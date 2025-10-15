Cei 20 de nominalizați pentru ”Golden Boy 2025”. Cine este marele favorit
Antena Sport, 15 octombrie 2025 19:50
Italienii de la Tuttosport au publicat lista celor 20 de fotbaliști care se bat pentru titlul de "Golden Boy 2025". Trofeul este acordat celui mai bun jucător sub 21 de ani, bazat pe voturile jurnaliștilor din lumea întreagă și nu numai. Distincția este similară cu trofeul "Kopa", acordat de francezii de la France Football, în
• • •
Acum 15 minute
20:10
Cosmin Contra revine pe banca tehnică a unei formaţii importante. Românul a semnat cu formația din Qatar, Al Arabi. „Conducerea clubului sportiv Al Arabi a încheiat un contract cu staff-ul tehnic condus de antrenorul român Cosmin Contra, pentru a prelua în perioada următoare conducerea primei echipe de fotbal. Le dorim succes și mult noroc", a
Acum o oră
19:50
19:30
Cupa Mondială din 2026 va marca o premieră în istoria fotbalului: prima ediție organizată simultan de trei țări – Canada, Mexic și Statele Unite. Această competiție va fi și prima cu 48 de echipe participante, în loc de 32 cum am fost obișnuiți, promițând să fie cel mai spectaculos turneu din istoria fotbalului mondial. Programată
19:30
Cât costă să petreci Revelionul pe Arena Națională. Ce evenimente vor avea loc la stadion # Antena Sport
Petrecere inedită pe Arena Națională la trecerea dintre ani. De Revelion, cel mai mare stadion din România va găzdui un eveniment, la care vor cânta formaţii de muzică lăutărească. Mai exact, pe Arena Națională se va organiza un eveniment intitulat „Retrovelion Balkanika". Cei care aleg să treacă în 2026 pe Arena Naţională vor asculta piese
Acum 2 ore
19:20
Ireal! Jucătorul FCSB-ului a luat 200.000 de euro pentru calificarea în Europa League, deși nu este pe lista UEFA # Antena Sport
Jucătorii FCSB-ului au încasat prime consistente după calificarea echipei în faza principală a UEFA Europa League, iar printre cei premiați de patron se află și Vlad Chiricheș. Ce este și mai ciudat este faptul că fotbalistul în vârstă de 35 de ani nici măcar nu a fost trecut pe lista UEFA de către conducerea campioanei
19:10
România a câştigat meciul cu Austria, scor 1-0, din preliminariile World Cup 2026, dar toate gândurile se îndreaptă acum către partida de pe 15 noiembrie, din Bosnia. Tricolorii vor să îşi ia revanşa după înfrângerea din martie şi, mai ales, vor să rămână în cursa pentru locul 2 al grupei. Toată lumea aşteaptă acum din
19:00
Turcii au oficializat mutarea la câteva zile după ce Gică Hagi a fost propus antrenor # Antena Sport
Gică Hagi a fost propus la mai multe echipe din Turcia, iar de curând a apărut informaţia că "Regele" este foarte aproape de o mutare la Eyupspor. Chiar şi oficialii formaţiei turce au confirmat că Hagi se afla în cărţi. Gică Hagi rămâne totuşi fără angajamen, pentru că Eyupspor l-a anunțat oficial pe Orhan Ak
18:40
Curtea Penală din Rio îi dă bătăi de cap lui Vinicius! Plângere împotriva starului de la Real Madrid # Antena Sport
Atacantul echipei Real Madrid, Vinicius Junior, a fost acuzat într-un tribunal brazilian pentru "tulburarea liniştii publice" în timpul petrecerii pe care a organizat-o la Rio de Janeiro pentru a-şi sărbători ziua de naştere, au confirmat miercuri surse oficiale, scrie EFE. Cazul este cercetat de Curtea Penală Specială din Rio, care este responsabilă de examinarea comiterii
18:30
Interes uriaș din partea suporterilor pentru Dinamo – Rapid! Câte bilete s-au vândut la derby-ul rundei # Antena Sport
Dinamo București – Rapid este capul de afiș al etapei cu numărul 13 din Liga 1. Partida dintre cele două rivale bucureștene va avea loc pe Arena Națională din București, iar suporterii au luat cu asalt casele de bilete, cu câteva zile înainte de marele meci. Giuleștenii aproape că au epuizat biletele puse la dispoziție
Acum 4 ore
18:00
Atletico Madrid pregătește o super-lovitură pe piața transferurilor! Jucătorul va veni gratis # Antena Sport
