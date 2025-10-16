“Suntem pregătiți”: Viktor Orbán salută întâlnirea planificată Trump–Putin de la Budapesta
CaleaEuropeana, 16 octombrie 2025 21:50
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a salutat anunțul potrivit căruia președinții american și rus, Donald Trump și Vladimir Putin, se vor întâlni la Budapesta pentru a discuta despre încheierea războiului din Ucraina. „Întâlnirea planificată între președinții american și rus este o veste extraordinară pentru oamenii iubitori de pace din întreaga lume. Suntem pregătiți!", a declarat Orbán
Trump anunță, după o convorbire cu Putin, că se va întâlni la Budapesta cu liderul rus pentru a încerca să pună capăt războiului “neglorios” Rusia-Ucraina # CaleaEuropeana
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că a avut o convorbire telefonică „foarte productivă" cu președintele rus Vladimir Putin și că cei doi lideri plănuiesc o întâlnire la Budapesta pentru a încerca să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina. „Președintele Putin m-a felicitat pe mine și Statele Unite pentru Marea Realizare a Păcii în
Simona Bucura-Oprescu, aleasă membru în Biroul Executiv al PES Women: Voi aduce vocea femeilor din România în dialogul european # CaleaEuropeana
Simona Bucura-Oprescu, fost ministru al Muncii și Solidarității Sociale, actualmente deputat PSD, a fost aleasă joi în noua echipă de conducere a PES Women, ca membru în Biroul Executiv. „La Conferința Anuală PES Women desfășurată azi la Amsterdam am avut onoarea de a fi alesă în noua echipă de conducere, ca membru în Biroul Executiv!
Sondaj Concordia: 80% dintre companiile din România resimt o deteriorare a mediului economic # CaleaEuropeana
Încrederea mediului de afaceri privat în economia românească este în scădere, arată un sondaj realizat de Confederația Patronală Concordia în rândul angajaților și angajatorilor români, în luna septembrie 2025. Pe fondul inflației, al creșterii costurilor și al modificărilor fiscale, 80% dintre respondenți consideră că mediul economic s-a deteriorat, iar 81% apreciază că măsurile din pachetele
ARMO atrage atenția: Companiile românești nu pot concura cu platformele extracomunitare fără măsuri ferme de echitate # CaleaEuropeana
Companiile românești nu pot concura cu platformele extracomunitare fără măsuri ferme de echitate, atrage atenția Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO). Avertismentul a venit în contextul celei de-a șasea ediții a Zilei Naționale a Comerțului Electronic, organizată de Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO), în parteneriat cu Comisiile pentru buget din Senatul României și Camera
Eurodeputatul Virgil Popescu: Gazele din perimetrul Neptun Deep vor fi extrase în curând. O nouă etapă a acestui proiect energetic important a fost finalizată # CaleaEuropeana
Gazele din perimetrul Neptun Deep urmează să fie extrase în curând, odată cu finalizarea unei noi etape a proiectului energetic, Transgaz anunțând punerea în exploatare a conductei care va prelua gazele din perimetrul offshore, a precizat joi eurodeputatul Virgil Popescu. „Pariul pe care l-am făcut, ca ministru al Energiei, că proiectul de extragere a gazelor
Guvernul a adoptat acte normative care consolidează cercetarea științifică, sprijină investițiile publice majore și oferă sprijin concret pentru oameni și comunități # CaleaEuropeana
Guvernul a adoptat joi actele normative care consolidează cercetarea științifică, sprijină investițiile publice majore și oferă sprijin concret pentru oameni și comunități. Potrivit unei informări a Secretariatului General al Guvernului, printre actele normative adoptate se numără și sprijinul pentru persoanele afectate de reducerea activității la Salina Praid. Acestea vor primi un ajutor de urgență în
Nicușor Dan a promulgat legea care sancționează coruperea funcționarilor publici străini: Este un pas important către aderarea României la OCDE în 2026 # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a promulgat joi legea care prevede sancționarea coruperii funcționarilor publici străini în cadrul operațiunilor economice internaționale, un act normativ care aliniază legislația națională la standardele Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Șeful statului a subliniat că această lege reprezintă „un pas important către atingerea unui obiectiv strategic: aderarea României la OCDE",
Sprijinul pentru R. Moldova și Ucraina și extinderea UE, discutate la Cotroceni de consilierul prezidențial Marius Lazurca cu ambasadoarea Germaniei # CaleaEuropeana
Ambasadoarea Republicii Federale Germania în România, Angela Ganninger, a avut joi o întrevedere cu noul consilier prezidențial pentru politică externă, Marius Lazurca. Potrivit unui anunț al Ambasadei Germaniei, discuțiile au vizat principalele teme de actualitate de pe agenda europeană și regională, cu accent pe sprijinul acordat Republicii Moldova, procesul de extindere a Uniunii Europene și
Merz propune crearea unei burse europene unice, semnalând sprijinul Germaniei pentru uniunea piețelor de capital și prezentând un plan de integrare inspirat din rapoartele Draghi și Letta # CaleaEuropeana
Cancelarul Friedrich Merz a cerut joi crearea unei burse europene unice, semnalând sprijinul Germaniei pentru planurile de unificare a piețelor de capital din Uniunea Europeană. „Avem nevoie de un fel de bursă europeană, astfel încât companiile de succes, precum firmele de biotehnologie din Germania, să nu fie nevoite să meargă la Bursa din New York.
