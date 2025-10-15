“Mă aștept să fiu titular!” Răzvan Marin continuă disputa cu Mircea Lucescu
15 octombrie 2025
Răzvan Marin a făcut o nouă serie de declaraţii care par să adâncească disputa cu Mircea Lucescu. El i-a transmis selecţionerului că, din punctul lui de vedere, trebuie să fie titular la echipa naţională a României. "Mă aștept să fiu. Cumva ne-am și câștigat acest statut în timp, nu suntem doar noi (n.r. el și […]
• • •
“Marca Steaua să fie scoasă la licitaţie!” Victor Piţurcă, de partea lui Gigi Becali în războiul cu MApN # Antena Sport
Gigi Becali se bucură de un aliat surpriză în lupta lui pentru a pune mâna pe marca Steaua. Victor Piţurcă crede că MApN ar trebui să scoată la licitaţie marca, iar Gigi Becali, dacă are bani, să o cumpere! „Nu sunt în temă foarte bine cu legislația. Dacă așa spune legea, sunt de acord (n.r. […]
Gigi Becali s-a ambalat degeaba. Câți bani ar primi de fapt patronul de la FCSB de pe urma Cupei Mondiale # Antena Sport
Gigi Becali ar urma să nu primească patru milioane de euro de pe urma jucătorilor FCSB-ului care ar putea fi prezenți la Cupa Mondială, așa cum susținea patronul după victoria României cu Austria. De fapt, finanțatorul roș-albaștrilor ar putea să încaseze maxim 1,5 milioane de euro, într-un caz extrem de favorabil, care presupune în mod […]
Ilie Năstase divorţează de a cincea soţie. Ce se întâmplă la partaj cu averea fostului tenismen al României # Antena Sport
Un nou divorţ în lumea sportului românesc. Ilie Năstase şi soţia Ioana au decis să meargă pe căi separate. Cei doi au decis să divorţeze după şase ani de căsnicie. Anunţul a fost făcut chiar de Ioana, care a decis să pună capăt relaţiei după ce de ani buni relaţia lor a cunoscut mai multe […]
Cristiano Ronaldo a reacționat după ce a doborât un nou record în fotbal: “Nu e un secret” # Antena Sport
Cristiano Ronaldo a postat un mesaj pe conturile sale de rețele sociale după ce a devenit aseară golgheterul all-time al preliminariilor de Cupa Mondială. În meciul dintre Portugalia și Ungaria de pe Jose Alvalade, încheiat cu scorul de 2-2, "CR7" a marcat două goluri și a devenit lider solitar în ierarhia menționată anterior. Atacantul de […]
Decizia oficială luată de FCSB în cazul lui Vlad Chiricheș. Becali i-a transmis clar: “Nu mai poate” # Antena Sport
Vlad Chiricheș are un sezon slab la FCSB, iar Gigi Becali a anunţat că nu-l mai vea în primul 11. La câteva zile distanţă de la afirmaţia făcută, clubul a luat totuşi o decizie surprinzătoare. Vlad Chiricheş a fost introdus pe lista UEFA! După accidentarea gravă a lui Mihai Popescu, FCSB caută soluţii pentru postul […]
Mircea Lucescu a explicat de ce a zis „în primul rând, este victoria mea cu Austria!” # Antena Sport
Mircea Lucescu a fost criticat pentru afirmaţia făcută la finalul meciului cu Austria. El a declarat atunci: „această victorie este în primul rând a mea". La câteva zile distaţă de la victoria cu Austria, selecţionerul României a explicat de ce a zis acest lucru. El crede că aşa cum a fost criticat în ultima vreme, […]
“Victoria dă dependență”. David Popovici a revăzut cum a câștigat aurul la Singapore și a spus răspicat # Antena Sport
David Popovici a participat din nou la un eveniment al companiei de software UiPath, care este deținută de către Daniel Dines, unul dintre cei mai bogați români. În Dubai, campionul de la natație a rememorat una dintre cursele "de aur" pe care le-a avut în vară la Singapore, după care a vorbit despre cum vede […]
Zeljko Kopic n-a ținut cont de orgolii. Antrenorul a numit jucătorul din Liga 1 pe care l-ar transfera la Dinamo # Antena Sport
