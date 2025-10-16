Donald Trump declară că „ia în considerare” lovituri terestre împotriva cartelurilor venezuelene. NYT dezvăluie că CIA a fost autorizată să desfăşoare operaţiuni sub acoperire
News.ro, 16 octombrie 2025 02:00
Donald Trump a declarat miercuri că „ia în considerare” atacuri terestre împotriva cartelurilor venezuelene, la câteva ore după dezvăluirile din The New York Times (NYT), care atestă că CIA a fost autorizată de administraţia americană să desfăşoare „acţiuni sub acoperire” pe teritoriul venezuelean, relatează AFP şi Reuters.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 4 ore
02:00
Donald Trump declară că „ia în considerare” lovituri terestre împotriva cartelurilor venezuelene. NYT dezvăluie că CIA a fost autorizată să desfăşoare operaţiuni sub acoperire # News.ro
Donald Trump a declarat miercuri că „ia în considerare” atacuri terestre împotriva cartelurilor venezuelene, la câteva ore după dezvăluirile din The New York Times (NYT), care atestă că CIA a fost autorizată de administraţia americană să desfăşoare „acţiuni sub acoperire” pe teritoriul venezuelean, relatează AFP şi Reuters.
01:10
Avionul care îl transporta pe şeful Pentagonului a aterizat de urgenţă din cauza unei fisuri în parbriz # News.ro
Avionul C-32 care îl transporta pe secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a efectuat miercuri o aterizare neprogramată în Regatul Unit din cauza unei crăpături apărute în parbrizul aeronavei, a anunţat Pentagonul, adăugând că şeful apărării americane este în siguranţă, relatează Reuters şi BBC.
01:00
Protest al jurnaliştilor la Pentagon. Au predat legitimaţiile de acces şi au părăsit clădirea, neacceptând noile reguli impuse pentru relatările lor # News.ro
Zeci de reporteri au predat legitimaţiile de acces şi au părăsit clădirea Pentagonului miercuri, în semn de protest, neacceptând restricţiile impuse de guvern asupra activităţii lor, astfel că jurnaliştii care relatează despre armata americană nu vor mai avea acces în sediul puterii, relatează The Associated Press şi Reuters.
Acum 6 ore
00:00
Cinci arestări în timpul manifestaţiilor pro-palestiniene dinaintea unui meci de baschet la Valencia # News.ro
Cinci persoane au fost arestate miercuri seara la Valencia, în timpul manifestaţiilor pro-palestiniene organizate în marja unui meci din Euroliga de baschet între clubul local şi Hapoël Tel-Aviv, au informat surse din cadrul poliţiei, potrivit AFP.
00:00
Germania şi Franţa au semnat un acord pentru „Ochiul lui Odin”, un sistem de avertizare timpurie bazat pe sateliţi # News.ro
Germania şi Franţa au semnat miercuri un acord de implementare pentru un sistem de avertizare timpurie bazat pe sateliţi, numit Odin's Eye (Ochiul lui Odin), care are scopul de a îmbunătăţi semnificativ capacitatea Europei de a detecta lansările de rachete, relatează Reuters.
15 octombrie 2025
23:30
Un judecător american blochează planul lui Trump de a concedia mii de funcţionari publici în perioada „shutdown-ului” # News.ro
O judecătoare federală din California a ordonat miercuri administraţiei preşedintelui Donald Trump să oprească concedierile în masă în timpul perioadei de „shutdown” în care se află guvernul, timp în care va analiza afirmaţiile sindicatelor potrivit cărora reducerile de personal sunt ilegale, relatează Reuters.
23:20
Şeful ANAF afirmă că gemul pe care îl face în casă bunica este calculat astăzi la GAP-ul de TVA # News.ro
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, a afirmat, miercuri seară, că gemul făcut în gospodărie afectează GAP-ul de TVA al României, el precizând că, potrivit Comisiei Europene, produsele realizate pentru consumul propriu afectează colectarea generală a TVA.
23:00
Baschet feminin: Sepsi Sf. Gheorghe, a doua înfrângere în FIBA EuroCup; Rapid, victorie în Franţa # News.ro
Echipa de baschet feminin Sepsi Sf. Gheorghe a fost învinsă miercuri, pe teren propriu, de formaţia ungară KSC Szekszard, scor 63-49 (29-23), în etapa a II din grupa D a FIBA EuroCup. În grupa I, Rapid Bucureşti a câştigat în deplasarea din Franţa.
