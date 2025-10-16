Ce se întâmplă cu pensiile de la 1 ianuarie 2026, de fapt. Toți pensionarii din România sunt afectați
Gândul, 16 octombrie 2025 09:50
La început de 2026, România o să intre într-o nouă etapă de dezechilibru social. În vreme ce salariul minim brut pe economie urmează a fi majorat, pensiile vor rămâne la același nivel, deși legea impune actualizarea lor. Guvernul invocă lipsa fondurilor și presiunea uriașă a deficitului bugetar, însă decizia de a aplica o lege și […]
• • •
Acum 5 minute
10:10
Interceptări DNA în dosarul Piedone: „Să-și facă așa un aranjament frumos prin frigider, să aibă capace pe oale/ Să aibă bonete în cap, să… mănuși în mână/Uite, prosop, cum a zis ăla, de picioare. Uite prosop! Calitate, gros, perfect/ Deci, aici aveți hotel de două sute de stele! Felicitări!” Bonus: Ce făcea Piedone dimineața? „A venit cu mușchiul de vită, a venit, l-a mâncat acu’, de dimineață” # Gândul
Cristian Popescu Piedone – fost șef al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) – a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), sub control judiciar, și este acuzat de permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații cae nu sunt destinate publicității, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri […]
10:10
ANAF pune tunurile pe bombardieri: „Să se gândească de trei ori atunci când se urcă într-o maşină şi nu are venituri” # Gândul
Nu mai puțin de 200 de persoane sunt în vizorul ANAF cu averi care nu pot justificate, susține șeful Fiscului, Adrian Nica. Acesta a nuanțat că „fiecare bombardier” ar trebui să se gândească bine înainte să urce în maşină că poate veni ANAF să i–o confişte. Astfel, Adrian Nica a vorbit despre cazurile aflate în […]
10:10
Nisipuri mișcătoare în Georgia. Visul Georgian strânge șurubul, crește apatia publică, opoziția nu are o strategie unificată. „Și-a demoralizat susținătorii” # Gândul
Retorica despre limitarea libertăților civile se dovedește insuficientă pentru a-i determina pe georgieni să mai participe la proteste de amploare. Alegerile locale desfășurate în Georgia, pe 4 octombrie 2025, au dus la o nouă victorie răsunătoare pentru partidul de guvernământ, Visul Georgian. Totuși, „nisipurile mișcătoare” din politica georgiană fac ca previziunile pe termen mediu să […]
10:10
Câți bani au primit Cătălin Bordea și Nelu Cortea, de la Antena 1, pentru doar un episod la Asia Express 2025 # Gândul
Cătălin Bordea și Nelu Cortea, foști câștigători ai show-ului „Asia Express” și două dintre cele mai îndrăgite vedete din showbizul de televiziune, s-au întors în competiția de la Antena 1. Prezența lor în aventura asiatică a fost, însă, doar pentru o scurtă perioadă. Mai exact, Bordea și Cortea, comedianți extrem de apreciați de public, au […]
Acum 10 minute
10:00
Directorul Muzeului Astra, lecție de MODESTIE la premiile „Europa Nostra”. Motivul devenit viral pentru care a ales să doarmă în mașină # Gândul
Ciprian Ștefan, directorul Muzeului Astra din Sibiu, a impresionat printr-un gest de modestie și solidaritate. Deși a mers la Bruxelles pentru a ridica premiul „European Heritage Awards – Europa Nostra 2025”, una dintre cele mai importante distincții culturale europene, acesta a ales să doarmă în mașină, pentru ca mai mulți colegi să poată participa la […]
Acum 30 minute
09:50
Dan Dungaciu: „EUROPENII fac un joc de putere. Răspunsul la revoluția americană este păstrarea valorilor anti-trump” # Gândul
Analistul Dan Dungaciu analizează în emisiunea Marius Tucă Show, starea actuală a Europei și provocările majore cu care se confruntă. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Marius Tucă subliniază faptul că Europa se află într-o poziție fragilă, comparabilă cu o bărcuță plutind nesigur în valurile mării, fără forța necesară pentru a-și impune voința globală. […]
09:50
Ce se întâmplă cu pensiile de la 1 ianuarie 2026, de fapt. Toți pensionarii din România sunt afectați # Gândul