Zeljko Kopic a fost prezent într-o emisiune înainte de derby-ul contra Rapidului care va avea loc duminică. În cadrul dialogului avut, tehnicianul croat a vorbit despre campania de transferuri care urmează pentru alb-roșii în vară, după care a răspuns la o întrebare interesantă: Ce jucător ar aduce din Liga 1 la Dinamo dacă nu ar […]
Cea mai slabă națională din preliminarii: 10/10 și golaveraj 2-53! “Pirații”, doar două victorii în zece ani # Antena Sport
Preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026 se apropie de final. În Africa, s-au stabilit deja echipele calificate (Egipt, Senegal, Africa de Sud, Capul Verde, Maroc, Coasta de Fildeș, Algeria, Tunisia și Ghana) precum și cele patru selecționate care vor merge la baraj (Gabon, RD Congo, Camerun și Nigeria). Tot din Africa vine și cea mai […]
Naționalele României și-au aflat adversarele din optimi de la Europeanul pe Echipe. Duel cu “repetiție” # Antena Sport
Reprezentativele masculine și feminine ale României și-au aflat recent adversarele peste care vor da în optimile de finală de la Campionatul European pe Echipe din Croația. Printr-o coincidență pură, atât "tricolorii", cât și "tricolorele" vor întâlni selecționatele Serbiei pentru un loc în sferturile de finală. Ambele naționale vor disputa mâine, 16 octombrie, partidele din optimi. […]
Sorana Cîrstea s-a calificat și ea în sferturi la Osaka. Două românce, între ultimele opt de la Japan Open # Antena Sport
Sorana Cîrstea, locul 51 WTA, s-a calificat miercuri în sferturile de finală ale turneului de categorie WTA 250 de la Osaka, cu premii totale de 275.094 dolari. Cîrstea a învins-o în optimi pe Katie Boulter (Marea Britanie, 59 WTA), scor 6-3, 6-1, într-o oră şi nouă minute. Peste cine poate da Sorana Cîrstea în sferturi […]
Gigi Becali scapă de plata a peste 100.000 de euro. Patronul de la FCSB, ajutor de la FIFA # Antena Sport
Gigi Becali a primit o veste extrem de proastă în momentul în care Mihai Popescu s-a accidentat în timpul partidei de la națională dintre România și Austria. Latifundiarul din Pipera nu este nevoit însă să acopere el costurile operației și salariul jucătorului în perioada în care lipsește, pentru că el s-a "rupt" în timpul acțiunii […]
“Scandalosul atacant a publicat factura”. Ce s-a scris în Ucraina după ce Blănuță a donat bani către armată # Antena Sport
Reacția presei din Ucraina nu a întârziat să apară, după ce Vladislav Blănuță a decis să doneze o sumă de 700.000 de grivne (echivalentul a 74.000 de lei) către Forțele Armate, în contextul războiulului cu Rusia. Unul dintre site-urile din țara în care evoluează jucătorul lui Dinamo Kiev s-a arătat surprins de decizia atacantului, în […]
A fost numit selecționerul Statelor Unite la baschet. Alesul, palmares cu 2 titluri și 4 patru finale de NBA # Antena Sport
Erik Spoelstra, antrenorul formaţiei Miami Heat, a fost numit selecţionerul echipei masculine de baschet a Statelor Unite până la Jocurile Olimpice 2028 de la Los Angeles, a anunţat Federaţia americană de baschet, marţi, conform AFP. Echipele SUA, compuse din vedete ale NBA, au în palmares 17 titluri olimpice, dintre care cinci consecutive începând cu 2008. […]
6 echipe s-au calificat aseară la Cupa Mondială din 2026. 20 de “bilete” rămase pentru turneul final # Antena Sport
Africa de Sud, Senegal şi Coasta de Fildeş s-au calificat marţi seara la Cupa Mondială de Fotbal din 2026, după ce au obţinut victorii în ultimele meciuri din preliminariile africane, transmit agenţiile internaţionale de presă. Din zona Asiei, Qatar și Arabia Saudită și-au asigurat și ele "biletele" pentru turneul final, în timp ce Anglia a […]
