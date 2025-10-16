Avionul care îl transporta pe şeful Pentagonului a aterizat de urgenţă din cauza unei fisuri în parbriz

18:40

Legendele marelui ecran Al Pacino şi Robert De Niro, care au mai jucat împreună în filme precum „The Irishman” din 2019, „Righteous Kill” din 2008, „Heat” din 1995 şi „The Godfather Part II” din 1974, s-au reunit pentru prima lor campanie comună de promovare a mărcii Moncler. În conformitate cu lansarea globală a campaniei, „Warmer Together”, Pacino şi De Niro se apropie şi se simt confortabil purtând cele mai noi articole de iarnă ale casei de modă de lux, ca „expresie a prieteniei, conexiunii şi căldurii umane”.