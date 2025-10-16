FOTO | Au început săpăturile pentru fundația noii Piețe Berceni. Băluță: Dispar și construcțiile din spatele vechiului complex comercial, facem loc pentru structura metalică
B365.ro, 16 octombrie 2025 18:50
Primarul Daniel Băluță a anunțat bucureștenii care este stadiul lucrărilor de la Piața Bercerni. Astăzi, 16, octombrie se fac săpături pentru fundația noii piețe Berceni. A fost comandat și fierul pentru armături. Se fac săpături […] Articolul FOTO | Au început săpăturile pentru fundația noii Piețe Berceni. Băluță: Dispar și construcțiile din spatele vechiului complex comercial, facem loc pentru structura metalică apare prima dată în B365.
• • •
Alte ştiri de B365.ro
Acum o oră
18:50
FOTO | Au început săpăturile pentru fundația noii Piețe Berceni. Băluță: Dispar și construcțiile din spatele vechiului complex comercial, facem loc pentru structura metalică # B365.ro
Primarul Daniel Băluță a anunțat bucureștenii care este stadiul lucrărilor de la Piața Bercerni. Astăzi, 16, octombrie se fac săpături pentru fundația noii piețe Berceni. A fost comandat și fierul pentru armături. Se fac săpături […] Articolul FOTO | Au început săpăturile pentru fundația noii Piețe Berceni. Băluță: Dispar și construcțiile din spatele vechiului complex comercial, facem loc pentru structura metalică apare prima dată în B365.
18:30
ALERTĂ | Dispariția unei femei din Berceni, anchetată de polițiști. Un nepot a alertat autoritățile, după ce mai multe persoane, inclusiv fiica ei, făceau curat în apartament # B365.ro
Polițiștii criminaliști din București anchetează dispariția unei femei din Sectorul 4 al Capitalei. Ea nu a mai fost văzută de câteva zile, iar anchetatorii nu exclud varianta unei crime. Zona din fața blocului în care […] Articolul ALERTĂ | Dispariția unei femei din Berceni, anchetată de polițiști. Un nepot a alertat autoritățile, după ce mai multe persoane, inclusiv fiica ei, făceau curat în apartament apare prima dată în B365.
Acum 2 ore
17:50
Chiajna, Bragadiru și Popești-Leordeni ar urma să devină municipii, potrivit unui proiect propus de Cseke Attila. Fiecare dintre cele trei comune din Ilfov depășesc 40.000 de locuitori # B365.ro
Chiajna, Bragadiru și Popești-Leordeni ar urma să devină municipii, potrivit unui proiect pentru modificarea rangului unor localități din România propus în ședința coaliției de Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila. Fiecare dintre cele trei comune din județul […] Articolul Chiajna, Bragadiru și Popești-Leordeni ar urma să devină municipii, potrivit unui proiect propus de Cseke Attila. Fiecare dintre cele trei comune din Ilfov depășesc 40.000 de locuitori apare prima dată în B365.
17:50
FOTO | Noi locuri de parcare pe Strada Nifon Bălănescu. Hopincă: Drumul e în reabilitare, se toarnă nu nou strat de asfalt # B365.ro
Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2 al Capitalei a informat bucureștenii că pe Strada Nifon Bălănescu se fac lucrări de reabilitare a sistemului rutier. Se fac intervenții pe partea carosabilă prin aplicarea unui covor asfaltic nou. […] Articolul FOTO | Noi locuri de parcare pe Strada Nifon Bălănescu. Hopincă: Drumul e în reabilitare, se toarnă nu nou strat de asfalt apare prima dată în B365.
Acum 4 ore
16:50
Bucureștenii se vor putea programa la Evidența Persoanelor și vor putea face mai multe tipuri de sesizări în aplicația eSector6. Ciucu: Vă vom informa și despre campania de curățenie # B365.ro
Bucureștenii din Sectorul 6 al Capitalei au parte de o noi specificații la aplicația eSector 6. Până în acest moment, are aproximativ 50.000 de utilizatori, a precizat primarul Ciucu. eSector6, aplicația creată de Primăria Sectorului […] Articolul Bucureștenii se vor putea programa la Evidența Persoanelor și vor putea face mai multe tipuri de sesizări în aplicația eSector6. Ciucu: Vă vom informa și despre campania de curățenie apare prima dată în B365.
