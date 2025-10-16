EXCLUSIV Sancțiunile pentru emiterea de bonuri fiscale fără cod QR vor fi suspendate din nou. ANAF nu a dat încă amenzi, dar Poliția Economică a aplicat deja câteva sancțiuni în București
Profit.ro, 16 octombrie 2025 01:00
Ministerul Finanțelor pregătește un proiect de ordonanță care va suspenda, din nou, sancțiunile aplicabile firmelor care emit bonuri fiscale fără ca acestea să includă sub formă de cod QR o serie de informații, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
Acum 2 ore
01:00
01:00
Grupul spaniol Fondolugar, unul dintre principalii jucători de pe piața iberică de prăjire și distribuție de cafea în industria hotelieră și de catering, a intrat în România, relevă date analizate de Profit.ro.
01:00
EXCLUSIV Tranzacție în pregătire. Intesa Sanpaolo analizează mutarea celor aproximativ 300 de angajați din sediul central în turnul First Bank, al One United Properties # Profit.ro
Intesa Sanpaolo Bank România, parte a celui mai mare grup bancar din Italia și al doilea cel mai mare din Europa, analizează varianta mutării sediului central al băncii din clădirea de birouri America House, aflată în centrul Bucureștiului, în turnul învecinat, One Victoriei Plaza, în care își are sediul central First Bank, instituție financiară aflat în proces de fuziune cu Intesa, potrivit surselor Profit.ro. Tranzacția este considerată importantă pe piața închirierilor.
00:50
EXCLUSIV Planul pentru România al Action, noul magazin cu prețuri mici de pe piața locală: Avem ținte ambițioase; ne dorim și producători locali; următoarea lansare, lângă București # Profit.ro
Cel mai nou jucător de pe piața de retail din România, lanțul olandez de magazine non-food de tip discount Action, care a deschis primele trei unități locale în ultimele două săptămâni, a programat următoarea lansare la Bragadiru, lângă București, și anunță planuri ambițioase de consolidare.
Acum 4 ore
23:40
Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, susține că gemul produs în gospodărie afectează GAP-ul de TVA al României.
23:20
ING transmite clienților din România o alertă legată de noi fraude online.
Acum 6 ore
22:10
Tranzacții pe o emisiune de titluri de stat cu o valoare aproape egală cu întrega activitate de pe piața de acțiuni de la BVB # Profit.ro
Bursa românească nu se poate smulge din etapa de încremenire, cu lichiditate redusă și fluctuații minore ale indicilor.
21:40
Cu 24 de ore înainte de închiderea etapei de subscriere, oferta grupului care include Electromontaj a depășit doar cu puțin o cincime din totalul titlurilor puse în vânzare. Relativa prudență a investitorilor poate fi explicată printr-o combinație între amintiri nefaste din trecut și întrebări fără răspuns din prezent.
21:20
Președintele ANAF, Adrian Nica, transmite un avertisment deținătorilor de mașini puternice care își etalează luxul, dar sunt identificați că nu declară corect veniturile.
21:20
Softbinator Technologies promovează dividende într-o rată de distribuție foarte bună. Cți bani merg către Bittnet.
21:00
Mate Rimac, omul de afaceri croat care a fondat compania care îi poartă numele, intenționează să cumpere pachetul de acțiuni majoritar de la familiile Porsche – Piech, potrivit unor declarații făcute chiar de cel care astăzi este partener cu drepturi egale în cadrul Bugatti Rimac.
20:50
Europa rămâne o piață extrem de importantă pentru grupul Hyundai și pentru marca Kia în mod special, în materie de autoturisme electrice, mai ales în contextul unei schimbări de atitudine a pieței din SUA față de mașinile cu baterii. Președintele Kia a declarat că vrea să majoreze substanțial producția în uzina din Slovacia.
Acum 8 ore
20:20
Donald Trump amenință să taie ajutoarele acordate Argentinei, dacă Javier Milei pierde alegerile # Profit.ro
Mesajul este cât se poate de clar, în contextul în care Statele Unite tocmai au dat o gură de oxigen celei de a treia economii din America Latină, care stă prost pe piețele financiare.
20:00
Dexory, startup AI pentru logistică fondat de trei români în Anglia, atrage o finanțare de 165 milioane dolari # Profit.ro
Dexory, startup specializat în soluții AI pentru logistică, fondat de trei români în Marea Britanie, a strâns 165 milioane de dolari de la investitori pentru extinderea operațiunilor.
19:30
Aproximativ 550 de angajați ai Laboratorului pentru Propulsie cu Reacție (Jet Propulsion Laboratory – JPL) din cadrul NASA au fost concediați, în a patra rundă de disponibilizări de la începutul anului trecut, relatează Gizmodo.
19:00
Acționarii One United Properties aprobă răscumpărarea a unei cincimi din titlurile societății în vederea unei operațiuni de reducere a capitalului social # Profit.ro
AGA de la developerul imobiliar One United a dat un vot pozitiv programul de buy-back a cărui promisiune a ridicat prețul acțiunilor în piață.
