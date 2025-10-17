ESENȚIAL | Acumularea de gaze, cauză probabilă a exploziei din Rahova. Bucureșteancă din cartier: Ieri se simțea miros de gaze puternic în zonă, gazele au fost oprite două zile
B365.ro, 17 octombrie 2025 11:50
În această dimineață a avut loc o explozie puternică într-un bloc de pe Calea Rahovei. Una dintre teorii este o acumulare de gaze. Martorii de la fața locului și cei care stau în edificiul afectat
Acum 5 minute
12:10
„Așa se întâmplă când oamenii nu au căldură și improvizează tot felul de instalații pentru «moftul» de a se încălzi!” Furia unei bucureștence, după explozia din Rahova # B365.ro
Cauza exploziei din Rahova, unde două etaje s-au prăbușit în urma deflagrației de dimineață, este încă în investigare, dar nenorocirea reaprinde una din marile și istoricele dezbateri din București: lipsa de apă caldă și căldură,
Acum 30 minute
11:50
ESENȚIAL | Acumularea de gaze, cauză probabilă a exploziei din Rahova. Bucureșteancă din cartier: Ieri se simțea miros de gaze puternic în zonă, gazele au fost oprite două zile # B365.ro
În această dimineață a avut loc o explozie puternică într-un bloc de pe Calea Rahovei. Una dintre teorii este o acumulare de gaze. Martorii de la fața locului și cei care stau în edificiul afectat
Acum 2 ore
11:00
APEL❗”Evitați zona Rahovei, e nevoie de spațiu să putem interveni”. Apel către bucureșteni, inclusiv prin mesaj RO-Alert după explozia puternică de dimineață # B365.ro
În această dimineață, a avut loc o explozie puternică într-un bloc de pe Calea Rahovei, Sectorul 5, București. Locuitorii din zonă au primit pe telefon un mesaj de tip RO – Alert prin care au
11:00
Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei se îndreaptă spre locul unde o explozie puternică a avut loc într-un bloc de lângă Liceul „Dimitrie Bolintineanu". Explozia a zguduit zona Rahova. Autoritățile au activat Planul Roșu. Explozie
10:50
FOTO | “Blocul atârnă, pur și simplu pare că poate să cadă oricând”. Cea mai grea întrebare: cât de grav a afectat explozia structura blocului din Rahova # B365.ro
Două mari probleme au de gestionat, în aceste momente, numeroasele echipe de intervenție, după explozia extrem de puternică de dimineață de la un bloc din. Rahova, o deflagrație de o violență fără precedent în București.
10:40
ALERTĂ | Trafic blocat pe Calea Rahovei, după explozia din blocul de lângă Bolintineanu. Sunt afectate liniile 32 și 220, anunțul STB # B365.ro
Se intervine în forță pe Calea Rahovei după explozia puternică din blocul de lângă Liceul Bolintineanu. Șoferii trebuie să știe că traficul este blocat în zonă, iar călătorii STB trebuie să știe că liniile 32
Acum 4 ore
10:10
VIDEO | „S-a simțit ca un cutremur!” Panica bucureștenilor din Rahova și imaginea dezastrului provocat de explozia de la bloc. Morți, răniți, plan roșu activat # B365.ro
Explozia extrem de puternică produsă, în această dimineață, la un bloc de locuințe din cartierul Rahova, lângă liceul Bolintineanu, s-a simțit ca un cutremur, povestește îngrozită o bucureșteancă din zonă. Deflagrația – ujrmată de incendiu,
10:00
ALERTĂ | „Ocoliți zona, intervin pompierii și ambulanțele” Mesaj pentru șoferi, după explozia puternică din blocul de lângă Liceul Bolintineanu # B365.ro
O explozie extrem de puternică a avut loc într-un bloc de pe Calea Rahovei, de lângă Liceul Bolintineanu. A fost activat planul roșu, șoferii sunt sfătuiți să ocolească zona, astfel încât să le permită autorităților
09:30
BREAKING | Explozie puternică la un bloc de pe Calea Rahovei, în zona Liceului Bolintineanu # B365.ro
În urmă cu câteva momente, s-a auzit o explozie puternică la un bloc Calea Rahovei, în zona Liceului Bolintineanu, din București. Mai mulți bucureșteni au reclamat că au auzit o bubuitură puternică. Unii precizează că