Contractul lui Robert Lewandowski la Barcelona expiră la finalul acestui sezon, iar clubul catalan a anunțat deja că acesta nu va primi propunere de prelungire, principala problemă fiind vârsta atacantului. Ajuns la vârsta de 37 de ani, polonezul nu ia în calcul retragerea din activitate, ba mai mult, are șanse mari să continue tot în
18:00
Mihai Stoica a lăudat o rivală din campionat: “Mi se pare echipa primului sfert de sezon! Când vor fi sub presiune, vom vedea” # Antena Sport
Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, i-a lăudat pe rivalii de la Dinamo, pentru acest început de sezon. Chiar dacă şi-a adus aminte de greşelile de arbitraj din meciul câştigat de "câini" împotriva campioanei României, în luna august, Stoica a recunoscut că a fost o victorie meritată. De asemenea, oficialul
18:00
Locul din România unde George Copos a investit 20 de milioane de euro. Fostul patron al Rapidului nu s-a uitat la bani # Antena Sport
George Copos a ieşit din lumea fotbalului, dar continuă să prospere cu afacerile pe care le deţine. El a făcut o investiţie impresionantă într-un celebru loc din România, unde turiştii roiesc. Telecabina Tâmpa şi restaurantul Panoramic, două simboluri arhitecturale şi turistice ale Braşovului, vor fi redeschise pe 19 octombrie, după un proces de modernizare realizat
17:30
George Russell şi Kimi Antonelli vor pilota pentru Mercedes şi în 2026. Cei doi piloţi sunt crescuţi de către echipa cu opt titluri mondiale la constructori, iar Mercedes are în continuare încredere în cei doi. În prezent, Mercedes luptă pentru locul 2 în clasamentul constructorilor, loc pe care se şi află, graţie lui Russell şi
17:20
Cristi Chivu vrea să întinerească lotul de la Inter, iar primul component din lot care părăseşte echipa este Yann Sommer. Ajuns la 37 de ani, portarul se află şi la sfârşit de contract. Tuttosport, citat de Tuttomercatoweb.com, scrie că Yann Sommer a fost anunţat deja de Cristi Chivu că nu mai intră în vederile lui
17:10
Răzvan Marin a fost rezervă neutilizată duminică în meciul dintre România și Austria, asta după ce selecționerul a fost nemulțumit de faptul că jucătorul a acuzat ceva probleme medicale, cu câteva zile înaintea partidei. Mircea Lucescu l-a criticat imediat după joc pe mijlocașul celor de la AEK Atena, iar replica acestuia a venit imediat, precizând
17:10
AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 15 octombrie, de pe as.ro. Pe as.ro vezi ce decizie a luat FCSB după accidentarea lui Mihai Popescu. Roș-albaștrii l-au înlocuit de pe lista UEFA pe fundașul care are ruptură de ligament încrucișat. 1. Chiricheș revine FCSB îl pune pe lista UEFA pentru meciurile
16:50
Jucătorul de Liga Campionilor cu care Gigi Becali a negociat să-l aducă la FCSB: “E o poveste” # Antena Sport
Numele surpriză din primul 11 al naţionalei României cu Austria a fost cu siguranţă cel al lui Vlad Dragomir. Fotbalistul a făcut un meci bun şi a fost lăudat de toată lumea. Gigi Becali a recunoscut că şi FCSB a fost în tratative cu el. Gigi Becali, finanțatorul campioanei SuperLigii, a dezvăluit că transferul a
16:30
Andrei Coubiș a refuzat să vină la Dinamo București în vară, iar fundașul român a fost împrumutat de AC Milan tot în Italia. Legitimat în prezent la Sampdoria, acesta este în continuare o prioritate pentru echipa antrenată de Zeljko Kopic. Antrenorul „câinilor" a vorbit înaintea meciului cu Rapid București despre posibilitatea de a relua negocierile
16:30
Marius Șumudică a anunţat oficial ce echipă va prelua din ianuarie. Fostul antrenor al Rapidului a ajuns la un acord cu Yunnan Yukun, formaţie din China la care evoluează doi români, Alexandru Ioniță și Andrei Burcă. „Eu sunt înțeles cu o echipă din China", a confirmat Marius Șumudică, pentru GSP.ro. Formaţia din China, Yunnan, e
Acum 6 ore
15:50
“Marca Steaua să fie scoasă la licitaţie!” Victor Piţurcă, de partea lui Gigi Becali în războiul cu MApN # Antena Sport
Gigi Becali se bucură de un aliat surpriză în lupta lui pentru a pune mâna pe marca Steaua. Victor Piţurcă crede că MApN ar trebui să scoată la licitaţie marca, iar Gigi Becali, dacă are bani, să o cumpere! „Nu sunt în temă foarte bine cu legislația. Dacă așa spune legea, sunt de acord (n.r.