09:40
Dimineți înfrigurate, nori și ceață. ANM, pentru Gândul: „Nimic surprinzător, vor mai fi condiții de ploaie slabă” # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, în această dimineață, mai multe coduri galbene de ceață, pentru localități din județele Covasna, Hunedoara, Galați și Alba. În restul țării, harta meteorologică este „verde” și nu sunt alte avertizări nowcasting. Gândul prezintă prognoza meteo pentru joi, 16 octombrie 2025, primită în exclusivitate de la meteorologul de serviciu […]
Acum o oră
09:30
Planul faraonic al lui TRUMP pentru Casa Albă. Cum vrea președintele american să transforme reședința prezidențială în una de lux # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, intenționează să își lase amprenta nu numai asupra politicii interne și externe a țării, ci și asupra Casei Albe, la propriu. Trump a început recent un proiect prin care își propune remodelarea reședinței oficiale a președintelui SUA, iar costurile nu sunt deloc mici: acestea se ridică la sute de milioane […]
09:30
Bună dimineața, dragi cititori! Hai să începem ziua cu un banc bun, care face haz de necaz de situația din Capitală – Bucureștiul și livratorii nepalezi. Dacă te rătăcești azi prin București fără să știi un pic de nepaleză, ești mâncat! Să râdem în continuare: Bulă se angajează matelot pe iahtul lui Bill Gates Cu […]
09:30
Andrew Tate, din arest la domiciliu în România, direct în RINGUL din Dubai la gala Misfits 23. Cine e campionul la box cu care va lupta influencerul # Gândul
Controversatul influencer Andrew Tate, aflat sub control judiciar în România, va urca pentru prima dată într-un ring de box profesionist. Fostul campion mondial la kickboxing va lupta pe 20 decembrie, în gala Misfits 23 din Dubai, împotriva actualul deținător al centurii la categoria grea. Andrew Tate, cunoscutul influencer pentru declarațiile sale acide la adresa femeilor, își […]
09:20
Donald Trump confirmă: a autorizat CIA să efectueze operațiuni împotriva Venezuelei. Urmează invazia terestră? # Gândul
Tensiunile dintre SUA și Venezuela au atins un nou prag după ce președintele american Donald Trump a anunțat că a autorizat CIA să efectueze operațiuni împotriva Venezuelei. Mai mult, el a transmis că ia în considerare un atac terestru asupra Caracasului. Declarațiile sale au stârnit furia autorităților din Venezuela, care imediat au denunțat „loviturile de […]
Acum 2 ore
09:10
(P) Sisteme pentru combaterea infecțiilor nosocomiale instalate în Spitalul de Urgență Ilfov # Gândul
Peste 30 de tipuri de sisteme, aparate, echipamente și materiale moderne pentru combaterea infecțiilor nosocomiale au devenit dotări pentru toate secțiile de specialitate ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov. Noile echipamente vor contribui la diagnosticarea rapidă a bolilor cu potențial epidemiologic și la creșterea nivelului de siguranță pentru pacienți și personalul medical. Dotările includ: […]
09:10
Tabel salarii | Ce salarii primesc în România muncitorii din Nepal, Sri Lanka, India etc + Care sunt cei mai bine plătiți # Gândul
Tabel salarii. Iată ce salarii primesc în România muncitorii din Nepal, Sri Lanka, India etc și care sunt cei mai bine plătiți. La finalul anului trecut, erau peste 140.640 de angajați non-UE în România, conform datelor oficiale furnizate de Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI). Acest număr este însă într-o continuă creștere, iar nevoia de forță […]
08:50
Bancul de joi aduce în atenție o temă recurentă: „de ce mint bărbații de fapt”. Acest banc vine să dea un răspuns la o întrebare care a frământat femeile din cele mai vechi timpuri și până în prezent. Iată bancul! Bărbații ar minți mai puțin, dacă femeile ar pune mai puține întrebări. Alte bancuri haioase […]
08:50
O companie românească va produce ROBOȚI industriali în Băicoi, Prahova. Când se deschide fabrica # Gândul
