că preşedintele FIFA va muta meciuri de la Cupa Mondială de fotbal din 2026 dacă el i-o va cere.
12:00
Abuzuri și decese prin neglijență în spitalele psihiatrice din România. Cum a criticat Comitetul pentru Prevenirea Torturii țara noastră: „Maltratare” # Adevarul.ro
Comitetul pentru prevenirea torturii (CPT) al Consiliului Europei (CoE) îndeamnă autoritățile din România într-un raport publicat miercuri să ia măsuri în ce privește deficiențele grave constatate în tratamentul și condițiile de detenție ale pacienților din spitalele de psihiatrie.
12:00
Ce s-a întâmplat, de fapt, în ultima ședință a coaliției. Social-democrații au părăsit discuțiile după un nou scandal # Adevarul.ro
Ies la iveală tot mai multe informații din ședința coaliției de guvernare de marți. Liderii PSD au plecat înaintea finalizării discuțiile, iar plângerea penală depusă de un membru USR a încins discuțiile.
Acum 2 ore
11:45
Deblocare, scroll și tap: aceste 3 gesturi simple delimitează astăzi întreaga aventură a reducerilor de Black Friday. În 2025, smartphone-ul nu mai este doar telecomanda vieții cotidiene, ci punctul zero al cumpărăturilor.
11:45
„Rusia a pierdut un milion și jumătate de soldați”. Putin trebuie „să facă ceva” pentru a încheia războiul, spune Trump # Adevarul.ro
Președintele rus Vladimir Putin ar trebui „să facă ceva” pentru a opri războiul din Ucraina, care devine un eșec costisitor pentru Moscova, a declarat marți președintele american Donald Trump, potrivit Kyiv Independent.
11:45
Pornirea sistemelor centralizate de încălzire din Capitală nu depinde doar de vreme, ci și de respectarea unor condiții tehnice.
11:45
Primul control cu drone al Gărzii de Mediu. Verificări în Ilfov pentru depistarea arderilor ilegale de deşeuri. „Imaginile vor fi probe în dosar” # Adevarul.ro
Garda Națională de Mediu a desfășurat prima acțiune de control cu drone în localitatea Sintești, județul Ilfov.
11:45
Rusofilul Vladislav Blănuță, gest pe placul armatei ucrainene. Fotbalistul își cumpără liniștea cu o sumă considerabilă # Adevarul.ro
Jucătorul lui Dinamo Kiev, cu cetățenie română și moldovenească, pedepsit pentru mai multe postări pro-Rusia.
11:30
Un elev de 12 ani din Brăila, bătut pe stradă de tatăl unui coleg. Bărbatul l-ar fi așteptat la terminarea orelor # Adevarul.ro
Un copil de 12 ani din Brăila a fost bătut de tatăl unui coleg de școală, în apropierea unei stații de autobuz.
11:30
FlexPayz, inovația suedeză recunoscută de Casa Regală: povestea unui inel care unește tehnologia și eleganța # Adevarul.ro
Într-o epocă în care tehnologia este peste tot, FlexPayz a reușit să o facă invizibilă, dar indispensabilă.
11:15
Primăria Sectorului 1 a cumpărat cu 1,7 milioane de euro Casa Petrescu. Ce destinație va avea # Adevarul.ro
Primăria Sectorului 1 a cumpărat cu 1,7 milioane de euro Casa negustorului Dimitrie Petrescu, o clădire istorică situată pe Calea Griviței, care a fost construită în urmă cu 130 de ani.
11:15
Conspiraționistul Alex Jones, susținător al lui Călin Georgescu, trebuie să plătească daune de aproape 1,5 miliarde de dolari. Faptele grave de care a fost acuzat # Adevarul.ro
Conspiraționistul american Alex Jones, obligat să plătească aproape 1,5 miliarde de dolari către familiile victimelor masacrului din 2012 de la şcoala Sandy Hook, pe care el l-a negat.
11:15
NATO dezbate regulile de angajament ale statelor membre, pentru a răspunde mai eficient la noi incursiuni aeriene # Adevarul.ro
NATO caută modalități de a închide breșele din apărarea sa aeriană, ca răspuns la incursiunile tot mai numeroase ale unor roiuri de drone și avioane rusești ce pătrund în spațiul aerian al membrelor Alianței, relatează Politico.
11:15
CTP critică refuzul medicilor de a efectua avorturi la cerere: „o violare a drepturilor fundamentale ale persoanei umane” # Adevarul.ro
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu critică refuzul unor medici din spitalele de stat de a efectua avorturi la cerere, considerând că această practică încalcă drepturile fundamentale ale femeilor și le reduce libertatea de a dispune de propriul corp.
