Artisan Food Market revine la Hanul lui Manuc / O sărbătoare a gustului autentic și a poveștilor din spatele produselor locale

G4Media, 16 octombrie 2025 01:10

În inima Bucureștiului, Hanul lui Manuc își deschide din nou porțile pentru un eveniment dedicat pasiunii, tradiției și gustului autentic. În weekendul 18-19 octombrie, ediția...   © G4Media.ro.

Acum 2 ore
01:10
Acum 4 ore
23:10
Hamas a predat rămăşiţele a încă doi presupuşi ostatici israelieni morţi G4Media
Crucea Roşie a informat armata israeliană miercuri seara că a preluat de la Hamas, în oraşul Gaza, două sicrie care conţin aparent cadavre ale unor...   © G4Media.ro.
23:10
Un judecător din Peru respinge cererea Parchetului de a-i interzice fostei preşedinte Boluarte să părăsească ţara G4Media
Un judecător peruan a respins miercuri cererea Parchetului de a-i interzice fostei preşedinte recent destituite, Dina Boluarte, să părăsească ţara, notează AFP, transmite Agerpres. Judecătorul...   © G4Media.ro.
22:40
Festivalul Pisicilor din Japonia: Mii de iubitori de feline au invadat străzile din Tokyo / Un Halloween japonez cu gheare și mustăți (VIDEO) G4Media
Pe 12 octombrie, Tokyo a devenit capitala mondială a iubitorilor de pisici. Mii de participanți din întreaga lume s-au adunat în districtul Shinjuku pentru a...   © G4Media.ro.
22:40
551 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în cele 8 zile de pelerinaj la Sf. Parascheva / Timpul de aşteptare a ajuns şi la 15 ore / Racla cu moaştele Sfintei Parascheva a fost reintrodusă în Catedrala ieșeană G4Media
Personalul medical format din echipaje ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) şi ale UPU-SMURD Iaşi a intervenit în 551 de cazuri medicale diverse pe...   © G4Media.ro.
22:40
Consiliul Judeţean Timiş a reziliat contractul cu societatea care opera centrul de depozitare a gunoiului, fiind preconizate taxe mai mari pentru timișoreni, pentru acest serviciu / Gunoiul va fi transportat în Arad şi Hunedoara G4Media
Preţul gunoiului ar putea creşte, în Timişoara, dar şi în mai multe localităţi din judeţul Timiş, după ce Consiliul Judeţean Timiş a reziliat contractul cu...   © G4Media.ro.
Acum 6 ore
22:30
Experţi europeni sprijină România în pregătirea proiectelor finanţate prin mecanismul european SAFE / Prima vizită a avut loc la Uzina Mecanică Bucureşti, unde se produc transportoarele blindate Piranha G4Media
Guvernul anunţă că România beneficiază de sprijinul experţilor europeni pentru pregătirea proiectelor finanţate prin mecanismul european SAFE, o nouă întâlnire de lucru având loc, miercuri,...   © G4Media.ro.
22:20
Trump: Forțele israeliene ar putea relua luptele în Gaza imediat ce voi da ordinul, dacă Hamas nu va respecta acordul de încetare a focului G4Media
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că va lua în considerare permisiunea acordată prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu de a relua acțiunile militare în Gaza...   © G4Media.ro.
22:20
Handbal masculin: Campioana Dinamo Bucureşti, al cincilea eşec consecutiv în grupa A din Liga Campionilor G4Media
Campioana Dinamo Bucureşti a fost învinsă miercuri, în deplasare, de formaţia Aalborg Handball, scor 34-28 (18-14), în meci contând pentru etapa a V-a din grupa...   © G4Media.ro.
22:20
Șeful Apărării din SUA Pete Hegseth avertizează Moscova că America îi va ”impune costuri”, dacă războiul din Ucraina nu se încheie G4Media
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a avertizat miercuri Moscova că Statele Unite şi aliaţii săi vor „impune costuri Rusiei pentru agresiunea sa continuă”, dacă...   © G4Media.ro.
