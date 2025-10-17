Bujduveanu: and #8221;Nicio persoană afectată de explozia din Rahova nu va rămâne pe stradă and #8221;
Bursa, 17 octombrie 2025 17:50
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, dă asigurări că nicio persoană afectată de explozia din Rahova nu va rămâne pe stradă
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 30 minute
17:50
Bujduveanu: and #8221;Nicio persoană afectată de explozia din Rahova nu va rămâne pe stradă and #8221; # Bursa
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, dă asigurări că nicio persoană afectată de explozia din Rahova nu va rămâne pe stradă
17:50
CGMB a aprobat un ajutor de 2,9 milioane de lei pentru persoanele afectate de explozia din Rahova # Bursa
Consiliul General al Municipiului Bucureşti a aprobat, vineri seară, într-o şedinţă extraordinară, alocarea unui ajutor financiar în valoare de 2,9 milioane de lei din fondul de rezervă pentru plata chiriei şi altor necesităţi pentru cazarea persoanelor afectate de explozia devastatoare produsă în cursul dimineaţă într-un bloc de opt etaje din cartierul bucureştean Rahova
Acum o oră
17:40
Arafat: and #8221;Persoana găsită decedată sub dărâmături în Sectorul 5 era însărcinată and #8221; # Bursa
Şeful Departamentului pentru situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a informat că persoana găsită decedată sub dărâmături de către echipajele de căutare-salvare era însărcinată
17:40
Peste o mie de consumatori casnici din zona blocului afectat de explozie nu au gaze naturale # Bursa
Peste o mie de consumatori casnici care locuiesc pe străzi din Sectorul 5 al Capitalei, în apropierea blocului afectat de explozie, nu au gaze naturale, reprezentanţii Distrigaz Sud Reţele explicând că decizia de sistare a alimentării a fost luată pentru a pune în siguranţă consumatorii din zonă şi a permite echipelor de salvatori să intervină în condiţii de siguranţă
17:40
Explozia puternică produsă vineri într-un bloc din cartierul Rahova, din Capitală, a fost înregistrată de staţiile seismice ale Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului
17:40
Bogdan Ivan: and #8221;Ce s-a întâmplat în Sectorul 5 al Capitalei este inadmisibil and #8221; # Bursa
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat vineri, despre explozia din Sectorul 5, că ce s-a întâmplat este inadmisibil şi a cerut de urgenţă ANRE, IGSU şi Distrigaz, demararea unei anchete în care să se verifice dacă s-a respectat legea şi cine este vinovat
17:40
Parchetul Curţii de Apel Bucureşti face cercetări in rem pentru distrugere din culpă în urma exploziei dintr-un bloc din Sectorul 5, soldată cu moartea a trei persoane şi cu rănirea altor 13, precum şi cu avarierea gravă a construcţiei
17:30
J. D. Vance: Ruşii şi ucrainenii, într-o and #8222;dezaliniere fundamentală a aşteptărilor and #8221; # Bursa
Războiul din Ucraina rămâne în impas, în pofida multor luni de negocieri, apreciază vicepreşedintele american J. D. Vance într-un interviu acordat postului conservator american Newsmax, cu câteva ore înainte ca preşedintele american Donald Trump să-l primească pe omologul său ucrainean Violodimir Zelenski la Casa Albă
17:30
The Times/Interviu cu Mihail Hodorkovski: and #8222;Toţi dictatorii noştri au guvernat până la vârsta de 80 de ani. Putin are 73 de ani and #8221; # Bursa
Hodorkovski, care trăieşte în exil şi este acuzat de complot pentru răsturnarea guvernului, spune că la Moscova creşte paranoia cu privire la transferul puterii
Acum 2 ore
17:20
Rusia revendică vineri cucerirea a trei sate în regiunile Harkov şi Dnipropetrovsk, în estul Ucrainei, în zone pe care Kievul le-a recucerit în urmă cu trei ani în urma unei contraofensive-surpriză
17:10
Ungaria îi va asigura lui Putin toate condiţiile pentru summitul cu Trump, în pofida mandatului de arestare al CPI # Bursa
Premierul ungar Viktor Orban i-a garantat preşedintelui rus Vladimir Putin asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea noului summit cu preşedintele american Donald Trump şi pentru deplasarea la această întâlnire care va avea loc la Budapesta, în pofida mandatului internaţional de arestare emis de Curtea Penală Internaţională (CPI) pe numele liderului de la Kremlin
17:10
Comisia Europeană a declarat că salută o posibilă întâlnire între preşedintele american Donald Trump şi liderul rus Vladimir Putin, dacă aceasta ar putea contribui la încheierea războiului din Ucraina, transmite AFP.