09:00
Nivel ridicat de poluare la primele ore ale dimineții în București. Valori peste limita legii s-au înregistrat în zonele central-nordică și cea de vest. Care au fost cele mai afectate cartiere # B365.ro
O rețea independentă de monitorizare, uRADMonitor, arată cum în această dimineață a fost o poluare excesivă în București. Calitatea aerului a scăzut, astfel începe „un sezon al senzorilor roșii", odată cu scăderea temperaturilor. Vremea cu
09:00
Robert Negoiță este de acord cu concedierile din administrație. A dat exemplu de bună practică Primăria S3: lucrează doar cu 240 de persoane, din 855 # B365.ro
Robert Negoiță spune că se pot face concedieri substanțiale în administrația locală, însă trebuie făcute cu cap, astfel încât să nu pară că „facem operații pe creier cu drujba". Primarul Sectorului 3 a mai spus
Acum 6 ore
08:10
Un tur prin istoria berii și a berăriilor din București. O experiență Ursus care a înviat o Capitală din vremuri de mult apuse # B365.ro
Articol susținut de Ursus. La ora 16:00, când lumina după-amiezii se reflecta printre clădirile de pe Calea Victoriei, ne-am strâns la Hotel Novotel, pregătiți să pornim într-o călătorie prin istoria berii românești. Hărți, căști audio
Acum 24 ore
19:40
Culisele Teatrului Odeon se deschid pentru bucureșteni. Actorul Gabriel Pintilei susține un tur ghidat al clădirii pe 25 octombrie # B365.ro
Bucureștenii au ocazia să descopere partea nevăzută de spectatori a Teatrului Odeon, în cadrul unui tur ghidat al clădirii. Evenimentul are loc pe 25 octombrie, de Ziua Europeană a Teatrelor Istorice. Tur ghidat la Teatrul
19:40
VIDEO | Cum se pot depune cererile pentru încă un loc de parcare de reședință în Sectorul 3. Negoiță vine în ajutorul bucureștenilor cu un tutorial # B365.ro
Primarul Sectorului 3 al Capitalei a transmis bucureștenilor care sunt pașii pentru a depunerea cerererii pentru atribuirea celei de-a doua autorizații de parcare de reședință pe același CNP. A fost realizat un tutorial pentru a
18:50
FOTO | Au început săpăturile pentru fundația noii Piețe Berceni. Băluță: Dispar și construcțiile din spatele vechiului complex comercial, facem loc pentru structura metalică # B365.ro
Primarul Daniel Băluță a anunțat bucureștenii care este stadiul lucrărilor de la Piața Bercerni. Astăzi, 16, octombrie se fac săpături pentru fundația noii piețe Berceni. A fost comandat și fierul pentru armături. Se fac săpături
18:30
ALERTĂ | Dispariția unei femei din Berceni, anchetată de polițiști. Un nepot a alertat autoritățile, după ce mai multe persoane, inclusiv fiica ei, făceau curat în apartament # B365.ro
Polițiștii criminaliști din București anchetează dispariția unei femei din Sectorul 4 al Capitalei. Ea nu a mai fost văzută de câteva zile, iar anchetatorii nu exclud varianta unei crime. Zona din fața blocului în care
17:50
Chiajna, Bragadiru și Popești-Leordeni ar urma să devină municipii, potrivit unui proiect propus de Cseke Attila. Fiecare dintre cele trei comune din Ilfov depășesc 40.000 de locuitori # B365.ro
Chiajna, Bragadiru și Popești-Leordeni ar urma să devină municipii, potrivit unui proiect pentru modificarea rangului unor localități din România propus în ședința coaliției de Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila. Fiecare dintre cele trei comune din județul
17:50
FOTO | Noi locuri de parcare pe Strada Nifon Bălănescu. Hopincă: Drumul e în reabilitare, se toarnă nu nou strat de asfalt # B365.ro
Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2 al Capitalei a informat bucureștenii că pe Strada Nifon Bălănescu se fac lucrări de reabilitare a sistemului rutier. Se fac intervenții pe partea carosabilă prin aplicarea unui covor asfaltic nou.
