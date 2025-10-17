Nicușor Dan, prima reacție după tragedia din Rahova, la aproape 12 ore de la producerea exploziei. Scrie pe Facebook: Este revoltător și inadmisibil
B365.ro, 17 octombrie 2025 20:50
Președintele Nicușor Dan are, în această seară, o primă reacție după tragedia din Rahova, unde 3 oameni și 14 au fost răniți în urma unei devastatoare explozii produse la un bloc de locuințe. Explozia s-a […]
• • •
Acum o oră
20:50
Nicușor Dan, prima reacție după tragedia din Rahova, la aproape 12 ore de la producerea exploziei. Scrie pe Facebook: Este revoltător și inadmisibil
Președintele Nicușor Dan are, în această seară, o primă reacție după tragedia din Rahova, unde 3 oameni și 14 au fost răniți în urma unei devastatoare explozii produse la un bloc de locuințe. Explozia s-a […]
Acum 2 ore
20:00
Un locatar din blocul unde a avut loc explozia din Rahova acuză o firmă recomandată de Distrigaz că a redeschis gazul. "Ei au rupt sigiliul, au dat drumul și au cerut 1.500 lei"
Un locatar, Ghiță Găinaru, povestește oentru Antena3CNN că înainte de explozia îngrozitoare din Rahova, joi 16 octombrie, o firmă recomandată de Distrigaz a venit la bloc pentru a gazul. A participat la toate demersurile făcute […]
Acum 4 ore
19:00
PMB acordă sprijin financiar de 2, 9 milioane de lei pentru bucureștenii rămași fără case în urma exploziei din Rahova. Decizia a fost luată în ședință de urgență
Stelian Bujduveanu, primarul general interimar, a convocat astăzi, 17 octombrie 2025, o ședință de îndată a Consiliului General al Municipiului București în urma exploziei îngrozitoare din cartierul Rahova. Vor fi alocate fonduri în valore de […]
18:40
FOTO | Accident STB vs STB în Pasajul de sub Piața Victoriei, unde un tramvai a lovit un autobuz. Liniile 1 și 182, blocate, blocaj. uriaș pe Ștefan cel Mare
Un accident STB vs STB s-a produs, în această seară, în pasajul de sub Piața Victoriei, unde s-au ciocnit un tramvai și un autobuz. Societatea de transport București anunță că, „din cauza unui eveniment de […]
18:20
Multe petreceri de Halloween au loc în București. Unde se pot întrece bucureștenii în costume
Cu ocazia Halloween-ului, Bucureștiul devine capitala distracției. Cluburile din oraș pregătesc nopți pline de mister, muzică și costume. Petrecerile tematice transformă weekendul 31 octombrie – 1 noiembrie într-un maraton de dans și costume. Pe 31 […]
18:00
Bolojan vrea ca alegerile la PMB să fie organizate cât de curând. "Una este să ai un primar stabil, alta este să ai un interimar, indiferent cât de bine intenționar este Bujduveanu"
Ilie Bolojan a spus astăzi, 17 octombrie că, alegerile trebuie organizate în spiritul legii. El crede că aceste alegeri ar putea fi organizate cât mai repede, în final de noiembrie, început de decembrie. Sau chiar […]
Acum 6 ore
17:00
Restricții de circulație în București, în weekend. Ce străzi și bulevarde sunt închise pentru mașini în perioada 18-19 octombrie
Weekendul acesta au loc mai multe evenimente în Capitală. Iar pentru o bună desfășurare a acestora au fost anunțat și restricții de circulație. Restricții de circulație în București, în weekend În acest weekend, 18-19 octombrie, […]
16:00
VIDEO | Reacțiile mai multor bucureșteni din Rahova, după la explozia îngrozitoare. "Am sunat la Distrigaz. Au venit, ne-au închis gazele, au zis că totul e ok"
O explozia devastatoare a avut loc în această dimineață într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei. În urma ei au fost spulberate două etaje și a provocat moartea a trei persoane. Alți paisprezece oameni au […]