23:00
Dr. Eurgenia Bratu: Avem două lucruri care influenţează sănătatea - activitatea fizică şi faptul că stăm prea mult într-un singur loc / La 11 ani, doar 14% din fete fac 60 de minute de activitate fizică pe zi şi 16% dintre băieţi # News.ro
Dr. Eugenia Bratu, medic primar sănătate publică şi management, şef Secţie promovarea sănătăţii în cadrul INSP, a atras atenţia asupra lipsei exerciţiilor fizice în rândul copiilor din România şi a românilor în general. La 11 ani, doar 14% din fete fac 60 de minute de activitate fizică pe zi şi 16% dintre băieţi, a precizat Eugenia Bratu.
23:00
Crucea Roşie a informat armata israeliană miercuri seara că a preluat de la Hamas, în oraşul Gaza, două sicrie care conţin aparent cadavre ale unor ostatici ucişi, relatează The Times of Israel.
22:50
Dr. Eugenia Bratu: În România, 32 din 100 de băieţi au suprapondere, au greutate în exces / Din 25 de copii, trei sunt obezi / Obezitatea este o boalã # News.ro
Dr. Eugenia Bratu, medic primar sănătate publică şi management, şef Secţie promovarea sănătăţii în cadrul INSP, a avertizat, miercuri seară, că foarte mulţi copii din România au greutate în exces. Datele arată că, din 25 de copii, trei sunt obezi, iar obezitatea este o boală.
22:40
Mama lui Ousmane Dembélé, litigiu fiscal din cauza unui „cadou” de 200.000 de euro din partea fiului său # News.ro
Mama fotbalistului Ousmane Dembélé a solicitat miercuri tribunalului administrativ din Rennes anularea impozitării unui transfer de 200.000 de euro efectuat de fiul său în 2017, prezentat ca fiind „un cadou” cu ocazia zilei de naştere, a declarat avocatul său, potrivit AFP.
22:40
Trump: Forţele israeliene vor putea relua luptele în Gaza „imediat ce voi da eu ordinul”, dacă Hamas nu respectă acordul de încetare a focului. „A trebuit să-i opresc, m-am certat cu Bibi” # News.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat miercuri că se gândeşte să îi permită prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu să reia acţiunile militare în Gaza, dacă Hamas refuză să respecte acordul de încetare a focului. Forţele israeliene ar putea reveni pe străzi „imediat ce voi da eu ordinul”, a declarat Trump la CNN.
22:30
Medicul Eugenia Bratu: Românii trăiesc mai puţin decât trăiesc cei din alte ţări din Uniunea Europeană / Noi trăim cu aproape 8 ani mai puţin / Care este principala cauză # News.ro
Dr. Eugenia Bratu, medic primar sănătate publică şi management, şef Secţie promovarea sănătăţii în cadrul INSP, a tras un semnal de alarmă, miercuri seară, privind durata de viaţă a românilor, despre care a spus că este cu 8 ani mai mică decât media europeană. Principala cauză este alimentaţia nesănătoasă.
22:30
Bilanţul pelerinajului religios de la Iaşi: 300.000 de participanţi la evenimentele din cele opt zile, iar timpul de aşteptare a ajuns şi la 15 ore. Racla cu moaştele Sfintei Parascheva a fost reintrodusă în Catedrală # News.ro
Pelerinajul religios de la Iaşi s-a încheiat, miercuri seară, racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva fiind purtată în procesiune şi aşezată înapoi în Catedrala Mitropolitană.
22:10
Campioana U BT Cluj a fost învinsă miercuri, în deplasare, de formaţia poloneză Slask Wroclaw, scor 94-93 (38-50), în etapa a III-a din grupa A a BKT EuroCup.
22:10
Liderul Sindicatului Europol, despre breşa majoră de securitate din penitenciare: S-a încercat muşamalizarea acestui caz de către ANP / Există această tendinţă de a ascunde problemele ca să pară totul ok # News.ro
Liderul Sindicatului Europol, Cosmin Andreica, a declarat, miercuri, că Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) a încercat muşamalizarea breşei majore de securitate care ar fi permis deţinuţilor să acceseze sistemul, el precizând că există această ”tendinţă” a şefilor ANP de a ascunde problemele ca să pară că ”totul este ok”.