Ministrul german al Digitalizării îndeamnă UE să se concentreze pe crearea de tehnologii înainte de a le reglementa: Am devenit maeștri în a fi clienții altora # CaleaEuropeana
Ministrul german al Digitalizării îndeamnă Uniunea Europeană să se concentreze pe crearea de tehnologii înainte de a le reglementa. „Pendulul a oscilat prea mult", a declarat Karsten Wildberger într-un interviu acordat miercuri publicației Politico, adăugând că Europa „a complicat prea mult lucrurile" pentru ca întreprinderile să poată inova. „Am devenit maeștri în a fi clienții
PE va deschide negocierile cu statele membre pentru interzicerea, din 2026, a importurilor de gaze naturale și țiței din Rusia # CaleaEuropeana
Parlamentul European (prin Comisia pentru Industrie, Cercetare și Energie — ITRE — și Comisia pentru Comerț Internațional) a adoptat joi un proiect de legislație care prevede interzicerea importurilor de gaze naturale (prin conducte și LNG) și a importurilor de țiței din Rusia începând cu 1 ianuarie 2026. Totodată, s-a decis deschiderea negocierilor formale cu Consiliulul
UE lansează foaia de parcurs pentru apărare 2030 axată pe inițiativa anti-dronă, scuturi aeriene și spațiale, Eastern Flank Watch, coaliții de capabilități și o zonă unică de mobilitate militară # CaleaEuropeana
Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au propus joi "Foaia de parcurs pentru menținerea păcii – Pregătirea apărării 2030" (Preserving Peace – Defence Readiness Roadmap 2030), un plan cuprinzător pentru statele membre ale Uniunii Europene și menit să consolideze capacitățile de apărare ale Europei. Propunerea executivului european și a șefei diplomației UE vine în pregătirea summitului
Farmaciile, pilon cheie în noua strategie națională de prevenție. Implicarea lor, salutată de decidenți europeni și naționali # CaleaEuropeana
Oficiali europeni și experți din domeniul sănătății au subliniat, în cadrul sesiunii speciale „Farmacia, partener strategic în prevenție. Accesibilitate și siguranță pentru sănătatea pacientului", organizată de Alianța pentru Farmacii și Farmaciști din România (AFFR), cu sprijinul Parlamentului European, la Bruxelles, rolul esențial pe care îl vor juca farmaciile în viitoarea strategie națională de prevenție, ce
„Importanța geopolitică a Mediteranei nu poate fi subestimată”. Comisia Europeană prezintă Pactul pentru Mediterana, axat pe trei piloni: Deschidem un nou capitol # CaleaEuropeana
Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au stabilit o nouă strategie ambițioasă pentru consolidarea relațiilor UE cu partenerii săi din sudul Mediteranei. Bazându-se pe legăturile istorice și culturale ale UE cu regiunea, Pactul pentru Mediterana se va concentra pe domenii de interes comun, în care partenerii împărtășesc provocări și aspirații. Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene,
Germania pregătește un plan de acțiune împotriva războiului hibrid al Rusiei: Încearcă să ne destabilizeze, dar Putin calculează greșit. Nu ne vom lăsa intimidați # CaleaEuropeana
Cancelarul german Friedrich Merz afirmă că nou-înființatul Consiliu Național de Securitate a început elaborarea unui plan de acțiune cuprinzător împotriva războiului hibrid dus de Rusia împotriva țărilor europene, care va fi discutat de guvern în zilele următoare, informează AFP, preluat de Agerpres. „Rusia, cu o cruzime din ce în ce mai mare, încearcă să ne
A fost lansat proiectul „Sistemul Românesc de Identificare și Balizare a Epavelor pe Fluviul Dunărea – RoSIBEFD”. ICI București contribuie la implementarea sa # CaleaEuropeana
TRENCADIS CORP SRL (Lider), TECHNOHUB SRL, MINDWORKS SRL, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI București, Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați au lansat proiectul „Sistemul Românesc de Identificare și Balizare a Epavelor pe Fluviul Dunărea – RoSIBEFD". Potrivit unui comunicat al ICI București, proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare
Deputații europeni propun noi măsuri pentru protejarea minorilor în mediul online, inclusiv stabilirea vârstei minime de 16 ani pentru accesul la rețelele sociale # CaleaEuropeana
Deputații europeni din Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor au adoptat joi, cu 32 de voturi pentru, 5 împotrivă și 9 abțineri, un raport care exprimă îngrijorarea față de eșecul marilor platforme online de a proteja în mod adecvat minorii și atrage atenția asupra riscurilor legate de dependență, sănătatea mintală și expunerea la conținut
Premierul slovac Robert Fico blochează din nou adoptarea de noi sancțiuni europene contra Rusiei și cere noi concesii # CaleaEuropeana
Slovacia și Austria rămân ultimele obstacole în calea unui acord privind o nouă rundă de sancțiuni ale UE împotriva Rusiei. Prim-ministrul slovac Robert Fico și-a exercitat din nou dreptul de veto pentru a bloca o nouă rundă de sancțiuni ale Uniunii Europene împotriva Rusiei, pregătind terenul pentru o confruntare în toată regula în cadrul summitului
Televizorul și Facebook, sursele de informare preferate de români în chestiuni sociale și politice. 55% declară că sunt expuși frecvent la dezinformare # CaleaEuropeana
Potrivit datelor celui mai recent Eurobarometru publicat de Parlamentul European, televiziunea rămâne cea mai folosită sursă de informare pentru români, fiind urmată de motoarele de căutare și platformele de social media, atunci când vine vorba de subiecte sociale și politice. 72% dintre români declară că se uită la televizor pentru a se infroma, un procent
Dan Motreanu susține revendicările primarilor europeni din comunitățile locale dezavantajate de centralizarea Politicii de Coeziune # CaleaEuropeana
Europarlamentarul Dan Motreanu a transmis, pe Facebook, că susține ferm revendicările primarilor veniți la Bruxelles pentru a trage un semnal de alarmă privind efectele comasării Politicii de Coeziune cu alte fonduri ale UE în contextul negocierilor privind viitorul cadru financiar multianual (2028-2034). În postarea sa, el reamintește amploarea reprezentativă a demersului și menționează sprijinul său
Comisia Europeană va prezenta o nouă agendă a UE pentru orașe. Ursula von der Leyen: Pulsul Europei se simte în comunitățile locale # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a evidențiat importanța liderilor locali pentru combaterea schimbărilor climatice. „Pulsul Europei se simte în comunitățile locale. Împreună, voi reprezentați peste 219 de milioane de oameni. Ascultați cetățenii pe străzi, în piețe, la porțile școlilor – speranțele, preocupările și realitățile lor cotidiene. Această apropiere vă ajută să ghidați direcția
Luca Niculescu: Aderarea României la OCDE înseamnă acces la date de încredere care pot fundamenta politici publice de sănătate eficiente # CaleaEuropeana
Aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) aduce beneficii esențiale pentru întregul sector al sănătății: acces la baze de date comparative și fiabile, o mai bună fundamentare a politicilor publice, evaluări periodice și integrarea României într-un „club al democrațiilor dezvoltate". OCDE oferă un cadru de guvernanță performant în care „reformele nu se
ICI București și ACEM au organizat un webinar dedicat practicilor și politicilor în domeniul inteligenței artificiale # CaleaEuropeana
ICI București a participat miercuri, 15 octombrie 2025, la webinarul organizat împreună cu AECM (European Association of Guarantee Institutions), în cadrul grupurilor de lucru dedicate Digitalizării și Comunicării & Marketingului, cu tema „Artificial Intelligence & Guarantee Institutions: policy and practice". Evenimentul, desfășurat online, a reunit experți europeni în domeniul finanțelor, al serviciilor de garantare și
România face un pas important spre independența sa energetică, anunță Bogdan Ivan: A fost adoptat proiectul de lege care deblochează investițiile hidroenergetice strategice # CaleaEuropeana
