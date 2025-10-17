Explozie puternică într-un bloc din sectorul 5 al Capitalei: Două persoane au murit, 11 răniți
Euractiv.ro, 17 octombrie 2025 10:20
O explozie puternică s-a produs vineri dimineață la un bloc de locuințe din cartierul bucureștean Rahova, în Sectorul 5 al Capitalei. Două persoane au murit, iar cel puțin 11 sunt rănite.
• • •
Acum 30 minute
10:20
Acum 2 ore
08:50
Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) anunță planuri de reformă a educației în Saxonia-Anhalt, acuzând școlile de „propagandă pentru diversitate” și pregătind liste negre cu profesori și cursuri.
Acum 4 ore
08:30
După două zile de dezbateri aprinse, Parlamentul grec a aprobat un proiect de lege care autorizează zile de muncă de 13 ore. Sindicatele și partidele de stânga denunță o măsură retrogradă și periculoasă pentru drepturilor lucrătorilor.
08:30
Nestlé elimină 16.000 de locuri de muncă. „Lumea se schimbă; trebuie să reducem personalul” # Euractiv.ro
Un plan drastic de restructurare marchează începutul erei lui Philipp Navratil la conducerea Nestlé, anunță „Corriere della Sera” (Italia).
08:20
Dezacorduri în coaliția guvernamentală germană în urma reactivării serviciului militar obligatoriu # Euractiv.ro
Umbra serviciului militar planează din nou asupra Germaniei, unde guvernul de coaliție se confruntă cu conflicte pe tema reactivării serviciului militar, serviciul militar obligatoriu fiind principalul punct de blocaj în consolidarea forțelor armate.
08:10
Președintele confirmă undă verde pentru acțiuni „terestre”, care, potrivit cotidianului „The New York Times”, ar putea include „operațiuni letale” împotriva lui Maduro, scrie „El Periodico” (Spania) sub semnătura lui Abel Gilbert și Idoya Noain.
08:00
Hamas a restituit mai multe cadavre. Trump: „Dacă nu respectă acordul, Israelul poate ataca” # Euractiv.ro
Hamas a restituit opt cadavre, dar Israelul susține că testele ADN au confirmat că unul nu era ostatic, informează agenția ANSA (Italia).
07:50
Ediția anterioară a demonstrațiilor „No Kings” a atras 5 milioane de oameni; administrația Trump ridică acum temperatura. Viața în țară s-a schimbat cu o viteză amețitoare în nouă luni, scrie „Folha Online” (Brazilia).
07:40
Centrul stânga este divizat în ceea ce privește modul de abordare a migrației și se bazează pe aceleași priorități vechi pentru a combate populismul de dreapta, scrie „Politico” (Belgia).
07:30
Premierul Viktor Orbán a declarat, într-un interviu acordat publicației Mandiner și preluat de Hirado.hu, că o nouă întâlnire cu fostul președinte Trump va avea loc în curând, data fiind deja stabilită, iar agenda discuțiilor „aproape finalizată”.
07:10
Deputații francezi au votat joi, 16 octombrie, două moțiuni de cenzură împotriva guvernului lui Sébastien Lecornu. Datorită sprijinului Partidului Socialist, premierul a evitat o cădere în Adunarea Națională, scrie „Courrier International” (Franța).
06:50
Europa retrăiește „febra prețurilor” la curentul electric. Cauzele din spatele noilor perturbări # Euractiv.ro
Prețurile la energia electrică în Europa intră pe o nouă traiectorie ascendentă, iar piața bursieră din domeniul înregistrează creșteri spectaculoase în ultimele zile. Dar care sunt factorii care declanșează noul val de creșteri ale prețurilor?
06:40
Cu un teritoriu sărac în resurse naturale, Tokyo rămâne în mare măsură dependent de importuri pentru a-și satisface nevoile, scrie „La Razon” (Spania) sub semnătura lui Ignacio Gesteira Alcalde.
Acum 6 ore
06:30
Directorul departamentului de informații interne al Rusiei din cadrul FSB (Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse – fostul KGB, n. red.) a acuzat Regatul Unit, stat membru al NATO, de implicare directă în atacuri împotriva Rusiei.
06:20
Suedia își activează planul de depozitare de urgență a cerealelor din cauza amenințării rusești # Euractiv.ro
Teama de un conflict cu Rusia a determinat Suedia să-și creeze primele rezerve strategice de cereale, o măsură pe care o urmărește pentru a asigura hrana populației sale în caz de război sau criză, scrie „La Razon” (Spania).
06:10
Merz va solicita UE să acorde Ucrainei un împrumut de 140 miliarde €, garantat de active rusești # Euractiv.ro
Cancelarul german, Friedrich Merz, a anunțat joi că va propune, la un summit UE de săptămâna viitoare, un plan pentru a acorda Ucrainei un împrumut de 140 de miliarde de euro, garantat de active rusești, notează „France 24” (Franța).