Neluțu Varga pune la cale o revenire spectaculoasă la CFR. Pe cine vrea să aducă președinte în locul lui Balaj # Antena Sport
Neluțu Varga a vorbit despre profilul de președinte pe care și-l dorește la CFR Cluj, după ce a fost pus în postura de a căuta un nou om pe aceasă funcție odată cu plecarea lui Cristi Balaj. Finanțatorul clubului din Gruia a punctat calitățile pe care le vrea de la noul conducător și a oferit […]
Leo Messi a doborât un nou record! Borna atinsă de superstar după ultimul meci de la națională # Antena Sport
Lionel Messi a devenit lider absolut într-un nou clasament după cel mai recent meci disputat la naționala Argentinei contra selecționatei din Puerto Rico. În partidă amicală a "pumelor", decarul nu a înscris vreun gol, însă a oferit două pase decisive care l-au făcut să doboare un nou record. Superstarul care evoluează pentru Inter Miami a […]
Jaqueline Cristian, calificare spectaculoasă în sferturi la Osaka. Românca a revenit după 0-6 în primul set # Antena Sport
Jaqueline Cristian (47 WTA) a obținut a doua ei victorie de la Japan Open, după ce a învins-o în optimile de finală pe Jessica Bouzas Maneiro în trei seturi. Românca a început extrem de slab duelul și s-a văzut condusă cu 6-0, însă a revenit și a reușit calificarea în sferturile de finală ale competiției. […]
Reacția halucinantă a lui Gigi Becali când a aflat de accidentarea lui Valentin Crețu: “Eh, nu are nimic” # Antena Sport
Gigi Becali a avut o reacție total lipsită de tact atunci când a fost întrebat de rezultatul RMN-ului efectuat de Valentin Crețu. Fundașul dreapta a fost diagnosticat cu ruptură de cartilaj și de edem la nivelul metatarsianului, situație medicală care l-ar putea face pe jucătorul de 36 de ani să rateze aproape tot sezonul. Patronul […]
Cosmin Olăroiu, la pământ după ce a ratat calificarea la Mondial: “Prea multe greșeli”. Adversara EAU de la baraj # Antena Sport
Cosmin Olăroiu a jucat cu "biletele" spre World Cup 2026 pe masă aseară, în partida dintre Emiratele Arabe Unite și Qatar. Selecționata românului avea nevoie de un singur punct pentru a-și asigura calificarea, însă a pierdut cu 2-1 contra gazdei turneului final din 2022 și a fost trimisă astfel pe un drum mult mai "anevoios", […]
Tensiuni incredibile în timpul partidei Qatar – Emiratele Arabe Unite, dar şi la final de joc. Mai întâi, după golul de 2-0, marcatorul Pedro Miguel s-a dus să celebreze în fața sectorului în care se aflau suporteri ai Emiratelor Arabe Unite. Fanii au cedat şi câţiva chiar au intrat pe teren. Aşa s-a ajuns ca […]
Învăţat cu bani mulţi în cariera de antrenor de club, Mircea Lucescu strâmbă din nas atunci când este întrebat ce bani încasează la prima reprezentativă a României. Lucescu a câştigat ca antrenor în medie 4,5 milioane de euro pe sezon în vârful carierei internaţionale, iar acum, la echipa naţională, se spune că ar încasa aproximativ […]
Cristiano Ronaldo, lider absolut în istoria preliminariilor pentru Cupa Mondială! Un nou record la 40 de ani # Antena Sport
Cristiano Ronaldo continuă să domine fotbalul la nivel internațional și să scrie istorie chiar și la vârsta de 40 de ani. Portughezul a jucat din primul minut al partidei cu Ungaria, din preliminariile pentru Campionatul Mondial de anul viitor și a avut nevoie de 22 de minute pentru a stabili un nou record. Concret, acesta […]
Alexandru Musi a fost titular marți în meciul dintre România U21 și Cipru U21, dar fotbalistul lui Dinamo a rezistat pe teren doar 28 de minute. La o fază de contraatac a tricolorilor, acesta a fost atacat brutal de Djiama și a solicitat să fie înlocuit. Mai mult decât atât, jucătorul de 21 de ani […]
