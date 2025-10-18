Explozie în București. Nicușor Dan: Cei care au știut și nu au acționat trebuie să răspundă. Verificarea instalațiilor este o obligație legală care face diferența între viață și moarte
CaleaEuropeana, 18 octombrie 2025 07:50
Președintele Nicușor Dan a cerut, vineri seara, asumarea responsabilității de către toți cei implicați după explozia care s-a produs într-un bloc de pe Calea Rahovei din București. ”Explozia produsă într-un bloc de pe Calea Rahovei din București este o tragedie cutremurătoare care nu trebuia să se întâmple. Gândurile mele se îndreaptă către cei răniți, către familiile […] The post Explozie în București. Nicușor Dan: Cei care au știut și nu au acționat trebuie să răspundă. Verificarea instalațiilor este o obligație legală care face diferența între viață și moarte appeared first on caleaeuropeana.ro.
Comisia Europeană propune un mecanism prin care Ucraina să utilizeze active rusești înghețate pentru dezvoltarea industriei naționale de apărare și achiziții de armament # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a sugerat, vineri, ca o parte dintr-un „împrumut pentru reparații” în valoare de 140 miliarde de euro, finanţat din lichidităţile obţinute din active ruseşti îngheţate în UE, să fie folosit de guvernul de la Kiev pentru susținerea industriei sale de apărare și pentru a achiziţiona arme şi muniţii, potrivit unui document consultat de […] The post Comisia Europeană propune un mecanism prin care Ucraina să utilizeze active rusești înghețate pentru dezvoltarea industriei naționale de apărare și achiziții de armament appeared first on caleaeuropeana.ro.
O Uniune Europeană extinsă va fi un actor geopolitic mai relevant, afirmă Oana Țoiu, reiterând angajamentul României pentru accelerarea extinderii UE către Est și Balcanii de Vest # CaleaEuropeana
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat, joi,, la Bruxelles, la sesiunea de lucru „Dincolo de granițe o Uniune Europeană cu 35 de membri”, din cadrul conferinței State of Europe 2025, organizată de think-tank-ul european Friends of Europe, context în care a reiterat angajamentul ferm al României pentru accelerarea dinamicii procesului de extindere, pe ambele […] The post O Uniune Europeană extinsă va fi un actor geopolitic mai relevant, afirmă Oana Țoiu, reiterând angajamentul României pentru accelerarea extinderii UE către Est și Balcanii de Vest appeared first on caleaeuropeana.ro.
Un tribunal din Polonia a blocat extrădarea în Germania a ucraineanului suspectat de sabotarea gazoductelor Nord Stream. Donald Tusk: “Cazul este închis” # CaleaEuropeana
Un tribunal polonez a blocat vineri extrădarea către Germania a unui cetățean ucrainean suspectat de implicare în atacul asupra gazoductelor Nord Stream din 2022 — o predare despre care premierul Poloniei a declarat că „nu este în interesul țării”, relatează The Guardian. Bărbatul de 46 de ani, identificat doar ca Volodimir Z., conform regulilor locale […] The post Un tribunal din Polonia a blocat extrădarea în Germania a ucraineanului suspectat de sabotarea gazoductelor Nord Stream. Donald Tusk: “Cazul este închis” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Comisia Europeană clarifică: Putin nu are “interdicție de călătorie” în UE. Spațiul aerian al UE este închis avioanelor rusești, iar statele membre pot decide individual să-i acorde derogare de survol # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană salută într-un mod rezervat propunerea unei întâlniri între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin, dacă aceasta poate contribui la aducerea păcii în Ucraina, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene. Purtătorul de cuvânt a adăugat că președintele Putin este vizat de o înghețare a activelor, nu de […] The post Comisia Europeană clarifică: Putin nu are “interdicție de călătorie” în UE. Spațiul aerian al UE este închis avioanelor rusești, iar statele membre pot decide individual să-i acorde derogare de survol appeared first on caleaeuropeana.ro.
Comisia Europeană primește cu rezerve perspectiva unei întâlniri Trump–Putin la Budapesta: Doar dacă ar contribui la „avansarea procesului de pace” în Ucraina # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a reacționat, vineri, cu rezerve la posibilitatea unui summit între președinții Donald Trump și Vladimir Putin la Budapesta, dar a subliniat că o astfel de întâlnire ar fi binevenită doar dacă ar contribui la „avansarea procesului de pace” în Ucraina, informează AFP, preluat de Agerpres. Bruxellesul a precizat că, în prezent, activele președintelui […] The post Comisia Europeană primește cu rezerve perspectiva unei întâlniri Trump–Putin la Budapesta: Doar dacă ar contribui la „avansarea procesului de pace” în Ucraina appeared first on caleaeuropeana.ro.