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat joi că România face un pas important spre consolidarea independenței sale energetice, odată cu adoptarea legii care permite repornirea a șapte hidrocentrale strategice. „România face un pas important spre independența sa energetică. A fost adoptat proiectul de lege care deblochează investițiile hidroenergetice strategice, proiecte esențiale pentru securitatea energetică a
SUA și aliații NATO vor “impune costuri Rusiei” dacă nu pune capăt războiului în Ucraina, avertizează Hegseth: Departamentul de Război este pregătit să își facă partea # CaleaEuropeana
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a avertizat miercuri Moscova că Statele Unite și aliații lor vor „impune costuri Rusiei pentru agresiunea sa continuă", dacă războiul din Ucraina nu se încheie. „Dacă va trebui să facem acest pas, Departamentul de Război al SUA este pregătit să își facă partea, în modurile în care doar Statele
Vicepreședintele PE, Victor Negrescu: România poate să devină o poartă de intrare pentru tehnologiile americane în UE și pentru producția industrială americano-europeană # CaleaEuropeana
România poate să devină o poartă de intrare pentru tehnologiile americane în Uniunea Europeană și pentru producția industrială americano
Prima „sală curată” pentru pregătirea specialiștilor în semiconductori, inaugurată în Olanda de Roxana Mînzatu: Formarea de competențe, o prioritate strategică pentru viitorul continentului nostru # CaleaEuropeana
Vicepreședinta Comisiei Europene Roxana Mînzatu a participat, miercuri, la Eindhoven, în Olanda, la inaugurarea primei camere complet controlate (cleanroom) destinată instruirii profesionale în domeniul semiconductorilor, subliniind importanța industriei pentru autonomia strategică a Europei. „Semiconductorii. Invizibili, dar fără ei, lumea, asa cum o știm, s-ar opri.”, a scris Mînzatu pe pagina sa de Facebook după vizita […] The post Prima „sală curată” pentru pregătirea specialiștilor în semiconductori, inaugurată în Olanda de Roxana Mînzatu: Formarea de competențe, o prioritate strategică pentru viitorul continentului nostru appeared first on caleaeuropeana.ro.
India nu va mai achiziționa petrol din Rusia, potrivit președintelui american Donald Trump, reprezentând o victorie majoră în eforturile liderului de la Casa Albă de a exercita presiunea asupra lui Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului din Ucraina, informează Politico Europe. „Nu eram mulțumit că India cumpăra petrol, iar (prim-ministrul indian Narendra Modi) m-a […] The post India nu va mai cumpăra petrol rusesc, potrivit lui Donald Trump appeared first on caleaeuropeana.ro.
Reuniune trilaterală România-Bulgaria-Turcia la NATO: Marea Neagră este linia noastră comună de apărare # CaleaEuropeana
În marja reuniunii miniștrilor apărării din țările membre ale NATO, care se desfășoară la Bruxelles, ministrul apărării naționale, Liviu-Ionuț Moșteanu, a avut miercuri, 15 octombrie, o întrevedere în format trilateral cu omologii din Republica Bulgaria, Atanas Zaprianov, și Turcia, Yașar Güler. Agenda de discuții s-a axat pe consolidarea securității în regiunea Mării Negre, în special […] The post Reuniune trilaterală România-Bulgaria-Turcia la NATO: Marea Neagră este linia noastră comună de apărare appeared first on caleaeuropeana.ro.
”La 40 de ani de Schengen, România nu doar face parte din această poveste, ci construiește viitorul ei”, subliniază eurodeputatul Gheorghe Falcă # CaleaEuropeana
Europarlamentarul Gheorghe Falcă a transmis un mesaj aniversar la 40 de ani de la înființarea Spațiului Schengen, unul dintre „cele mai curajoase proiecte europene”, la care a aderat și țara noastră după ani de eforturi, contribuind la viitorul acestui important proiect. „Schengen nu este doar despre libertate de mișcare. Este despre ceea ce ne definește […] The post ”La 40 de ani de Schengen, România nu doar face parte din această poveste, ci construiește viitorul ei”, subliniază eurodeputatul Gheorghe Falcă appeared first on caleaeuropeana.ro.