11:00
Transferul rapid de fișiere între tabletă și telefon a devenit o necesitate pentru mulți utilizatori.
11:00
Postul intermitent, metoda prin care pot fi reglate toate circuitele din organism, nu e pentru oricine. Persoanele care prezintă riscuri # Adevarul.ro
Dacă întrerupem alimentația de la un anumit număr de ore în sus, glicemia și grăsimile din sânge scad. Un hormon întră în joc în acest interval și reglează toate circuitele din organism, explică specialiștii.
11:00
Țigla metalică Bilka și protecția împotriva grindinei: cât de rezistent este acoperișul tău # Adevarul.ro
Când vremea se schimbă brusc și grindina lovește cu forță, primul element al casei care preia impactul este acoperișul. În ultimii ani, tot mai mulți proprietari de locuințe din România au trecut la soluții durabile, precum țigla metalică Bilka, tocmai pentru a se proteja de fenomenele meteo
11:00
Ronaldo a mai călcat în picioare un record. Este cel mai bun marcator din toate timpurile în preliminariile mondiale # Adevarul.ro
La 40 de ani, portughezul Cristiano Ronaldo continuă să doboare recorduri.
Acum 4 ore
10:45
Cine este Alexandru Munteanu, omul pe care Chişinăul îl vede drept premierul unei noi etape economice # Adevarul.ro
Nominalizarea omului de afaceri Alexandru Munteanu pentru funcția de premier al Republicii Moldova marchează o posibilă schimbare de direcție la Chișinău.
10:45
Schimbare pe străzile din Iran: tot mai multe femei renunță la hijabul obligatoriu, în ciuda riscurilor. De la ce a pornit mișcarea națională # Adevarul.ro
Pe străzile Iranului se simte o schimbare fără precedent: tot mai multe femei aleg să renunțe la hijabul obligatoriu, riscând arestarea. Ceea ce a început ca un gest de sfidare s-a transformat într-o mișcare națională care pune la încercare autoritatea regimului.
10:30
Percheziții DNA la o firmă de ridesharing din Timișoara. Prejudiciu estimat la peste 30 de milioane de lei # Adevarul.ro
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) efectuează, miercuri dimineață, percheziții la sediul unei societăți comerciale de ride-sharing din Timișoara.
10:30
Un bărbat și o femeie, reținuți la Sibiu pentru crimă. Au ucis în bătaie un bărbat şi l-au îngropat pe un teren # Adevarul.ro
Un bărbat şi o femeie au fost reţinuţi în Sibiu, fiind suspectacţi că au ucis un bărbat de 67 de ani, pe care l-au îngropat parţial pe un teren viran.
10:00
Mai mult de trei sferturi dintre angajații și candidații la noi locuri de muncă participanți la un sondaj au declarat că au fost semnificativ afectați de scumpiri, o bună parte dintre aceștia îndreptându-se spre munca remote pentru a elimina cheltuielile de transport.
10:00
Platforma care gestionează cardurile de sănătate va fi înlocuită. CNAS dă asigurări că pacienții nu vor fi afectați # Adevarul.ro
Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) îi asigură pe pacienți și pe furnizorii de servicii medicale că platforma PIAS rămâne funcțională până la înlocuirea, în anul 2026, cu un sistem modern, sigur și accesibil.
10:00
Percheziții de amploare în Timiș. Un bărbat urmărit internațional pentru furt, prins la Lugoj. Un al doilea suspect este căutat în continuare # Adevarul.ro
Sunt percheziții de amploare, miercuri dimineață, 15 octombrie, în județul Timiș. Polițiștii și mascații au descins la mai multe adrese, în cadrul unei anchete ce vizează o rețea de hoți de aparatură electronică care acționa în Franța.
09:45
Un șofer este în comă, la spital, în urma unui accident petrecut marți seară la intrarea în municipiul Tecuci din Galați. Victima a avut nevoie de descarcerare.
09:30
Un deținut și-a redus pedeapsa după ce a accesat sistemul informatic al închisorii. A fost denunțat de colegii cărora le scurtase condamnarea # Adevarul.ro
Un deținut din Penitenciarul Târgu Jiu a reușit să preia controlul asupra sistemului informatic al instituției și să își modifice datele de detenție, reducându-și pedeapsa în mod fraudulos. Acesta a făcut și câteva cumpărături online și a redus și pedepsele colegilor săi.
09:15
Renunță Răzvan Marin la națională, după ce Mircea Lucescu l-a făcut praf? Răspunsul mijocașului de la AEK Atena # Adevarul.ro
Răzvan Marin, 29 de ani, a fost scos țap ispășitor pentru nereușitele naționalei din actuala campanie de calificare.
