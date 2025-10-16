George Simion anunță că este dispus la orice „parteneriat, cu orice partid”
Jurnalul.ro, 16 octombrie 2025 01:30
Liderul AUR, George Simion, a anunțat că este dispus la orice „parteneriat, cu orice partid” ca să oprească actuala putere, potrivit Gândul.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 2 ore
01:30
Liderul AUR, George Simion, a anunțat că este dispus la orice „parteneriat, cu orice partid” ca să oprească actuala putere, potrivit Gândul.
01:10
FIFA, mână liberă lui Trump: Guvernul SUA decide ce orașe sunt sigure pentru Cupa Mondială de Fotbal # Jurnalul.ro
FIFA a transmis pentru Sky News că guvernul Statelor Unite are dreptul de a determina dacă orașele gazdă sunt sigure pentru Cupa Mondială de fotbal din 2026. Explicația a apărut după ce președintele Donald Trump a amenințat că ar putea elimina zona Boston de la găzduirea meciurilor.
00:50
Sabotajul Nord Stream: Un tribunalul italian blochează extrădarea unui suspect ucrainean în Germania # Jurnalul.ro
Curtea de Casație a anulat decizia unei curți de apel care a trimis înapoi cazul în care îl înfățișa pe Serhii Kuzniețov. Cazul a ajuns la o altă instanță pentru reexaminare, potrivit Le Figaro.
Acum 4 ore
00:30
Joi, energiile cosmice deschid o cale nouă, aducând curaj, încredere și revelații pentru cei pregătiți să creadă în ei înșiși.
00:20
Statul nu vrea să dea faliment singur: Cazul carierei de la Băița. Să moară și compania privatului! # Jurnalul.ro
Activitatea companiei Băița Bihor SA este blocată nejustificat de către Autoritatea de reglementare în domeniul minier
00:00
Studioul Universal Pictures pregătește un nou film biografic dedicat actorului ungur Bela Lugosi, legenda hollywoodiană care a devenit celebră pentru interpretarea contelui Dracula. Proiectul este dezvoltat de Appian Way Productions, compania fondată de Leonardo DiCaprio și Jennifer Davisson.
15 octombrie 2025
23:40
Un scandal a avut loc în comuna Petrești în care au fost implicați trei străini aflați la muncă în România. Este vorba de doi nepalezi și un ugandez, care s-au atacat cu o bardă.
23:30
Șase semne zodiacale chinezești atrag norocul pe 16 octombrie 2025. Ziua Succesului de joi, ghidată de Calul de Pământ (Wu Wu), în timpul lunii Câinelui de Foc și anului Șarpelui de Lemn, oferă o mișcare constantă înainte, după săptămâni de acumulare subtilă.
23:30
Șeful ANAF despre prejudiciul în cazul Iohannis: Colegii mei lucrează la recuperarea acestor sume # Jurnalul.ro
Seful ANAF, Adrian Nicușor Nica, a declarat că angajații instituției lucrează la dosarul fostului președinte al României, Klaus Iohannis, în vederea recuperării prejudiciului.
23:10
Volodimir Zelenski l-a numit pe Serhii Lysak, guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk, în funcția de șef al noii Administrații Militare din Odesa, miercuri, potrivit unui decret publicat pe site-ul prezidențial.
23:00
Simbolurile Brașovului prind din nou viață, Telecabina Tâmpa și Restaurantul Panoramic se redeschid # Jurnalul.ro
Telecabina Tâmpa și restaurantul Panoramic, două simboluri arhitecturale și turistice ale Brașovului, își redeschid porțile în data de 19 octombrie, după un amplu proces de modernizare realizat de ANA Teleferic, parte din ANA Holding.
22:50
Președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, a anunțat declanșarea unei ample operațiuni naționale de verificare a persoanelor care afișează un stil de viață opulent, fără a-și putea justifica veniturile.
22:40
Pericolul mare la alegerile pentru Primăria Capitalei este să crească foarte mult scorul AUR, declară la RFI deputatul USR Claudiu Năsui. El precizează că partidul său vrea un candidat comun cu PNL ”ca să fie sigur că va câștiga aceste alegeri”.