Cum îi aduce Ngezana 600.000 de euro lui Gigi Becali. Veste bună pentru patronul FCSB # Antena Sport
Africa de Sud s-a s-a calificat la Campionatul Mondial, după ce a învins Rwanda, scor 3-0, în ultima etapă a grupei C. Pentru selecţionta Africii de Sud evoluează şi jucătorul FCSB, Siyabonga Ngezana. Vestea este bună atât pentru Ngezana, cât şi pentru patronul FCSB, Gigi Becali, pentru că acest lucru îi poate aduce bani frumoşi […]
Vladislav Blănuță, pace cu fanii lui Dinamo Kiev! Fotbalistul a postat o poză cu suma donată armatei ucrainene # Antena Sport
Vladislav Blănuță s-a transferat vara aceasta la Dinamo Kiev, asta după ce ucrainenii au fost de acord să achite către FC U Craiova suma de două milioane de euro. Atacantul nu a dat-o însă nici acum la pace cu suporterii clubului, care l-au amenințat la mai toate meciurile. Fotbalistul în vârstă de 23 de ani […]
Lamine Yamal face parte din generația actuală și de viitor a
Gabi Balint crede că ar fi fost bine ca Lucescu şi Răzvan Marin să rezolve conflictul în sânul echipei naţionale, fără atenţia camerelor de filmat. ”Nu e frumos când ies lucruri din sânul echipei. Totul trebuie să rămână în echipă. Trebuie să le dai niște explicații jucătorilor, să le spui cum gândești. Nu dă bine […] The post “Nu e frumos”. Gabi Balint taxează conflictul Mircea Lucescu – Răzvan Marin appeared first on Antena Sport.
Cristi Chivu l-a convins deja pe marele Cafu: “Sper ca într-o zi să fie antrenorul României” # Antena Sport
Dublul campion mondial Cafu a vorbit într-un dialog cu Florin Răducioiu despre Cristi Chivu, antrenorul celor de la Inter. Fostul căpitan al naţionalei României a preluat-o pe finalista UEFA Champions League vara aceasta, după plecarea lui Simone Inzaghi. După participarea la Campionatul Mondial al Cluburilor în Statele Unite, Chivu a avut mai mult timp la […] The post Cristi Chivu l-a convins deja pe marele Cafu: “Sper ca într-o zi să fie antrenorul României” appeared first on Antena Sport.
Veste proastă pentru Zeljko Kopic! Alexandru Musi, scos pe targă după 28 de minute în meciul cu Cipru U21 # Antena Sport
Naționala sub 21 de ani a României înfruntă Cipru, în cel de-al treilea meci al preliminariilor pentru Campionatul European din 2027. Selecționata antrenată de Costin Curelea caută al doilea succes din grupe, după 0-0 cu Kosovo și 2-0 cu San Marino. Tricolorii au primit o veste proastă puțin după jumătatea primei reprize, când Alexandru Musi […] The post Veste proastă pentru Zeljko Kopic! Alexandru Musi, scos pe targă după 28 de minute în meciul cu Cipru U21 appeared first on Antena Sport.
Te-ai întrebat cât timp consumi zilnic doar pentru a scrie mesaje, a seta alarme sau a căuta rapid o informație pe telefon? Dacă folosești un iPhone, Siri, asistentul vocal Apple, te poate ajuta să câștigi minute prețioase și să gestionezi mai ușor activitățile zilnice. În acest ghid, vei descoperi cum poți activa Siri, ce comenzi […] The post (P) Cum să folosești Siri pentru a economisi timp în fiecare zi appeared first on Antena Sport.
Cât costă un bilet la meciul FCSB – Bologna. Preţurile stabilite de Gigi Becali pentru meciul din Europa League # Antena Sport
FCSB vrea să facă un meci mare cu Bologna şi speră ca stadionul să fie plin la ora meciului. Bucureştenii întâlnesc pe Bologna în runda a treia din faza ligii din Europa League, joi, 23 octombrie, de la 19:45. O victorie sau o remiză cu Bologna ar ajuta FCSB, mai ales că „roș-albaștrii” au o […] The post Cât costă un bilet la meciul FCSB – Bologna. Preţurile stabilite de Gigi Becali pentru meciul din Europa League appeared first on Antena Sport.