16:40
VIDEO | Un trotuar „model Negoiță” se amenajează lângă Parcul IOR, pe spațiul verde. Judele a chemat poliția, firma n-a putut să prezinte autorizația pentru lucrări # B365.ro
„Borduriada” lui Negoiță continuă în Sectorul 3, de data aceasta chiar lângă Parcul IOR. Primăria Sectorului 3 amenajează, prin intermediul unei firme, un trotuar pe spațiul verde. În urma unor sesizări făcute de cetățeni, city […] Articolul VIDEO | Un trotuar „model Negoiță” se amenajează lângă Parcul IOR, pe spațiul verde. Judele a chemat poliția, firma n-a putut să prezinte autorizația pentru lucrări apare prima dată în B365.
15:50
FOTO | „Haos pentru pietoni și pentru șoferi”. Intersecția Bd. Iuliu Maniu cu Str. Răsăritului, fără semafoare de două săptămâni. Probleme sunt și în alte zone din București # B365.ro
Semafoarele din intersecția Iuliu Maniu cu Răsăritului și Dreptății, din Sectorul 6, nu funcționează aproape două săptămâni, punând în pericol atât pietonii, cât și șoferii. Nici Poliția, nici primăria de sector sau Compania de Management […] Articolul FOTO | „Haos pentru pietoni și pentru șoferi”. Intersecția Bd. Iuliu Maniu cu Str. Răsăritului, fără semafoare de două săptămâni. Probleme sunt și în alte zone din București apare prima dată în B365.
15:30
Un profesor a fost amenințat cu briceagul de tatăl unui copil, la o școală din Sectorul 5. Copiii au fost martori # B365.ro
Un bucureștean a fost reținut de polițiștii din Sectorul 5 al Capitalei după ce a amenințat un profesor de sport că „dă cu el de pământ” și îl taie cu briceagul. Bărbatul mai avea antecedente. […] Articolul Un profesor a fost amenințat cu briceagul de tatăl unui copil, la o școală din Sectorul 5. Copiii au fost martori apare prima dată în B365.
15:30
FOTO | Cum arată noile copertine de la peroanele stațiilor liniei 5. Imagini din stația „Pasaj Băneasa”, unde va opri Tramvaiul Corporatiștilor # B365.ro
În stația de tramvai „Pasaj Băneasa”, pe unde vor circula tramvaiele liniei 5, a fost montată noua copertină. Imaginile au fost publicate pe un grup al iubitorilor de tramvaie din Capitală și din țară. Amintim […] Articolul FOTO | Cum arată noile copertine de la peroanele stațiilor liniei 5. Imagini din stația „Pasaj Băneasa”, unde va opri Tramvaiul Corporatiștilor apare prima dată în B365.
Acum 6 ore
15:10
VIDEO | Simfonia apei la Liceul de Muzică „George Enescu” din București. Pianele Steinway & Sons stau în săli inundate. Clotilde Armand vrea să depună plângere pentru neglijență # B365.ro
Pianele Steinway & Sons de la Liceul de Muzică „George Enescu” din București stau în condiții improprii atunci când plouă, întrucât sălile în care se află se inundă săptămânal, acuză fosta primăriță a Sectorului 1, […] Articolul VIDEO | Simfonia apei la Liceul de Muzică „George Enescu” din București. Pianele Steinway & Sons stau în săli inundate. Clotilde Armand vrea să depună plângere pentru neglijență apare prima dată în B365.
14:40
VIDEO | Se montează tablierul metalic la pasajul de la Lotul 3 Nord al A0 – Autostrada Bucureștiului. Lucrările durează 4 zile, nu sunt restricții de circulație, anunță CNAIR # B365.ro
CNAIR a anunțat că muncitorii montează tablierul metalic la pasajul CF (București – Constanța), de pe Lotul 3 al Autostrăzii Bucureștiului A0 Nord. Lucrările de aici s-au desfășurat într-un ritm lent. Puțin câte puțin, avansează […] Articolul VIDEO | Se montează tablierul metalic la pasajul de la Lotul 3 Nord al A0 – Autostrada Bucureștiului. Lucrările durează 4 zile, nu sunt restricții de circulație, anunță CNAIR apare prima dată în B365.