22:20
Liderul Sindicatului Europol, despre breşa majoră de securitate din penitenciare: S-a încercat muşamalizarea acestui caz de către ANP / Există această tendinţă de a ascunde problemele ca să pară totul ok G4Media
Liderul Sindicatului Europol, Cosmin Andreica, a declarat, miercuri, că Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) a încercat muşamalizarea breşei majore de securitate care ar fi permis...   © G4Media.ro.
22:10
Mersul pe jos îți face bine, dar mersul cu spatele poate avea beneficii suplimentare, spun experții G4Media
Iată o modalitate simplă de a-ți schimba rutina de mers pe jos, potrivit experților: încearcă să mergi cu spatele, scrie AP. O plimbare alertă este...   © G4Media.ro.
22:10
Astronautul Jared Isaacman, un apropiat al lui Elon Musk, revine în cărţi pentru poziţia de şef al NASA G4Media
Astronautul Jared Isaacman, un apropiat al lui Elon Musk care a fost exclus din cursa pentru şefia Agenţiei spaţiale americane în cursul acestui an, a...   © G4Media.ro.
22:00
Şeful ANAF, întrebat dacă există inspectori ai instituţiei care protejează anumite firme: Nu pot băga mâna în foc pentru aşa ceva. Noi ne monitorizăm colegii şi vedem că se întâmplă asta G4Media
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, afirmă că nu bagă mâna în foc pentru corectitudinea unor inspectori ai instituţiei în timpul controalelor,...   © G4Media.ro.
22:00
Un avion de supraveghere Boeing P-8 Poseidon, alimentat în aer de un Boeing KC-135R Stratotanker deasupra județului Prahova G4Media
Două avioane militare americane s-au cuplat miercuri pentru alimentare la o înălțime de aproximativ 8.800 de metri, deasupra localității Albești-Paleologu, potrivit imaginilor suprinse pe www.flightradar24.com,...   © G4Media.ro.
22:00
După ce premierul Lecornu amână reforma pensiilor, Bruxelles-ul avertizează Franţa să-şi respecte promisiunile bugetare G4Media
Comisia Europeană a avertizat miercuri Franţa că suspendarea reformei pensiilor va avea „implicaţii bugetare importante” şi, prin urmare, este „important să se ia măsuri” pentru...   © G4Media.ro.
21:50
Noul lider al Siriei, Ahmed Al-Sharaa, prima întâlnire la Moscova cu Vladimir Putin G4Media
Președintele interimar al Siriei, Ahmed Al-Sharaa, s-a deplasat miercuri la Moscova pentru o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin, primul contact direct între cei doi,...   © G4Media.ro.
21:40
Ce se întâmplă la nivelul sistemului imunitar dacă reduci consumul de zahăr / Răspunsul medicilor G4Media
Chiar dacă pare o măsură simplă, reducerea consumului de zahăr poate avea efecte importante asupra sistemului imunitar, potrivit mai multor medici citați de publicația Parade Health. Deși nu...   © G4Media.ro.
21:40
BREAKING Avionul secretarului american al Apărării Pete Hegseth a aterizat de urgență la Londra din cauza unei fisuri în parbriz G4Media
Un avion care îl transporta pe secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a efectuat miercuri o aterizare neprogramată în Regatul Unit din cauza unei fisuri...   © G4Media.ro.
21:40
FIFA: Donald Trump are dreptul de a decide ce orașe sunt sigure pentru Cupa Mondială G4Media
FIFA a declarat pentru Sky News că Guvernul SUA are dreptul de a stabili dacă orașele sunt sigure pentru Cupa Mondială – după ce Donald...   © G4Media.ro.
21:20
Preşedintele CJ Timiş, în conflict cu viceprimarul USR al Timişoarei / Alfred Simonis, mesaj pentru Dominic Fritz: Unii din cei pe care i-a lăsat la conducerea Primăriei Timişoara, în absenţa lui, nu doar că sunt incompetenţi, dar par a fi şi răuvoitori G4Media
Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Timiş, Alfred Simonis (PSD), şi viceprimarul Timişoarei, Ruben Laţcău (USR), se contrează în declaraţii pe diferite teme, iar Alfred Simonis i-a...   © G4Media.ro.