17:10
Bolojan: Voi susţine organizarea alegerilor în Capitală la finele lui noiembrie sau începutul lui decembrie # Bursa
Premierul Ilie Bolojan a anunţat că va susţine, săptămâna viitoare, în coaliţie, organizarea alegerilor la Primăria Capitalei în ultima duminică din noiembrie sau în prima duminică din decembrie
16:40
Comisia Europeană a anunţat că priveşte favorabil o eventuală întâlnire între preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin la Budapesta, cu condiţia ca aceasta să contribuie la and #8222;avansarea procesului de pace and #8221; în Ucraina, transmite AFP.
16:40
J.D. Vance: Rusia şi Ucraina nu sunt pregătite pentru un acord de pace, dar o soluţie rămâne posibilă # Bursa
Rusia şi Ucraina se află and #8222;într-o dezaliniere fundamentală a aşteptărilor and #8221; şi nu sunt pregătite să încheie un acord de pace, a declarat vicepreşedintele american J.D. Vance, într-un interviu pentru postul conservator Newsmax, cu puţin timp înaintea întrevederii dintre preşedintele Donald Trump şi liderul ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, transmite AFP.
16:30
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunţat că toate instituţiile şi autorităţile publice cu datorii fiscale neachitate până la 31 august 2025, în valoare totală de 583 milioane de lei, vor fi notificate oficial la începutul lunii noiembrie.
16:30
UE solicită explicaţii companiilor Apple, Google, Snapchat şi YouTube privind protecţia minorilor # Bursa
Comisia Europeană a trimis cereri oficiale de informaţii către Apple, Google, Snapchat şi YouTube pentru a verifica dacă platformele respectă obligaţiile privind protecţia minorilor online, conform AFP.
Acum 4 ore
16:10
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunţat că rovinieta şi taxa de pod de la Feteşti-Cernavodă nu vor putea fi achiziţionate online în perioada vineri, 17 octombrie, ora 23:45 - duminică, 19 octombrie, ora 04:00.
15:50
Deflagraţia produsă vineri dimineaţă într-un bloc din cartierul Rahova, care a provocat moartea a trei persoane şi rănirea altor paisprezece, a fost înregistrată de două staţii seismice ale Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), potrivit unui comunicat.
15:40
Premierul Ilie Bolojan afirmă că explozia din Rahova a fost provocată de o scăpare de gaz şi de redeschiderea sigiliului Distrigaz # Bursa
Premierul Ilie Bolojan a declarat, într-un interviu la Radio România Actualităţi, că tragedia produsă în blocul din cartierul Rahova a fost cauzată de o scăpare de gaz, iar and #8222;cineva a redeschis sigiliul and #8221; pus de Distrigaz, care oprise anterior alimentarea cu gaz a imobilului.
15:40
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a organizat o reuniune de lucru cu reprezentanţi ai Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA), Ministerului Culturii, Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) şi Asociaţiei Române de Comunicaţii Audiovizuale (ARCA), având ca temă combaterea retransmisiilor neautorizate ale evenimentelor sportive şi ale altor transmisii în direct, potrivit unui comunicat al instituţiei.
15:00
Robert De Niro îndeamnă americanii să protesteze împotriva and #8222;regelui Donald I and #8221; # Bursa
Actorul Robert De Niro s-a alăturat mişcării civice and #8222;No Kings and #8221;, care organizează sâmbătă o nouă serie de proteste în Statele Unite împotriva administraţiei preşedintelui Donald Trump, potrivit mass-media.
15:00
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) informează instituţiile şi autorităţile publice care au datorii fiscale neachitate până la 31 august 2025 că trebuie să îşi plătească aceste obligaţii, potrivit unui comunicat al instituţiei.
15:00
Ministerul Dezvoltării a efectuat plăţi de peste 357 milioane lei pentru investiţii realizate prin PNRR # Bursa
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) a decontat lucrări în valoare totală de 357.289.100,95 lei pentru 616 investiţii finanţate prin componentele C5 - Valul renovării, C10 - Fondul local şi C15 - Educaţie, din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), a anunţat ministrul Cseke Attila.
14:50
Volumul creditelor ipotecare din Rusia a continuat să crească în luna septembrie cu 0,8%, după un avans de 0,9% în august, ajungând la 22,6 trilioane de ruble, potrivit raportului Băncii Centrale a Rusiei privind evoluţia sectorului bancar, citat de Interfax.