14:10
Începe pelerinajul la moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștiului. Catedrala Patriarhală anunță programul pentru 19-29 octombrie # B365.ro
În acest weekend va începe pelelinajul de sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor organizat de Patriarhia Română și Arhiepiscopia Bucureștilor. Credincioșii se vor putea închina la Sfintele Moaște ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel […] Articolul Începe pelerinajul la moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștiului. Catedrala Patriarhală anunță programul pentru 19-29 octombrie apare prima dată în B365.
14:00
Invazie de ploșnițe la Universitatea de Arhitectură „Ion Mincu” din București. Studenții nu vor să mai vină la cursuri și acuză conducerea de nepăsare # B365.ro
Universitatea de Arhitectură „Ion Mincu” (UAUIM) din București este în mijlocul unui scandal sanitar după ce studenții au semnalat o invazie de ploșnițe în sălile de curs. Tinerii refuză să mai vină la facultate, acuzând […] Articolul Invazie de ploșnițe la Universitatea de Arhitectură „Ion Mincu” din București. Studenții nu vor să mai vină la cursuri și acuză conducerea de nepăsare apare prima dată în B365.
Acum 8 ore
13:10
A deraiat un tramvai, linia 21 este blocată pe Șoseaua Colentina, spre Bucur Obor. STB anunță unde întorc tramvaiele # B365.ro
STB îi anunță pe călători că un tramvai a deraiat pe Șoseaua Colentina, iar linia 21 este blocată pe sensul de mers spre Bucur Obor. Reprezentanții instituției au făcut anunțul la ora 12:12. Starea traficului […] Articolul A deraiat un tramvai, linia 21 este blocată pe Șoseaua Colentina, spre Bucur Obor. STB anunță unde întorc tramvaiele apare prima dată în B365.
12:30
Bujduveanu are răbdare înainte să anunțe dacă va candida sau nu la Primăria Capitalei. „Nu este în regulă să fluturăm candidaturi înainte să avem data alegerilor” # B365.ro
Stelian Bujduveanu ocpuă funcția de primar interimar al Bucureștiului, iar de la începutul acestui mandat a fost întrebarea dacă va candida pentru Primăria Capitalei. Răspunsul lui a fost mereu evaziv, nefiind 100% nici negativ, nici […] Articolul Bujduveanu are răbdare înainte să anunțe dacă va candida sau nu la Primăria Capitalei. „Nu este în regulă să fluturăm candidaturi înainte să avem data alegerilor” apare prima dată în B365.
12:30
Bucureșteni păcăliți în dosarul „Case și mașini fantomă”. Sora lui Carmen Dan, fost ministru de Interne, este suspectă, ar fi folosit și numele lui Cristi Borcea pentru tranzacții # B365.ro
Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție efectuează astăzi, 16 octombrie, 16 percheziții în Capitală și în alte trei județe din țară. Toate acestea pe baza unui dosar penal în care două femei sunt acuzate […] Articolul Bucureșteni păcăliți în dosarul „Case și mașini fantomă”. Sora lui Carmen Dan, fost ministru de Interne, este suspectă, ar fi folosit și numele lui Cristi Borcea pentru tranzacții apare prima dată în B365.
12:10
Ce părere are Bujduveanu despre taxa specială pentru șoferii care nu au mașinile înmatriculate în București și Ilfov: „Nu poți taxa înainte de a le pune alternative” # B365.ro
Un consilier PSD își dorește ca PMB să introducă o taxă specială pentru șoferii care nu au mașinile înmatriculate în București și Ilfov, iar Stelian Bujduveanu spune ce părere are despre aceasta. Primarul General interimar […] Articolul Ce părere are Bujduveanu despre taxa specială pentru șoferii care nu au mașinile înmatriculate în București și Ilfov: „Nu poți taxa înainte de a le pune alternative” apare prima dată în B365.