21:20
Ucraineanul suspectat de sabotarea Nord Stream nu va fi extrădat în Germania / Decizia de extrădare, anulată de Curtea de Casaţie din Italia G4Media
Curtea de Casaţie, cea mai înaltă instanţă a Italiei, a anulat miercuri decizia de extrădare a unui fost căpitan de armată ucrainean, presupusul coordonator al...   © G4Media.ro.
21:10
Premierul britanic anunţă că va face publice documente pentru a stinge polemica legată de un caz de spionaj în profitul Chinei G4Media
Prim-ministrul britanic Keir Starmer s-a angajat miercuri să facă publice elementele transmise de guvernul său justiţiei, care au dus la abandonarea urmăririi penale împotriva a...   © G4Media.ro.
21:00
VIDEO Șeful NATO, Mark Rutte, despre amenințările Kremlinului: ”Nu trebuie să-i luăm prea în serios pe ruși” G4Media
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri că alianța nu ar trebui să supraestimeze capacitățile Rusiei, încercând să calmeze temerile privind activitățile hibride...   © G4Media.ro.
21:00
Partidul Popular spaniol propune înăsprirea condiţiilor de acordare a cetăţeniei / Anul trecut 221.805 de străini au primit cetăţenia spaniolă, cu 8,9% mai puţini faţă de anul anterior G4Media
 Partidul Popular spaniol (PP), de opoziţie, a propus mai multe măsuri de înăsprire a condiţiilor de acordare a cetăţeniei spaniole, printre care solicitarea unui nivel...   © G4Media.ro.
21:00
Disidentul anticomunist Adam Michnik, Doctor Honoris Causa la Universitatea „Ovidius” din Constanța G4Media
Istoricul polonez Adam Michnik și coordonatorul celui mai important ziar din Polonia a devenit Doctor Honoris Causa la Universitatea ”Ovidius” din Constanța, relatează InfoSudEst “Cu...   © G4Media.ro.
20:50
Avertismentul șefului ANAF: Fiecare bombardier să se gândească de trei ori înainte să se urce în mașina pe care nu o poate justifica, pentru că ANAF o va confisca G4Media
Președintele ANAF Adrian Nica a avertizat că Fiscul va verifica persoanele care „nu pot justifica mașina de 100.000 de euro” și va confisca 70% din...   © G4Media.ro.
20:40
Politico: UE va fi pregătită pentru un război cu Rusia până în 2030 / Comisia Europeană face presiuni asupra capitalelor pentru a cumpăra arme împreună G4Media
Țările UE au la dispoziție cinci ani pentru a se pregăti de război, potrivit unui plan militar care va fi prezentat de Comisia Europeană joi...   © G4Media.ro.
20:40
Pene de curent în aproape toată Ucraina după noi atacuri ruseşti / În ultimele săptămâni, Rusia şi-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice şi a reţelei feroviare ucrainene G4Media
Aproape întreaga Ucraină s-a confruntat miercuri cu întreruperi de curent din cauza avariilor la infrastructura electrică cauzate de atacurile ruseşti, a anunţat operatorul reţelei, semn...   © G4Media.ro.
20:40
LIBERTATEA / Laura Kövesi: Nimeni din România nu ne sesizează legat de neregulile din Portul Constanța, dar vă promit că o să ajungem și acolo G4Media
Procurorul-șef al Parchetului European Laura Codruța Kövesi critică lipsa de reacție și de colaborare a autorităților române la solicitările venite de la Luxemburg legate de...   © G4Media.ro.
Acum 8 ore
20:30
Moşteanu, despre SAFE: Interesul şi eforturile noastre sunt pentru a aduce cât mai mult din această capacitate industrială de apărare în România / Suntem în discuţii cu ucrainenii pentru a demara producţia de drone în România G4Media
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat miercuri, despre programul de înzestrare european SAFE că interesul şi eforturile noastre sunt pentru a aduce cât mai mult...   © G4Media.ro.