16:00
FOTO | Cum arată explozia din Rahova pe seismografele INFP. Energia deflagrației, la fel precum cea a unui cutremur de magnitudine locală 1,2 Ml
Explozia puternică din blocul din Sectorul 5 a fost înregistrată de stațiile seismice din Capitală. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) a confirmat că unda acestui eveniment a fost asociată unui cutremur. INCDFP […]
15:50
Oribila crimă din Berceni. O fată de 14 ani și iubitul ei au omorât-o pe mama adolescentei. Suspecții au fost reținuți
O femeie din Sectorul 4 al Capitalei a dispărut de câteva zile. Aceasta a fost căutată de polițiștii Capitalei. Femeia a fost găsită moartă într-o pădure, de la marginea Bucureștiului. Iubitul fiicei ei a recunoscut […]
15:50
VIDEO | Reacțiile mai multor bucureșteni din Rahova referitoare la explozia îngrozitoare. "Am sunat la Distrigaz. Au venit, ne-au închis gazele, au zis că totul e ok"
O explozia devastatoare a avut loc în această dimineață într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei. În urma ei au fost spulberate două etaje și a provocat moartea a trei persoane. Alți paisprezece oameni au […]
Acum 8 ore
15:20
ALERTĂ | Alimentarea cu gaze a fost oprită pe Bd. Carol din Sectorul 3, după explozia din Rahova. Se intervine asupra unui defect din rețea, anunță Distrigaz. Când se rezolvă
Distrigaz a oprit alimentarea cu gaze în cadrul rețelei de distribuție de pe Bulevardul Carol, din Sectorul 3 al Bucureștiului. Mai mulți clienți sunt afectați. Este o defecțiune în rețea Decizia a venit după ce […]
15:00
VIDEO | Momentul în care a avut loc explozia devastatoare din Rahova, imagini surprinse pe camera unui magazin. Două etaje ale blocului au fost spulberate
În această dimineață a avut loc o explozie îngrozitoare în Capitală. Deflagrația produsă a avut loc într-un bloc din Sectorul 5. A devastat două etaje. A fost atât de puternică încât s-a simțit inclusiv în […]
15:00
Apel pentru sprijin, după explozia din Rahova. Centrele DGASMB de donații, deschise de urgență în weekend. Lista de bunuri necesare și adresele unde le putem duce
Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB) lansează un apel public de sprijin pentru bucureștenii afectați de explozia din Rahova. Multe familii au rămas fără locuințe și au nevoie urgentă de haine, mâncare […]
14:40
Bucureștenii care locuiau în blocul distrus din Rahova vor sta în hoteluri în weekend. PMB a activat fondul de urgență. Bujduveanu: Nicio persoană nu rămâne pe stradă
Astăzi, a avut loc o explozie care a distrus un bloc de pe Calea Rahovei. Locatarii au fost evacuați, iar Raed Arafat a transmis că nimeni nu va intra nici după terminarea intervențiilor. Primăria Capitalei […]
14:00
VIDEO | Doi locatari din blocul distrus au fost proiectați de explozie în clădirea vecină. Noi detalii teribile ale tragediei din Rahova
Două persoane au murit pe loc după ce au fost aruncate în peretele blocul vecin în urma exploziei care a avut loc în această dimineață în cartierul Rahova. Una dintre victime a fost proiectată peste […]
13:50
VIDEO | Dl. Negoiță, deosebit de încântat că a înlocuit Bordura Roșie cu Bordura până la Buric de pe Drumul Lunca Cetății. „Se poate folosi și ca băncuță"
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3 al Capitalei, a informat bcuureștenii cu privire la schimbările de pe Drumul Lunca Cetății. A fost schmbată bordura. Drumul Lunca Cetății a fost modernizat, are acum o altă bordură Robert […]
13:40