Planul UE de a impune sancțiuni Israelului a fost pus în așteptare, după ce mai multe state membre au considerat că o astfel de măsură nu mai este necesară (Politico) # CaleaEuropeana
Planul Uniunii Europene de a impune sancțiuni miniștrilor israelieni și de a reduce relațiile comerciale cu Israelul a fost pus în așteptare, după ce mai multe state membre au apreciat că măsura nu mai este necesară, în contextul acordului de pace intermediat de Statele Unite pentru încheierea războiului din Gaza, relatează Politico Europe. Potrivit a […] The post Planul UE de a impune sancțiuni Israelului a fost pus în așteptare, după ce mai multe state membre au considerat că o astfel de măsură nu mai este necesară (Politico) appeared first on caleaeuropeana.ro.
Victor Negrescu, discurs la Congresul PES: Social-democrația, cea mai puternică forță a progresului social și adevărata alternativă la austeritatea dreptei și extremism # CaleaEuropeana
Prezent la Congresul Socialiștilor Europeni (PES) de la Amsterdam, vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a reiterat sprijinul social-democraților pentru o „Europă care lucrează pentru toți”, în contextul în care europenii se „confruntă cu costuri tot mai mari, inegalități, insecuritate și frica de viitor”. „Dar noi, social-democrații Europei, avem un răspuns clar: speranță prin acțiune. Suntem […] The post Victor Negrescu, discurs la Congresul PES: Social-democrația, cea mai puternică forță a progresului social și adevărata alternativă la austeritatea dreptei și extremism appeared first on caleaeuropeana.ro.
Mai multe ambasade occidentale și reprezentanții instituțiilor internaționale din România își reafirmă „angajamentul ferm și neclintit” pentru prevenirea tuturor formelor de violență bazată pe gen # CaleaEuropeana
O serie de ambasade occidentale și reprezentanții instituțiilor internaționale din România, au semnat, vineri, o Declarație comună , prin care își reafirmă „angajamentul ferm și neclintit” de a promova egalitatea de gen, de a proteja drepturile fundamentale ale femeilor și fetelor și de a combate toate formele de violență bazată pe gen, inclusiv femicidul și […] The post Mai multe ambasade occidentale și reprezentanții instituțiilor internaționale din România își reafirmă „angajamentul ferm și neclintit” pentru prevenirea tuturor formelor de violență bazată pe gen appeared first on caleaeuropeana.ro.
Comisia Europeană lansează un sondaj online dedicat copiilor și tinerilor din UE pentru consolidarea Garanției europene pentru copii # CaleaEuropeana
Cu ocazia Zilei Internaționale pentru eradicarea sărăciei, Comisia Europeană a lansat un nou sondaj online prin care invită copiii, tinerii, părinții și tutorii din întreaga Uniune Europeană să își exprime opiniile cu privire la Garanția europeană pentru copii, o inițiativă menită să asigure acces egal la servicii esențiale pentru toți copiii expuși riscului de sărăcie […] The post Comisia Europeană lansează un sondaj online dedicat copiilor și tinerilor din UE pentru consolidarea Garanției europene pentru copii appeared first on caleaeuropeana.ro.
Consiliul UE cere consolidarea rolului martorilor în prevenirea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice: „Fiecare dintre noi are un rol de jucat # CaleaEuropeana
Consiliul Uniunii Europene a adoptat concluzii prin care solicită eforturi sporite pentru a împuternici martorii să contribuie la prevenirea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, subliniind că informarea, educația și sprijinul social sunt esențiale pentru ca persoane obișnuite, dar și profesioniștii, să recunoască abuzul, să intervină în siguranță și să ajute victimele să obțină […] The post Consiliul UE cere consolidarea rolului martorilor în prevenirea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice: „Fiecare dintre noi are un rol de jucat appeared first on caleaeuropeana.ro.
FMI cere țărilor să mențină comerțul ca motor al creșterii economiei mondiale, în pofida noilor taxe vamale americane # CaleaEuropeana
Directorul general al Fondului Monetar Internațional, Kristalina Georgieva, a cerut statelor membre să mențină comerțul ca motor de creștere pentru economia mondială, în pofida noilor taxe vamale anunțate de președintele Donald Trump, și a avertizat că un război comercial extins ar avea consecințe negative, transmite Reuters, citat de Agerpres. Georgieva, vorbind cu jurnaliștii la reuniunile […] The post FMI cere țărilor să mențină comerțul ca motor al creșterii economiei mondiale, în pofida noilor taxe vamale americane appeared first on caleaeuropeana.ro.