11:30
FOTO | Mobilizarea rezerviștilor din București și Ilfov se desfășoară și cu probleme. Instituția a trimis adrese greșite. Câte zile se mai adună foștii militari la instruire # B365.ro
În aceste zile, se desfășoară mobilizarea rezerviștilor, din București și Ilfov. Ministerul Apărării Naționale (MApN) a chemat 10.000 de rezerviști, aceștia sunt cu vârste peste 40 de ani care au făcut armata înainte de 2004, […] Articolul FOTO | Mobilizarea rezerviștilor din București și Ilfov se desfășoară și cu probleme. Instituția a trimis adrese greșite. Câte zile se mai adună foștii militari la instruire apare prima dată în B365.
Acum 12 ore
11:20
FOTO | Răspunsul Termoenergetica pentru mai mulți bucureșteni din Sectorul 2 care au cerut anularea facturii. „Așteptăm cu interes (și înfrigurare)” # B365.ro
O mulțime de avarii au fost în Sectorul 2 al Capitalei, în ultimele luni, și încă sunt, iar oamenii sunt disperați și o parte din ei au decis să acționeze legal. Astfel, o asociație de […] Articolul FOTO | Răspunsul Termoenergetica pentru mai mulți bucureșteni din Sectorul 2 care au cerut anularea facturii. „Așteptăm cu interes (și înfrigurare)” apare prima dată în B365.
10:20
SURSE | Negoiță ar vrea să candideze la Primăria Capitalei, nu Robert, ci Liviu, fostul primar al S3. Se întâlnește azi cu consilierii generali PUSL pentru discuții # B365.ro
Fostul primar al Sectorului 3, Liviu Negoiță, ar vrea să candideze la Primăria Capitalei, potrivit unor surse din presă. El este președintele filialei Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) București și se va întâlni astăzi cu […] Articolul SURSE | Negoiță ar vrea să candideze la Primăria Capitalei, nu Robert, ci Liviu, fostul primar al S3. Se întâlnește azi cu consilierii generali PUSL pentru discuții apare prima dată în B365.
10:00
Gemul făcut în casă de mamaie contribuie la deficitul de TVA, spune șeful ANAF. În vizor intră și mașinile „bombardierilor” din București și din țară # B365.ro
Șeful ANAF a spus că gemul făcut în casă de mamaie este calculat azi la deficitul de TVA. Pe scurt, cine face gem în casă afectează nivelul de încasare al TVA în România. Adrian Nica […] Articolul Gemul făcut în casă de mamaie contribuie la deficitul de TVA, spune șeful ANAF. În vizor intră și mașinile „bombardierilor” din București și din țară apare prima dată în B365.
09:10
BREAKING | Percheziții DNA la Spitalul Militar din București. Este vorba de un dosar de corupție și ar fi implicată și Forentina Ioniță, managerul unității medicale # B365.ro
Procurorii DNA desfășoară în această dimineață 19 percheziții, una dintre acțiuni se face la Spitalul Militar „Carol Davila” din București. Autoritățile cercetează un dosar cu acuzații de corupție și abuz în serviciu. În acest dosar, […] Articolul BREAKING | Percheziții DNA la Spitalul Militar din București. Este vorba de un dosar de corupție și ar fi implicată și Forentina Ioniță, managerul unității medicale apare prima dată în B365.
08:50
Cutremur de 3,5 grade în România, dimineață. A avut loc în Vrancea, anunță Institutul pentru Fizica Pământului # B365.ro
Un cutremur cu magnitudine de 3,5 grade pe scara Richter a avut loc în această dimineață, 16 octombrie, în România. Specialiștii din cadrul Institutului Național pentru Fizica Pământului anunță că s-a produs în zona seismică […] Articolul Cutremur de 3,5 grade în România, dimineață. A avut loc în Vrancea, anunță Institutul pentru Fizica Pământului apare prima dată în B365.
08:40
Băiatul lui Sile Cămătaru a fost arestat preventiv. Și-ar fi bătut copilul pe o stradă din Sectorul 3 # B365.ro
Unul dintre băieții lui Sile Cămătaru a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce și-ar fi bătut copilul de 12 ani pe o stradă din Sectorul 3 al Capitalei. Incidentul ar fi avut […] Articolul Băiatul lui Sile Cămătaru a fost arestat preventiv. Și-ar fi bătut copilul pe o stradă din Sectorul 3 apare prima dată în B365.
