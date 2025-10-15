Jucătorul de Liga Campionilor cu care Gigi Becali a negociat să-l aducă la FCSB: “E o poveste”

18:40

Universitatea Cluj vrea să urce în clasament, după un sezon destul de modest, față de stagiunea precedentă. Ioan Ovidiu Sabău a primit un vot de încredere din partea conducerii, iar aceasta și-a asumat că va scoate echipa din criză. Pentru asta, ardelenii au adus întăriri pe plan ofensiv și au transferat un atacant de culoare […]