Acum 8 ore
21:50
Şeful ANAF, întrebat dacă există inspectori ai instituţiei care protejează anumite firme: Nu pot băga mâna în foc pentru aşa ceva / Noi ne monitorizăm colegii şi vedem că se întâmplă asta # News.ro
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, afirmă că nu bagă mâna în foc pentru corectitudinea unor inspectori ai instituţiei în timpul controalelor, el recunoscând şi că au existat descinderi ale DNA care au vizat angajaţi ANAF.
21:50
După ce premierul Lecornu amână reforma pensiilor, Bruxelles-ul avertizează Franţa să-şi respecte promisiunile bugetare # News.ro
Comisia Europeană a avertizat miercuri Franţa că suspendarea reformei pensiilor va avea „implicaţii bugetare importante” şi, prin urmare, este „important să se ia măsuri” pentru ca Parisul să îşi respecte „angajamentele” bugetare, relatează AFP.
21:50
Antrenorul echipei Chelsea, Enzo Maresca, a fost suspendat un meci şi amendat cu 8.000 de lire sterline după ce a recunoscut acuzaţia de comportament necorespunzător în timpul victoriei cu 2-1 împotriva echipei Liverpool, a anunţat miercuri Federaţia Engleză de Fotbal.
21:30
Guvern: Experţi europeni sprijină România în pregătirea proiectelor finanţate prin mecanismul european SAFE / Mihai Jurca: Ne focusăm atenţia asupra dezvoltării industriei româneşti de apărare şi integrării în lanţurile valorice din Europa - FOTO # News.ro
Guvernul anunţă că România beneficiază de sprijinul experţilor europeni pentru pregătirea proiectelor finanţate prin mecanismul european SAFE, o nouă întâlnire de lucru având loc, miercuri, la Palatul Victoria. România va beneficia de un împrumut în valoare de 16,68 miliarde de euro, fiind a doua ţară din UE din perspectiva sumelor disponibilizate prin Programul SAFE.
21:20
Handbal masculin: Campioana Dinamo Bucureşti, al cincilea eşec consecutiv în grupa A din Liga Campionilor # News.ro
Campioana Dinamo Bucureşti a fost învinsă miercuri, în deplasare, de formaţia Aalborg Handball, scor 34-28 (18-14), în meci contând pentru etapa a V-a din grupa A a Ligii Campionilor. Este al cincilea eşec consecutiv pentru Dinamo, care se află în continuare pe ultimul loc în grupă, cu 0 puncte.
21:20
Şeful ANAF: Fiecare bombardier din ţara asta să se gândească de trei ori înainte, atunci când se urcă într-o maşină şi nu are venituri, că există posibilitatea ca ANAF să o confişte # News.ro
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, susţine că 200 de persoane se află în prezent în analiza instituţiei având averi ce nu pot justificate, el precizând că ”fiecare bombardier” ar trebui să se gândească bine înainte să urce în maşină că poate veni ANAF să o confişte.
21:10
Hegseth avertizează Moscova că SUA îi vor „impune costuri”, dacă războiul din Ucraina nu se încheie # News.ro
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a avertizat miercuri Moscova că Statele Unite şi aliaţii săi vor „impune costuri Rusiei pentru agresiunea sa continuă”, dacă războiul din Ucraina nu se încheie, informează Reuters.
21:00
Baschet masculin: CSM Oradea, victorie, Corona Braşov şi CS Vâlcea, eşecuri, la debutul în grupele FIBA Europe Cup # News.ro
Echipele Corona Braşov, CSM Oradea şi CS Vâlcea au debutat, miercuri, în grupele FIBA Europe Cup. Doar vicecampioana CSM Oradea a fost victorioasă.
21:00
S-a pus capăt zvonurilor despre Max Verstappen la Mercedes: George Russell şi Kimi Antonelli, confirmaţi pentru sezonul 2026 # News.ro
Echipa Mercedes a pus capăt lunilor de aşteptare şi a confirmat miercuri că George Russell şi Kimi Antonelli vor fi piloţii săi într-o formulă neschimbată pentru a începe noua eră a Formulei 1 în 2026.
20:50
Polo: Campioana CSM Oradea, învinsă de FTC Budapesta, deţinătoarea trofeului Ligii Campionilor, în primul meci din grupa C # News.ro
Campioana CSM Oradea a fost învinsă miercuri, în deplasare, de formaţia FTC Budapesta, scor 19-11, în primul meci din grupa C a Ligii Campionilor. FTC Budapesta este deţinătoarea trofeului.