Compania românească de tehnologie Simtel Team (SMTL) a anunțat că filiala sa Agora Robotics, deținută în proporție de 51%, va deschide în noiembrie prima fabrică de roboți industriali de curățenie din România, la Băicoi, Prahova, după ce și-a extins prezența internațională printr-o nouă filială în Stockholm, care va deservi întreaga regiune nordică. Simtel Team, companie […]
08:40
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 741. Hamas insistă că a predat ultimele două trupuri de ostatici și că nu are acces la altele # Gândul
Hamas a anunțat că a returnat toate cadavrele de ostatici deținuți în Fâșia Gaza la care a putut avea acces. Miercuri seară, alte două sicrie au fost predate Crucii Roşii, potrivit armatei israeliene. Aripa armată a Hamas, Brigăzile Ezzedine al-Qassam, a făcut cunoscut într-un comunicat că „și-a îndeplinit angajamentul asumat în temeiul acordului de încetare […]
08:40
UNGARIA va continua să îngreuneze planurile UE de a renunța la gazul rusesc. Ce strategie are Budapesta # Gândul
Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat că țara sa ar avea de suferit dacă i s-ar întrerupe furnizarea de energie provenită din Rusia și a spus încă o dată, în timpul unei vizite la Moscova, că țara nu va accepta presiuni externe atunci când vine vorba de decizii privind aprovizionarea sa cu […]
08:30
Scandal întru-un cartier de lux din nordul Capitalei. Sute de proprietari refuză să-și plătească ÎNTREȚINEREA, dar stau în mașini de sute de mii de € # Gândul
Locatarii complexului rezidențial de lux Onix Park Residence din nordul Capitalei se confruntă cu un scandal major după ce au primit somații de deconectare din partea furnizorilor de apă și electricitate. Administratorul acuză sute de proprietari de rea voință pentru că refuză să-și plătească întreținerea, în condițiile în care majoritatea au „mașini de sute de […]
08:20
Tragedie în Iași. O femeie a murit, după ce a fost lovită de tren, în apropierea gării Ruginoasa # Gândul
O femeie în vârstă de 70 de ani a murit joi dimineață, după ce a fost lovită de tren, în apropierea gării Ruginoasa, județul Iași. ”În dimineaţa zilei de 16 octombrie 2025, în jurul orei 05:30, mecanicul trenului Regio 6444, care circula pe ruta Paşcani–Iaşi, a semnalat prin numărul unic de urgenţă 112 că garnitura […]
Acum 4 ore
08:00
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1331. AIEA insistă pentru reluarea „cât de curând” a lucrărilor de reparații la centrala Zaporojie # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat joi, 16 octombrie 2025, în a 1.331-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a afirmat că se așteaptă ca reparațiile să înceapă „în curând” pentru a restabili alimentarea cu energie electrică a centralei nucleare ucrainene de la Zaporojie. El a […]
08:00
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a vorbit despre impactul președintelui Donald Trump asupra ordinii internaționale și asupra politicii americane, evidențiind modul în care acesta a depășit modelele tradiționale ale hegemoniei americane. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Una e să spui că […]
07:40
Inițiativa politică a președintelui Donald Trump, menită să obțină o încetare a focului între Israel și Hamas, eliberarea ostaticilor israelieni aflați încă în viață, repatrierea corpurilor neînsuflețite și asigurarea unui flux substanțial de ajutoare umanitare către populația din Gaza, se conturează ca un succes remarcabil – chiar și în absența perspectivei unei păci durabile. Meritul […]
07:40
Gigi Becali, DEZVĂLUIRI-bombă la DigiSport: „L-am plătit la negru pe Lăcătuș!”. Ce replică i-a dat „Fiara” # Gândul
Dezvăluiri-bombă făcute de Gigi Becali, în direct la DigiSport, în legătură cu practicile financiare de pe vremea când patrona Steaua. Latifundiarul din Pipera a recunoscut, printre altele, că dădea bani negri în club pentru a evita plata impozitelor și a taxelor la stat. În context, finanțatorul FCSB a dezvăluit că l-ar fi plătit „la negru” […]
07:20
