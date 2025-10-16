Artisan Food Market revine la Hanul lui Manuc / O sărbătoare a gustului autentic și a poveștilor din spatele produselor locale
G4Media, 16 octombrie 2025 01:10
În inima Bucureștiului, Hanul lui Manuc își deschide din nou porțile pentru un eveniment dedicat pasiunii, tradiției și gustului autentic. În weekendul 18-19 octombrie, ediția...
Acum 2 ore
01:10
Acum 4 ore
23:10
Crucea Roşie a informat armata israeliană miercuri seara că a preluat de la Hamas, în oraşul Gaza, două sicrie care conţin aparent cadavre ale unor...
23:10
Un judecător din Peru respinge cererea Parchetului de a-i interzice fostei preşedinte Boluarte să părăsească ţara # G4Media
Un judecător peruan a respins miercuri cererea Parchetului de a-i interzice fostei preşedinte recent destituite, Dina Boluarte, să părăsească ţara, notează AFP, transmite Agerpres. Judecătorul...
22:40
Festivalul Pisicilor din Japonia: Mii de iubitori de feline au invadat străzile din Tokyo / Un Halloween japonez cu gheare și mustăți (VIDEO) # G4Media
Pe 12 octombrie, Tokyo a devenit capitala mondială a iubitorilor de pisici. Mii de participanți din întreaga lume s-au adunat în districtul Shinjuku pentru a...
22:40
551 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în cele 8 zile de pelerinaj la Sf. Parascheva / Timpul de aşteptare a ajuns şi la 15 ore / Racla cu moaştele Sfintei Parascheva a fost reintrodusă în Catedrala ieșeană # G4Media
Personalul medical format din echipaje ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) şi ale UPU-SMURD Iaşi a intervenit în 551 de cazuri medicale diverse pe...
22:40
Consiliul Judeţean Timiş a reziliat contractul cu societatea care opera centrul de depozitare a gunoiului, fiind preconizate taxe mai mari pentru timișoreni, pentru acest serviciu / Gunoiul va fi transportat în Arad şi Hunedoara # G4Media
Preţul gunoiului ar putea creşte, în Timişoara, dar şi în mai multe localităţi din judeţul Timiş, după ce Consiliul Judeţean Timiş a reziliat contractul cu...
Acum 6 ore
22:30
Experţi europeni sprijină România în pregătirea proiectelor finanţate prin mecanismul european SAFE / Prima vizită a avut loc la Uzina Mecanică Bucureşti, unde se produc transportoarele blindate Piranha # G4Media
Guvernul anunţă că România beneficiază de sprijinul experţilor europeni pentru pregătirea proiectelor finanţate prin mecanismul european SAFE, o nouă întâlnire de lucru având loc, miercuri,...
22:20
Trump: Forțele israeliene ar putea relua luptele în Gaza imediat ce voi da ordinul, dacă Hamas nu va respecta acordul de încetare a focului # G4Media
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că va lua în considerare permisiunea acordată prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu de a relua acțiunile militare în Gaza...
22:20
Handbal masculin: Campioana Dinamo Bucureşti, al cincilea eşec consecutiv în grupa A din Liga Campionilor # G4Media
Campioana Dinamo Bucureşti a fost învinsă miercuri, în deplasare, de formaţia Aalborg Handball, scor 34-28 (18-14), în meci contând pentru etapa a V-a din grupa...
22:20
Șeful Apărării din SUA Pete Hegseth avertizează Moscova că America îi va ”impune costuri”, dacă războiul din Ucraina nu se încheie # G4Media
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a avertizat miercuri Moscova că Statele Unite şi aliaţii săi vor „impune costuri Rusiei pentru agresiunea sa continuă", dacă...
22:20
Liderul Sindicatului Europol, despre breşa majoră de securitate din penitenciare: S-a încercat muşamalizarea acestui caz de către ANP / Există această tendinţă de a ascunde problemele ca să pară totul ok # G4Media
Liderul Sindicatului Europol, Cosmin Andreica, a declarat, miercuri, că Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) a încercat muşamalizarea breşei majore de securitate care ar fi permis...
22:10
Mersul pe jos îți face bine, dar mersul cu spatele poate avea beneficii suplimentare, spun experții # G4Media
Iată o modalitate simplă de a-ți schimba rutina de mers pe jos, potrivit experților: încearcă să mergi cu spatele, scrie AP. O plimbare alertă este...
22:10
Astronautul Jared Isaacman, un apropiat al lui Elon Musk, revine în cărţi pentru poziţia de şef al NASA # G4Media
Astronautul Jared Isaacman, un apropiat al lui Elon Musk care a fost exclus din cursa pentru şefia Agenţiei spaţiale americane în cursul acestui an, a...