20:50
Handbal feminin: Norvegia – România, scor 29-27, în EHF EuroCup, competiţie dedicată echipelor deja calificate la CE2026 # News.ro
Naţionala României a fost învinsă miercuri, în deplasare, de reprezentativa Norvegiei, scor 29-27 (16-11), în primul meci din grupa 1 a EHF EuroCup. Competiţia este dedicată echipelor deja calificate la CE2026, celelalte disputând preliminarii. Meciul de la Larvik a reprezentat şi debutul pe banca tricoloră a antrenorului Ovidiu Mihăilă.
20:40
Preşedintele CJ Timiş, în conflict cu viceprimarul USR al Timişoarei - Alfred Simonis, mesaj pentru Dominic Fritz: Unii din cei pe care i-a lăsat la conducerea Primăriei Timişoara, în absenţa lui, nu doar că sunt incompetenţi, dar par a fi şi răuvoitori # News.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Timiş, Alfred Simonis (PSD), şi viceprimarul Timişoarei, Ruben Laţcău (USR), se contrează în declaraţii pe diferite teme, iar Alfred Simonis i-a transmis primarului Dominic Fritz că subalternii săi sunt ”răuvoitori” şi lansează atacuri grave la adresa CJ.
20:40
Premierul britanic anunţă că va face publice documente pentru a stinge polemica legată de un caz de spionaj în profitul Chinei # News.ro
Prim-ministrul britanic Keir Starmer s-a angajat miercuri să facă publice elementele transmise de guvernul său justiţiei, care au dus la abandonarea urmăririi penale împotriva a doi britanici acuzaţi de spionaj în favoarea Chinei, relatează AFP.
20:30
Aproape întreaga Ucraină s-a confruntat miercuri cu întreruperi de curent din cauza avariilor la infrastructura electrică cauzate de atacurile ruseşti, a anunţat operatorul reţelei, semn al unei situaţii care s-a agravat faţă de ziua precedentă, relatează AFP.
20:20
Preţul gunoiului din Timişoara ar putea creşte / Consiliul Judeţean Timiş a reziliat contractul cu societatea care opera depozitul, iar gunoiul va fi dus în Arad şi Hunedoara / Autorităţile de mediu reclamă că s-au depozitat deşeuri nesortate # News.ro
Preţul gunoiului ar putea creşte, în Timişoara, dar şi în mai multe localităţi din judeţul Timiş, după ce Consiliul Judeţean Timiş a reziliat contractul cu operatorul depozitului de deşeuri nepericuloase aflat în localitatea Ghizela. Operatorul ar fi depus deşeuri peste capacitate, iar acestea nu au fost corect sortate şi s-a acumulat o cantitate prea mare de levigat. Până la deschiderea unei noi celule a gropii ecologice, gunoiul va fi dus la Arad şi Hunedoara.
Acum 12 ore
20:00
Moşteanu, despre SAFE: Interesul şi eforturile noastre sunt pentru a aduce cât mai mult din această capacitate industrială de apărare în România / Suntem în discuţii cu ucrainenii pentru a demara producţia de drone în România # News.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat miercuri, despre programul de înzestrare european SAFE că interesul şi eforturile noastre sunt pentru a aduce cât mai mult din această capacitate industrială de apărare în România. El a anunţat că suntem în discuţii cu ucrainenii pentru a demara producţia de drone în România. Potrivit lui Moşteanu,până la finalul lui noiembrie, trebuie să finalizăm lista de programe care intră în SAFE.
20:00
Patru administratori ai unor firme de ridesharing, reţinuţi de DNA / Ar fi avut colaborat cu peste 800 de şoferi, dar au conceput un mecanism de sustragere de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale / Cum funcţiona schema # News.ro
Patru administratori ai unor firme de ridesharing au fost reţinuţi de DNA Timişoara, în dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la peste 30 de milioane de lei. Aceştia ar fi înfiinţat mai multe firme şi ar fi avut colaborat cu peste 800 de şoferi, dar au conceput un mecanism de sustragere de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.
20:00
Preşedintele Nicuşor Dan a discutat cu preşedintele Consiliului European, António Costa, despre apărarea UE, sprijinul pentru Ucraina, cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni şi stimularea competitivităţii UE # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a discutat la telefon cu preşedintele Consiliului European, António Costa, despre apărarea UE, sprijinul pentru Ucraina, cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni şi stimularea competitivităţii UE prin simplificarea birocraţiei.