16 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Tim Robbins împlinește 67 de ani. Un an de la decesul lui Liam Payne # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 16 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Tim Robbins este un actor, regizor, scenarist și producător american cunoscut atât pentru talentul său artistic, cât și pentru implicarea sa socială. Născut pe 16 octombrie 1958, în West Covina, California, Robbins […]
07:10
Dan Dungaciu: „TRUMP are cea mai importantă sarcină pe care a avut-o vreodată un președinte american” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a analizat rolul lui Donald Trump în evoluția conflictului din Orientul Mijlociu, după semnarea acordului de pace dintre Israel și Hamas. Potrivit acestuia, adevărata provocare rămâne crearea unui stat palestinian, obiectiv extrem de dificil de realizat în contextul actual. Urmărește […]
07:10
DNA „decapitează” Spitalul Militar. Florentina Ioniță, prima femeie general din sistemul militar, apropiată de 2 foști Președinți ai României și 3 foști premieri, comandant al Spitalului Militar „Dr. Carol Davila”, vizată de perchezițiile procurorilor DNA # Gândul
Procurorii militari ai DNA fac în această dimineață percheziții la domiciliul șefei Spitalului Militar, Florentina Ioniță, aceasta fiind suspectată de mai multe fapte de corupție care au intrat mai demult în atenția procurorilor. Aflată la conducerea Spitalului Militar de 11 ani, Florentina Ioniță ar fi cumulat o serie de funcții militare și ar fi plătit […]
06:40
Anxietate cauzată de Inteligența Artificială? Axios.com: TOPUL țărilor în care noile tehnologii generează temeri profunde # Gândul
Implementarea sistemelor bazate pe inteligență artificială generează mai multe temeri decât entuziasm în rândul oamenilor, iar cetățenii Statelor Unite sunt cei mai îngrijorați de efectele noilor tehnologii, comentează site-ul Axios.com. Conform unui sondaj efectuat de Institutul Pew în 25 de țări, 50% dintre cetățenii americani sunt preocupați de noile tehnologii bazate pe softuri de inteligență […]
06:40
Trei foști președinți ai PSD rup tăcerea, pentru Gândul. Cum văd viitorul partidului la cârma lui Grindeanu: „Nu va primi funcția de prim-ministru în 2027”/ Modificarea statutului, „niște cuvinte care n-au nicio valoare”/ „PSD nu mai participă la masa deciziilor” # Gândul
În timp ce Congresul Partidului Social Democrat (PSD) se apropie cu pași repezi, pe 8 noiembrie, suflarea social-democrată fierbe. Sorin Grindeanu, actualul șef interimar, se pregătește să fie confirmat cu puteri depline în fruntea partidului, în timp ce la ultima ședință a Consiliului Politic Național (CPN) a propus o schimbare de viziune ideologică. Una care […]
Acum 6 ore
06:10
Fiul vrăjitoarei care i-a luat averea Oanei Zăvoranu, denunțat la Poliție pentru o afacere cu aur fals. Cum a scăpat de pușcărie beizadeaua Vanessei # Gândul
Fiul vrăjitoarei Roxana Lider, zisă Vanessa și a liderului interlop bucureștean Nat Mincă a fost denunțat la Poliție de către un om de afaceri din București, pe care l-ar fi înșelat cu mai multe bijuterii din aur fals. Familia tânărului ar fi intervenit pe lângă victimă pentru a-și salva fiul de la o eventuală condamnare. […]
05:10
Mulți români își fac stocuri de alimente de teama războiului sau a SCUMPIRILOR. Unii au început deja căutările după carnea de porc pentru Crăciun # Gândul
Prețurile din ultima perioadă îi determină pe români să se uite bine în portofele și să cumpere produse doar la reducere. Mulți deja au început căutările pentru porcul de Crăciun, în speranța că vor găsi un kilogram de carne la ofertă. De ce românii au dat năvală peste supermarketuri În final, cheltuiala de acum reprezintă […]
Acum 8 ore
03:00
Mel Gibson a început producția continuării filmului „The Passion of the Christ”, dar fără Maia Morgenstern și Jim Caviezel. Cine sunt noii actori # Gândul
Renumitul regizor Mel Gibson din spatele unor producții ca „Braveheart”, „Hacksaw Ridge”, „Apocalypto”, „Sound of Freedom” , cunoscut și ca actor pentru prestația sa în filmele „The Patriot”, „Mad Max” și „Lethal Weapon”, a anunțat cu mai mulți ani că își dorește să facă o continuare la „The Passion of the Christ” din 2004. Noul […]