22:00
Şeful ANAF, întrebat dacă există inspectori ai instituţiei care protejează anumite firme: Nu pot băga mâna în foc pentru aşa ceva. Noi ne monitorizăm colegii şi vedem că se întâmplă asta # G4Media
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, afirmă că nu bagă mâna în foc pentru corectitudinea unor inspectori ai instituţiei în timpul controalelor,...
22:00
Un avion de supraveghere Boeing P-8 Poseidon, alimentat în aer de un Boeing KC-135R Stratotanker deasupra județului Prahova # G4Media
Două avioane militare americane s-au cuplat miercuri pentru alimentare la o înălțime de aproximativ 8.800 de metri, deasupra localității Albești-Paleologu, potrivit imaginilor suprinse pe www.flightradar24.com,...
22:00
După ce premierul Lecornu amână reforma pensiilor, Bruxelles-ul avertizează Franţa să-şi respecte promisiunile bugetare # G4Media
Comisia Europeană a avertizat miercuri Franţa că suspendarea reformei pensiilor va avea „implicaţii bugetare importante" şi, prin urmare, este „important să se ia măsuri" pentru...
21:50
Președintele interimar al Siriei, Ahmed Al-Sharaa, s-a deplasat miercuri la Moscova pentru o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin, primul contact direct între cei doi,...
21:40
Ce se întâmplă la nivelul sistemului imunitar dacă reduci consumul de zahăr / Răspunsul medicilor # G4Media
Chiar dacă pare o măsură simplă, reducerea consumului de zahăr poate avea efecte importante asupra sistemului imunitar, potrivit mai multor medici citați de publicația Parade Health. Deși nu...
21:40
BREAKING Avionul secretarului american al Apărării Pete Hegseth a aterizat de urgență la Londra din cauza unei fisuri în parbriz # G4Media
Un avion care îl transporta pe secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a efectuat miercuri o aterizare neprogramată în Regatul Unit din cauza unei fisuri...
21:40
FIFA a declarat pentru Sky News că Guvernul SUA are dreptul de a stabili dacă orașele sunt sigure pentru Cupa Mondială – după ce Donald...
21:20
Preşedintele CJ Timiş, în conflict cu viceprimarul USR al Timişoarei / Alfred Simonis, mesaj pentru Dominic Fritz: Unii din cei pe care i-a lăsat la conducerea Primăriei Timişoara, în absenţa lui, nu doar că sunt incompetenţi, dar par a fi şi răuvoitori # G4Media
Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Timiş, Alfred Simonis (PSD), şi viceprimarul Timişoarei, Ruben Laţcău (USR), se contrează în declaraţii pe diferite teme, iar Alfred Simonis i-a...
21:20
Ucraineanul suspectat de sabotarea Nord Stream nu va fi extrădat în Germania / Decizia de extrădare, anulată de Curtea de Casaţie din Italia # G4Media
Curtea de Casaţie, cea mai înaltă instanţă a Italiei, a anulat miercuri decizia de extrădare a unui fost căpitan de armată ucrainean, presupusul coordonator al...
21:10
Premierul britanic anunţă că va face publice documente pentru a stinge polemica legată de un caz de spionaj în profitul Chinei # G4Media
Prim-ministrul britanic Keir Starmer s-a angajat miercuri să facă publice elementele transmise de guvernul său justiţiei, care au dus la abandonarea urmăririi penale împotriva a...
21:00
VIDEO Șeful NATO, Mark Rutte, despre amenințările Kremlinului: ”Nu trebuie să-i luăm prea în serios pe ruși” # G4Media
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri că alianța nu ar trebui să supraestimeze capacitățile Rusiei, încercând să calmeze temerile privind activitățile hibride...
21:00
Partidul Popular spaniol propune înăsprirea condiţiilor de acordare a cetăţeniei / Anul trecut 221.805 de străini au primit cetăţenia spaniolă, cu 8,9% mai puţini faţă de anul anterior # G4Media
Partidul Popular spaniol (PP), de opoziţie, a propus mai multe măsuri de înăsprire a condiţiilor de acordare a cetăţeniei spaniole, printre care solicitarea unui nivel...
21:00
Disidentul anticomunist Adam Michnik, Doctor Honoris Causa la Universitatea „Ovidius” din Constanța # G4Media
Istoricul polonez Adam Michnik și coordonatorul celui mai important ziar din Polonia a devenit Doctor Honoris Causa la Universitatea "Ovidius" din Constanța, relatează InfoSudEst "Cu...