NATO reafirmă sprijinul pentru R. Moldova, iar Marea Britanie va trimite la Chișinău o echipă de experți în drone: Putin ascultă ce spunem, nu vrem să-l facem prea înțelept # CaleaEuropeana
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a reafirmat sprijinul Alianței Nord-Atlantice pentru Republica Moldova, în cadrul conferinței de presă susținute după reuniunea miniștrilor apărării ai NATO, desfășurată miercuri la Bruxelles. Răspunzând unei întrebări privind cooperarea dintre NATO și Chișinău, Mark Rutte a subliniat relațiile apropiate dintre Alianță și Republica Moldova și a exprimat aprecierea sa […] The post NATO reafirmă sprijinul pentru R. Moldova, iar Marea Britanie va trimite la Chișinău o echipă de experți în drone: Putin ascultă ce spunem, nu vrem să-l facem prea înțelept appeared first on caleaeuropeana.ro.
Washingtonul face apel la unirea eforturilor împotriva restricțiilor impuse de Beijing asupra exporturilor de pământuri rare # CaleaEuropeana
Guvernul american a făcut miercuri apel la unirea eforturilor împotriva restricțiilor impuse de Beijing asupra exporturilor de pământuri rare denumite și metale rare, esențiale pentru economia mondială, potrivit AFP și France 24, scrie Agerpres. „Nu vom lăsa un grup de birocraţi de la Beijing să încerce să controleze lanţurile de producţie mondiale”, a declarat secretarul […] The post Washingtonul face apel la unirea eforturilor împotriva restricțiilor impuse de Beijing asupra exporturilor de pământuri rare appeared first on caleaeuropeana.ro.
State of Europe 2025: Ministrul de externe Oana Țoiu evocă la Bruxelles viziunea lui Jacques Delors și rolul pieței unice în consolidarea Uniunii Europene # CaleaEuropeana
Ministrul român al afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat miercuri, la Bruxelles, la evenimentul de deschidere a conferinței State of Europe 2025, organizată de think-tank-ul european Friends of Europe, informează MAE într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro. Ediția din acest an a conferinței State of Europe, desfășurată cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la nașterea […] The post State of Europe 2025: Ministrul de externe Oana Țoiu evocă la Bruxelles viziunea lui Jacques Delors și rolul pieței unice în consolidarea Uniunii Europene appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ministrul Finanțelor, „întâlniri importante” la Washington cu reprezentanții Băncii Mondiale și IFC: Deschid noi uși de intrare a investițiilor străine în România # CaleaEuropeana
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut două „întrevederi importante” la Washington, cu reprezentanții a două instituții financiare cheie – Banca Mondială și Corporația Financiară Internațională (IFC). „Acestea joacă un rol esențial în susținerea dezvoltării economice, a investițiilor și a reformelor structurale în economii emergente precum România”, a explicat Nazare. Ministrul Finanțelor a discutat cu Antonella […] The post Ministrul Finanțelor, „întâlniri importante” la Washington cu reprezentanții Băncii Mondiale și IFC: Deschid noi uși de intrare a investițiilor străine în România appeared first on caleaeuropeana.ro.
Prestigiosul clasament internațional Times Higher Education 2026 plasează Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București pe primul loc între cele 22 de universități clasificate din România # CaleaEuropeana
Prestigiosul clasament internațional Times Higher Education 2026 plasează Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București pe primul loc între cele 22 de universități clasificate din România. Pentru al treilea an consecutiv, Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București, alături de Academia de Studii Economice din București se situează pe poziția 801-1000 […] The post Prestigiosul clasament internațional Times Higher Education 2026 plasează Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București pe primul loc între cele 22 de universități clasificate din România appeared first on caleaeuropeana.ro.
Nicușor Dan și Antonio Costa au discutat despre “apărarea UE, sprijinul pentru Ucraina, sancțiunile contra Rusiei și competitivitatea UE” în pregătirea summitului Consiliului European # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a avut miercuri o discuție „productivă” cu președintele Consiliului European, António Costa, în pregătirea summitului Consiliului European de săptămâna viitoare, potrivit unui mesaj publicat de șeful statului pe platforma X. „Am discutat despre apărarea UE, sprijinul pentru Ucraina, cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni și stimularea competitivității UE prin simplificarea birocrației și […] The post Nicușor Dan și Antonio Costa au discutat despre “apărarea UE, sprijinul pentru Ucraina, sancțiunile contra Rusiei și competitivitatea UE” în pregătirea summitului Consiliului European appeared first on caleaeuropeana.ro.