Siegfried Mureșan va coordona poziția partidelor PPE privind viitorul Buget multianual al UE: „Vom lucra împreună pentru un buget conectat la realitățile din teritoriu” # CaleaEuropeana
Siegfried Mureșan, negociatorul-șef al Parlamentului European pentru bugetul multianual 2028–2034 al Uniunii Europene, a fost desemnat să conducă grupul de lucru al Partidului Popular European (PPE) pentru viitorul buget multianual al Uniunii. „Voi coordona poziția partidelor PPE privind viitorul Buget multianual al Uniunii Europene. Pe lângă munca pe care o fac ca negociator-șef al Parlamentului […] The post Siegfried Mureșan va coordona poziția partidelor PPE privind viitorul Buget multianual al UE: „Vom lucra împreună pentru un buget conectat la realitățile din teritoriu” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Zelenski s-a întâlnit cu conducerea Lockheed Martin și Raytheon la Washington pentru a consolida apărarea Ucrainei # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut vineri la Washington întâlniri cu reprezentanți ai industriei de apărare americane, între care Raytheon — producătorul sistemelor Patriot și al rachetelor Tomahawk — şi Lockheed Martin, în efortul de a obține echipamente care să întărească apărarea antiaeriană şi capacităţile cu rază lungă ale Ucrainei, relatează AFP, preluat de Agerpres. […] The post Zelenski s-a întâlnit cu conducerea Lockheed Martin și Raytheon la Washington pentru a consolida apărarea Ucrainei appeared first on caleaeuropeana.ro.
Dan Motreanu a votat în PE pentru interzicerea totală a importurilor de gaze și petrol din Rusia: „UE trebuie să își reducă dependența de energia rusească” # CaleaEuropeana
Europarlamentarul Dan Motreanu a votat pentru interzicerea totală a importurilor de gaze și petrol din Rusia, propunerea fiind aprobată de comisiile pentru comerț internațional și pentru industrie, cercetare și energie din Parlamentul European. „Uniunea Europeană trebuie să își reducă dependența de energia rusească și să nu mai finanțeze economia de război a Rusiei. România nu […] The post Dan Motreanu a votat în PE pentru interzicerea totală a importurilor de gaze și petrol din Rusia: „UE trebuie să își reducă dependența de energia rusească” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Viktor Orban anunță că au început pregătirile pentru organizarea întâlnirii Trump–Putin: „Dacă ei căutau un loc sigur pentru pace, atunci Budapesta pare o alegere logică” # CaleaEuropeana
Premierul ungar Viktor Orban a anunțat vineri că va discuta în cursul zilei cu președintele rus Vladimir Putin, în momentul în care Budapesta începe pregătirile pentru a găzdui o întâlnire între liderul de la Kremlin și președintele american Donald Trump, relatează presa internațională și Agerpres. Orban a declarat că Budapesta este acum singurul loc din […] The post Viktor Orban anunță că au început pregătirile pentru organizarea întâlnirii Trump–Putin: „Dacă ei căutau un loc sigur pentru pace, atunci Budapesta pare o alegere logică” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ministrul Finanțelor l-a invitat la București pe șeful agenției federale a SUA pentru investiții strategice, pentru a extinde dialogul privind atragerea de capital american în România # CaleaEuropeana
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, s-a întâlnit vineri la Washington cu Ben Black, directorul general al U.S. International Development Finance Corporation (DFC), agenția federală a Statelor Unite care finanțează investiții americane strategice în piețele emergente, la doar câteva zile dupǎ confirmarea sa oficială în funcție. Într-un mesaj pe facebook, Nazare a precizat că tema principală a […] The post Ministrul Finanțelor l-a invitat la București pe șeful agenției federale a SUA pentru investiții strategice, pentru a extinde dialogul privind atragerea de capital american în România appeared first on caleaeuropeana.ro.
La conferința „Contribuția Europei de Sud-Est la Securitatea Energetică Europeană”, ICI București a subliniat rolul transformării digitale în sprijinul inovării și securității energetice # CaleaEuropeana
ICI București a participat la conferința internațională „Contribuția Europei de Sud-Est la Securitatea Energetică Europeană”, eveniment desfășurat luni, 13 octombrie 2025, la București. Conferința a fost organizată de filiala din România a Universității SWISS UMEF University of Applied Sciences Institute Geneva, prin intermediul Fundației Centrul de Excelență SWISS – Europa Centrală și de Est, reunind […] The post La conferința „Contribuția Europei de Sud-Est la Securitatea Energetică Europeană”, ICI București a subliniat rolul transformării digitale în sprijinul inovării și securității energetice appeared first on caleaeuropeana.ro.