BREAKING | STS confirmă, oamenii au sunat la 112 să anunțe scurgeri și miros de gaz într-un bloc din S5. Lanțul slăbiciunilor și disperării și ce spune azi Distrigaz
Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) confirmă că oamenii au sunat la 112 încă de joi, 16 octombrie, pentru a anunța scurgerile și mirosul de gaze: Ce spune azi Distrigaz Sud Rețele, după explozia teribilă din […]
Acum 12 ore
13:10
VIDEO | Un supraviețuitor sub dărămăturile blocului care a sărit în aer, în Rahova. Clădirea cu 8 etaje, în pericol de prăbușire după explozie
Au apărut imagini cu un supraviețuitor de la explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei. Se vede în imagini cum se ridică o mână de sub dărâmături. În acest eveniment de proporții, au rezultat mai […]
13:00
Îmi doresc ca în viața asta să ajung în Filipine? Da. Am bani s-ajung în Filipine? Nu, și nici n-o să am. Dar măcar am descoperit MaPa Asian Fusion, un food truck din zona Muncii, […]
12:40
Piedone Jr, după explozia din Rahova: "Nu știu nimic despre problema cu gazele, este o anchetă în curs"
Astăzi, 17 octombrie a avut loc o explozie puternică în Capitală. Tragedia s-a întâmplat la un bloc Calea Rahovei, în zona Liceului Bolintineanu. Au fost declarați trei morți și 14 pesoane sunt rănite. Vlad Popescu […]
12:40
Impresionant val de sprijin printre bucureșteni, după explozia teribilă din Rahova. Oamenii se mobiliează să ajute oamenii afectați, dar și animăluțele lor
Autoritățile sunt la fața locului, după explozia teribilă din Rahova, acolo unde se caută victime printre dărâmături. Mână de la mână, bucureștenii au decis să ajute familiile afectate de deflagrație. Oamenii nu mai au voie […]
12:20
FOTO | Elevi de la Liceul Bolintineanu, răniți în explozia de la blocul din Rahova, aflat în apropierea școlii. Cum a afectat deflagrația unitatea de învățământ
Explozia produsă în această dimineață în cartierul Rahova a afectat grav Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu" din București. Suflul deflagrației a spart geamuri, a avariat mai multe săli de clasă și a rănit ușor câțiva elevi. […]
12:10
„Așa se întâmplă când oamenii nu au căldură și improvizează tot felul de instalații pentru «moftul» de a se încălzi!" Furia unei bucureștence, după explozia din Rahova
Cauza exploziei din Rahova, unde două etaje s-au prăbușit în urma deflagrației de dimineață, este încă în investigare, dar nenorocirea reaprinde una din marile și istoricele dezbateri din București: lipsa de apă caldă și căldură, […]
11:50
ESENȚIAL | Acumularea de gaze, cauză probabilă a exploziei din Rahova. Bucureșteancă din cartier: Ieri
În această dimineață a avut loc o explozie puternică într-un bloc de pe Calea Rahovei. Una dintre teorii este o acumulare de gaze. Martorii de la fața locului și cei care stau în edificiul afectat […] Articolul ESENȚIAL | Acumularea de gaze, cauză probabilă a exploziei din Rahova. Bucureșteancă din cartier: Ieri se simțea miros de gaze puternic în zonă, gazele au fost oprite două zile apare prima dată în B365.
11:00
APEL❗”Evitați zona Rahovei, e nevoie de spațiu să putem interveni”. Apel către bucureșteni, inclusiv prin mesaj RO-Alert după explozia puternică de dimineață # B365.ro
În această dimineață, a avut loc o explozie puternică într-un bloc de pe Calea Rahovei, Sectorul 5, București. Locuitorii din zonă au primit pe telefon un mesaj de tip RO – Alert prin care au […] Articolul APEL❗”Evitați zona Rahovei, e nevoie de spațiu să putem interveni”. Apel către bucureșteni, inclusiv prin mesaj RO-Alert după explozia puternică de dimineață apare prima dată în B365.