16:50
Bucureștenii se vor putea programa la Evidența Persoanelor și vor putea face mai multe tipuri de sesizări în aplicația eSector6. Ciucu: Vă vom informa și despre campania de curățenie # B365.ro
Bucureștenii din Sectorul 6 al Capitalei au parte de o noi specificații la aplicația eSector 6. Până în acest moment, are aproximativ 50.000 de utilizatori, a precizat primarul Ciucu. eSector6, aplicația creată de Primăria Sectorului
16:40
VIDEO | Un trotuar „model Negoiță” se amenajează lângă Parcul IOR, pe spațiul verde. Judele a chemat poliția, firma n-a putut să prezinte autorizația pentru lucrări # B365.ro
„Borduriada" lui Negoiță continuă în Sectorul 3, de data aceasta chiar lângă Parcul IOR. Primăria Sectorului 3 amenajează, prin intermediul unei firme, un trotuar pe spațiul verde. În urma unor sesizări făcute de cetățeni, city
15:50
FOTO | „Haos pentru pietoni și pentru șoferi”. Intersecția Bd. Iuliu Maniu cu Str. Răsăritului, fără semafoare de două săptămâni. Probleme sunt și în alte zone din București # B365.ro
Semafoarele din intersecția Iuliu Maniu cu Răsăritului și Dreptății, din Sectorul 6, nu funcționează aproape două săptămâni, punând în pericol atât pietonii, cât și șoferii. Nici Poliția, nici primăria de sector sau Compania de Management
15:30
Un profesor a fost amenințat cu briceagul de tatăl unui copil, la o școală din Sectorul 5. Copiii au fost martori # B365.ro
Un bucureștean a fost reținut de polițiștii din Sectorul 5 al Capitalei după ce a amenințat un profesor de sport că „dă cu el de pământ" și îl taie cu briceagul. Bărbatul mai avea antecedente.
15:30
FOTO | Cum arată noile copertine de la peroanele stațiilor liniei 5. Imagini din stația „Pasaj Băneasa”, unde va opri Tramvaiul Corporatiștilor # B365.ro
În stația de tramvai „Pasaj Băneasa", pe unde vor circula tramvaiele liniei 5, a fost montată noua copertină. Imaginile au fost publicate pe un grup al iubitorilor de tramvaie din Capitală și din țară. Amintim
15:10
VIDEO | Simfonia apei la Liceul de Muzică „George Enescu” din București. Pianele Steinway & Sons stau în săli inundate. Clotilde Armand vrea să depună plângere pentru neglijență # B365.ro
Pianele Steinway & Sons de la Liceul de Muzică „George Enescu" din București stau în condiții improprii atunci când plouă, întrucât sălile în care se află se inundă săptămânal, acuză fosta primăriță a Sectorului 1,
14:40
VIDEO | Se montează tablierul metalic la pasajul de la Lotul 3 Nord al A0 – Autostrada Bucureștiului. Lucrările durează 4 zile, nu sunt restricții de circulație, anunță CNAIR # B365.ro
CNAIR a anunțat că muncitorii montează tablierul metalic la pasajul CF (București – Constanța), de pe Lotul 3 al Autostrăzii Bucureștiului A0 Nord. Lucrările de aici s-au desfășurat într-un ritm lent. Puțin câte puțin, avansează
14:10
Începe pelerinajul la moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștiului. Catedrala Patriarhală anunță programul pentru 19-29 octombrie # B365.ro
În acest weekend va începe pelelinajul de sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor organizat de Patriarhia Română și Arhiepiscopia Bucureștilor. Credincioșii se vor putea închina la Sfintele Moaște ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel
14:00