Oana Țoiu, întâlnire cu președinta Parlamentului European: România susține un buget european post-2027 ambițios și integrarea europeană a R. Moldova, Ucrainei și Balcanilor de Vest # CaleaEuropeana
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a avut joi, în contextul vizitei la Bruxelles, o întrevedere cu președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, în cadrul dialogului fiind abordate subiecte relevante de pe agenda curentă a Uniunii Europene, precum situația de securitate din regiune, procesul de extindere a Uniunii, negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii, ultimele […] The post Oana Țoiu, întâlnire cu președinta Parlamentului European: România susține un buget european post-2027 ambițios și integrarea europeană a R. Moldova, Ucrainei și Balcanilor de Vest appeared first on caleaeuropeana.ro.
România, prezentă la Atlantic Council și Hudson Institute ca „partener relevant pentru regiunea Europei de Sud-Est”. Nazare: România trebuie să fie proactivă în promovarea intereselor sale economice # CaleaEuropeana
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a susținut, joi la Washington D.C., intervenții la Atlantic Council și Hudson Institute, două dintre cele mai influente think-tank-uri americane în domeniul politicii externe, economice și de securitate, unde a prezentat direct direcțiile actuale ale politicii economice românești, potrivit unui mesaj publicat pe pagina sa de Facebook. Intervențiile au făcut parte […] The post România, prezentă la Atlantic Council și Hudson Institute ca „partener relevant pentru regiunea Europei de Sud-Est”. Nazare: România trebuie să fie proactivă în promovarea intereselor sale economice appeared first on caleaeuropeana.ro.
Instituțiile UE au ajuns la un acord privind Programul European pentru Industria de Apărare: 1,5 miliarde de euro pentru anii 2025-2027 # CaleaEuropeana
Președinția Consiliului Uniunii Europene și negociatorii Parlamentului European (PE) au ajuns la un acord provizoriu privind Programul European pentru Industria de Apărare (EDIP) — un program dedicat de finanțare a apărării, în valoare de 1,5 miliarde de euro pentru perioada 2025–2027, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro. Obiectivul EDIP este de a consolida pregătirea de apărare […] The post Instituțiile UE au ajuns la un acord privind Programul European pentru Industria de Apărare: 1,5 miliarde de euro pentru anii 2025-2027 appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ministerul Sănătății, discuții cu Departamentul de Justiție al SUA despre un posibil parteneriat pentru integritate și eficiență în sistemul de sănătate # CaleaEuropeana
Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat inițierea unui dialog cu autoritățile americane pentru dezvoltarea unui parteneriat menit să consolideze integritatea și eficiența în sistemul de sănătate românesc. În cadrul unei întâlniri desfășurate la Washington, oficialul român a discutat cu reprezentanți ai Departamentului de Justiție al SUA despre implementarea unor mecanisme și sisteme digitale avansate, similare […] The post Ministerul Sănătății, discuții cu Departamentul de Justiție al SUA despre un posibil parteneriat pentru integritate și eficiență în sistemul de sănătate appeared first on caleaeuropeana.ro.
Iulian Chifu: Business-Șah cu Trump și Putin. Și alba-neagra din fundal cu Ucraina lui Zelenski # CaleaEuropeana
de Iulian Chifu* Președintele Donald Trump a anunțat, chiar în timp ce vorbea pe telefon, că e în discuții chiar când posta pe Truth Social, cu președintele Vladimir Putin. Ulterior a anunțat că discuția a fost foarte bună și că zona tehnică condusă de Marco Rubio se va întâlni cu omologii ruși pentru ca ulterior, […] The post Iulian Chifu: Business-Șah cu Trump și Putin. Și alba-neagra din fundal cu Ucraina lui Zelenski appeared first on caleaeuropeana.ro.
Trump anunță, după o convorbire cu Putin, că se va întâlni la Budapesta cu liderul rus pentru a încerca să pună capăt războiului “neglorios” Rusia-Ucraina # CaleaEuropeana
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că a avut o convorbire telefonică „foarte productivă” cu președintele rus Vladimir Putin și că cei doi lideri plănuiesc o întâlnire la Budapesta pentru a încerca să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina. „Președintele Putin m-a felicitat pe mine și Statele Unite pentru Marea Realizare a Păcii în […] The post Trump anunță, după o convorbire cu Putin, că se va întâlni la Budapesta cu liderul rus pentru a încerca să pună capăt războiului “neglorios” Rusia-Ucraina appeared first on caleaeuropeana.ro.