19:50
Moşteanu: Avem în momentul ăsta probabil una dintre cele mai avansate legislaţii din UE, care permite Armatei să dea jos orice zboară neautorizat / Rusia nu va ataca un stat NATO, uitându-ne la câtă forţă există în această Alianţă # News.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat miercuri că NATO funcţionează la o viteză mult sporită faţă de anii trecuţi, el apreciind că România are în momentul ăsta probabil una dintre cele mai avansate legislaţii din UE, care permite Armatei să dea jos orice zboară neautorizat. El a mai arătat că Rusia nu va ataca un stat NATO, uitându-ne la câtă forţă există în această Alianţă.
19:40
Un funcţionar de rang înalt din cabinetul Netanyahu îl contrazice pe Trump: Războiul din Gaza „nu s-a terminat” # News.ro
Un oficial de rang înalt din cabinetul premierului israelian Benjamin Netanyahu a declarat miercuri pentru The Times of Israel că războiul din Gaza „nu s-a terminat încă”, în ciuda insistenţelor preşedintelui american Donald Trump de la începutul acestei săptămâni şi a unei scrisori trimise de guvern familiilor ostaticilor în care se afirma că războiul s-a încheiat.
19:40
Apple lansează noile MacBook Pro, iPad Pro şi Vision Pro, cu cipul M5, mai rapid şi optimizat pentru inteligenţă artificială # News.ro
Apple a anunţat miercuri lansarea noilor modele MacBook Pro, iPad Pro şi Vision Pro, echipate cu cipul M5, care oferă o performanţă de calcul de până la patru ori mai mare faţă de generaţia anterioară M4, potrivit companiei, transmite CNBC.
19:30
Fotbal: FC Rapid, penalizare de 10.000 de lei din partea Comisiei de Disciplină din cauza suporterilor # News.ro
Comisia de Disciplină din cadrul FRF, întrunită miercuri, a sancţionat FC Rapid ca urmare a incidentelor de la meciul cu Farul Constanţa.
19:30
ONG: Autostrada A7 Mizil-Buzău se deschide vineri dar bătaia de joc ţine până în ultima clipă / Nivelul de incompetenţă şi delăsare este absolut inacceptabil / Cu chiu cu vai, reţeaua românească de autostrăzi ajunge la 1.353,4 kilometri # News.ro
Asociaţia Pro Infrastrcutură anunţă că vineri se va deschide traficul pe lotului 2 al Autostrăzii A7 Ploieşti-Buzău, dar apreciază că ”la noi niciodată nu este aşa simplu”, întrucât doar spre Bucureşti se va putea circula, în sens opus şoferii fiind nevoiţi să circule prin localităţi. ”Nivelul de incompetenţă şi delăsare este absolut inacceptabil”, transmit reprezentanţii organizaţiei care adaugă că ”incompetenţa şi fuga de răspundere ale oficialilor CNAIR şi ale celor din Ministerul Transporturilor sunt strigătoare la cer”.
19:10
Premierul Ilie Bolojan, la ceremonia de inaugurare a noii fabrici STIHL din Oradea: Cei care lucrează în companiile private sunt cei care duc ţara noastră în spate # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, la ceremonia de inaugurare a noii fabrici STIHL din Oradea, că cei care lucrează în companiile private sunt cei care duc ţara noastră în spate, pentru că fiecare plăteşte un impozit şi din aceste impozite pe care le plătesc companiile bugetul de stat încasează venituri din care pot să facă investiţii, să avem şcoli mai bune sau spitale mai bune.
19:00
USR depune o iniţitivă legislativă care menţine caracterul public al declaraţiilor de avere, după decizia CCR care a blocat publicarea acestora # News.ro
Parlamentarii USR, membri în comisiile juridice ale celor două camere, au depus o iniţitivă legislativă care menţine caracterul public al declaraţiilor de avere, după decizia Curţii Constituţionale care a blocat publicarea documentelor. Proiectul de lege urmăreşte să păstreze echilibrul între dreptul cetăţenilor la informare şi dreptul la viaţă privată, aducând cadrul legal în acord cu jurisprudenţa CCR. Astfel, declaraţiile de avere vor rămâne publice, însă vor fi anonimizate datele personale ale membrilor de familie ai declarantului, precum şi adresele exacte ale bunurilor imobile, cu excepţia menţionării judeţului sau a ţării în care acestea se află.