20:50
Avertismentul șefului ANAF: Fiecare bombardier să se gândească de trei ori înainte să se urce în mașina pe care nu o poate justifica, pentru că ANAF o va confisca # G4Media
Președintele ANAF Adrian Nica a avertizat că Fiscul va verifica persoanele care „nu pot justifica mașina de 100.000 de euro" și va confisca 70% din...
20:40
Politico: UE va fi pregătită pentru un război cu Rusia până în 2030 / Comisia Europeană face presiuni asupra capitalelor pentru a cumpăra arme împreună # G4Media
Țările UE au la dispoziție cinci ani pentru a se pregăti de război, potrivit unui plan militar care va fi prezentat de Comisia Europeană joi...
20:40
Pene de curent în aproape toată Ucraina după noi atacuri ruseşti / În ultimele săptămâni, Rusia şi-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice şi a reţelei feroviare ucrainene # G4Media
Aproape întreaga Ucraină s-a confruntat miercuri cu întreruperi de curent din cauza avariilor la infrastructura electrică cauzate de atacurile ruseşti, a anunţat operatorul reţelei, semn...
20:40
LIBERTATEA / Laura Kövesi: Nimeni din România nu ne sesizează legat de neregulile din Portul Constanța, dar vă promit că o să ajungem și acolo # G4Media
Procurorul-șef al Parchetului European Laura Codruța Kövesi critică lipsa de reacție și de colaborare a autorităților române la solicitările venite de la Luxemburg legate de...
Acum 8 ore
20:30
Moşteanu, despre SAFE: Interesul şi eforturile noastre sunt pentru a aduce cât mai mult din această capacitate industrială de apărare în România / Suntem în discuţii cu ucrainenii pentru a demara producţia de drone în România # G4Media
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat miercuri, despre programul de înzestrare european SAFE că interesul şi eforturile noastre sunt pentru a aduce cât mai mult...
20:30
Nicușor Dan despre mediu: Am cerut la Bruxelles politici climatice corecte și echilibrate, care să nu împiedice creșterea și competitivitatea # G4Media
Președintele Nicușor Dan a sugerat miercuri temporizarea politicilor de mediu ale UE, criticate de mulți reprezentanți ai sectorului economic, și a spus într-o postare pe...
20:20
OpenAI a anunțat un parteneriat strategic cu Broadcom pentru dezvoltarea și producerea primelor sale procesoare de inteligență artificială proiectate intern, marcând un pas major în...
20:20
Rusia ar putea importa benzină, spune un vicepremier rus / Unele regiuni ruseşti sunt afectate de deficitul de benzină, după atacurile ucrainene # G4Media
Rusia are opţiunea de a importa benzină, le-a spus miercuri jurnaliştilor vicepremierul Alexander Novak, transmite Reuters, citată de Agerpres. „Această posibilitate există. Legislaţia noastră permite...
20:10
Un funcţionar de rang înalt din cabinetul Netanyahu îl contrazice pe Trump: Războiul din Gaza „nu s-a terminat” # G4Media
Un oficial de rang înalt din cabinetul premierului israelian Benjamin Netanyahu a declarat miercuri pentru The Times of Israel că războiul din Gaza „nu s-a...
20:00
BREAKING Pentagonul a pregătit planurile pentru transferul de rachete Tomahawk în Ucrainei, e așteptată decizia finală a lui Donald Trump – exclusivitate New York Times # G4Media
Departamentul Apărării al Statelor Unite (cunoscut ca Pentagon) a pregătit un plan prin care rachete de croazieră Tomahawk ar putea fi vândute sau transferate Ucrainei,...
20:00
Moşteanu: Avem în momentul ăsta probabil una dintre cele mai avansate legislaţii din UE, care permite Armatei să dea jos orice zboară neautorizat / Rusia nu va ataca un stat NATO, uitându-ne la câtă forţă există în această Alianţă # G4Media
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat miercuri că NATO funcţionează la o viteză mult sporită faţă de anii trecuţi, el apreciind că România are în...
19:50
Supă cremă de păstârnac și făină de castane și smântână, servită cu bacon tras la tigaie / O idee inedită pentru cină # G4Media
Rădăcinoasele fac parte și ele din incredibila ofertă a toamnei, și la fel și castanele. Singura problemă ar fi că nu peste tot castanele comestibile...