Simona Bucura-Oprescu, aleasă membru în Biroul Executiv al PES Women: Voi aduce vocea femeilor din România în dialogul european # CaleaEuropeana
Simona Bucura-Oprescu, fost ministru al Muncii și Solidarității Sociale, actualmente deputat PSD, a fost aleasă joi în noua echipă de conducere a PES Women, ca membru în Biroul Executiv. „La Conferința Anuală PES Women desfășurată azi la Amsterdam am avut onoarea de a fi alesă în noua echipă de conducere, ca membru în Biroul Executiv! […] The post Simona Bucura-Oprescu, aleasă membru în Biroul Executiv al PES Women: Voi aduce vocea femeilor din România în dialogul european appeared first on caleaeuropeana.ro.
Sondaj Concordia: 80% dintre companiile din România resimt o deteriorare a mediului economic # CaleaEuropeana
Încrederea mediului de afaceri privat în economia românească este în scădere, arată un sondaj realizat de Confederația Patronală Concordia în rândul angajaților și angajatorilor români, în luna septembrie 2025. Pe fondul inflației, al creșterii costurilor și al modificărilor fiscale, 80% dintre respondenți consideră că mediul economic s-a deteriorat, iar 81% apreciază că măsurile din pachetele […] The post Sondaj Concordia: 80% dintre companiile din România resimt o deteriorare a mediului economic appeared first on caleaeuropeana.ro.
ARMO atrage atenția: Companiile românești nu pot concura cu platformele extracomunitare fără măsuri ferme de echitate # CaleaEuropeana
Companiile românești nu pot concura cu platformele extracomunitare fără măsuri ferme de echitate, atrage atenția Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO). Avertismentul a venit în contextul celei de-a șasea ediții a Zilei Naționale a Comerțului Electronic, organizată de Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO), în parteneriat cu Comisiile pentru buget din Senatul României și Camera […] The post ARMO atrage atenția: Companiile românești nu pot concura cu platformele extracomunitare fără măsuri ferme de echitate appeared first on caleaeuropeana.ro.
Eurodeputatul Virgil Popescu: Gazele din perimetrul Neptun Deep vor fi extrase în curând. O nouă etapă a acestui proiect energetic important a fost finalizată # CaleaEuropeana
Gazele din perimetrul Neptun Deep urmează să fie extrase în curând, odată cu finalizarea unei noi etape a proiectului energetic, Transgaz anunțând punerea în exploatare a conductei care va prelua gazele din perimetrul offshore, a precizat joi eurodeputatul Virgil Popescu. „Pariul pe care l-am făcut, ca ministru al Energiei, că proiectul de extragere a gazelor […] The post Eurodeputatul Virgil Popescu: Gazele din perimetrul Neptun Deep vor fi extrase în curând. O nouă etapă a acestui proiect energetic important a fost finalizată appeared first on caleaeuropeana.ro.
Guvernul a adoptat acte normative care consolidează cercetarea științifică, sprijină investițiile publice majore și oferă sprijin concret pentru oameni și comunități # CaleaEuropeana
Guvernul a adoptat joi actele normative care consolidează cercetarea științifică, sprijină investițiile publice majore și oferă sprijin concret pentru oameni și comunități. Potrivit unei informări a Secretariatului General al Guvernului, printre actele normative adoptate se numără și sprijinul pentru persoanele afectate de reducerea activității la Salina Praid. Acestea vor primi un ajutor de urgență în […] The post Guvernul a adoptat acte normative care consolidează cercetarea științifică, sprijină investițiile publice majore și oferă sprijin concret pentru oameni și comunități appeared first on caleaeuropeana.ro.
Nicușor Dan a promulgat legea care sancționează coruperea funcționarilor publici străini: Este un pas important către aderarea României la OCDE în 2026 # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a promulgat joi legea care prevede sancționarea coruperii funcționarilor publici străini în cadrul operațiunilor economice internaționale, un act normativ care aliniază legislația națională la standardele Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Șeful statului a subliniat că această lege reprezintă „un pas important către atingerea unui obiectiv strategic: aderarea României la OCDE”, […] The post Nicușor Dan a promulgat legea care sancționează coruperea funcționarilor publici străini: Este un pas important către aderarea României la OCDE în 2026 appeared first on caleaeuropeana.ro.