15:20
Gigi Becali s-a ambalat degeaba. Câți bani ar primi de fapt patronul de la FCSB de pe urma Cupei Mondiale # Antena Sport
Gigi Becali ar urma să nu primească patru milioane de euro de pe urma jucătorilor FCSB-ului care ar putea fi prezenți la Cupa Mondială, așa cum susținea patronul după victoria României cu Austria. De fapt, finanțatorul roș-albaștrilor ar putea să încaseze maxim 1,5 milioane de euro, într-un caz extrem de favorabil, care presupune în mod
15:20
Răzvan Marin a făcut o nouă serie de declaraţii care par să adâncească disputa cu Mircea Lucescu. El i-a transmis selecţionerului că, din punctul lui de vedere, trebuie să fie titular la echipa naţională a României. "Mă aștept să fiu. Cumva ne-am și câștigat acest statut în timp, nu suntem doar noi (n.r. el și
14:30
Ilie Năstase divorţează de a cincea soţie. Ce se întâmplă la partaj cu averea fostului tenismen al României # Antena Sport
Un nou divorţ în lumea sportului românesc. Ilie Năstase şi soţia Ioana au decis să meargă pe căi separate. Cei doi au decis să divorţeze după şase ani de căsnicie. Anunţul a fost făcut chiar de Ioana, care a decis să pună capăt relaţiei după ce de ani buni relaţia lor a cunoscut mai multe
Acum 8 ore
14:10
Cristiano Ronaldo a reacționat după ce a doborât un nou record în fotbal: “Nu e un secret” # Antena Sport
Cristiano Ronaldo a postat un mesaj pe conturile sale de rețele sociale după ce a devenit aseară golgheterul all-time al preliminariilor de Cupa Mondială. În meciul dintre Portugalia și Ungaria de pe Jose Alvalade, încheiat cu scorul de 2-2, "CR7" a marcat două goluri și a devenit lider solitar în ierarhia menționată anterior. Atacantul de
14:00
Decizia oficială luată de FCSB în cazul lui Vlad Chiricheș. Becali i-a transmis clar: “Nu mai poate” # Antena Sport
Vlad Chiricheș are un sezon slab la FCSB, iar Gigi Becali a anunţat că nu-l mai vea în primul 11. La câteva zile distanţă de la afirmaţia făcută, clubul a luat totuşi o decizie surprinzătoare. Vlad Chiricheş a fost introdus pe lista UEFA! După accidentarea gravă a lui Mihai Popescu, FCSB caută soluţii pentru postul
13:40
Mircea Lucescu a explicat de ce a zis „în primul rând, este victoria mea cu Austria!” # Antena Sport
Mircea Lucescu a fost criticat pentru afirmaţia făcută la finalul meciului cu Austria. El a declarat atunci: „această victorie este în primul rând a mea". La câteva zile distaţă de la victoria cu Austria, selecţionerul României a explicat de ce a zis acest lucru. El crede că aşa cum a fost criticat în ultima vreme,
13:40
“Victoria dă dependență”. David Popovici a revăzut cum a câștigat aurul la Singapore și a spus răspicat # Antena Sport
David Popovici a participat din nou la un eveniment al companiei de software UiPath, care este deținută de către Daniel Dines, unul dintre cei mai bogați români. În Dubai, campionul de la natație a rememorat una dintre cursele "de aur" pe care le-a avut în vară la Singapore, după care a vorbit despre cum vede
13:00
Zeljko Kopic n-a ținut cont de orgolii. Antrenorul a numit jucătorul din Liga 1 pe care l-ar transfera la Dinamo # Antena Sport