14:50
ChatGPT said: Serviciile de informaţii din statele CSI îşi consolidează cooperarea la reuniunea de la Samarkand # Bursa
Cea de-a XXI-a reuniune a conducerii serviciilor de securitate şi informaţii ale ţărilor membre ale Comunităţii Statelor Independente (CSI) a avut loc la Samarkand, potrivit Serviciului de Informaţii Externe al Rusiei (SVR).
14:40
Colonelul Michael Randrianirina, comandant al unei unităţi de elită a armatei, a fost învestit în funcţia de preşedinte al Madagascarului la doar trei zile după ce a anunţat că forţele armate au preluat puterea în urma unei lovituri de stat militare, potrivit Associated Press.
14:40
Doi militari au murit după ce au fost loviţi de un camion la un punct mobil de control în regiunea Odesa # Bursa
Doi militari ucraineni au murit vineri dimineaţă după ce au fost loviţi de un camion la un punct mobil de control din apropierea satului Suhîi Lîman, în regiunea Odesa, a anunţat Poliţia Naţională a Ucrainei, citata de presa internatională.
14:30
Liderul loviturii de stat din Madagascar, a depus jurământul ca preşedinte după preluarea puterii de către armată # Bursa
Colonelul Michael Randrianirina, comandant al unei unităţi de elită a armatei, a fost învestit în funcţia de preşedinte al Madagascarului la doar trei zile după ce a anunţat că forţele armate au preluat puterea în urma unei lovituri de stat militare, potrivit Associated Press.
Acum 6 ore
14:20
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a declarat vineri că echipa Distrigaz nu ajunsese la locul exploziei din Rahova înainte de deflagraţie, contrazicând astfel informaţiile comunicate oficial de ANRE.
14:00
Alina Gorghiu propune scutirea de taxe de timbru pentru victimele violenţei domestice la divorţ şi partaj # Bursa
Victimele violenţei domestice ar putea fi scutite de plata taxei judiciare de timbru pentru cererile de divorţ şi partaj, potrivit unui proiect de lege iniţiat de deputatul PNL Alina Gorghiu, preşedinta Comisiei speciale parlamentare and #8222;România fără violenţă domestică and #8221;.
13:50
Trump refuză cererea Ucrainei de a primi rachete Tomahawk, invocând protejarea rezervelor americane # Bursa
Statele Unite nu îşi pot and #8222;sărăci rezervele de rachete de croazieră Tomahawk and #8221;, solicitate de Ucraina pentru a răspunde atacurilor Rusiei, a declarat preşedintele american Donald Trump, citat de AFP.
13:50
Ministrul Apărării a fost prezent la un exerciţiu al rezerviştilor după criticile privind mobilizarea # Bursa
Ministrul Apărării, Liviu-Ionuţ Moşteanu, a participat vineri la un exerciţiu de tragere al rezerviştilor desfăşurat la poligonul Coada Izvorului, din judeţul Prahova, la scurt timp după criticile legate de organizarea deficitară a mobilizării recente.
13:50
UE aprobă programul EDIP pentru sprijinirea industriei europene de apărare în perioada 2025-2027 # Bursa
Uniunea Europeană a ajuns la un acord privind lansarea Programului European pentru Industria de Apărare (EDIP), care va sprijini dezvoltarea de proiecte comune în domeniul apărării între statele membre în perioada 2025-2027, potrivit AFP.
13:30
Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă and #8222;CFR Marfă and #8221; S.A. a înregistrat în anul 2024 pierderi de peste 328 milioane lei şi datorii restante la bugetul de stat care depăşesc 1 miliard lei, arată o analiză realizată de platforma de date financiare RisCo.
13:30
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energie (ANRE) a anunţat că furnizorul de gaze Distrigaz Sud Reţele a sistat alimentarea cu o zi înainte de explozia produsă în blocul din cartierul Rahova, unde două etaje au fost distruse şi trei persoane au murit, conform unui comunicat ANRE.
13:20
Integrarea persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii generează un Social Return on Investment (SROI) de 5:1, potrivit organizaţiei Ateliere Fără Frontiere (AFF) - pentru fiecare 1 leu investit în programele de inserţie se creează valoare socială de 5 lei. Mesajul vine pe fondul unui risc de sărăcie şi excluziune socială care afectează aproape 28% din populaţie, potrivit AFF.
