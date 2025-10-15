Cei 20 de nominalizați pentru ”Golden Boy 2025”. Cine este marele favorit

21:50

Vladislav Blănuță s-a transferat vara aceasta la Dinamo Kiev, asta după ce ucrainenii au fost de acord să achite către FC U Craiova suma de două milioane de euro. Atacantul nu a dat-o însă nici acum la pace cu suporterii clubului, care l-au amenințat la mai toate meciurile. Fotbalistul în vârstă de 23 de ani […]