11:00
Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei se îndreaptă spre locul unde o explozie puternică a avut loc într-un bloc de lângă Liceul „Dimitrie Bolintineanu”. Explozia a zguduit zona Rahova. Autoritățile au activat Planul Roșu. Explozie […] Articolul Bujduveanu, în drum spre Rahova, unde un bloc a explodat în această dimineață apare prima dată în B365.
10:50
FOTO | “Blocul atârnă, pur și simplu pare că poate să cadă oricând”. Cea mai grea întrebare: cât de grav a afectat explozia structura blocului din Rahova # B365.ro
Două mari probleme au de gestionat, în aceste momente, numeroasele echipe de intervenție, după explozia extrem de puternică de dimineață de la un bloc din. Rahova, o deflagrație de o violență fără precedent în București. […] Articolul FOTO | “Blocul atârnă, pur și simplu pare că poate să cadă oricând”. Cea mai grea întrebare: cât de grav a afectat explozia structura blocului din Rahova apare prima dată în B365.
10:40
ALERTĂ | Trafic blocat pe Calea Rahovei, după explozia din blocul de lângă Bolintineanu. Sunt afectate liniile 32 și 220, anunțul STB # B365.ro
Se intervine în forță pe Calea Rahovei după explozia puternică din blocul de lângă Liceul Bolintineanu. Șoferii trebuie să știe că traficul este blocat în zonă, iar călătorii STB trebuie să știe că liniile 32 […] Articolul ALERTĂ | Trafic blocat pe Calea Rahovei, după explozia din blocul de lângă Bolintineanu. Sunt afectate liniile 32 și 220, anunțul STB apare prima dată în B365.
10:10
VIDEO | „S-a simțit ca un cutremur!” Panica bucureștenilor din Rahova și imaginea dezastrului provocat de explozia de la bloc. Morți, răniți, plan roșu activat # B365.ro
Explozia extrem de puternică produsă, în această dimineață, la un bloc de locuințe din cartierul Rahova, lângă liceul Bolintineanu, s-a simțit ca un cutremur, povestește îngrozită o bucureșteancă din zonă. Deflagrația – ujrmată de incendiu, […] Articolul VIDEO | „S-a simțit ca un cutremur!” Panica bucureștenilor din Rahova și imaginea dezastrului provocat de explozia de la bloc. Morți, răniți, plan roșu activat apare prima dată în B365.
10:00
ALERTĂ | „Ocoliți zona, intervin pompierii și ambulanțele” Mesaj pentru șoferi, după explozia puternică din blocul de lângă Liceul Bolintineanu # B365.ro
O explozie extrem de puternică a avut loc într-un bloc de pe Calea Rahovei, de lângă Liceul Bolintineanu. A fost activat planul roșu, șoferii sunt sfătuiți să ocolească zona, astfel încât să le permită autorităților […] Articolul ALERTĂ | „Ocoliți zona, intervin pompierii și ambulanțele” Mesaj pentru șoferi, după explozia puternică din blocul de lângă Liceul Bolintineanu apare prima dată în B365.
09:30
BREAKING | Explozie puternică la un bloc de pe Calea Rahovei, în zona Liceului Bolintineanu # B365.ro
În urmă cu câteva momente, s-a auzit o explozie puternică la un bloc Calea Rahovei, în zona Liceului Bolintineanu, din București. Mai mulți bucureșteni au reclamat că au auzit o bubuitură puternică. Unii precizează că […] Articolul BREAKING | Explozie puternică la un bloc de pe Calea Rahovei, în zona Liceului Bolintineanu apare prima dată în B365.