08:40
Deschiderea Lotului 2 al Autostrăzii A7 nu se face fără probleme pentru șoferi. Asociația Pro Infrastructură: La noi niciodată nu este așa simplu # B365.ro
În câteva zile, se va deschide circulația pe pe Lotul 2 Mizil-Pietroasele din Autostrada Moldovei A7. Dar veștile bune nu vin așa de ușor. Asociația Pro Infrastructură spune că deschiderea nu este completă, iar șoferii […] Articolul Deschiderea Lotului 2 al Autostrăzii A7 nu se face fără probleme pentru șoferi. Asociația Pro Infrastructură: La noi niciodată nu este așa simplu apare prima dată în B365.
Acum 24 ore
03:10
FestinVleac, Artisan Food Market, Titan Pumpkin Fest, Dichisar de Toamnă și alte evenimente au loc în weekend, în București. Ce putem face în perioada 17-19 octombrie # B365.ro
Iute ca vântul și ca gândul a venit și weekendul. La fel cum ne-a obișnuit aduce cu el multe evenimente în oraș. Dacă încă nu știi ce anume să faci în perioada 17-19 octombrie poți […] Articolul FestinVleac, Artisan Food Market, Titan Pumpkin Fest, Dichisar de Toamnă și alte evenimente au loc în weekend, în București. Ce putem face în perioada 17-19 octombrie apare prima dată în B365.
15 octombrie 2025
19:50
VIDEO | Update de pe Șantierul de la Unirii. Băluță: Constructorii armează, cofrează și pregătesc turnarea primei părți din noul planșeu # B365.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, oferă „un mic update” de pe marele șantier de la Unirii, unde se reface vechiul planșeu. El informează că se fac pași pentru turnarea primei părți din noul planșeu. Stadiul […] Articolul VIDEO | Update de pe Șantierul de la Unirii. Băluță: Constructorii armează, cofrează și pregătesc turnarea primei părți din noul planșeu apare prima dată în B365.
Ieri
19:10
Un accident a avut loc pe Strada Maica Domnului, liniile 17 și 36 circulă deviat. Traficul e de coșmar și pe Ștefan cel Mare și în zona Obor | UPDATE # B365.ro
Un accident s-a produs în această seară pe Strada Maica Domnului. În urma acestuia, două linii de tramvai sunt blocate, STB luând decizia ca acestea să circule deviat. Traficul în zona Șoseaua Ștefan cel Mare […] Articolul Un accident a avut loc pe Strada Maica Domnului, liniile 17 și 36 circulă deviat. Traficul e de coșmar și pe Ștefan cel Mare și în zona Obor | UPDATE apare prima dată în B365.
18:50
VIDEO | Lucrările de modernizare a unei zone din Terminalul Plecări de la Aeroportul Otopeni sunt gata. Cum arată acum spațiul de la porțile de îmbarcare # B365.ro
Modernizarea unei zone din Terminalul Plecări de la Aeroportul Internațional „Henri Coandă” Otopeni este gata. Bucharest Airport anunță ce lucrări s-au făcut până acum. Cum arată acum spațiul de la porțile de îmbarcare de la […] Articolul VIDEO | Lucrările de modernizare a unei zone din Terminalul Plecări de la Aeroportul Otopeni sunt gata. Cum arată acum spațiul de la porțile de îmbarcare apare prima dată în B365.
18:20
150 de noi locuri pentru biciclete sunt disponibile pentru bucureștenii din Sectorul 6. Înscrierile încep la miezul nopții, pe principiu „primul venit, primul servit” # B365.ro
Primăria Sectorului 6 a informat bucureștenii că vor fi date în folosință 150 de locuri de parcare pentru biciclete, în trei noi parcări. Acestea vor fi date pe baza unei înscrieri care începe joi, 16 […] Articolul 150 de noi locuri pentru biciclete sunt disponibile pentru bucureștenii din Sectorul 6. Înscrierile încep la miezul nopții, pe principiu „primul venit, primul servit” apare prima dată în B365.
18:20
A trecut un deceniu de când piața de gambling din țara noastră a fost reglementată. Schimbările legislative și rolul primit de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) au făcut ca mediul să fie mai […] Articolul Cum protejează licențierea și reglementările legislative jucătorii de cazino (P) apare prima dată în B365.