Invazie de ploșnițe la Universitatea de Arhitectură „Ion Mincu” din București. Studenții nu vor să mai vină la cursuri și acuză conducerea de nepăsare # B365.ro
Universitatea de Arhitectură „Ion Mincu" (UAUIM) din București este în mijlocul unui scandal sanitar după ce studenții au semnalat o invazie de ploșnițe în sălile de curs. Tinerii refuză să mai vină la facultate, acuzând
13:10
A deraiat un tramvai, linia 21 este blocată pe Șoseaua Colentina, spre Bucur Obor. STB anunță unde întorc tramvaiele # B365.ro
STB îi anunță pe călători că un tramvai a deraiat pe Șoseaua Colentina, iar linia 21 este blocată pe sensul de mers spre Bucur Obor. Reprezentanții instituției au făcut anunțul la ora 12:12. Starea traficului
12:30
Bujduveanu are răbdare înainte să anunțe dacă va candida sau nu la Primăria Capitalei. „Nu este în regulă să fluturăm candidaturi înainte să avem data alegerilor” # B365.ro
Stelian Bujduveanu ocpuă funcția de primar interimar al Bucureștiului, iar de la începutul acestui mandat a fost întrebarea dacă va candida pentru Primăria Capitalei. Răspunsul lui a fost mereu evaziv, nefiind 100% nici negativ, nici
12:30
Bucureșteni păcăliți în dosarul „Case și mașini fantomă”. Sora lui Carmen Dan, fost ministru de Interne, este suspectă, ar fi folosit și numele lui Cristi Borcea pentru tranzacții # B365.ro
Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție efectuează astăzi, 16 octombrie, 16 percheziții în Capitală și în alte trei județe din țară. Toate acestea pe baza unui dosar penal în care două femei sunt acuzate
Ieri
12:10
Ce părere are Bujduveanu despre taxa specială pentru șoferii care nu au mașinile înmatriculate în București și Ilfov: „Nu poți taxa înainte de a le pune alternative” # B365.ro
Un consilier PSD își dorește ca PMB să introducă o taxă specială pentru șoferii care nu au mașinile înmatriculate în București și Ilfov, iar Stelian Bujduveanu spune ce părere are despre aceasta. Primarul General interimar
11:30
FOTO | Mobilizarea rezerviștilor din București și Ilfov se desfășoară și cu probleme. Instituția a trimis adrese greșite. Câte zile se mai adună foștii militari la instruire # B365.ro
În aceste zile, se desfășoară mobilizarea rezerviștilor, din București și Ilfov. Ministerul Apărării Naționale (MApN) a chemat 10.000 de rezerviști, aceștia sunt cu vârste peste 40 de ani care au făcut armata înainte de 2004,
11:20
FOTO | Răspunsul Termoenergetica pentru mai mulți bucureșteni din Sectorul 2 care au cerut anularea facturii. „Așteptăm cu interes (și înfrigurare)” # B365.ro
O mulțime de avarii au fost în Sectorul 2 al Capitalei, în ultimele luni, și încă sunt, iar oamenii sunt disperați și o parte din ei au decis să acționeze legal. Astfel, o asociație de
10:20
SURSE | Negoiță ar vrea să candideze la Primăria Capitalei, nu Robert, ci Liviu, fostul primar al S3. Se întâlnește azi cu consilierii generali PUSL pentru discuții # B365.ro
Fostul primar al Sectorului 3, Liviu Negoiță, ar vrea să candideze la Primăria Capitalei, potrivit unor surse din presă. El este președintele filialei Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) București și se va întâlni astăzi cu
10:00
Gemul făcut în casă de mamaie contribuie la deficitul de TVA, spune șeful ANAF. În vizor intră și mașinile „bombardierilor” din București și din țară # B365.ro