Sprijinul pentru R. Moldova și Ucraina și extinderea UE, discutate la Cotroceni de consilierul prezidențial Marius Lazurca cu ambasadoarea Germaniei # CaleaEuropeana
Ambasadoarea Republicii Federale Germania în România, Angela Ganninger, a avut joi o întrevedere cu noul consilier prezidențial pentru politică externă, Marius Lazurca. Potrivit unui anunț al Ambasadei Germaniei, discuțiile au vizat principalele teme de actualitate de pe agenda europeană și regională, cu accent pe sprijinul acordat Republicii Moldova, procesul de extindere a Uniunii Europene și […] The post Sprijinul pentru R. Moldova și Ucraina și extinderea UE, discutate la Cotroceni de consilierul prezidențial Marius Lazurca cu ambasadoarea Germaniei appeared first on caleaeuropeana.ro.
Merz propune crearea unei burse europene unice, semnalând sprijinul Germaniei pentru uniunea piețelor de capital și prezentând un plan de integrare inspirat din rapoartele Draghi și Letta # CaleaEuropeana
Cancelarul Friedrich Merz a cerut joi crearea unei burse europene unice, semnalând sprijinul Germaniei pentru planurile de unificare a piețelor de capital din Uniunea Europeană. „Avem nevoie de un fel de bursă europeană, astfel încât companiile de succes, precum firmele de biotehnologie din Germania, să nu fie nevoite să meargă la Bursa din New York. […] The post Merz propune crearea unei burse europene unice, semnalând sprijinul Germaniei pentru uniunea piețelor de capital și prezentând un plan de integrare inspirat din rapoartele Draghi și Letta appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ministrul german al Digitalizării îndeamnă UE să se concentreze pe crearea de tehnologii înainte de a le reglementa: Am devenit maeștri în a fi clienții altora # CaleaEuropeana
Ministrul german al Digitalizării îndeamnă Uniunea Europeană să se concentreze pe crearea de tehnologii înainte de a le reglementa. „Pendulul a oscilat prea mult”, a declarat Karsten Wildberger într-un interviu acordat miercuri publicației Politico, adăugând că Europa „a complicat prea mult lucrurile” pentru ca întreprinderile să poată inova. „Am devenit maeștri în a fi clienții […] The post Ministrul german al Digitalizării îndeamnă UE să se concentreze pe crearea de tehnologii înainte de a le reglementa: Am devenit maeștri în a fi clienții altora appeared first on caleaeuropeana.ro.
PE va deschide negocierile cu statele membre pentru interzicerea, din 2026, a importurilor de gaze naturale și țiței din Rusia # CaleaEuropeana
Parlamentul European (prin Comisia pentru Industrie, Cercetare și Energie — ITRE — și Comisia pentru Comerț Internațional) a adoptat joi un proiect de legislație care prevede interzicerea importurilor de gaze naturale (prin conducte și LNG) și a importurilor de țiței din Rusia începând cu 1 ianuarie 2026. Totodată, s-a decis deschiderea negocierilor formale cu Consiliulul […] The post PE va deschide negocierile cu statele membre pentru interzicerea, din 2026, a importurilor de gaze naturale și țiței din Rusia appeared first on caleaeuropeana.ro.
UE lansează foaia de parcurs pentru apărare 2030 axată pe inițiativa anti-dronă, scuturi aeriene și spațiale, Eastern Flank Watch, coaliții de capabilități și o zonă unică de mobilitate militară # CaleaEuropeana
Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au propus joi “Foaia de parcurs pentru menținerea păcii – Pregătirea apărării 2030” (Preserving Peace – Defence Readiness Roadmap 2030), un plan cuprinzător pentru statele membre ale Uniunii Europene și menit să consolideze capacitățile de apărare ale Europei. Propunerea executivului european și a șefei diplomației UE vine în pregătirea summitului […] The post UE lansează foaia de parcurs pentru apărare 2030 axată pe inițiativa anti-dronă, scuturi aeriene și spațiale, Eastern Flank Watch, coaliții de capabilități și o zonă unică de mobilitate militară appeared first on caleaeuropeana.ro.
Farmaciile, pilon cheie în noua strategie națională de prevenție. Implicarea lor, salutată de decidenți europeni și naționali # CaleaEuropeana
Oficiali europeni și experți din domeniul sănătății au subliniat, în cadrul sesiunii speciale „Farmacia, partener strategic în prevenție. Accesibilitate și siguranță pentru sănătatea pacientului”, organizată de Alianța pentru Farmacii și Farmaciști din România (AFFR), cu sprijinul Parlamentului European, la Bruxelles, rolul esențial pe care îl vor juca farmaciile în viitoarea strategie națională de prevenție, ce […] The post Farmaciile, pilon cheie în noua strategie națională de prevenție. Implicarea lor, salutată de decidenți europeni și naționali appeared first on caleaeuropeana.ro.