18:10
FOTO | Trotuarele și scările din fața TNB vor fi refăcute. Urmează reparații și pe Bălcescu, Magheru și Centrul Vechi, oamenii cer extinderea lucrărilor și-n alte zone din oraș # B365.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunță demararea lucrărilor de refacere a trotuarelor și scărilor din fața Teatrului Național București (TNB), cu montaj de plăci de granit, borduri noi și delimitări ale zonelor verzi. Lucrări […] Articolul FOTO | Trotuarele și scările din fața TNB vor fi refăcute. Urmează reparații și pe Bălcescu, Magheru și Centrul Vechi, oamenii cer extinderea lucrărilor și-n alte zone din oraș apare prima dată în B365.
17:50
Peste un milion de oameni au participat la „Străzi deschise 2025”. Sute de evenimente au avut loc pe Calea Victoriei și în alte cartiere din București, în perioada aprilie-octombrie # B365.ro
La ediția de anul acesta a evenimentului „Străzi deschise – Promenadă urbană” au participat peste un milion de oameni. Timp de șapte luni, Calea Victoriei și alte străzi din București au devenit scenă deschisă pentru […] Articolul Peste un milion de oameni au participat la „Străzi deschise 2025”. Sute de evenimente au avut loc pe Calea Victoriei și în alte cartiere din București, în perioada aprilie-octombrie apare prima dată în B365.
17:50
Piața volantă ajunge în Amzei, în weekend. 25 de producători locali vin cu murături, brânzeturi, carne și fructe și legume de sezon # B365.ro
În acest weekend, piața volantă din Sectorul 1 se mută în Amzei. Producătorii locali se vor strânge în fața Teatrului Ion Creangă cu produse tradiționale și delicii autentice. 25 de producători locali se strâng în […] Articolul Piața volantă ajunge în Amzei, în weekend. 25 de producători locali vin cu murături, brânzeturi, carne și fructe și legume de sezon apare prima dată în B365.
17:40
Vești bune pentru bucureștenii care pleacă la munte în perioada aceasta. Telecabina Tâmpa și restaurantul Panoramic din Brașov se redeschid în weekend # B365.ro
Vești bune pentru bucureștenii care au de gând să viziteze Brașovul. În data de 19 octombrie atât telecabina Tâmpa și restaurantul Panoramic se redeschid. Cele două au trecut printr-un amplu proces de modernizare. Se redeschid […] Articolul Vești bune pentru bucureștenii care pleacă la munte în perioada aceasta. Telecabina Tâmpa și restaurantul Panoramic din Brașov se redeschid în weekend apare prima dată în B365.
16:40
VIDEO | Ghivece, pungi, cutii, găleți, strânse de o bucureșteancă în scara unui bloc din Berceni. Poliția a amendat-o cu 2.000 de lei pentru că nu și-a strâns lucrurile # B365.ro
Sute de obiecte stau adunate pe scara unui bloc din Sectorul 4 al Capitalei. Imaginile au fost surprinse chiar de Poliția Locală Sector 4. Toate acestea au fost adunate de o bătrână care stătea în […] Articolul VIDEO | Ghivece, pungi, cutii, găleți, strânse de o bucureșteancă în scara unui bloc din Berceni. Poliția a amendat-o cu 2.000 de lei pentru că nu și-a strâns lucrurile apare prima dată în B365.
16:20
BREAKING | Piedone, trimis în judecată de DNA. Fostul șef ANPC e acuzat că a anunțat un control la un hotel din Sinaia # B365.ro
Fostul șef al ANPC, Cristian Popescu Piedone, a fost trimis în judecată de DNA pentru că ar fi divulgat informații privind un control care urma să se desfășoare la un hotel din Sinaia, pentru a […] Articolul BREAKING | Piedone, trimis în judecată de DNA. Fostul șef ANPC e acuzat că a anunțat un control la un hotel din Sinaia apare prima dată în B365.
15:50
Lucrările de modernizare a șinelor de tramvai de pe Bulevardul Expoziției continuă. Stadiul lucrărilor pe întregul lot 11 au ajuns la un stadiu de 75% # B365.ro
Lucrările de modernizare a șinei de tramvai de pe Bulevardul Expoziției din nordul Capitalei, începute în primăvară, au ajuns la un stadiu de 75% pe întregul lot. Lucrările de modernizare a șinelor de pe Bulevardul […] Articolul Lucrările de modernizare a șinelor de tramvai de pe Bulevardul Expoziției continuă. Stadiul lucrărilor pe întregul lot 11 au ajuns la un stadiu de 75% apare prima dată în B365.