19:00
Listată diun anul 2021 pe piața AeRO compania care operează lanțul de magazine agro+alimentare Agroland, a prins fonduri pentru centrale solare.
18:50
China, acuzată că ”vrea să tragă întreaga lume în jos” prin restricțiile la exporturile de minerale critice # Profit.ro
Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA, a declarat într-un interviu acordat Financial Times că Beijingul încearcă să slăbească economia globală prin impunerea de controale asupra exporturilor de resurse esențiale pentru industria tehnologică, transmite CNBC.
Acum 12 ore
18:20
Lucian Marcu, președintele Asociației Operatorilor de Plajă Năvodari, a afirmat, după decizia luată de Administrația Națională Apele Române (ANAR) de a nu aproba cererile de prelungire a contractelor de închiriere, că astfel este ”înmormântată” stațiunea Mamaia Nord.
18:00
Comisia Europeană va propune un set de reguli pentru a aborda ”problema uriașă” pe care o reprezintă închirierile pe termen scurt, prin intermediul unor platforme precum Airbnb și Booking.com.
17:40
Raliu pe burse pentru companiile europene de lux, alimentat de rezultatele peste așteptări ale LVMH # Profit.ro
Acțiunile producătorilor europeni de bunuri de lux se apreciază puternic miercuri, conduse de LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, care a raportat vânzări peste estimările analiștilor, alimentând speranțele că industria își revine după o perioadă prelungită de declin.
17:20
Indicele Henley al Pașapoartelor (Henley Passport Index), unul dintre clasamentele de referință care măsoară „puterea” pașapoartelor din această perspectivă, arată pentru prima dată în cei 20 de ani de existență a sa că pașaportul Statelor Unite a ieșit complet din top 10.
17:10
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, informează că au început lucrările pentru reparația trotuarelor și a scărilor din fața Teatrului Național București.
17:00
Casca de realitate augmentată dezvoltată de Apple primește primul upgrade, care promite mai mult confort și o putere mai mare de procesare.
16:40
Boeing a obținut aprobarea autorităților europene de concurență pentru preluarea companiei Spirit AeroSystems, într-o tranzacție evaluată la 4,7 miliarde de dolari.
16:30
Cristian Popescu-Piedone, fost președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a fost trimis în judecată de procurorii anticorupție în dosarul în care este acuzat că ar fi avertizat un hotel din Sinaia că urmează să efectueze acolo un control.
16:30
Compania aeriană irlandeză low-cost Ryanair reconfirmă că va introduce abonamente de îmbarcare digitale 100%, începând cu 12 noiembrie.
16:20
Traficul de colete a depășit traficul de corespondență, arată datele ANCOM. Topul livratorilor # Profit.ro
Traficul de colete a depășit traficul de corespondență, în 2024, anunță ANCOM.
15:50
Restaurantul Panoramic de pe muntele Tâmpa, din Brașov, închis de mai mulți ani, va fi redeschis, după ce a trecut printr-un proces de reabilitare.
15:50
Data Talks 2025: datele utilizate responsabil pot să reconstruiască încrederea la nivel de comunitate # Profit.ro
Data Talks, conferința comunității de profesioniști în analiza datelor, a adus 9 experți pe scenă și a strâns un public de peste 150 de specialiști, reprezentând 46 de companii care utilizează, în mod constant, aplicații de business intelligence și inteligență artificială.
15:40
ULTIMA ORĂ DNA a intrat în firmele de ride-sharing, după blocarea plăților Uber și Bolt anunțată de Profit.ro # Profit.ro
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au declanșat percheziții la mai multe firme de ride-sharing.
15:30
PENNY continuă extinderea rețelei sale la nivel național și inaugurează un nou magazin, în Huși.
15:20
SUA confiscă bitcoin de 15 miliarde de dolari, dintr-o uriașă escrocherie de tipul ”pig butchering” # Profit.ro
Departamentul de Justiție al Statelor Unite a anunțat confiscarea de bitcoin în valoare de 15 miliarde de dolari, proveniți dintr-o amplă schemă de fraudă criptografică de tip ”pig butchering”, operată din Cambodgia, aceasta fiind cea mai mare acțiune de confiscare din istoria DOJ, potrivit procurorilor federali, citați de CNBC.
15:10
FOTO Investiție de peste 1 milion euro într-o nouă clinică stomatologică, axată pe sedare profundă # Profit.ro
Un medic stomatolog din București a deschis o nouă clinică dentară, axată pe sedare profundă, în urma unei investiții de peste 1 milion de euro.
15:00
România este „pregǎtitǎ pentru noi investiții”, le transmite Alexandru Nazare americanilor # Profit.ro
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, aflat într-o nouă vizită în SUA, anunță că a început programul oficial la Washington cu o întâlnire specialǎ cu reprezentantul președintelui Trump pentru Parteneriate Globale, Paolo Zampolli și cu Trezorierul Statelor Unite, Brandon Beach.