Acum 6 ore
22:30
Află care sunt cele trei zodii care știu să râdă chiar și atunci când viața le pune la încercare. Descoperă cum Gemeni, Fecioara și Săgetătorul transformă orice problemă într-o lecție de optimism și bună dispoziție.
22:30
România beneficiază de sprijinul experților europeni pentru pregătirea proiectelor finanțate prin mecanismul european SAFE
22:10
Escrocherie online: Povestea șocantă a româncei care a trimis 170.000 de euro unui nigerian # Jurnalul.ro
O femeie de 61 de ani din județul Prahova a fost victima unei escrocherii online elaborate, desfășurate pe o perioadă de aproape trei ani.
22:10
Comisia Europeană a propus extinderea unei iniţiative pentru un "zid antidronă" pe flancul estic al Europei pentru a proteja întreg continentul, după ce unele regiuni au spus că se simt lăsate pe dinafară, au declarat marţi pentru Reuters doi oficiali europeni şi un diplomat din UE.
22:00
Când cineva intră în viața noastră și joacă un rol important, există adesea motive spirituale și cosmice mai profunde. Acești oameni transmit lecții valoroase, atât prin experiențe pozitive, cât și negative, lăsând un impact de durată.
21:40
Donald Trump sugerează folosirea forței pentru a dezarma Hamas după acordul de încetare a focului # Jurnalul.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că ar putea recurge la „mijloace violente” pentru a forța Hamas să predea armele, după ce gruparea a acceptat, în cadrul unui acord de încetare a focului, să se dezarmeze.
21:30
MTV a fost lansat în august 1981, în Statele Unite, ca un canal non-stop de videoclipuri muzicale, începând cu faimosul episod „Video Killed the Radio Star”.
21:10
Românii pot beneficia de consultații și analize medicale gratuite chiar dacă nu sunt asigurați.
21:10
Benjamin Netanyahu, din nou în fața instanței la Tel Aviv, în plin scandal de corupție # Jurnalul.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a apărut miercuri la tribunalul din Tel Aviv pentru o nouă audiere în procesul său de corupție, la doar două zile după ce președintele american Donald Trump a sugerat că ar trebui grațiat.
21:00
O nouă analiză a femeilor veterane militare din SUA a descoperit că o sesiune de o oră pe săptămână cu câini a îmbunătățit sănătatea celulară generală și a arătat beneficii biologice „promițătoare” pentru cele care suferă de PTSD.
20:40
Cei mai fericiți angajați au șase lucruri în comun: Ce a descoperit un CEO după 30.000 de interviuri # Jurnalul.ro
Un CEO care a intervievat peste 30.000 de candidați a identificat cele șase chei ale fericirii la locul de muncă, subliniind că toată lumea merită să fie fericită acolo unde lucrează.
Acum 8 ore
20:30
Claudiu Manda, propunerea lui Sorin Grindeanu pentru funcția de secretar general al PSD, declară, în exclusivitate pentru Gândul, „Credem în muncă, familie, tradiții, solidaritate și respect”.
20:20
Scandal în penitenciarele românești: un deținut hacker a spart sistemul informatic și a furat bani din conturile colegilor # Jurnalul.ro
Un deținut din Penitenciarul Târgu Jiu, condamnat pentru infracțiuni cibernetice, a spart baza de date a sistemului penitenciar românesc. A transferat bani din conturile altor deținuți, a modificat date interne și a accesat informații confidențiale. Administrația Penitenciarelor a demarat o anchetă amplă și promite măsuri de securitate suplimentare.
20:10
UE amendează mărcile de lux Gucci, Chloé și Loewe pentru încălcarea regulilor concurenței # Jurnalul.ro
UE amendează cu 157 de milioane de euro companiile Gucci, Chloé și Loewe pentru încălcarea regulilor concurenței. Cele trei mărci de lux au restricționat capacitatea comercianților independenți de a stabili liber prețurile produselor lor, potrivit Comisiei Europene.