15:50
Artisan Food Market revine în București, de data asta la Hanul lu Manuc. În weekend, producători artizanali aduc vinuri, pâine, mezeluri și sosuri naturale # B365.ro
Cea de-a XI-a ediție a Artisan Food Market reunește în acest weekend, 18-19 octombrie, în inima Bucureștiului, artizani locali din întreaga țară. Vor fi două zile dedicate sustenabilității, poveștilor gastronomice autentice și produselor artizanale românești. […] Articolul Artisan Food Market revine în București, de data asta la Hanul lu Manuc. În weekend, producători artizanali aduc vinuri, pâine, mezeluri și sosuri naturale apare prima dată în B365.
15:30
Un semafor ar fi putut fi montat unde a avut loc accidentul de la Apărătorii Patriei. A trecut un an și încă se așteaptă: se analizează toate trecerile de pietoni din București # B365.ro
Brigada Rutieră a cerut instalarea unui semafor la trecerea de la Apărătorii Patriei, în urmă cu un an. Acesta nu a fost instalat nici acum. Trebuie finalizat un studiu privind toate trecerile ca să se […] Articolul Un semafor ar fi putut fi montat unde a avut loc accidentul de la Apărătorii Patriei. A trecut un an și încă se așteaptă: se analizează toate trecerile de pietoni din București apare prima dată în B365.
15:10
FOTO | Țeava buclucașă din Tineretului care se ascunde de Termoenergetica. Bucureștean: Au săpat 3 gropi și încă nu au găsit-o. Bonus: Au dispărut și niște locuri de parcare # B365.ro
Un bucureștean a semnalat pe platformele de socializare o situație parcă desprinsă din filme. Se pare că, într-o zonă din Capitală, mai precis în cartierul Tineretului, se află o avarie la sistemul de termoficare. Mai […] Articolul FOTO | Țeava buclucașă din Tineretului care se ascunde de Termoenergetica. Bucureștean: Au săpat 3 gropi și încă nu au găsit-o. Bonus: Au dispărut și niște locuri de parcare apare prima dată în B365.
14:30
FOTO | Mlaștina de la Planșeul Unirii. Din albia secată a Dâmboviței vin mirosuri greu de suportat, peisajul e unul dezolant. „Un moment bun s-o curețe” # B365.ro
Pentru începerea lucrărilor propriu-zise de la Planșeul Unirii, unde placa de beton veche de un secol va fi refăcută, a fost nevoie de secarea Dâmboviței în zona șantierului. Acest lucru a scos la iveală lucrurile […] Articolul FOTO | Mlaștina de la Planșeul Unirii. Din albia secată a Dâmboviței vin mirosuri greu de suportat, peisajul e unul dezolant. „Un moment bun s-o curețe” apare prima dată în B365.
14:20
Noi reguli pentru șoferii din București și din țară: MAI schimbă legislația rutieră. Cei care parchează neregulamentar vor primi amenzi chiar dacă nu sunt prezenți la mașină # B365.ro
Legislația rutieră se va schimba în perioada următoare. Polițiștii vor putea amenda șoferii pentru opriri neregulamentare și atunci când conducătorul auto nu este la mașină. Schimbarea face parte din proiectul „Siguranță în trafic” Secretarul de […] Articolul Noi reguli pentru șoferii din București și din țară: MAI schimbă legislația rutieră. Cei care parchează neregulamentar vor primi amenzi chiar dacă nu sunt prezenți la mașină apare prima dată în B365.
14:10
Let it snow! ❄️ Prima ninsoare în București ar urma să vină la sfârșitul lunii noiembrie. Meteorologii au trei scenarii posibile # B365.ro
Bucureștenii ar putea avea parte de zîbadă mult mai devreme de cât ar crede ei. Conform meteorologilor, ar exista câteva scenarii posibile. Unul este că ar putea ninge în Capitală la finalul lunii noiembrie a […] Articolul Let it snow! ❄️ Prima ninsoare în București ar urma să vină la sfârșitul lunii noiembrie. Meteorologii au trei scenarii posibile apare prima dată în B365.