06:00
Alianța Atlantică și Uniunea Europeană anunță noi inițiative pentru detectarea și neutralizarea dronelor. Însă specialiștii consideră că, în prezent, nu există o soluție decisivă pentru a le contracara, scrie „Le Monde” (Franța).
Acum 24 ore
21:30
Trump spune că se va întâlni cu Putin după „progrese semnificative” în discuția telefonică # Euractiv.ro
Data întâlnirii urmează să fie anunțată.
17:50
Adam Michnik:Putin și Trump au în comun faptul că amândoi sunt convinși că au fost aleși de Dumnezeu # Euractiv.ro
Adam Michnik, unul dintre cei mai importanți disidenți și intelectuali ai Europei secolului XX, s-a aflat, ieri, la Constanța. A primit, în cadrul unei ceremonii, din partea Universității Ovidius din Constanța (UOC), titlul Doctor Honoris Causa.
17:20
În 11 octombrie Realitatea Plus lansa un nou fonfleu de presă, adică o știre gogonată fără nicio dovadă sau sursă credibilă: „Soroșiștii vor să-l propulseze din nou pe Dacian Cioloș într-o funcție-cheie la Bruxelles!”.
17:10
Fitto: Comisia, dispusă să modifice o parte din propunerea sa de buget de 2 trilioane de euro # Euractiv.ro
"În prezent avem un dialog important cu Parlamentul European”, pe tema bugetului post-2027, a declarat joi comisarul italian Raffaele Fitto.
16:50
Fiul unui fost deputat de Craiova, condamnat la închisoare, după ce a condus beat și drogat # Euractiv.ro
Curtea de Apel Craiova l-a condamnat pe Ioan Buzatu, fiul fostului deputat liberal Horațiu Buzatu, la 4 ani închisoare după ce a condus beat și drogat.
16:40
Pe 16 octombrie, de Ziua Mondială a Pâinii, ne amintim de importanța pâinii și de sufletul pe care-l pun pe masă cei care o frământă. Luissa Maino a lăsat Italia pentru România, unde îmbină pasiunea cu cercetarea științifică.
16:20
Târg pentru viitor: sute de absolvenți și zeci de angajatori la Bursa locurilor de muncă # Euractiv.ro
Tinerii absolvenți clujeni și-au căutat astăzi drumul profesional printre standuri de companii, universități și instituții publice, la Bursa locurilor de muncă desfășurată la Cluj Arena.
15:30
Animalele de companie nu sunt excluse din conceptul de "bagaj" în sensul răspunderii unei companii aeriene pentru pierderi sau daune în timpul transportului, a decis joi Curtea de Justiție a UE (CJUE) în cazul unui câine pierdut.
14:30
Președintele Comisiei pentru sănătate din Senat, Adrian Streinu-Cercel, a spus, la Profit Health.forum, că nu îl interesează deficitul bugetar mare din prezent, fiind nevoie de investiții și de dezvoltarea țării.
12:30
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, participă, între 16–18 octombrie, la Congresul Partidului Socialiștilor Europeni (PES), organizat la Amsterdam, alături de liderii de centru-stânga din toată Europa.
11:10
Liderul extremist AUR, George Simion, a declarat că, pentru a scoate România din actuala situație dezastruoasă, este dispus să susțină guvernarea care să stopeze criza economică în care suntem.
Ieri
09:30
Confruntat cu dificultăți de recrutare și costuri exorbitante, executivul rus a aprobat un amendament care i-ar permite să desfășoare rapid rezerviști în afara granițelor sale, scrie „Le Point” (Franța) sub semnătura lui Thomas Graindorge.
09:20
AUR depune joi o sesizare la Curtea Constituțională împotriva Legii privind plata pensiilor private (PL-x nr.320/2025), care a fost adoptată miercuri în Camera Deputaților.
09:10
Aflat în vizită la Ierusalim, Donald Trump i-a cerut președintelui israelian să îl grațieze pe Benjamin Netanyahu, care este judecat din 2020 și este urmărit penal de CPI, scrie „L'Express” (Franța) sub semnătura Enolei Richet.
09:00
„Vor exista colonii evreiești în Gaza”, potrivit ministrului de extremă dreaptă Smotrich # Euractiv.ro
Ministrul israelian de finanțe, Bezalel Smotrich, a cerut construirea de așezări evreiești în Fâșia Gaza. Acesta ar fi următorul pas, acum că toți ostaticii israelieni supraviețuitori au fost eliberați, relatează presa israeliană.
09:00
Șeful Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, zice că România încearcă să calculeze mai corect deficitul de TVA, deoarece, în prezent, în acest gap, este inclus și ”gemul pe care îl face în casă bunica”.