„Importanța geopolitică a Mediteranei nu poate fi subestimată”. Comisia Europeană prezintă Pactul pentru Mediterana, axat pe trei piloni: Deschidem un nou capitol # CaleaEuropeana
Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au stabilit o nouă strategie ambițioasă pentru consolidarea relațiilor UE cu partenerii săi din sudul Mediteranei. Bazându-se pe legăturile istorice și culturale ale UE cu regiunea, Pactul pentru Mediterana se va concentra pe domenii de interes comun, în care partenerii împărtășesc provocări și aspirații. Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, […] The post „Importanța geopolitică a Mediteranei nu poate fi subestimată”. Comisia Europeană prezintă Pactul pentru Mediterana, axat pe trei piloni: Deschidem un nou capitol appeared first on caleaeuropeana.ro.
Germania pregătește un plan de acțiune împotriva războiului hibrid al Rusiei: Încearcă să ne destabilizeze, dar Putin calculează greșit. Nu ne vom lăsa intimidați # CaleaEuropeana
Cancelarul german Friedrich Merz afirmă că nou-înființatul Consiliu Național de Securitate a început elaborarea unui plan de acțiune cuprinzător împotriva războiului hibrid dus de Rusia împotriva țărilor europene, care va fi discutat de guvern în zilele următoare, informează AFP, preluat de Agerpres. „Rusia, cu o cruzime din ce în ce mai mare, încearcă să ne […] The post Germania pregătește un plan de acțiune împotriva războiului hibrid al Rusiei: Încearcă să ne destabilizeze, dar Putin calculează greșit. Nu ne vom lăsa intimidați appeared first on caleaeuropeana.ro.
A fost lansat proiectul „Sistemul Românesc de Identificare și Balizare a Epavelor pe Fluviul Dunărea – RoSIBEFD”. ICI București contribuie la implementarea sa # CaleaEuropeana
TRENCADIS CORP SRL (Lider), TECHNOHUB SRL, MINDWORKS SRL, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI București, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați au lansat proiectul „Sistemul Românesc de Identificare și Balizare a Epavelor pe Fluviul Dunărea – RoSIBEFD”. Potrivit unui comunicat al ICI București, proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare […] The post A fost lansat proiectul „Sistemul Românesc de Identificare și Balizare a Epavelor pe Fluviul Dunărea – RoSIBEFD”. ICI București contribuie la implementarea sa appeared first on caleaeuropeana.ro.
Deputații europeni propun noi măsuri pentru protejarea minorilor în mediul online, inclusiv stabilirea vârstei minime de 16 ani pentru accesul la rețelele sociale # CaleaEuropeana
Deputații europeni din Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor au adoptat joi, cu 32 de voturi pentru, 5 împotrivă și 9 abțineri, un raport care exprimă îngrijorarea față de eșecul marilor platforme online de a proteja în mod adecvat minorii și atrage atenția asupra riscurilor legate de dependență, sănătatea mintală și expunerea la conținut […] The post Deputații europeni propun noi măsuri pentru protejarea minorilor în mediul online, inclusiv stabilirea vârstei minime de 16 ani pentru accesul la rețelele sociale appeared first on caleaeuropeana.ro.
Premierul slovac Robert Fico blochează din nou adoptarea de noi sancțiuni europene contra Rusiei și cere noi concesii # CaleaEuropeana
Slovacia și Austria rămân ultimele obstacole în calea unui acord privind o nouă rundă de sancțiuni ale UE împotriva Rusiei. Prim-ministrul slovac Robert Fico și-a exercitat din nou dreptul de veto pentru a bloca o nouă rundă de sancțiuni ale Uniunii Europene împotriva Rusiei, pregătind terenul pentru o confruntare în toată regula în cadrul summitului […] The post Premierul slovac Robert Fico blochează din nou adoptarea de noi sancțiuni europene contra Rusiei și cere noi concesii appeared first on caleaeuropeana.ro.
Televizorul și Facebook, sursele de informare preferate de români în chestiuni sociale și politice. 55% declară că sunt expuși frecvent la dezinformare # CaleaEuropeana
Potrivit datelor celui mai recent Eurobarometru publicat de Parlamentul European, televiziunea rămâne cea mai folosită sursă de informare pentru români, fiind urmată de motoarele de căutare și platformele de social media, atunci când vine vorba de subiecte sociale și politice. 72% dintre români declară că se uită la televizor pentru a se infroma, un procent […] The post Televizorul și Facebook, sursele de informare preferate de români în chestiuni sociale și politice. 55% declară că sunt expuși frecvent la dezinformare appeared first on caleaeuropeana.ro.