19:50
Asociaţia Pro Infrastrcutură: Autostrada A7 Mizil-Buzău se deschide vineri dar bătaia de joc ţine până în ultima clipă pentru că se poate circula doar spre București / Cu chiu cu vai, reţeaua românească de autostrăzi ajunge la 1.353,4 kilometri # G4Media
Asociaţia Pro Infrastrcutură anunţă că vineri se va deschide traficul pe lotului 2 al Autostrăzii A7 Ploieşti-Buzău, dar apreciază că "la noi niciodată nu este...
19:40
Lituania anunţă depăşirea nivelului de 5% din PIB pentru apărare, cheltuielile vizând nu doar echipamente militare, ci şi investiţii în infrastructură, cum ar fi drumurile care duc la taberele de antrenament ale armatei # G4Media
Lituania va aloca 5,38% din produsul său intern brut (PIB), sau 4,79 miliarde de euro, pentru apărare anul viitor, a anunţat miercuri premierul Inga Ruginiene,...
19:20
Pakistanul şi Afganistanul au convenit asupra unui armistiţiu temporar de 48 de ore, potrivit Islamabadului # G4Media
Pakistanul şi administraţia talibanilor afgani au convenit asupra unui armistiţiu temporar de 48 de ore, începând de miercuri, de la ora 18:00, ora locală din...
19:10
Rata inflaţiei a ajuns la 5,6% în Bulgaria, cel mai ridicat nivel din octombrie 2023 când preţurile au crescut cu 5,8% # G4Media
Preţurile de consum în Bulgaria au crescut în septembrie, ajungând la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape doi ani, arată datele publicate miercuri de...
19:10
BREAKING Călin Georgescu cere CSM să ia măsuri împotriva președintelui Nicușor Dan, pe care îl acuză de presupuse presiuni asupra judecătorilor și ingerință în justiție / CSM l-a acuzat în trecut pe președinte de ”blocaj inexplicabil” # G4Media
Fostul candidat cu discurs legionar Călin Georgescu a cerut miercuri Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) să ia măsuri împotriva președintelui Nicușor Dan, pe care îl...
19:00
Bărbatul de 70 de ani din Hunedoara, acuzat că a violat o fetiţă de opt ani, a fost arestat preventiv # G4Media
Bărbatul de 70 de ani, din localitatea Geoagiu-Băi, acuzat că ar fi violat, la el acasă, o fetiţă de opt ani, a fost arestat preventiv,...
18:50
FOTO Cum a ajuns echipa Muzeului ASTRA din Sibiu la Bruxelles, unde a primit prestigiosul premiu Europa Nostra / Directorul muzeului, surprins când doarme în mașină: „Dacă mergeam patru oameni cu avionul săream de 2000-3000 de euro, transportul a fost găsit de mine printr-o sponsorizare și partea de cazare la fel” # G4Media
Directorul general al Muzeului ASTRA din Sibiu, Ciprian Ștefan, a fost fotografiat când doarme în mașină în timpul călătoriei spre Bruxelles, unde muzeul a primit...
18:50
USR depune un proiect de lege pentru menținerea caracterului public al declarațiilor de avere # G4Media
USR a depus o inițitivă legislativă care menține caracterul public al declarațiilor de avere, după decizia Curții Constituționale care a blocat publicarea documentelor. Proiectul prevede...
18:50
Trei tineri s-au filmat într-o maşină, iar unul dintre ei afișează un pistol / Imaginile au ajuns în mediul online, iar poliţiştii au demarat cercetări / Percheziţii în judeţul Maramureş # G4Media
Trei tineri s-au filmat în timp ce se deplasează cu o maşină, iar unul dintre ei manevrează un pistol. Un altul pare a avea o...
18:40
Israelienii îl celebrează pe Trump ca pe un „nou Cirus cel Mare” / Dar cine a fost, de fapt, Cirus? # G4Media
După ce ambele părți au ajuns la un acord privind primele etape ale unui plan de pace în Gaza, președintele american Donald Trump a fost...
18:40
Apple a lansat noul MacBook Pro cu procesor M5 / Prețurile pornesc de la 1.600 de dolari pentru singura versiune disponibilă, de 14 inch / Până la 32 GB memorie RAM și 4 TB stocare # G4Media
Apple a lansat noul laptop MacBook Pro, primul dispozitiv al companiei din Cupertino cu procesor M5. Acesta este disponibil la precomandă pe site-ul oficial Apple,...
18:40
Proiect pentru refolosirea apei de ploaie în refacerea zonelor umede din Parcul Văcăreşti şi Lumea Copiilor # G4Media
Apa de ploaie urmează să fie refolosită pentru refacerea zonelor umede din Parcul Natural Văcăreşti şi Parcul Lumea Copiilor, în cadrul proiectului internaţional NATALIE, finanţat...
