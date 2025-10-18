EXCLUSIV România “nu a primit până în acest moment” o cerere de survol din partea Rusiei în contextul întâlnirii Putin-Trump la Budapesta

14:20

Cancelarul german Friedrich Merz afirmă că nou-înființatul Consiliu Național de Securitate a început elaborarea unui plan de acțiune cuprinzător împotriva războiului hibrid dus de Rusia împotriva țărilor europene, care va fi discutat de guvern în zilele următoare, informează AFP, preluat de Agerpres. „Rusia, cu o cruzime din ce în ce mai mare, încearcă să ne […]