09:00
Percheziții DNA la Spitalul Militar din București, vizată fiind șefa instituției, Florentina Ioniță # Euractiv.ro
DNA anchetează pe generalul Florentina Ioniță, comandant al Spitalului Militar „Dr. Carol Davila”, suspectată de fapte de corupție și abuz în serviciu, prejudiciul estimat fiind de 8,2 milioane de lei.
08:30
Un articol din cotidianul progresist „Haaretz” începe cu o frază care rezumă perfect semnificația acestor zile israeliene: „Pentru prima dată în peste doi ani, niciun ostatic încă în viață nu mai este în mâinile Hamas”.
08:20
Țările din prima linie doresc claritate financiară cu privire la propunerile CE privind apărarea # Euractiv.ro
”Avem o mulțime de nume diferite pentru o mulțime de formate diferite. Mi-aș dori să avem la fel de mulți bani. Ar fi mult mai util”, a declarat ministrul apărării din Lituania.
08:10
Miniștrii apărării din NATO s-au întâlnit miercuri la Bruxelles pentru a discuta modalități de consolidare a sprijinului pentru Ucraina și de a îmbunătăți răspunsul Alianței după incursiunile rusești pe cerul european, scrie „La Libre Belgique”.
15 octombrie 2025
18:20
Foști lideri ai CDU - partidul cancelarului Friedrich Merz - recomandă eliminarea "cordonului sanitar" împotriva AfD, în timp ce alții se opun acestui lucru.
15:10
România va sprijini cu mijloace militare și non-militare Moldova, în cazul unui atac al Rusiei # Euractiv.ro
Un astfel de atac ar transforma spațiul dintre Prut și Nistru într-o zonă tampon a Kremlinului.
13:40
Parlamentul a modificat Pilonul II de pensii: banii, retrași integral doar de bolnavii oncologic # Euractiv.ro
Camera Deputaților a adoptat miercuri proiectul de lege inițiat de Guvern privind modificările la Pilonul II și Pilonul III de pensii. Au fost 178 de voturi "pentru", 64 de votrui "contra" și 22 de abțineri, iar 31 de deputați nu au vrut să voteze.
12:30
Deficiențe grave în tratamentul și condițiile pacienților din spitalele de psihiatrie din România # Euractiv.ro
Comitetul pentru Prevenirea Torturii (CPT) al Consiliului Europei îndeamnă autoritățile din România să abordeze deficiențele grave în tratamentul și condițiile de detenție ale pacienților din spitalele psihiatrice medico-legale.
11:20
Teoria paracetamolului care cauzează autism, folosită de un senator pentru a jigni o colegă din USR # Euractiv.ro
USR cere conducerii Senatului să îl sancționeze de urgență pe senatorul Ninel Peia, după ce acesta a jignit-o, miercuri, pe senatoarea USR Ruxandra Cibu.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:10
Cine este acest fost oligarh cel mai bogat din Rusia, care ar plănui o lovitură de stat violentă? # Euractiv.ro
Serviciul secret rusesc (FSB) a deschis o anchetă asupra lui Mihail Hodorkovski, critic al Kremlinului, scrie „La Libre Belgique”.
08:40
Masacru programat: Hamas își dezlănțuie „umbrele” împotriva adversarilor săi interni din Gaza # Euractiv.ro
Forța internațională de stabilizare încă trebuie constituită, iar Hamas, așa cum era de așteptat, s-a deplasat pe teren, ocupând poziții, de la nord la sud în Fâșie, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).
08:30
Luni, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a exprimat sprijinul deplin al UE pentru planul de pace din Gaza „intermediat de Statele Unite, Qatar, Egipt și Turcia”, notează „Euronews” (Italia).
08:20
Președintele american a proclamat luni o „zi extraordinară pentru Orientul Mijlociu” la un summit de la Sharm El-Sheikh, unde a cosemnat o declarație menită să consolideze armistițiul în Gaza, scrie „Courrier International” (Franța).
08:10
Spania se confruntă cu o reuniune a miniștrilor apărării din NATO, marcată de polemica sa cu Trump # Euractiv.ro
La reuniunea miniștrilor apărării NATO de miercuri, care are loc la Bruxelles, vor fi discutate noile nevoi de apărare ca răspuns la încălcările de către Rusia a spațiului aerian /al NATO/ și la sprijinul militar acordat Ucrainei.
08:10
Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Politică Externă a vorbit despre aceste măsuri în timpul unei vizite în Ucraina, scrie „La Razon” (Spania).
08:00
De câteva luni deja, SUA furnizează Ucrainei informații precise despre instalațiile energetice care vor pot fi bombardate în Rusia. Acest sprijin contrastează cu atitudinea anterioară a lui Donald Trump față de Vladimir Putin, scrie „France 24”.
14 octombrie 2025
17:10
Reprezentanții Mișcării pentru Dezvoltarea Moldovei (MDM) solicită autorităților române să adopte o strategie de apărare care să includă și regiunea Moldovei.
