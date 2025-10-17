CGMB a aprobat un ajutor de 2,9 milioane de lei pentru persoanele afectate de explozia din Rahova

12:30

Proiectul european LIFE-Boat4Sturgeon a marcat, ieri, la Isaccea, ultima eliberare de sturioni din acest an, în cadrul programului de repopulare a fluviului Dunărea cu specii valoroase. Potrivit unui comunicat transmis de WWF-România, au fost eliberaţi 3.000 de pui de nisetru, în vârstă de un an, fiecare purtând marcaje speciale pentru monitorizare.