INTERVIU Patriciu Achimaș-Cadariu: Centrul Național de Competență în Domeniul Cancerului, un model prin care finanțarea europeană sprijină cercetarea și pacienții din România # CaleaEuropeana
Interviu realizat de Zaim Diana Într-un interviu acordat CaleaEuropeana.ro, prof. univ. dr. Patriciu Achimaș-Cadariu, coordonator al Centrului Național de Competență în Domeniul Cancerului (CNCC) și coordonator științific al Planului Național de Combatere și Control a Cancerului (PNCC), a oferit detalii despre procesul de implementare al Centrului de Competență în Domeniul Cancerului (CNCC), proiect pentru care […] The post INTERVIU Patriciu Achimaș-Cadariu: Centrul Național de Competență în Domeniul Cancerului, un model prin care finanțarea europeană sprijină cercetarea și pacienții din România appeared first on caleaeuropeana.ro.
Stihl inaugurează la Oradea prima fabrică dedicată exclusiv echipamentelor pe acumulatori. Bolojan: Investiția de 125 milioane de euro înseamnă transfer tehnologic și acces la piețe importante # CaleaEuropeana
Grupul german Stihl a inaugurat miercuri, la Oradea, prima sa fabrică destinată exclusiv echipamentelor pe acumulatori, într-o investiție de 125 milioane de euro realizată în doar un an și jumătate. La eveniment a participat premierul Ilie Bolojan, alături de conducerea internațională a Stihl și oficiali locali și județeni, informează Agerpres. Premierul Ilie Bolojan a subliniat […] The post Stihl inaugurează la Oradea prima fabrică dedicată exclusiv echipamentelor pe acumulatori. Bolojan: Investiția de 125 milioane de euro înseamnă transfer tehnologic și acces la piețe importante appeared first on caleaeuropeana.ro.
Oana Țoiu, la Bruxelles: România pledează pentru implementarea rapidă a abordării strategice a UE pentru reuniunea Mării Negre # CaleaEuropeana
Șefa diplomației române, Oana Țoiu, a pledat miercuri, la Bruxelles, pentru implementarea rapidă a abordării strategice a UE pentru regiunea Mării Negre, document care prevede și înființarea unui Centrul european pentru securitate maritimă la Marea Neagră și pe care România aspiră să-l găzduiască. Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat miercuri, la conferința “The Black […] The post Oana Țoiu, la Bruxelles: România pledează pentru implementarea rapidă a abordării strategice a UE pentru reuniunea Mării Negre appeared first on caleaeuropeana.ro.
FMI trage un semnal de alarmă și cere reducerea datoriilor, a deficitelor și consolidarea rezervelor de capital, pe fondul perspectivelor extrem de incerte # CaleaEuropeana
Perspectivele extrem de incerte fac reformele fiscale mai importante ca oricând, iar Fondul Monetar Internațional (FMI) cere atât economiilor avansate, cât și țărilor în curs de dezvoltare să-și reducă nivelul datoriilor, deficitele, și să-și consolideze rezervele de capital, a afirmat miercuri directorul departamentului Afaceri Fiscale al FMI, Vitor Gaspar, transmite Reuters, citat de Agerpres. Datoria […] The post FMI trage un semnal de alarmă și cere reducerea datoriilor, a deficitelor și consolidarea rezervelor de capital, pe fondul perspectivelor extrem de incerte appeared first on caleaeuropeana.ro.
Grupul PPE, familie politică din care face parte și Ursula von der Leyen, amenință că va respinge propunerea de buget multianual al UE dacă executivul european nu vine cu îmbunătățiri # CaleaEuropeana
Grupul Partidului Popular European, cel mai mare din Parlamentul European, amenință că va respinge o parte esențială a propunerii de buget multianual al Comisiei Europene. Într-o confruntare importantă, popularii europeni, familie politică din care face parte și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reiterat avertismentul său că va refuza să sprijine propunerea de […] The post Grupul PPE, familie politică din care face parte și Ursula von der Leyen, amenință că va respinge propunerea de buget multianual al UE dacă executivul european nu vine cu îmbunătățiri appeared first on caleaeuropeana.ro.