09:00
Nivel ridicat de poluare la primele ore ale dimineții în București. Valori peste limita legii s-au înregistrat în zonele central-nordică și cea de vest. Care au fost cele mai afectate cartiere # B365.ro
O rețea independentă de monitorizare, uRADMonitor, arată cum în această dimineață a fost o poluare excesivă în București. Calitatea aerului a scăzut, astfel începe „un sezon al senzorilor roșii”, odată cu scăderea temperaturilor. Vremea cu […] Articolul Nivel ridicat de poluare la primele ore ale dimineții în București. Valori peste limita legii s-au înregistrat în zonele central-nordică și cea de vest. Care au fost cele mai afectate cartiere apare prima dată în B365.
09:00
Robert Negoiță este de acord cu concedierile din administrație. A dat exemplu de bună practică Primăria S3: lucrează doar cu 240 de persoane, din 855 # B365.ro
Robert Negoiță spune că se pot face concedieri substanțiale în administrația locală, însă trebuie făcute cu cap, astfel încât să nu pară că „facem operații pe creier cu drujba”. Primarul Sectorului 3 a mai spus […] Articolul Robert Negoiță este de acord cu concedierile din administrație. A dat exemplu de bună practică Primăria S3: lucrează doar cu 240 de persoane, din 855 apare prima dată în B365.
Acum 24 ore
08:10
Un tur prin istoria berii și a berăriilor din București. O experiență Ursus care a înviat o Capitală din vremuri de mult apuse # B365.ro
Articol susținut de Ursus. La ora 16:00, când lumina după-amiezii se reflecta printre clădirile de pe Calea Victoriei, ne-am strâns la Hotel Novotel, pregătiți să pornim într-o călătorie prin istoria berii românești. Hărți, căști audio […] Articolul Un tur prin istoria berii și a berăriilor din București. O experiență Ursus care a înviat o Capitală din vremuri de mult apuse apare prima dată în B365.
Ieri
19:40
Culisele Teatrului Odeon se deschid pentru bucureșteni. Actorul Gabriel Pintilei susține un tur ghidat al clădirii pe 25 octombrie # B365.ro
Bucureștenii au ocazia să descopere partea nevăzută de spectatori a Teatrului Odeon, în cadrul unui tur ghidat al clădirii. Evenimentul are loc pe 25 octombrie, de Ziua Europeană a Teatrelor Istorice. Tur ghidat la Teatrul […] Articolul Culisele Teatrului Odeon se deschid pentru bucureșteni. Actorul Gabriel Pintilei susține un tur ghidat al clădirii pe 25 octombrie apare prima dată în B365.
19:40
VIDEO | Cum se pot depune cererile pentru încă un loc de parcare de reședință în Sectorul 3. Negoiță vine în ajutorul bucureștenilor cu un tutorial # B365.ro
Primarul Sectorului 3 al Capitalei a transmis bucureștenilor care sunt pașii pentru a depunerea cerererii pentru atribuirea celei de-a doua autorizații de parcare de reședință pe același CNP. A fost realizat un tutorial pentru a […] Articolul VIDEO | Cum se pot depune cererile pentru încă un loc de parcare de reședință în Sectorul 3. Negoiță vine în ajutorul bucureștenilor cu un tutorial apare prima dată în B365.
18:50
FOTO | Au început săpăturile pentru fundația noii Piețe Berceni. Băluță: Dispar și construcțiile din spatele vechiului complex comercial, facem loc pentru structura metalică # B365.ro
Primarul Daniel Băluță a anunțat bucureștenii care este stadiul lucrărilor de la Piața Bercerni. Astăzi, 16, octombrie se fac săpături pentru fundația noii piețe Berceni. A fost comandat și fierul pentru armături. Se fac săpături […] Articolul FOTO | Au început săpăturile pentru fundația noii Piețe Berceni. Băluță: Dispar și construcțiile din spatele vechiului complex comercial, facem loc pentru structura metalică apare prima dată în B365.