Zeljko Kopic a fost prezent într-o emisiune înainte de derby-ul contra Rapidului care va avea loc duminică. În cadrul dialogului avut, tehnicianul croat a vorbit despre campania de transferuri care urmează pentru alb-roșii în vară, după care a răspuns la o întrebare interesantă: Ce jucător ar aduce din Liga 1 la Dinamo dacă nu ar
12:40
Cea mai slabă națională din preliminarii: 10/10 și golaveraj 2-53! “Pirații”, doar două victorii în zece ani # Antena Sport
Preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026 se apropie de final. În Africa, s-au stabilit deja echipele calificate (Egipt, Senegal, Africa de Sud, Capul Verde, Maroc, Coasta de Fildeș, Algeria, Tunisia și Ghana) precum și cele patru selecționate care vor merge la baraj (Gabon, RD Congo, Camerun și Nigeria). Tot din Africa vine și cea mai
12:30
Naționalele României și-au aflat adversarele din optimi de la Europeanul pe Echipe. Duel cu “repetiție” # Antena Sport
Reprezentativele masculine și feminine ale României și-au aflat recent adversarele peste care vor da în optimile de finală de la Campionatul European pe Echipe din Croația. Printr-o coincidență pură, atât "tricolorii", cât și "tricolorele" vor întâlni selecționatele Serbiei pentru un loc în sferturile de finală. Ambele naționale vor disputa mâine, 16 octombrie, partidele din optimi.
Acum 12 ore
12:00
Sorana Cîrstea s-a calificat și ea în sferturi la Osaka. Două românce, între ultimele opt de la Japan Open # Antena Sport
Sorana Cîrstea, locul 51 WTA, s-a calificat miercuri în sferturile de finală ale turneului de categorie WTA 250 de la Osaka, cu premii totale de 275.094 dolari. Cîrstea a învins-o în optimi pe Katie Boulter (Marea Britanie, 59 WTA), scor 6-3, 6-1, într-o oră şi nouă minute. Peste cine poate da Sorana Cîrstea în sferturi
11:30
Gigi Becali scapă de plata a peste 100.000 de euro. Patronul de la FCSB, ajutor de la FIFA # Antena Sport

11:00
“Scandalosul atacant a publicat factura”. Ce s-a scris în Ucraina după ce Blănuță a donat bani către armată # Antena Sport
Reacția presei din Ucraina nu a întârziat să apară, după ce Vladislav Blănuță a decis să doneze o sumă de 700.000 de grivne (echivalentul a 74.000 de lei) către Forțele Armate, în contextul războiulului cu Rusia. Unul dintre site-urile din țara în care evoluează jucătorul lui Dinamo Kiev s-a arătat surprins de decizia atacantului, în […] The post “Scandalosul atacant a publicat factura”. Ce s-a scris în Ucraina după ce Blănuță a donat bani către armată appeared first on Antena Sport.
10:40
A fost numit selecționerul Statelor Unite la baschet. Alesul, palmares cu 2 titluri și 4 patru finale de NBA # Antena Sport
Erik Spoelstra, antrenorul formaţiei Miami Heat, a fost numit selecţionerul echipei masculine de baschet a Statelor Unite până la Jocurile Olimpice 2028 de la Los Angeles, a anunţat Federaţia americană de baschet, marţi, conform AFP. Echipele SUA, compuse din vedete ale NBA, au în palmares 17 titluri olimpice, dintre care cinci consecutive începând cu 2008. […] The post A fost numit selecționerul Statelor Unite la baschet. Alesul, palmares cu 2 titluri și 4 patru finale de NBA appeared first on Antena Sport.