Academia Europeană pentru Materiale Avansate va forma 200.000 de persoane până în 2029 # CaleaEuropeana
Comisia Europeană și Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) au lansat, miercuri, Academia Europeană pentru Materiale Avansate în cadrul Zilelor EIT dedicate educației și competențelor 2025. Academia va forma o forță de muncă pregătită pentru viitor, cu scopul de a consolida poziția de lider a Europei în domeniul materialelor avansate, al inovării și al […] The post Academia Europeană pentru Materiale Avansate va forma 200.000 de persoane până în 2029 appeared first on caleaeuropeana.ro.
Germania va fi „mai activă, mai prezentă și mai vizibilă” la frontiera estică a NATO, anunță ministrul Apărării: Vom contribui cu misiuni de poliție aeriană # CaleaEuropeana
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat că țara sa va spori contribuția la supravegherea spațiului aerian european, în urma unui val de incursiuni aeriene rusești și a unor apariții misterioase ale unor drone. Germania este pregătită să preia conducerea oricărui scut de apărare aeriană al UE, a relatat agenția de știri Reuters, citată […] The post Germania va fi „mai activă, mai prezentă și mai vizibilă” la frontiera estică a NATO, anunță ministrul Apărării: Vom contribui cu misiuni de poliție aeriană appeared first on caleaeuropeana.ro.
România va folosi fondurile SAFE pentru achiziții militare esențiale și dezvoltarea infrastructurii critice pe flancul estic, afirmă ministrul apărării la Bruxelles # CaleaEuropeana
Ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, a participat marți, în calitate de invitat special, la cea de-a cincea ediție a Conferinței Europene de Apărare și Securitate, desfășurată la Bruxelles, subliniind că România va folosi fondurile SAFE pentru achiziția de capabilități militare esențiale și pentru dezvoltarea infrastructurii critice pe Flancul Estic. Evenimentul a reunit lideri politici, experți […] The post România va folosi fondurile SAFE pentru achiziții militare esențiale și dezvoltarea infrastructurii critice pe flancul estic, afirmă ministrul apărării la Bruxelles appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ministrul german al apărării respinge criticile la adresa sa după o dispută privind reintroducerea serviciului militar # CaleaEuropeana
Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a respins miercuri criticile la adresa sa după ce a determinat eșecul unui compromis în cadrul coaliției guvernamentale cu privire la reintroducerea serviciului militar, proiect-far al Berlinului în fața amenințării ruse în creștere, informează AFP, potrivit Agerpres. De asemenea, Boris Pistorius i-a criticat pe responsabilii conservatori ai coaliției, care […] The post Ministrul german al apărării respinge criticile la adresa sa după o dispută privind reintroducerea serviciului militar appeared first on caleaeuropeana.ro.
A VIII-a ediție a Stress Congress. ICI București a evidențiat importanța transformării digitale în medicină, a utilizării AI pentru medicina personalizată și a dezvoltării unor ecosisteme digitale de prevenție # CaleaEuropeana
ICI București a participat la cea de-a VIII-a ediție a Stress Congress, eveniment de referință pentru comunitatea medicală și științifică, desfășurat în perioada 9–10 octombrie 2025 la Palatul Parlamentului, sub înaltul patronaj al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, în parteneriat cu Ana Aslan International Foundation. Evenimentul, cu tema „Stress, Sănătate Mintală […] The post A VIII-a ediție a Stress Congress. ICI București a evidențiat importanța transformării digitale în medicină, a utilizării AI pentru medicina personalizată și a dezvoltării unor ecosisteme digitale de prevenție appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ungaria critică politica energetică a UE și refuză să accepte presiuni externe în deciziile privind importurile de energie # CaleaEuropeana
Budapesta ar fi grav afectată în cazul în care ar fi decuplată de la aprovizionarea cu energie din Rusia, a declarat miercuri ministrul ungar de externe Peter Szijjártó, într-o vizită la Moscova, reafirmând că Ungaria nu va accepta presiuni externe în deciziile privind importurile energetice, informează Reuters, preluat de Agerpres. În timp ce miniştrii apărării […] The post Ungaria critică politica energetică a UE și refuză să accepte presiuni externe în deciziile privind importurile de energie appeared first on caleaeuropeana.ro.