Acum 12 ore
01:00
Viza de AUR: Cât i-ar putea costa pe investitorii străini să aibă drept de ședere timp de 5 ani în România, potrivit unui proiect de lege depus de PNL # Gândul
Mai mulți parlamentari PNL au depus în Parlament un proiect de lege prin care străinii pot obține drept de ședere timp de 5 ani dacă plătesc o anumită sumă pentru „vize de aur”. Măsura se aplică însă doar investitorilor din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European. Spre deosebire de alte țări membre UE, […]
15 octombrie 2025
23:50
Vine o iarnă grea în Europa: Fenomenul „La Nina” aduce NINSORI abundente, ger persistent și valuri de frig mult mai intens decât în mod obișnuit # Gândul
Meteorologii trag un semnal de alarmă pentru Europa: va veni una dintre cele mai „interesante” ierni din ultimii ani. Iarna 2025/2026 va aduce ninsori abundente, ger persistent și valuri de frig mult mai intens decât în mod obișnuit din cauza fenomenului El Nina format în Pacificul tropical care provoacă anomalii negative de temperaturi. Specialiștii au […]
23:30
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cel de-al doilea mandat al lui Trump. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „ Când te duci să te angajezi, acuma nu mai pui accentul pe, știți că eu […]
23:10
Dan Dungaciu: „Doar cineva ca TRUMP putea să spună că acest conflict din Orientul Mijlociu se va soluționa” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a vorbit despre viziunea lui Donald Trump privind încheierea conflictului din Orientul Mijlociu, pe care a catalogat-o drept una lipsită de precedent în istoria diplomației moderne. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Niciun alt politician, în afară […]
23:00
Mulți români își fac stocuri de alimente de teama războiului sau a SCUMPIRILOR. Unii au început deja căutările după carnea de porc pentru Crăciun # Gândul
Prețurile din ultima perioadă îi determină pe români să se uite bine în portofele și să cumpere produse doar la reducere. Mulți deja au început căutările pentru porcul de Crăciun, în speranța că vor găsi un kilogram de carne la ofertă. De ce românii au dat năvală peste supermarketuri În final, cheltuiala de acum reprezintă […]
22:40
The New York Times: Administrația Trump a autorizat o operațiune a CIA împotriva regimului din VENEZUELA # Gândul
Administrația Donald Trump a autorizat, în secret, operațiuni ale Agenției Centrale de Informații (CIA) în Venezuela, în ceea ce este o intensificare a campaniei împotriva președintelui Nicolas Maduro, afirmă oficiali de la Washington, sub protecția anonimatului. Conform cotidianului The New York Times, autorizarea operațiunilor constituie intensificarea campaniei împotriva Venezuelei. În ultimele săptămâni, armata americană a […]
22:30
HAMAS anunță că și-a îndeplinit toate obligațiile privind transferul cadavrelor ostaticilor israelieni. Trump amenință grupul islamist # Gândul
Grupul islamist Hamas a anunțat, miercuri seară, că și-a îndeplinit toate obligațiile și că a transferat în Israel cadavrele tuturor ostaticilor pe care le-a putut găsi. ”Am transferat toți ostaticii aflați în viață și toate cadavrele pe care le-am putut găsi. Resturile umane pe care nu le-am putut returna necesită multe eforturi și echipamente speciale […]
22:30
Guvernul Germaniei introduce un nou concept – PENSIA ACTIVĂ. Ce este și care sunt beneficiile proiectului # Gândul
Guvernul Friedrich Merz a elaborat un proiect de lege prin care facilitează activitățile pensionarilor ce preferă să muncească, oferind scutire de la impozitare până la cuantumul veniturilor de 2.000 de euro. Guvernul Germaniei a introdus în discuție astăzi conceptul ”pensiei active”. Cine este deja pensionar, dar încă lucrează va putea beneficia de venituri neimpozitate de […]
22:30
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre condiția europenilor în fața lui Donald Trump. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Știți cum sunt ei? Cum erau rușii căzuți în 1989, când Clinton îi mai lua ca […]