Un fotbalist român, pe lista The Guardian a celor mai talentaţi jucători născuţi în 2008 # Antena Sport
Rareş Coman, mijlocaşul român al echipei italiene de fotbal de primă divizie Sassuolo, a fost inclus de cotidianul britanic The Guardian pe lista celor mai talentaţi jucători născuţi în anul 2008. The Guardian a scris despre fotbalistul născut pe 28 ianuarie 2008: “Înainte de a se alătura echipei Sassuolo în 2024, Coman a fost dorit […] The post Un fotbalist român, pe lista The Guardian a celor mai talentaţi jucători născuţi în 2008 appeared first on Antena Sport.
Roller-coaster-ul Formulei 1! Analiza lui Adrian Georgescu, înaintea Marelui Premiu al Statelor Unite # Antena Sport
Circuitul Americilor din Austin e unul dintre cele mai interesante din calendar, mai ales pentru că oferă variații într-o sumedenie de zone. Sus, jos În primul rând, are o diferență de nivel însemnată. Un urcuș pronunțat se petrece în primul viraj, care e unul strâns. La intrarea în viraj banda de asfalt e foarte largă, […] The post Roller-coaster-ul Formulei 1! Analiza lui Adrian Georgescu, înaintea Marelui Premiu al Statelor Unite appeared first on Antena Sport.
Radu Drăguşin ar avea zilele numărate la Tottenham. De ce englezii vor să-l împrumute urgent # Antena Sport
Situaţia lui Radu Drăguşin la Tottenham este neclară, iar presa din Anglia vorbeşte din ce în ce mai des de un împrumut al românului. Radu Drăgușin a suferit în ianuarie o ruptură a ligamentului încrucișat anterior la genunchiul drept. El a fost convocat şi de Mircea Lucescu iniţial pentru meciurile cu Republica Moldova, 2-1, și […] The post Radu Drăguşin ar avea zilele numărate la Tottenham. De ce englezii vor să-l împrumute urgent appeared first on Antena Sport.
Universitatea Cluj, transfer de perspectivă! L-a convins pe Neluțu Sabău după ce a marcat un hattrick # Antena Sport
Universitatea Cluj vrea să urce în clasament, după un sezon destul de modest, față de stagiunea precedentă. Ioan Ovidiu Sabău a primit un vot de încredere din partea conducerii, iar aceasta și-a asumat că va scoate echipa din criză. Pentru asta, ardelenii au adus întăriri pe plan ofensiv și au transferat un atacant de culoare […] The post Universitatea Cluj, transfer de perspectivă! L-a convins pe Neluțu Sabău după ce a marcat un hattrick appeared first on Antena Sport.
“Să zică direct că nu e nevoie de mine!” Răzvan Marin a răbufnit la criticile lui Mircea Lucescu # Antena Sport
Răzvan Marin a fost aspru criticat de Mircea Lucescu, la finalul partidei cu Austria. Mijlocaşul susţine că este deranjat de faptul că selecţionerul nu i-a comunicat în privat problema şi a preferat să spună într-o conferinţă de presă, în mod public. „Sunt ok. Am avut o problemă musculară mică, o încărcătură nu a fost nimic […] The post “Să zică direct că nu e nevoie de mine!” Răzvan Marin a răbufnit la criticile lui Mircea Lucescu appeared first on Antena Sport.
România U21 – Cipru U21 (LIVE TEXT 19:00), în preliminariile CE 2027. Echipele probabile # Antena Sport
Naționala sub 21 de ani a României își continuă drumul către Campionatul European de tineret din 2027. Selecționata pregătită de Costin Curele înfruntă Cipru, la câteva zile după amicalul pierdut contra Serbiei. Disputa este transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro. Tricolorii au patru puncte după primele două etape. A fost 0-0 cu Kosovo și […] The post România U21 – Cipru U21 (LIVE TEXT 19:00), în preliminariile CE 2027. Echipele probabile appeared first on Antena Sport.