20:00
Fostul ministru al Justiției, Stelian Ion spune că nu este deloc convins de argumentele transmise de reprezentanții Instanței Supreme, prin care motivează achitarea definitivă a fostului ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu.
19:40
Agroclima a apărut într-un moment în care oamenii caută soluții durabile, rapide și eficiente pentru casă și grădină. Lansată în 2022, compania a pornit cu o promisiune simplă: produse de calitate, livrate prompt și însoțite de suport real.
19:40
Poliția Română avertizează că în ultima perioadă, au apărut mesaje și pagini false ce pretind că ar aprține instituției. În realitate sunt mesajele reprezintă tentative de fraudă informatică.
19:30
Siguranţa rutieră reprezintă o prioritate "constantă" a Ministerului Afacerilor Interne, a declarat, miercuri, ministrul Cătălin Predoiu, care a adăugat că noua abordare prin proiectul "Siguranţă în trafic" are în vedere colaborarea interinstituţională pentru o reacţie unitară şi eficientă, utilizarea integrată a datelor şi informaţiilor din trafic, simplificarea proceselor administrative şi o comunicare corectă, constantă şi accesibilă pentru cetăţeni.
19:30
OncoRCP, prima platformă digitală dedicată dialogului dintre pacienții cu cancer și medicii lor, pune accent pe empatie, încredere și sprijin emoțional – valori esențiale în lupta cu boala # Jurnalul.ro
Dincolo de tratamente și statistici, fiecare pacient cu cancer trăiește o poveste personală, plină de emoții, întrebări și speranțe. OncoRCP, o platformă digitală creată de MedicHub cu sprijinul Pfizer România, vine în sprijinul acestora, ajutându-i să comunice mai ușor cu medicii lor și să înțeleagă mai bine pașii parcursului oncologic, fiind o inițiativă care pune accent pe empatie și încredere, valori esențiale în lupta cu această boală.
19:10
Un palestinian de 57 de ani a murit după ce a fost bătut de soldați israelieni în orașul ar-Ram, situat la nord de Ierusalimul ocupat, potrivit agenției de presă Wafa.
19:00
Legea prosumatorilor, adoptată: Românii pot folosi energia produsă acasă pentru alte locuințe # Jurnalul.ro
Camera Deputaților a adoptat, miercuri, Legea prosumatorilor, care le permite românilor să compenseze energia produsă la o locuință cu facturile de la alte adrese, facilitând astfel accesul la energia verde și reducerea costurilor pentru gospodării și instituții publice.
19:00
România lansează oficial programul „Golden Visa”: rezidență pe 5 ani pentru investitori străini # Jurnalul.ro
România lansează oficial programul „Golden Visa”, care oferă investitorilor străini rezidență de 5 ani în schimbul unei investiții minime de 400.000 de euro. Află condițiile, domeniile eligibile și beneficiile programului.
18:40
Racla Cuvioasei Parascheva, reașezată în Catedrală. Ora exactă depinde de numărul de pelerini # Jurnalul.ro
Racla cu sfintele moaște ale Cuvioasei Parascheva va fi reașezată în Catedrala Mitropolitană din Iași miercuri, la ora 19.30, au anunțat reprezentanții Arhiepiscopiei Iaşilor.
Acum 12 ore
18:30
Leul s-a depreciat, miercuri, în raport cu euro, dar a crescut faţă de dolarul american. Aurul, la o nouă valoare-record # Jurnalul.ro
Moneda naţională s-a depreciat miercuri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0885 lei, în urcare cu 0,06 bani (+0,01%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0879 lei.
18:10
Pericolul ascuns din bucătărie: Obiceiul de gătit pe care medicii de urgență îi roagă pe părinți să-l evite # Jurnalul.ro
Descoperă obiceiul de gătit care îi expune pe copii la arsuri grave și sfaturile medicilor de urgență pentru a preveni accidentele din bucătărie. Află cum poți transforma spațiul de gătit într-un loc sigur pentru toată familia.