10:30
6 echipe s-au calificat aseară la Cupa Mondială din 2026. 20 de “bilete” rămase pentru turneul final # Antena Sport
Africa de Sud, Senegal şi Coasta de Fildeș s-au calificat marţi seara la Cupa Mondială de Fotbal din 2026, după ce au obţinut victorii în ultimele meciuri din preliminariile africane, transmit agenţiile internaţionale de presă. Din zona Asiei, Qatar și Arabia Saudită și-au asigurat și ele “biletele” pentru turneul final, în timp ce Anglia a […] The post 6 echipe s-au calificat aseară la Cupa Mondială din 2026. 20 de “bilete” rămase pentru turneul final appeared first on Antena Sport.
10:10
Neluțu Varga pune la cale o revenire spectaculoasă la CFR. Pe cine vrea să aducă președinte în locul lui Balaj # Antena Sport
Neluțu Varga a vorbit despre profilul de președinte pe care și-l dorește la CFR Cluj, după ce a fost pus în postura de a căuta un nou om pe aceasă funcție odată cu plecarea lui Cristi Balaj. Finanțatorul clubului din Gruia a punctat calitățile pe care le vrea de la noul conducător și a oferit […] The post Neluțu Varga pune la cale o revenire spectaculoasă la CFR. Pe cine vrea să aducă președinte în locul lui Balaj appeared first on Antena Sport.
09:30
Leo Messi a doborât un nou record! Borna atinsă de superstar după ultimul meci de la națională # Antena Sport
Lionel Messi a devenit lider absolut într-un nou clasament după cel mai recent meci disputat la naționala Argentinei contra selecționatei din Puerto Rico. În partidă amicală a “pumelor”, decarul nu a înscris vreun gol, însă a oferit două pase decisive care l-au făcut să doboare un nou record. Superstarul care evoluează pentru Inter Miami a […] The post Leo Messi a doborât un nou record! Borna atinsă de superstar după ultimul meci de la națională appeared first on Antena Sport.
09:10
Jaqueline Cristian, calificare spectaculoasă în sferturi la Osaka. Românca a revenit după 0-6 în primul set # Antena Sport
Jaqueline Cristian (47 WTA) a obținut a doua ei victorie de la Japan Open, după ce a învins-o în optimile de finală pe Jessica Bouzas Maneiro în trei seturi. Românca a început extrem de slab duelul și s-a văzut condusă cu 6-0, însă a revenit și a reușit calificarea în sferturile de finală ale competiției. […] The post Jaqueline Cristian, calificare spectaculoasă în sferturi la Osaka. Românca a revenit după 0-6 în primul set appeared first on Antena Sport.
08:50
Reacția halucinantă a lui Gigi Becali când a aflat de accidentarea lui Valentin Crețu: “Eh, nu are nimic” # Antena Sport
Gigi Becali a avut o reacție total lipsită de tact atunci când a fost întrebat de rezultatul RMN-ului efectuat de Valentin Crețu. Fundașul dreapta a fost diagnosticat cu ruptură de cartilaj și de edem la nivelul metatarsianului, situație medicală care l-ar putea face pe jucătorul de 36 de ani să rateze aproape tot sezonul. Patronul […] The post Reacția halucinantă a lui Gigi Becali când a aflat de accidentarea lui Valentin Crețu: “Eh, nu are nimic” appeared first on Antena Sport.
08:30
Cosmin Olăroiu, la pământ după ce a ratat calificarea la Mondial: “Prea multe greșeli”. Adversara EAU de la baraj # Antena Sport
Cosmin Olăroiu a jucat cu “biletele” spre World Cup 2026 pe masă aseară, în partida dintre Emiratele Arabe Unite și Qatar. Selecționata românului avea nevoie de un singur punct pentru a-și asigura calificarea, însă a pierdut cu 2-1 contra gazdei turneului final din 2022 și a fost trimisă astfel pe un drum mult mai “anevoios”, […] The post Cosmin Olăroiu, la pământ după ce a ratat calificarea la Mondial: “Prea multe greșeli”. Adversara EAU de la baraj appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
02:30
The post Jurnal Antena Sport | Lucescu se mai gândeşte appeared first on Antena Sport.