19:00
Pakistanul şi Afganistanul au convenit asupra unui armistiţiu temporar de 48 de ore, potrivit Islamabadului # News.ro
Pakistanul şi administraţia talibanilor afgani au convenit asupra unui armistiţiu temporar de 48 de ore, începând de miercuri, de la ora 18:00, ora locală din Pakistan (16:00 ora României), a anunţat Islamabadului, după ce au izbucnit noi lupte între cele două ţări vecine, relatează AFP şi Reuters.
18:50
MApN: Apărarea şi descurajarea pe Flancul Estic, respectiv sprijinul pentru Ucraina – elemente majore dezbătute de miniştrii apărării, la Bruxelles # News.ro
Ministrul apărării naţionale, Ionuţ Moşteanu, a participat miercuri, la Reuniunea miniştrilor apărării din statele membre ale NATO, desfăşurată la Cartierul General al NATO din Bruxelles, apărarea şi descurajarea pe Flancul Estic, respectiv sprijinul pentru Ucraina fiind elemente majore dezbătute în cadrul reuniunii.
18:50
Reacţie neaşteptată a jucătorilor naţionalei din Surinam după ce suporterii selecţionatei din Panama au făcut gălăgie în faţa hotelului - VIDEO # News.ro
Înaintea meciului împotriva Surinamului, din preliminariile Cupei Mondiale, suporterii naţionalei din Panama s-au adunat în faţa hotelului adversarilor, la căderea nopţii, pentru a face gălăgie şi a-i împiedica pe jucători să se odihnească. Însă jucătorii din Surinam au avut o reacţie neaşteptată, relatează RMC Sport.
18:40
Al Pacino şi Robert De Niro s-au reunit pentru prima lor campanie comună de modă în numele Moncler: „Prietenia este cel mai mare lucru pe care îl poţi avea”/ VIDEO # News.ro
Legendele marelui ecran Al Pacino şi Robert De Niro, care au mai jucat împreună în filme precum „The Irishman” din 2019, „Righteous Kill” din 2008, „Heat” din 1995 şi „The Godfather Part II” din 1974, s-au reunit pentru prima lor campanie comună de promovare a mărcii Moncler. În conformitate cu lansarea globală a campaniei, „Warmer Together”, Pacino şi De Niro se apropie şi se simt confortabil purtând cele mai noi articole de iarnă ale casei de modă de lux, ca „expresie a prieteniei, conexiunii şi căldurii umane”.
18:40
Palatul Victoria va fi iluminat în această seară în culorile roz şi bleu, acţiune prin care Guvernul se alătură şi în acest an campaniei de iluminat arhitectural desfăşurată cu prilejul Zilei Părinţilor de îngeri, în semn de sprijin şi solidaritate cu părinţii ai căror copii care au murit în lunile de sarcină, la naştere sau înainte de a împlini 18 ani.
18:40
Preşedintele Volodimir Zelenski l-a numit pe actualul şef al administraţiei militare regionale din Dnipropetrovsk, generalul Serhii Lîsak, în funcţia de şef al administraţiei militare din Odesa, după ce primarul oraşului de la Marea Neagră şi-a pierdut funcţia în urma retragerii cetăţeniei ucrainene prin decret prezidenţial, relatează Ukrainska Pravda.
18:40
Trei tineri s-au filmat în timp ce se deplasează cu o maşină, iar unul dintre ei manipulează un pistol / Imaginile au ajuns în mediul online, iar poliţiştii au demarat cercetări / Percheziţii în judeţul Maramureş – VIDEO # News.ro
Trei tineri s-au filmat în timp ce se deplasează cu o maşină, iar unul dintre ei manipulează un pistol. Un altul pare a avea o bâtă de baseball în mână. Imaginile au ajuns în mediul online, iar poliţiştii au demarat cercetări. Tinerii au fost identificaţi, iar miercuri au avut loc percheziţii în judeţul Maramureş la domiciliile celor vizaţi, fiind găsit un pistol de tip airsoft.
18:20
Judecătorii de la Înalta Curte intenţionează să atace la Curtea Constituţională legea care reglementează pensiile private, adoptată de Camera Deputaţilor / Magistraţii, convocaţi pentru joi # News.ro
Judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sunt convocaţi, joi, în şedinţă, pentru a adopta o decizie cu privire la sesizarea Curţii Constituţionale în legătură cu legea care reglementează pensiile private, adoptată de Camera Deputaţilor.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.