14:50
Tariful de 100% pentru China depinde de următoarea mișcare a Beijingului, avertizează SUA # Profit.ro
Președintele Donald Trump ar putea impune tarife de 100% pentru bunurile chineze pe 1 noiembrie sau chiar mai devreme.
14:30
În cazul în care minorilor le apare conținut nepotrivit, acesta va fi marcat ca având nevoie de acord parental pentru a fi accesat.
14:00
Dezvoltatorul polonez de energie regenerabilă ONDE Group intră în România.
14:00
Comisia Europeană a propus extinderea unei inițiative pentru un 'zid antidronă' pe flancul estic al Europei pentru a proteja întreg continentul.
14:00
Pretextul invocat de municipalitătăți este situația generată de turismul în masă de o zi.
13:50
FOTO Cel mai mare investitor imobiliar din România lansează primul său parc fotovoltaic, parte a unui plan de 110 milioane euro # Profit.ro
NEPI Rockcastle, cel mai mare investitor imobiliar din România, după valoarea activelor administrate, a inaugurat primul său parc fotovoltaic în localitatea Chișineu-Criș, din Arad.
13:50
DECIZIE Furnizorii de energie vor compensa lunar consumul prosumatorilor cu producția. Din surplus se vor plăti curentul și gazul la mai multe locuri de consum # Profit.ro
Furnizorii de energie electrică vor factura lunar, pentru prosumatorii cu sisteme de producție de cel mult 200 kW, consumul, producția și diferența dintre acestea, iar valoarea eventualului surplus cantitativ va putea fi folosită pentru plata facturilor de curent electric la mai multe locuri de consum ale aceluiași prosumator, precum și la plata facturilor de gaze naturale, în anumite condiții.
13:40
Cele două companii au ajuns la o înțelegere în urma căreia Netflix va distribui podcast-urile video create de Spotify începând de anul viitor.
13:40
Grupul german STIHL își extinde rețeaua internațională de producție din România, a deschis o nouă unitate de producție pentru utilaje cu acumulator și electrice în Oradea, investiție de aproximativ 125 de milioane de euro.
13:40
Camera Deputaților a adoptat, în unanimitate, în calitate de for decizional, Legea pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, reexaminată, la cererea președintelui României, care aduce o serie de modificări regimului juridic aplicabil prosumatorilor.
Acum 24 ore
13:30
Părinții cu copii mici vor putea amâna examenele de definitivat sau grad didactic și vor putea prelungi doctoratul # Profit.ro
Părinții aflați în concediul pentru creșterea copilului vor avea dreptul să susțină examenul pentru gradul didactic II sau I la prima sesiune organizată după reluarea activității, precum și dreptul să prelungească durata programului de studii universitare de doctorat cu durata concediului de creștere a copilului.
13:20
DECIZIE VIDEO&FOTO Proiectele istorice de hidrocentrale vor ″mușca″ din ariile naturale protejate. Cele declarate de securitate națională de către CSAT vor fi scutite de evaluare de mediu # Profit.ro
Suprafețele ariilor naturale protejate vizate de proiecte de hidrocentrale aprobate și demarate înainte de 29 iunie 2007 vor fi eliminate din respectivele arii naturale protejate, prin modificarea limitelor acestora, a decis astăzi Camera Deputaților, în calitate de camera decizională, prin vot pozitiv în plen asupra unui draft de modificare a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, inițiat în urmă cu aproape 3 ani și respins de Senat, prima camera sesizată.
13:20
DECIZIE Plajele de pe litoral vor avea, într-o anumită cotă, acces liber și gratuit pentru public. Amenzi de până la 1.000 lei pentru turiștii care aruncă gunoaie # Profit.ro
Primăriile de pe litoral nu vor mai încheia contracte de utilizare în scop turistic a plajelor cu titularul dreptului de administrare (Administrația Națională ”Apele Române”), dar vor putea solicita atribuirea în folosință gratuită a unei cote de până la 20% din suprafața acestor plaje situate pe raza lor administrativ-teritorială, iar acestea vor avea destinația de ”plajă publică”, gratuită pentru populație, conform unui proiect legislativ adoptat de Parlament, prin votul final al deputaților. Proiectul introduce și amenzi de până la 1.000 lei pentru aruncarea deșeurilor pe plaje sau în apa mării.
13:20
DECIZIE Mai multe abateri din cazierul fiscal vor fi șterse la reactivarea contribuabilului # Profit.ro
Mai multe situații care au dus la inactivarea fiscală a contribuabilului vor fi eliminate din cazierul fiscal la reactivare, conform unui proiect legislativ adoptat de Parlamentul, prion votul final al deputaților, după ce și Guvernul Bolojan și-a dat OK-ul pentru măsură. Astfel, dacă în prezent se elimină la reactivare din cazier doar nerespectarea obligaților declarative pe parcursul unui semestru (abatere care a dus la inactivare), în timp ce alte abateri sunt păstrate în cazier timp de 3 luni, această facilitate este extinsă pentru alte trei situații care sunt considerate de o gravitate redusă.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat miercuri de BNR, a ajuns la 5,0885 lei, de la 5,0879 lei, înregistrat marți.