14:00
FOTO | Locuri de parcare trasate până în buza trecerii de pietoni de pe Șos. Berceni, unde a avut loc accidentul mortal din Apărătorii Patriei. Semnal de alarmă tras de bucureșteni # B365.ro
O femeie de 35 de ani a murit, iar copilul său, în vârstă de 2 ani, a fost grav rănit, în urma unui accident tragic care a avut loc pe o trecere de pietoni de […] Articolul FOTO | Locuri de parcare trasate până în buza trecerii de pietoni de pe Șos. Berceni, unde a avut loc accidentul mortal din Apărătorii Patriei. Semnal de alarmă tras de bucureșteni apare prima dată în B365.
13:40
FOTO | Un simpatic fazan, la plimbare pe Barbu Văcărescu. Sunt prin tot orașul, bucureștenii i-au văzut și-n parcuri: „O frumusețe! Eleganță și prestanță” # B365.ro
Un simpatic fazan a fost surprins pe Barbu Văcărescu, iar imaginea cu animalul sălbatic a ajuns pe Facebook. Fotografia cu pasărea în mijlocului orașului a stârnit curiozitate, admirație dar și îngrijorare printre internauții care au […] Articolul FOTO | Un simpatic fazan, la plimbare pe Barbu Văcărescu. Sunt prin tot orașul, bucureștenii i-au văzut și-n parcuri: „O frumusețe! Eleganță și prestanță” apare prima dată în B365.
13:10
FOTO | Garda de Mediu face controale cu drone în Sintești, groapa de gunoi de lângă București. Buzoianu: „Imaginile vor fi probe în dosar” # B365.ro
Garda Națională de Mediu desfășoară azi prima acțiune de control cu drone în satul Sintești, aflat în apropierea Bucureștiului, pentru prevenirea arderilor ilegale de deșeuri în Ilfov. Ministra Mediului, Diana Buzoianu și Comisarul General GNM, […] Articolul FOTO | Garda de Mediu face controale cu drone în Sintești, groapa de gunoi de lângă București. Buzoianu: „Imaginile vor fi probe în dosar” apare prima dată în B365.
13:00
Termo ALERT | Peste 2000 de blocuri au probleme cu apa caldă și caldura în București astăzi. Termoenergetica are lista adreselor afectate din toate sectoarele # B365.ro
Astăzi, aplicația Termo Alert arată că peste 2000 de blocuri din București au probleme cu apa caldă și căldura. Termoenergetica desfășoară mai multe lucrări de reparații la conductele din rețeaua de termoficare. Toate sectoarele Capitalei […] Articolul Termo ALERT | Peste 2000 de blocuri au probleme cu apa caldă și caldura în București astăzi. Termoenergetica are lista adreselor afectate din toate sectoarele apare prima dată în B365.
12:50
Modalități de plată pentru programul „Școala după Școală” în Sectorul 6. 23 de școli sunt incluse, iar părinții trebuie să achite o taxă lunară, anunță PS6 # B365.ro
Programul „Școală după Școală” (SDS) a început în Sectorul 6, fiind activ în 23 de școli. Administrația de sector îi anunță pe părinți care sunt modalităție de plată și le amintește că plata se face […] Articolul Modalități de plată pentru programul „Școala după Școală” în Sectorul 6. 23 de școli sunt incluse, iar părinții trebuie să achite o taxă lunară, anunță PS6 apare prima dată în B365.
12:20
VIDEO | Vești bune de pe Autostrada Moldovei A7: Se va deschide circulația pe Lotul 2, zis și „Întârziatul”. Problemele de la poduri și pasaje au fost rezolvate # B365.ro
La finalul acestei săptămâni, se va deschide circulația pe Lotul 2 Mizil-Pietroasele din Autostrada Moldovei A7. Bucureștenii vor circula în regim de autostradă, cu o viteză mai mare, între Capitală și Buzău. Problemele de aici […] Articolul VIDEO | Vești bune de pe Autostrada Moldovei A7: Se va deschide circulația pe Lotul 2, zis și „Întârziatul”. Problemele de la poduri și pasaje au fost rezolvate apare prima dată în B365.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.