18:30
ALERTĂ | Dispariția unei femei din Berceni, anchetată de polițiști. Un nepot a alertat autoritățile, după ce mai multe persoane, inclusiv fiica ei, făceau curat în apartament # B365.ro
Polițiștii criminaliști din București anchetează dispariția unei femei din Sectorul 4 al Capitalei. Ea nu a mai fost văzută de câteva zile, iar anchetatorii nu exclud varianta unei crime. Zona din fața blocului în care […] Articolul ALERTĂ | Dispariția unei femei din Berceni, anchetată de polițiști. Un nepot a alertat autoritățile, după ce mai multe persoane, inclusiv fiica ei, făceau curat în apartament apare prima dată în B365.
17:50
Chiajna, Bragadiru și Popești-Leordeni ar urma să devină municipii, potrivit unui proiect propus de Cseke Attila. Fiecare dintre cele trei comune din Ilfov depășesc 40.000 de locuitori # B365.ro
Chiajna, Bragadiru și Popești-Leordeni ar urma să devină municipii, potrivit unui proiect pentru modificarea rangului unor localități din România propus în ședința coaliției de Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila. Fiecare dintre cele trei comune din județul […] Articolul Chiajna, Bragadiru și Popești-Leordeni ar urma să devină municipii, potrivit unui proiect propus de Cseke Attila. Fiecare dintre cele trei comune din Ilfov depășesc 40.000 de locuitori apare prima dată în B365.
17:50
FOTO | Noi locuri de parcare pe Strada Nifon Bălănescu. Hopincă: Drumul e în reabilitare, se toarnă nu nou strat de asfalt # B365.ro
Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2 al Capitalei a informat bucureștenii că pe Strada Nifon Bălănescu se fac lucrări de reabilitare a sistemului rutier. Se fac intervenții pe partea carosabilă prin aplicarea unui covor asfaltic nou. […] Articolul FOTO | Noi locuri de parcare pe Strada Nifon Bălănescu. Hopincă: Drumul e în reabilitare, se toarnă nu nou strat de asfalt apare prima dată în B365.
16:50
Bucureștenii se vor putea programa la Evidența Persoanelor și vor putea face mai multe tipuri de sesizări în aplicația eSector6. Ciucu: Vă vom informa și despre campania de curățenie # B365.ro
Bucureștenii din Sectorul 6 al Capitalei au parte de o noi specificații la aplicația eSector 6. Până în acest moment, are aproximativ 50.000 de utilizatori, a precizat primarul Ciucu. eSector6, aplicația creată de Primăria Sectorului […] Articolul Bucureștenii se vor putea programa la Evidența Persoanelor și vor putea face mai multe tipuri de sesizări în aplicația eSector6. Ciucu: Vă vom informa și despre campania de curățenie apare prima dată în B365.
16:40
VIDEO | Un trotuar „model Negoiță” se amenajează lângă Parcul IOR, pe spațiul verde. Judele a chemat poliția, firma n-a putut să prezinte autorizația pentru lucrări # B365.ro
„Borduriada” lui Negoiță continuă în Sectorul 3, de data aceasta chiar lângă Parcul IOR. Primăria Sectorului 3 amenajează, prin intermediul unei firme, un trotuar pe spațiul verde. În urma unor sesizări făcute de cetățeni, city […] Articolul VIDEO | Un trotuar „model Negoiță” se amenajează lângă Parcul IOR, pe spațiul verde. Judele a chemat poliția, firma n-a putut să prezinte autorizația pentru lucrări apare prima dată în B365.
15:50
FOTO | „Haos pentru pietoni și pentru șoferi”. Intersecția Bd. Iuliu Maniu cu Str. Răsăritului, fără semafoare de două săptămâni. Probleme sunt și în alte zone din București # B365.ro
Semafoarele din intersecția Iuliu Maniu cu Răsăritului și Dreptății, din Sectorul 6, nu funcționează aproape două săptămâni, punând în pericol atât pietonii, cât și șoferii. Nici Poliția, nici primăria de sector sau Compania de Management […] Articolul FOTO | „Haos pentru pietoni și pentru șoferi”. Intersecția Bd. Iuliu Maniu cu Str. Răsăritului, fără semafoare de două săptămâni. Probleme sunt și în alte zone din București apare prima dată în B365.
