Producătorul spaniol al cafelei Candelas intră în România

Mai multe situații care au dus la inactivarea fiscală a contribuabilului vor fi eliminate din cazierul fiscal la reactivare, conform unui proiect legislativ adoptat de Parlamentul, prion votul final al deputaților, după ce și Guvernul Bolojan și-a dat OK-ul pentru măsură. Astfel, dacă în prezent se elimină la reactivare din cazier doar nerespectarea obligaților declarative pe parcursul unui semestru (abatere care a dus la inactivare), în timp ce alte abateri sunt păstrate în cazier timp de 3 luni, această facilitate este extinsă pentru alte trei situații care sunt considerate de o gravitate redusă.