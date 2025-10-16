Donald Trump spune că Narendra Modi i-a dat ASIGURĂRI că India nu va mai cumpăra petrol rusesc

05:10

Prețurile din ultima perioadă îi determină pe români să se uite bine în portofele și să cumpere produse doar la reducere. Mulți deja au început căutările pentru porcul de Crăciun, în speranța că vor găsi un kilogram de carne la ofertă. De ce românii au dat năvală peste supermarketuri În final, cheltuiala de acum reprezintă […]