09:15
Scandal uriaș în rândul tinerilor republicani americani. Discuții șocante despre viol și camera de gazare: „Sunt gata să privesc cum ard oamenii” # Adevarul.ro
Lideri ai organizației Tineretului Republican din mai multe state americane au fost surprinși într-un grup de discuții pe Telegram folosind un limbaj rasist, antisemit și violent, potrivit unei anchete.
09:15
De ce plătesc românii dublu pentru energie față de vest-europeni. Bogdan Ivan: „O realitate confirmată de date oficiale” # Adevarul.ro
După ce a constatat că a stârnit numeroase reacții cu declarația sa potrivit căreia „România plătește cel mai scump curent, uneori, pe anumite intervale orare, din Europa”, Bogdan Ivan, ministrul Energiei, arată, cu date oficiale, că afirmația sa „nu e o exagerare”.
Acum 6 ore
08:45
Un seism cu magnitudinea 4 s-a produs miercuri dimineaţa, la ora 7:57, în judeţul Satu Mare, arată datele publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
08:15
Cosmin Olăroiu, sfâșiat de durere după ratarea calificării directe la Mondial. Ce urmează pentru naționala lui # Adevarul.ro
Cosmin Olăroiu (56 de ani) sper să ducă naționala arabă la turneu final.
08:15
Jaqueline Cristian este sferturile de finală la Osaka. A întors meciul după un set pierdut la zero # Adevarul.ro
Jaqueline Cristian este în sferturile de finală la WTA 250 de la Osaka (Japonia).
08:00
Chatboți AI care promit, contra cost, discuții cu sfinții, cu Hristos și chiar cu Dumnezeu. „Mi-a vorbit cu adevărat și am plâns” # Adevarul.ro
Au apărut chatboții AI care promit linie directă cu Dumnezeu și cu mai mulți sfinți, oferind sfaturi personalizate, în funcție de nevoile credincioșilor, potrivit Antena 3 CNN.
07:45
Două industrii ar trebui să modeleze viitorul Americii. Una prosperă, cealaltă stagnează # Adevarul.ro
În economia Statelor Unite se conturează o discrepanță tot mai mare între două sectoare considerate esențiale pentru viitorul țării: inteligența artificială și producția industrială.
07:30
SUA au confiscat bitcoin de 15 miliarde de dolari, dintr-o escrocherie în Cambodgia. Cum funcționa schema # Adevarul.ro
Departamentul de Justiţie al Statelor Unite (DOJ) a anunţat marţi că a confiscat bitcoin în valoare de 15 miliarde de dolari, proveniţi dintr-o amplă schemă de fraudă criptografică de tip „pig butchering”, operată din Cambodgia.
07:15
„Prăjește” un roi de drone în câteva secunde: robotul terestru TRX a primit o armă cu microunde # Adevarul.ro
Companii americane din sectorul apărării — Epirus şi General Dynamics Land Systems (GDLS) — au dezvăluit un sistem robotic autonom denumit Leonidas AR, conceput pentru neutralizarea roiurilor de drone inamice.
07:00
„Tomahawk pe roți”. O companie americană a prezentat noi vehicule de luptă ce pot lansa temutele rachete. Ar putea fi testate în Ucraina? # Adevarul.ro
Compania americană Oshkosh Defense a dezvăluit, la expoziţia AUSA 2025, o familie de vehicule autonome multi‑misiune FMAV (Family of Multi‑mission Autonomous Vehicles).
07:00
Tragedie în Venezuela: 14 oameni au murit într-o mină de aur inundată în urma ploilor abundente # Adevarul.ro
Paisprezece mineri au murit în timp ce lucrau în subteran, într-o mină de aur din sud-estul Venezuelei, la graniţa cu Guyana şi Brazilia, inundată în urma ploilor abundente.
Acum 8 ore
06:45
Autorităţile locale din Ucraina au ordonat marţi, 14 octombrie, evacuarea familiilor din zeci de sate din apropierea oraşului Kupiansk, din nord-estul ţării, care a fost aproape complet distrus în urma atacurilor rusești.
06:30
Hamas s-a grăbit să reducă presiunea asupra fragilului armistiţiu în războiul cu Israelul și a returnat marți, 14 octombrie, cadavrele mai multor ostatici morți.
06:30
SRI va lupta din nou cu corupția. Avertismentul unui profesor de Drept: „Nu se face anticorupție implicând serviciile” # Adevarul.ro
Intenția președintelui Nicușor Dan de a implica SRI în lupta anticorupție este criticată de un renumit avocat și profesor de Drept Penal, Sergiu Bogdan, dar și de cunoscutul politolog Cristian Pîrvulescu.