Dan Motreanu susține revendicările primarilor europeni din comunitățile locale dezavantajate de centralizarea Politicii de Coeziune # CaleaEuropeana
Europarlamentarul Dan Motreanu a transmis, pe Facebook, că susține ferm revendicările primarilor veniți la Bruxelles pentru a trage un semnal de alarmă privind efectele comasării Politicii de Coeziune cu alte fonduri ale UE în contextul negocierilor privind viitorul cadru financiar multianual (2028-2034). În postarea sa, el reamintește amploarea reprezentativă a demersului și menționează sprijinul său […] The post Dan Motreanu susține revendicările primarilor europeni din comunitățile locale dezavantajate de centralizarea Politicii de Coeziune appeared first on caleaeuropeana.ro.
Comisia Europeană va prezenta o nouă agendă a UE pentru orașe. Ursula von der Leyen: Pulsul Europei se simte în comunitățile locale # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a evidențiat importanța liderilor locali pentru combaterea schimbărilor climatice. „Pulsul Europei se simte în comunitățile locale. Împreună, voi reprezentați peste 219 de milioane de oameni. Ascultați cetățenii pe străzi, în piețe, la porțile școlilor – speranțele, preocupările și realitățile lor cotidiene. Această apropiere vă ajută să ghidați direcția […] The post Comisia Europeană va prezenta o nouă agendă a UE pentru orașe. Ursula von der Leyen: Pulsul Europei se simte în comunitățile locale appeared first on caleaeuropeana.ro.
Luca Niculescu: Aderarea României la OCDE înseamnă acces la date de încredere care pot fundamenta politici publice de sănătate eficiente # CaleaEuropeana
Aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) aduce beneficii esențiale pentru întregul sector al sănătății: acces la baze de date comparative și fiabile, o mai bună fundamentare a politicilor publice, evaluări periodice și integrarea României într-un „club al democrațiilor dezvoltate”. OCDE oferă un cadru de guvernanță performant în care „reformele nu se […] The post Luca Niculescu: Aderarea României la OCDE înseamnă acces la date de încredere care pot fundamenta politici publice de sănătate eficiente appeared first on caleaeuropeana.ro.
ICI București și ACEM au organizat un webinar dedicat practicilor și politicilor în domeniul inteligenței artificiale # CaleaEuropeana
ICI București a participat miercuri, 15 octombrie 2025, la webinarul organizat împreună cu AECM (European Association of Guarantee Institutions), în cadrul grupurilor de lucru dedicate Digitalizării și Comunicării & Marketingului, cu tema „Artificial Intelligence & Guarantee Institutions: policy and practice”. Evenimentul, desfășurat online, a reunit experți europeni în domeniul finanțelor, al serviciilor de garantare și […] The post ICI București și ACEM au organizat un webinar dedicat practicilor și politicilor în domeniul inteligenței artificiale appeared first on caleaeuropeana.ro.
România face un pas important spre independența sa energetică, anunță Bogdan Ivan: A fost adoptat proiectul de lege care deblochează investițiile hidroenergetice strategice # CaleaEuropeana
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat joi că România face un pas important spre consolidarea independenței sale energetice, odată cu adoptarea legii care permite repornirea a șapte hidrocentrale strategice. „România face un pas important spre independența sa energetică. A fost adoptat proiectul de lege care deblochează investițiile hidroenergetice strategice, proiecte esențiale pentru securitatea energetică a […] The post România face un pas important spre independența sa energetică, anunță Bogdan Ivan: A fost adoptat proiectul de lege care deblochează investițiile hidroenergetice strategice appeared first on caleaeuropeana.ro.
SUA și aliații NATO vor “impune costuri Rusiei” dacă nu pune capăt războiului în Ucraina, avertizează Hegseth: Departamentul de Război este pregătit să își facă partea # CaleaEuropeana
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a avertizat miercuri Moscova că Statele Unite și aliații lor vor „impune costuri Rusiei pentru agresiunea sa continuă”, dacă războiul din Ucraina nu se încheie. „Dacă va trebui să facem acest pas, Departamentul de Război al SUA este pregătit să își facă partea, în modurile în care doar Statele […] The post SUA și aliații NATO vor “impune costuri Rusiei” dacă nu pune capăt războiului în Ucraina, avertizează Hegseth: Departamentul de Război este pregătit să își facă partea appeared first on caleaeuropeana.ro.