13:20
Vertiv şi PNY Technologies colaborează pentru accelerarea implementărilor AI în regiunea EMEA # Bursa
Vertiv (NYSE: VRT), lider global în infrastructura digitală critică şi partener NVIDIA, a anunţat semnarea unui acord de distribuţie cu PNY Technologies, furnizor de soluţii bazate pe NVIDIA în Europa, Orientul Mijlociu şi Africa, potrivit unui comunicat al companiei.
13:20
Şefa Spitalului Militar, urmărită penal pentru angajări nelegale în proiecte cu fonduri europene # Bursa
Florentina Ioniţă-Radu, general maior şi manager al Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central and #8222;Dr. Carol Davila and #8221;, este urmărită penal de DNA, alături de alţi 18 militari, pentru suspiciuni de corupţie legate de angajarea nelegală a unor experţi într-un proiect cu fonduri europene, potrivit unui comunicat transmis vineri de instituţie.
13:10
Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă and #8222;CFR Marfă and #8221; S.A. a înregistrat în anul 2024 pierderi de peste 328 milioane lei şi datorii restante la bugetul de stat care depăşesc 1 miliard lei, arată o analiză realizată de platforma de date financiare RisCo.
13:00
Rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a crescut la 2,6% în septembrie, de la 2,4% în august, iar România este în continuare ţara cu cea mai ridicată inflaţie, cu un avans anual al preţurilor de 8,6%, arată datele publicate vineri de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat).
13:00
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) nu are în vedere impozitarea autoconsumului populaţiei, a precizat preşedintele instituţiei, Adrian Nica, într-o declaraţie transmisă, după apariţia unor interpretări eronate în spaţiul public privind metodologia de calcul a decalajului fiscal la TVA.
13:00
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a pronunţat o hotărâre definitivă cu impact major în domeniul protecţiei mediului, stabilind responsabilitatea financiară a unui operator privat pentru lucrările de închidere şi ecologizare a depozitului de deşeuri Timiş-Triaj din Braşov.
13:00
Ţara noastră s-a clasat pe locul 52 la nivel mondial în rândul ţărilor afectate de activităţi cibernetice în prima jumătate a anului 2025, potrivit raportului Microsoft Digital Defense Report. Documentul evidenţiază creşterea complexităţii atacurilor şi necesitatea unor abordări moderne şi colaborative în domeniul securităţii cibernetice.
12:50
Sindicatul Naţional Sport şi Tineret cere intervenţia Comisiei Europene pentru încălcarea obligaţiilor României privind politicile pentru tineret # Bursa
Sindicatul Naţional Sport şi Tineret (SNST) a transmis o scrisoare deschisă Comisiei Europene, prin care solicită o investigaţie oficială privind and #8222;încălcarea sistematică a obligaţiilor asumate de România în domeniul politicilor europene pentru tineret and #8221;. Documentul, adresat Directoratului General pentru Educaţie, Tineret, Sport şi Cultură (DG EAC), acuză Guvernul de and #8222;patru ani de abandon instituţional and #8221; ai domeniului tineret, în urma reorganizării Ministerului Tineretului şi Sportului din 2021.
12:40
Companiile auto europene s-ar putea confrunta cu perturbări semnificative ale producţiei, fără o rezolvare rapidă a disputei legate de comerţ şi de drepturile de proprietate intelectuală în care sunt implicaţi producătorul olandez de cipuri Nexperia, China şi Guvernul din Ţările de Jos, a avertizat Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite Reuters.
12:30
Stelian Bujduveanu anunţă că va fi convocată o şedinţă pentru a fi ajutate familiile afectate de explozie # Bursa
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a precizat că toţi cei afectaţi de explozia produsă la un bloc din Sectorul 5 vor avea unde locui în perioada următoare
12:30
Proiectul european LIFE-Boat4Sturgeon a marcat, ieri, la Isaccea, ultima eliberare de sturioni din acest an, în cadrul programului de repopulare a fluviului Dunărea cu specii valoroase. Potrivit unui comunicat transmis de WWF-România, au fost eliberaţi 3.000 de pui de nisetru, în vârstă de un an, fiecare purtând marcaje speciale pentru monitorizare.
Acum 8 ore
12:20
Novak Djokovici nu are de gând să se retragă din tenis, câştigătorul a 24 de titluri de Grand Slam menţionându-i pe LeBron James, Tom Brady şi Cristiano Ronaldo ca surse de inspiraţie pentru a continua să joace, relatează Reuters.
12:20
O explozie extrem de puternică s-a produs, vineri dimineaţă, la un bloc de locuinţe din cartierul bucureştean Rahova, în sectorul 5 al Capitalei
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.