Șeful ANAF a spus că gemul făcut în casă de mamaie este calculat azi la deficitul de TVA. Pe scurt, cine face gem în casă afectează nivelul de încasare al TVA în România. Adrian Nica
09:10
BREAKING | Percheziții DNA la Spitalul Militar din București. Este vorba de un dosar de corupție și ar fi implicată și Forentina Ioniță, managerul unității medicale # B365.ro
Procurorii DNA desfășoară în această dimineață 19 percheziții, una dintre acțiuni se face la Spitalul Militar „Carol Davila" din București. Autoritățile cercetează un dosar cu acuzații de corupție și abuz în serviciu. În acest dosar,
08:50
Cutremur de 3,5 grade în România, dimineață. A avut loc în Vrancea, anunță Institutul pentru Fizica Pământului # B365.ro
Un cutremur cu magnitudine de 3,5 grade pe scara Richter a avut loc în această dimineață, 16 octombrie, în România. Specialiștii din cadrul Institutului Național pentru Fizica Pământului anunță că s-a produs în zona seismică
08:40
Băiatul lui Sile Cămătaru a fost arestat preventiv. Și-ar fi bătut copilul pe o stradă din Sectorul 3 # B365.ro
Unul dintre băieții lui Sile Cămătaru a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce și-ar fi bătut copilul de 12 ani pe o stradă din Sectorul 3 al Capitalei. Incidentul ar fi avut
08:40
Deschiderea Lotului 2 al Autostrăzii A7 nu se face fără probleme pentru șoferi. Asociația Pro Infrastructură: La noi niciodată nu este așa simplu # B365.ro
În câteva zile, se va deschide circulația pe pe Lotul 2 Mizil-Pietroasele din Autostrada Moldovei A7. Dar veștile bune nu vin așa de ușor. Asociația Pro Infrastructură spune că deschiderea nu este completă, iar șoferii
03:10
FestinVleac, Artisan Food Market, Titan Pumpkin Fest, Dichisar de Toamnă și alte evenimente au loc în weekend, în București. Ce putem face în perioada 17-19 octombrie # B365.ro
Iute ca vântul și ca gândul a venit și weekendul. La fel cum ne-a obișnuit aduce cu el multe evenimente în oraș. Dacă încă nu știi ce anume să faci în perioada 17-19 octombrie poți
15 octombrie 2025
19:50
VIDEO | Update de pe Șantierul de la Unirii. Băluță: Constructorii armează, cofrează și pregătesc turnarea primei părți din noul planșeu # B365.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, oferă „un mic update" de pe marele șantier de la Unirii, unde se reface vechiul planșeu. El informează că se fac pași pentru turnarea primei părți din noul planșeu. Stadiul
19:10
Un accident a avut loc pe Strada Maica Domnului, liniile 17 și 36 circulă deviat. Traficul e de coșmar și pe Ștefan cel Mare și în zona Obor | UPDATE # B365.ro
Un accident s-a produs în această seară pe Strada Maica Domnului. În urma acestuia, două linii de tramvai sunt blocate, STB luând decizia ca acestea să circule deviat. Traficul în zona Șoseaua Ștefan cel
18:50
VIDEO | Lucrările de modernizare a unei zone din Terminalul Plecări de la Aeroportul Otopeni sunt gata. Cum arată acum spațiul de la porțile de îmbarcare # B365.ro
Modernizarea unei zone din Terminalul Plecări de la Aeroportul Internațional „Henri Coandă” Otopeni este gata. Bucharest Airport anunță ce lucrări s-au făcut până acum. Cum arată acum spațiul de la porțile de îmbarcare de la […] Articolul VIDEO | Lucrările de modernizare a unei zone din Terminalul Plecări de la Aeroportul Otopeni sunt gata. Cum arată acum spațiul de la porțile de îmbarcare apare prima dată în B365.