20:30
Nicușor Dan despre mediu: Am cerut la Bruxelles politici climatice corecte și echilibrate, care să nu împiedice creșterea și competitivitatea G4Media
Președintele Nicușor Dan a sugerat miercuri temporizarea politicilor de mediu ale UE, criticate de mulți reprezentanți ai sectorului economic, și a spus într-o postare pe...   © G4Media.ro.
20:20
OpenAI colaborează cu Broadcom pentru dezvoltarea primelor sale procesoare AI interne G4Media
OpenAI a anunțat un parteneriat strategic cu Broadcom pentru dezvoltarea și producerea primelor sale procesoare de inteligență artificială proiectate intern, marcând un pas major în...   © G4Media.ro.
20:20
Rusia ar putea importa benzină, spune un vicepremier rus / Unele regiuni ruseşti sunt afectate de deficitul de benzină, după atacurile ucrainene G4Media
Rusia are opţiunea de a importa benzină, le-a spus miercuri jurnaliştilor vicepremierul Alexander Novak, transmite Reuters, citată de Agerpres. „Această posibilitate există. Legislaţia noastră permite...   © G4Media.ro.
20:10
Un funcţionar de rang înalt din cabinetul Netanyahu îl contrazice pe Trump: Războiul din Gaza „nu s-a terminat” G4Media
Un oficial de rang înalt din cabinetul premierului israelian Benjamin Netanyahu a declarat miercuri pentru The Times of Israel că războiul din Gaza „nu s-a...   © G4Media.ro.
20:00
BREAKING Pentagonul a pregătit planurile pentru transferul de rachete Tomahawk în Ucrainei, e așteptată decizia finală a lui Donald Trump – exclusivitate New York Times G4Media
Departamentul Apărării al Statelor Unite (cunoscut ca Pentagon) a pregătit un plan prin care rachete de croazieră Tomahawk ar putea fi vândute sau transferate Ucrainei,...   © G4Media.ro.
20:00
Moşteanu: Avem în momentul ăsta probabil una dintre cele mai avansate legislaţii din UE, care permite Armatei să dea jos orice zboară neautorizat / Rusia nu va ataca un stat NATO, uitându-ne la câtă forţă există în această Alianţă G4Media
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat miercuri că NATO funcţionează la o viteză mult sporită faţă de anii trecuţi, el apreciind că România are în...   © G4Media.ro.
19:50
Supă cremă de păstârnac și făină de castane și smântână, servită cu bacon tras la tigaie / O idee inedită pentru cină G4Media
Rădăcinoasele fac parte și ele din incredibila ofertă a toamnei, și la fel și castanele. Singura problemă ar fi că nu peste tot castanele comestibile...   © G4Media.ro.
19:50
Asociaţia Pro Infrastrcutură: Autostrada A7 Mizil-Buzău se deschide vineri dar bătaia de joc ţine până în ultima clipă pentru că se poate circula doar spre București / Cu chiu cu vai, reţeaua românească de autostrăzi ajunge la 1.353,4 kilometri G4Media
Asociaţia Pro Infrastrcutură anunţă că vineri se va deschide traficul pe lotului 2 al Autostrăzii A7 Ploieşti-Buzău, dar apreciază că ”la noi niciodată nu este...   © G4Media.ro.
19:40
Lituania anunţă depăşirea nivelului de 5% din PIB pentru apărare, cheltuielile vizând nu doar echipamente militare, ci şi investiţii în infrastructură, cum ar fi drumurile care duc la taberele de antrenament ale armatei G4Media
Lituania va aloca 5,38% din produsul său intern brut (PIB), sau 4,79 miliarde de euro, pentru apărare anul viitor, a anunţat miercuri premierul Inga Ruginiene,...   © G4Media.ro.
