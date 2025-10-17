17:50

La ediția de anul acesta a evenimentului „Străzi deschise – Promenadă urbană” au participat peste un milion de oameni. Timp de șapte luni, Calea Victoriei și alte străzi din București au devenit scenă deschisă pentru […] Articolul Peste un milion de oameni au participat la „Străzi deschise 2025”. Sute de evenimente au avut loc pe Calea Victoriei și în alte cartiere din București, în perioada aprilie-octombrie apare prima dată în B365.