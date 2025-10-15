Veste despre dividende din piața AeRO

13:20

Primăriile de pe litoral nu vor mai încheia contracte de utilizare în scop turistic a plajelor cu titularul dreptului de administrare (Administrația Națională ”Apele Române”), dar vor putea solicita atribuirea în folosință gratuită a unei cote de până la 20% din suprafața acestor plaje situate pe raza lor administrativ-teritorială, iar acestea vor avea destinația de ”plajă publică”, gratuită pentru populație, conform unui proiect legislativ adoptat de Parlament, prin votul final al deputaților. Proiectul introduce și amenzi de până la 1.000 lei pentru aruncarea deșeurilor pe plaje sau în apa mării.