19:20
Pakistanul şi Afganistanul au convenit asupra unui armistiţiu temporar de 48 de ore, potrivit Islamabadului G4Media
Pakistanul şi administraţia talibanilor afgani au convenit asupra unui armistiţiu temporar de 48 de ore, începând de miercuri, de la ora 18:00, ora locală din...   © G4Media.ro.
19:10
Rata inflaţiei a ajuns la 5,6% în Bulgaria, cel mai ridicat nivel din octombrie 2023 când preţurile au crescut cu 5,8% G4Media
Preţurile de consum în Bulgaria au crescut în septembrie, ajungând la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape doi ani, arată datele publicate miercuri de...   © G4Media.ro.
19:10
BREAKING Călin Georgescu cere CSM să ia măsuri împotriva președintelui Nicușor Dan, pe care îl acuză de presupuse presiuni asupra judecătorilor și ingerință în justiție / CSM l-a acuzat în trecut pe președinte de ”blocaj inexplicabil” G4Media
Fostul candidat cu discurs legionar Călin Georgescu a cerut miercuri Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) să ia măsuri împotriva președintelui Nicușor Dan, pe care îl...   © G4Media.ro.
19:00
Bărbatul de 70 de ani din Hunedoara, acuzat că a violat o fetiţă de opt ani, a fost arestat preventiv G4Media
Bărbatul de 70 de ani, din localitatea Geoagiu-Băi, acuzat că ar fi violat, la el acasă, o fetiţă de opt ani, a fost arestat preventiv,...   © G4Media.ro.
18:50
FOTO Cum a ajuns echipa Muzeului ASTRA din Sibiu la Bruxelles, unde a primit prestigiosul premiu Europa Nostra / Directorul muzeului, surprins când doarme în mașină: „Dacă mergeam patru oameni cu avionul săream de 2000-3000 de euro, transportul a fost găsit de mine printr-o sponsorizare și partea de cazare la fel” G4Media
Directorul general al Muzeului ASTRA din Sibiu, Ciprian Ștefan, a fost fotografiat când doarme în mașină în timpul călătoriei spre Bruxelles, unde muzeul a primit...   © G4Media.ro.
18:50
USR depune un proiect de lege pentru menținerea caracterului public al declarațiilor de avere G4Media
USR a depus o inițitivă legislativă care menține caracterul public al declarațiilor de avere, după decizia Curții Constituționale care a blocat publicarea documentelor. Proiectul prevede...   © G4Media.ro.
18:50
Trei tineri s-au filmat într-o maşină, iar unul dintre ei afișează un pistol / Imaginile au ajuns în mediul online, iar poliţiştii au demarat cercetări / Percheziţii în judeţul Maramureş G4Media
Trei tineri s-au filmat în timp ce se deplasează cu o maşină, iar unul dintre ei manevrează un pistol. Un altul pare a avea o...   © G4Media.ro.
18:40
Israelienii îl celebrează pe Trump ca pe un „nou Cirus cel Mare” / Dar cine a fost, de fapt, Cirus? G4Media
După ce ambele părți au ajuns la un acord privind primele etape ale unui plan de pace în Gaza, președintele american Donald Trump a fost...   © G4Media.ro.
18:40
Apple a lansat noul MacBook Pro cu procesor M5 / Prețurile pornesc de la 1.600 de dolari pentru singura versiune disponibilă, de 14 inch / Până la 32 GB memorie RAM și 4 TB stocare G4Media
Apple a lansat noul laptop MacBook Pro, primul dispozitiv al companiei din Cupertino cu procesor M5. Acesta este disponibil la precomandă pe site-ul oficial Apple,...   © G4Media.ro.
18:40
Proiect pentru refolosirea apei de ploaie în refacerea zonelor umede din Parcul Văcăreşti şi Lumea Copiilor G4Media
Apa de ploaie urmează să fie refolosită pentru refacerea zonelor umede din Parcul Natural Văcăreşti şi Parcul Lumea Copiilor, în cadrul proiectului internaţional NATALIE, finanţat...   © G4Media.ro.