15:30
Un profesor a fost amenințat cu briceagul de tatăl unui copil, la o școală din Sectorul 5. Copiii au fost martori # B365.ro
Un bucureștean a fost reținut de polițiștii din Sectorul 5 al Capitalei după ce a amenințat un profesor de sport că „dă cu el de pământ” și îl taie cu briceagul. Bărbatul mai avea antecedente. […] Articolul Un profesor a fost amenințat cu briceagul de tatăl unui copil, la o școală din Sectorul 5. Copiii au fost martori apare prima dată în B365.
15:30
FOTO | Cum arată noile copertine de la peroanele stațiilor liniei 5. Imagini din stația „Pasaj Băneasa”, unde va opri Tramvaiul Corporatiștilor # B365.ro
În stația de tramvai „Pasaj Băneasa”, pe unde vor circula tramvaiele liniei 5, a fost montată noua copertină. Imaginile au fost publicate pe un grup al iubitorilor de tramvaie din Capitală și din țară. Amintim […] Articolul FOTO | Cum arată noile copertine de la peroanele stațiilor liniei 5. Imagini din stația „Pasaj Băneasa”, unde va opri Tramvaiul Corporatiștilor apare prima dată în B365.
15:10
VIDEO | Simfonia apei la Liceul de Muzică „George Enescu” din București. Pianele Steinway & Sons stau în săli inundate. Clotilde Armand vrea să depună plângere pentru neglijență # B365.ro
Pianele Steinway & Sons de la Liceul de Muzică „George Enescu” din București stau în condiții improprii atunci când plouă, întrucât sălile în care se află se inundă săptămânal, acuză fosta primăriță a Sectorului 1, […] Articolul VIDEO | Simfonia apei la Liceul de Muzică „George Enescu” din București. Pianele Steinway & Sons stau în săli inundate. Clotilde Armand vrea să depună plângere pentru neglijență apare prima dată în B365.
14:40
VIDEO | Se montează tablierul metalic la pasajul de la Lotul 3 Nord al A0 – Autostrada Bucureștiului. Lucrările durează 4 zile, nu sunt restricții de circulație, anunță CNAIR # B365.ro
CNAIR a anunțat că muncitorii montează tablierul metalic la pasajul CF (București – Constanța), de pe Lotul 3 al Autostrăzii Bucureștiului A0 Nord. Lucrările de aici s-au desfășurat într-un ritm lent. Puțin câte puțin, avansează […] Articolul VIDEO | Se montează tablierul metalic la pasajul de la Lotul 3 Nord al A0 – Autostrada Bucureștiului. Lucrările durează 4 zile, nu sunt restricții de circulație, anunță CNAIR apare prima dată în B365.
14:10
Începe pelerinajul la moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștiului. Catedrala Patriarhală anunță programul pentru 19-29 octombrie # B365.ro
În acest weekend va începe pelelinajul de sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor organizat de Patriarhia Română și Arhiepiscopia Bucureștilor. Credincioșii se vor putea închina la Sfintele Moaște ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel […] Articolul Începe pelerinajul la moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștiului. Catedrala Patriarhală anunță programul pentru 19-29 octombrie apare prima dată în B365.
14:00
Invazie de ploșnițe la Universitatea de Arhitectură „Ion Mincu” din București. Studenții nu vor să mai vină la cursuri și acuză conducerea de nepăsare # B365.ro
Universitatea de Arhitectură „Ion Mincu” (UAUIM) din București este în mijlocul unui scandal sanitar după ce studenții au semnalat o invazie de ploșnițe în sălile de curs. Tinerii refuză să mai vină la facultate, acuzând […] Articolul Invazie de ploșnițe la Universitatea de Arhitectură „Ion Mincu” din București. Studenții nu vor să mai vină la cursuri și acuză conducerea de nepăsare apare prima dată în B365.