14 octombrie 2025
23:30
Tensiuni incredibile în timpul partidei Qatar – Emiratele Arabe Unite, dar şi la final de joc. Mai întâi, după golul de 2-0, marcatorul Pedro Miguel s-a dus să celebreze în fața sectorului în care se aflau suporteri ai Emiratelor Arabe Unite. Fanii au cedat şi câţiva chiar au intrat pe teren. Aşa s-a ajuns ca […] The post Bătaie între jucători și suporteri, la Qatar – Emiratele Arabe Unite appeared first on Antena Sport.
23:20
Învăţat cu bani mulţi în cariera de antrenor de club, Mircea Lucescu strâmbă din nas atunci când este întrebat ce bani încasează la prima reprezentativă a României. Lucescu a câştigat ca antrenor în medie 4,5 milioane de euro pe sezon în vârful carierei internaţionale, iar acum, la echipa naţională, se spune că ar încasa aproximativ […] The post Ce salariu are Mircea Lucescu la naţionala României? ”E umilitor dacă îl spun” appeared first on Antena Sport.
22:30
Cristiano Ronaldo, lider absolut în istoria preliminariilor pentru Cupa Mondială! Un nou record la 40 de ani # Antena Sport
Cristiano Ronaldo continuă să domine fotbalul la nivel internațional și să scrie istorie chiar și la vârsta de 40 de ani. Portughezul a jucat din primul minut al partidei cu Ungaria, din preliminariile pentru Campionatul Mondial de anul viitor și a avut nevoie de 22 de minute pentru a stabili un nou record. Concret, acesta […] The post Cristiano Ronaldo, lider absolut în istoria preliminariilor pentru Cupa Mondială! Un nou record la 40 de ani appeared first on Antena Sport.
22:20
Alexandru Musi a fost titular marți în meciul dintre România U21 și Cipru U21, dar fotbalistul lui Dinamo a rezistat pe teren doar 28 de minute. La o fază de contraatac a tricolorilor, acesta a fost atacat brutal de Djiama și a solicitat să fie înlocuit. Mai mult decât atât, jucătorul de 21 de ani […] The post Andrei Nicolescu, prima reacție după accidentarea lui Musi: „Este o veste proastă” appeared first on Antena Sport.
21:50
Cum îi aduce Ngezana 600.000 de euro lui Gigi Becali. Veste bună pentru patronul FCSB # Antena Sport
Africa de Sud s-a s-a calificat la Campionatul Mondial, după ce a învins Rwanda, scor 3-0, în ultima etapă a grupei C. Pentru selecţionta Africii de Sud evoluează şi jucătorul FCSB, Siyabonga Ngezana. Vestea este bună atât pentru Ngezana, cât şi pentru patronul FCSB, Gigi Becali, pentru că acest lucru îi poate aduce bani frumoşi […] The post Cum îi aduce Ngezana 600.000 de euro lui Gigi Becali. Veste bună pentru patronul FCSB appeared first on Antena Sport.
21:50
Vladislav Blănuță, pace cu fanii lui Dinamo Kiev! Fotbalistul a postat o poză cu suma donată armatei ucrainene # Antena Sport
Vladislav Blănuță s-a transferat vara aceasta la Dinamo Kiev, asta după ce ucrainenii au fost de acord să achite către FC U Craiova suma de două milioane de euro. Atacantul nu a dat-o însă nici acum la pace cu suporterii clubului, care l-au amenințat la mai toate meciurile. Fotbalistul în vârstă de 23 de ani […] The post Vladislav Blănuță, pace cu fanii lui Dinamo Kiev! Fotbalistul a postat o poză cu suma donată armatei ucrainene appeared first on Antena Sport.
20:50
The post Jurnal Antena Sport | Un record strălucitor appeared first on Antena Sport.
20:40
The post Jurnal Antena Sport | Lucescu schimbă pentru Mondial appeared first on Antena Sport.
20:30
Lamine Yamal face parte din generația actuală și de viitor a fotbalului mondial, calitatea sa fiind incontestabilă. Spaniolul a câștigat pentru al doilea an la rând trofeul pentru cel mai bun jucător sub 21 de ani din lume și a terminat pe locul al doilea în clasamentul pentru Balonul de Aur. Acu, Barcelona trebuie să […] The post Uluitor! 400 de milioane de euro pentru Lamine Yamal. Ce club oferă suma astronomică appeared first on Antena Sport.