Fenerbahce vrea titlul în Turcia! Fostul star de la Real Madrid, așteptat la Istanbul # Antena Sport
Fenerbahce are nevoie de întăriri pe plan ofensiv pentru a putea concura în acest sezon cu Galatasaray, iar oficialii clubului pregătesc o mutare stelară pentru perioada de transferuri din iarnă. Potrivit celor de la fotomac.com, Karim Benzema este principala prioritate a turcilor, el fiind ultimul an de contract cu saudiții de la Al-Ittihad. Problema pentru […] The post Fenerbahce vrea titlul în Turcia! Fostul star de la Real Madrid, așteptat la Istanbul appeared first on Antena Sport.
Panagiotis Charalambous, fiul lui Elias Charalambous, antrenorul campioanei FCSB, a jucat marţi în meciul amical dintre România U19 şi Cipru U19. Partida care s-a disputat la Centrul Naţional de Fotbal Buftea s-a încheiat cu victoria oaspeţilor, scor 2-1. Aceasta a fost a doua partidă dintre cele două echipe din ultimele zile. Vineri, la Voluntari, România […] The post Fiul lui Elias Charalambous visează să joace la FCSB: “Poate mă va antrena tata” appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali şi-a verificat contul bancar. Jucătorul pe care aşteaptă să primească de urgenţă 6 milioane de euro! # Antena Sport
Transferul lui Florinel Coman încă îi dă dureri de cap lui Gigi Becali. Fotbalistul a fost vândut de FCSB la Al-Gharafa, dar Gigi Becali nu a primit încă banii. Cum s-a ajuns aici? Clubul Al-Gharafa a livrat banii, dar într-un alt cont fantomă, oferit de niște hackeri din Vietnam care s-au dat drept oficiali FCSB. […] The post Gigi Becali şi-a verificat contul bancar. Jucătorul pe care aşteaptă să primească de urgenţă 6 milioane de euro! appeared first on Antena Sport.
AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 14 octombrie, de pe as.ro. Pe as.ro vezi ce a declarat Mircea Lucescu, după victoria României cu Austria. Selecţionerul l-a lăudat pe Daniel Bîrligea, pe care l-a comparat cu Rodion Cămătaru. AntenaSport Update 14 octombrie 1. Scuzele lui Lucescu Mircea Lucescu şi-a cerut scuze […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 14 octombrie appeared first on Antena Sport.
Decizie radicală luată de Neymar! Brazilianul face totul pentru a reveni în lotul Braziliei pentru CM 2026 # Antena Sport
Deși cariera sa a fost distrusă de accidentări în ultimii ani, Neymar este hotărât să ia o decizie radicală, pentru a-i demonstra lui Carlo Ancelotti că își merită locul în lotul Braziliei pentru Campionatul Mondial din 2026. Fotbalistul în vârstă de 33 de ani și-a anunțat agenții că vrea să revină în fotbalul european și […] The post Decizie radicală luată de Neymar! Brazilianul face totul pentru a reveni în lotul Braziliei pentru CM 2026 appeared first on Antena Sport.
Nadia Comăneci, despre plecarea Anei Bărbosu în SUA: “Este extrem de benefică! Sper să vină înapoi” # Antena Sport
Nadia Comăneci a vorbit despre Ana Bărbosu, medaliata cu bronz de la Jocurile Olimpice de la Paris. Gimnasta de 18 ani a decis să plece din România şi să meargă la Universitatea de Gimnastică Stanford din Statele Unite. Americanii de la Stanford sunt mândri să o aibă pe româncă la Universitatea lor, chiar dacă aceasta […] The post Nadia Comăneci, despre plecarea Anei Bărbosu în SUA: “Este extrem de benefică! Sper să vină înapoi” appeared first on Antena Sport.
Ce se mai ştie despre Michael Schumacher. “A semnat o cască pentru un eveniment caritabil” # Antena Sport
Starea de sănătate a lui Michael Schumacher este ţinută la secret de familia fostului pilot. Toată lumea se întreabă ce se întâmplă cu el la 12 ani de la teribilul accident de schi, din Franţa. Acum apar noi informaţii despre starea lui de sănătate, confirmate ca “veşti bune” chiar de familia acestuia. Michael Schumacher se […] The post Ce se mai ştie despre Michael Schumacher. “A semnat o cască pentru un eveniment caritabil” appeared first on Antena Sport.