18:20
150 de noi locuri pentru biciclete sunt disponibile pentru bucureștenii din Sectorul 6. Înscrierile încep la miezul nopții, pe principiu „primul venit, primul servit” # B365.ro
Primăria Sectorului 6 a informat bucureștenii că vor fi date în folosință 150 de locuri de parcare pentru biciclete, în trei noi parcări. Acestea vor fi date pe baza unei înscrieri care începe joi, 16 […] Articolul 150 de noi locuri pentru biciclete sunt disponibile pentru bucureștenii din Sectorul 6. Înscrierile încep la miezul nopții, pe principiu „primul venit, primul servit” apare prima dată în B365.
18:20
A trecut un deceniu de când piața de gambling din țara noastră a fost reglementată. Schimbările legislative și rolul primit de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) au făcut ca mediul să fie mai […] Articolul Cum protejează licențierea și reglementările legislative jucătorii de cazino (P) apare prima dată în B365.
18:10
FOTO | Trotuarele și scările din fața TNB vor fi refăcute. Urmează reparații și pe Bălcescu, Magheru și Centrul Vechi, oamenii cer extinderea lucrărilor și-n alte zone din oraș # B365.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunță demararea lucrărilor de refacere a trotuarelor și scărilor din fața Teatrului Național București (TNB), cu montaj de plăci de granit, borduri noi și delimitări ale zonelor verzi. Lucrări […] Articolul FOTO | Trotuarele și scările din fața TNB vor fi refăcute. Urmează reparații și pe Bălcescu, Magheru și Centrul Vechi, oamenii cer extinderea lucrărilor și-n alte zone din oraș apare prima dată în B365.
17:50
Peste un milion de oameni au participat la „Străzi deschise 2025”. Sute de evenimente au avut loc pe Calea Victoriei și în alte cartiere din București, în perioada aprilie-octombrie # B365.ro
La ediția de anul acesta a evenimentului „Străzi deschise – Promenadă urbană” au participat peste un milion de oameni. Timp de șapte luni, Calea Victoriei și alte străzi din București au devenit scenă deschisă pentru […] Articolul Peste un milion de oameni au participat la „Străzi deschise 2025”. Sute de evenimente au avut loc pe Calea Victoriei și în alte cartiere din București, în perioada aprilie-octombrie apare prima dată în B365.
17:50
Piața volantă ajunge în Amzei, în weekend. 25 de producători locali vin cu murături, brânzeturi, carne și fructe și legume de sezon # B365.ro
În acest weekend, piața volantă din Sectorul 1 se mută în Amzei. Producătorii locali se vor strânge în fața Teatrului Ion Creangă cu produse tradiționale și delicii autentice. 25 de producători locali se strâng în […] Articolul Piața volantă ajunge în Amzei, în weekend. 25 de producători locali vin cu murături, brânzeturi, carne și fructe și legume de sezon apare prima dată în B365.
17:40
Vești bune pentru bucureștenii care pleacă la munte în perioada aceasta. Telecabina Tâmpa și restaurantul Panoramic din Brașov se redeschid în weekend # B365.ro
Vești bune pentru bucureștenii care au de gând să viziteze Brașovul. În data de 19 octombrie atât telecabina Tâmpa și restaurantul Panoramic se redeschid. Cele două au trecut printr-un amplu proces de modernizare. Se redeschid […] Articolul Vești bune pentru bucureștenii care pleacă la munte în perioada aceasta. Telecabina Tâmpa și restaurantul Panoramic din Brașov se redeschid în weekend apare prima dată în B365.
16:40
VIDEO | Ghivece, pungi, cutii, găleți, strânse de o bucureșteancă în scara unui bloc din Berceni. Poliția a amendat-o cu 2.000 de lei pentru că nu și-a strâns lucrurile # B365.ro
Sute de obiecte stau adunate pe scara unui bloc din Sectorul 4 al Capitalei. Imaginile au fost surprinse chiar de Poliția Locală Sector 4. Toate acestea au fost adunate de o bătrână care stătea în […] Articolul VIDEO | Ghivece, pungi, cutii, găleți, strânse de o bucureșteancă în scara unui bloc din Berceni. Poliția a amendat-o cu 2.000 de lei pentru că nu și-a strâns lucrurile apare prima dată în B365.