22:20
Cauciucurile de IARNĂ: Când trebuie să le cumpere șoferii și din ce moment devine obligatoriu să fie montate pe roțile autoturismelor personale # Gândul
Iarna se apropie, iar șoferii trebuie să se apuce de căutat anvelope de iarnă din timp. În caz contrar, s-ar putea înfrunta cu aglomerație, scumpiri și cu stocuri goale la finalul toamnei. Cauciucurile de iarnă sunt obligatorii, conform legilor rutiere din România. Însă, din ce perioadă? Și de ce ar trebui să ne luăm anvelope […]
22:20
În ediția din 15 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show, analistul de politică externă Dan Dungaciu a avertizat că războiul din Ucraina nu mai este unul de uzură, ci a devenit un „război de epuizare”. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Conflictul din Ucraina a intrat într-o nouă etapă, consideră analistul de politică […]
22:10
Marius Tucă Show începe joi, 16 octombrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
Invitatul zilei este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:00
George Simion RECUNOAȘTE că pune la cale suspendarea lui Nicușor Dan cu membri din toate partidele de la guvernare # Gândul
„Cu siguranță dacă se întrunește o majoritate în Parlamentul României, noi tot testăm această majoritate de sunt supărați unii și alții”, a spus George Simion la Realitatea Plus, întrebat dacă are în plan suspendarea lui Nicușor Dan. Liderul AUR a recunoscut că discută cu parlamentari din toate partidele pentru a-l da la o parte […]
22:00
Câte clase are, de fapt, Alina PUȘCĂU de la Asia Express. Cum a devenit model de talie internațională # Gândul
Câte clase are, de fapt, Alina PUȘCĂU de la Asia Express. Cum a devenit model de talie internațională. Câte clase are, de fapt, Alina PUȘCĂU de la Asia Express Mulți români se întreabă, probabil, câte clase are Alina Pușcău, fotomodelul de la Asia Express – Drumul Eroilor. „Multă lume pare bună, dar când îi cunoști, […]
21:50
Avertismentul FMI: În ciuda taxelor vamale ale lui TRUMP, deficitul și datoria SUA vor crește la niveluri RECORD # Gândul
SUA vor continua să înregistreze cel mai mare deficit, în rândul celor mai bogate state din lume, în ciuda veniturilor din taxele vamale ale președintelui Donald Trump, a avertizat Fondul Monetar Internațional. Cea mai mare economie a lumii trebuie să-și pună finanțele în ordine „mai devreme în loc de mai târziu”, a anunțat FMI. Spre […]
21:40
Adrian Nicușor Nica, șef ANAF: De la Iohannis avem de recuperat 1 milion € / Bombardierii să se gândească de 3 ori înainte de a se urca în mașină # Gândul
Adrian Nicușor Nica, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a declarat pentru Antena 3 CNN că sunt de recuperat 1 milion de euro de la fostul președinte al României, Klaus Iohannis. Președintele ANAF le atrage atenția și bombardierilor: dacă nu pot să-și justifice averile sau proprietățile scumpe, mașinile le pot fi confiscate. Adrian Nicușor Nica: […]
21:40
George Simion: Suntem gata să facem sacrificii, să înlăturăm actuala putere. Cred că putem ajunge și la 7 milioane de voturi # Gândul
George Simion a declarat, miercuri seara, la Realitatea Plus că partidul AUR este dispus să facă sacrificii pentru a opri actuala criză economică. Mai mult, liderul AUR este convins că partidul său poate ajunge la 7 milioane de voturi. Întrebat despre cum se pot rezolva crizele multiple prin care trece țara noastră, lideul AUR a […]
Acum 24 ore
21:10
STARMER va publica documentele cu privire la procesul cetățenilor chinezi acuzați de spionaj. Opoziția acuză Guvernul că protejează Beijingul # Gândul
Premierul britanic, Keir Starmer, s-a angajat, miercuri, să facă publice dovezile furnizate instanțelor de judecată de către Guvernul său, care au dus la retragerea acuzațiilor împotriva a doi cetățeni chinezi, bănuiți de spionaj. „Am analizat problema cu atenție și, după consultări juridice, am decis să public aceste dovezi”, a declarat Starmer. Guvernul laburist este acuzat […]
