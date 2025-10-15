ANAF intră peste bombardieri: Verificăm Urusul cu care se plimbă prin oraș

14:10

Vineri, 17 octombrie 2025, Alexandru Tomescu, violonistul român al cărui nume nu mai are nevoie de nici o prezentare, solist al Orchestrelor și Corurilor Radio România de 23 de ani, va interpreta alături de Orchestra Națională Radio unul dintre cele 3 concerte pentru vioară considerate „pietre de temelie” ale repertoriului romantic: Concertul nr. 1 pentru vioară și orchestră semnat de compozitorul german Max Bruch.