17:40
Piedone, trimis în judecată de DNA, în dosarul în care este acuzat că a anunțat controlul ANPC # Jurnalul.ro
DNA l-a trimis în judecată pe Cristian Popescu Piedone, în dosarul în care este acuzat de procurori că a anunțat controlul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) la Hotelul International din Sinaia, deținut de familia Rușanu.
17:30
Unele obiceiuri fac mai mult decât să umple orele. Îți pot proteja mintea, îți pot îmbunătăți starea de spirit și pot menține sensul vieții pe măsură ce anii trec.
17:20
Peste 75.000 de vizitatori, la Smart Urban Mobility 2025 – evenimentul care a adus viitorul orașelor la București # Jurnalul.ro
Antena 3 CNN, în parteneriat cu Salonul Auto București & Accesorii (SAB), a transformat complexul Romexpo într-un centru al inovației și sustenabilității, prin evenimentul Smart Urban Mobility 2025 – cea mai importantă platformă dedicată orașelor inteligente și mobilității viitorului.
17:10
Iertarea poate fi un concept dificil pentru unele zodii. În timp ce anumite semne sunt cunoscute pentru înțelegerea și compasiunea lor, altele păstrează ranchiună și le este greu să lase în urmă greșelile alora.
17:00
Orașele și stațiunile montane sau balneare sunt cele mai căutate destinații pentru vacanța copiilor din octombrie, iar bugetul mediu pentru un sejur de 2-3 nopți cu demipensiune variază între 150 și 700 lei pe noapte.
16:40
Cum să ai mintea limpede la menopauză. 7 soluții pentru gestionarea simptomelor neplăcute # Jurnalul.ro
Schimbările hormonale din perioada menopauzei afectează multe femei, care se confruntă adesea cu dificultăți de concentrare, lipsă de clariate, uitări frecvente.
16:30
Președintele USR, Dominic Fritz, a acuzat, miercuri, AUR și PSD că susțin un proiect de lege care ar permite distrugerea ariilor naturale protejate, avertizând că inițiativa reprezintă „cea mai mare trădare împotriva pădurilor României”.
16:10
Cutremur în Satu Mare. Școli evacuate, pereți crăpați, coș de fum și cărămizi despinse # Jurnalul.ro
Pompierii au intervenit miercuri dimineața, după cutremurul cu magnitudinea 4 înregistrat în Satu Mare, după ce un coș de fum și mai multe cărămizi s-au despins la imobile din oraș. De asemena, două școli au fost evacuate de conducerea unităților, în scop preventiv.
16:00
Schimbare radicală la pensiile private: Românii nu își vor mai putea retrage integral banii din Pilonul 2 și Pilonul 3 # Jurnalul.ro
Camera Deputaților a adoptat legea privind plata pensiilor private. Românii nu vor mai putea retrage integral banii din Pilonul 2 și Pilonul 3, ci doar 30%, restul fiind plătit eșalonat pe opt ani. Legea merge la promulgare la președintele Nicușor Dan.
15:40
Jocul Încrederii Oarbe: Lupta concurenților pentru Imunitate şi o cerere în căsătorie neaşteptată, diseară la Asia Express. Emisiunea, din nou lider de audiență # Jurnalul.ro
A fost o seară plină de emoție și adrenalină la Asia Express – Drumul Eroilor.
15:30
Asociația Culturală CRN organizează două proiecții speciale ale filmului documentar artistic „De la Doină la Rembetiko – o rapsodie balcanică” – un film turnat în Maramureș și în Grecia, care evocă rădăcinile culturale ale unor elemente emblematice de patrimoniu imaterial: doina românescă și rembetiko grecesc.
15:30
Salariul minim pe economie ar trebui înghețat anul viitor, spune la RFI deputatul USR Claudiu Năsui. Acesta este un posibil nou motiv de dispute în coaliție, în condițiile în care PSD nu susține o asemenea măsură. El declară că salariul minim este folosit ca armă fiscală în România.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.