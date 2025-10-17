Primăria Sectorului 4 a trimis alimente, pături, paturi, saltele şi haine oamenilor afectaţi
Bursa, 17 octombrie 2025 20:50
Primăria Sectorului 4 a trimis, din fondul său de rezervă, alimente de bază, pături, paturi, saltele şi haine groase pentru oamenii afectaţi de explozia care a avut loc, vineri, la blocul din Calea Rahovei
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri, la Casa Albă, că marile companii energetice americane and #8222;sunt pregătite să ajute and #8221; Ucraina în urma atacurilor recente lansate de Rusia asupra infrastructurii energetice, potrivit CNN.
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că prima doamnă, Melania Trump, and #8222;a simţit foarte puternic and #8221; nevoia de a sprijini reunirea copiilor ucraineni separaţi de părinţi în timpul războiului, potrivit CNN.
Preşedintele SUA, Donald Trump, a evitat vineri să ofere o poziţie clară privind necesitatea ca Ucraina să cedeze teritorii Rusiei în cadrul unui eventual acord de pace, potrivit CNN.
Investitorii de retail au subscris două treimi din tranşa lor în prima zi a ofertei Cris-Tim # Bursa
Investitorii de retail au subscris încă din prima zi două treimi din tranşa ce le este destinată în oferta producătorului de mezeluri şi mâncăruri gata preparate Cris-Tim Family Holding, potrivit datelor disponibile pe platforma unui broker
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că Statele Unite and #8222;se înţeleg bine cu China and #8221; şi că urmează să se întâlnească cu liderul chinez Xi Jinping în Coreea de Sud, peste aproximativ două săptămâni, potrivit CNN.
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că primul pas spre încheierea războiului îl reprezintă dialogul, urmat de obţinerea unui armistiţiu.
Trump confirmă o întâlnire cu Putin la Budapesta şi anunţă că va rămâne în contact cu Zelenski # Bursa
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că viitoarea întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin, care va avea loc la Budapesta, va fi una bilaterală, însă Washingtonul va menţine legătura cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit CNN.
Nicuşor Dan, după explozia din Rahova: and #8222;Cer asumarea responsabilităţii de către toţi cei implicaţi and #8221; # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că explozia care s-a produs vineri dimineaţă într-un bloc de pe Calea Rahovei din Capitală and #8222;este o tragedie cutremurătoare care nu trebuia să se întâmple and #8221;
Trump îl numeşte pe Zelenski and #8222;un lider foarte puternic and #8221; la începutul întrevederii de la Casa Albă # Bursa
La debutul discuţiilor dintre delegaţiile americană şi ucraineană, preşedintele SUA, Donald Trump, l-a descris pe Volodimir Zelenski drept and #8222;un lider foarte puternic, un om care a trecut prin multe and #8221;, adăugând că and #8222;a îndurat multe, iar noi am îndurat alături de el and #8221;.
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit la Casa Albă pentru întrevederea cu preşedintele american Donald Trump, potrivit CNN.
Un grup de experţi va fi constituit la nivelul Prefecturii pentru a evalua starea imobilului # Bursa
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a anunţat că la nivelul Prefecturii va fi format un grup de experţi care va evalua starea blocului de pe Calea Rahovei nr. 317, unde vineri dimineaţă s-a produs o explozie
Întâlnirea dintre preşedintele SUA, Donald Trump, şi liderul ucrainean Volodimir Zelenski, programată pentru ora 20:00 (ora României), a fost întârziată cu cel puţin 20 de minute, fără ca Casa Albă să ofere o explicaţie.
Înaintea întâlnirii dintre preşedintele american Donald Trump şi liderul ucrainean Volodimir Zelenski, Casa Albă a fost înconjurată de camioane de deszăpezire şi maşini de poliţie care au blocat traficul pe 17th Street din Washington, potrivit CNN.
Comisia Europeană propune ca Ucraina să cumpere arme şi muniţii din activele ruseşti blocate de UE şi G7 # Bursa
Comisia Europeană a sugerat ca o parte dintr-un and #8222;împrumut de reparaţii and #8221; de 140 de miliarde de euro care să fie oferit Ucrainei din fondurile Rusiei îngheţate în UE să fie folosită de guvernul de la Kiev pentru a cumpăra arme şi muniţii, conform unui document consultat de agenţiile AFP şi Reuters şi trimis statelor membre înaintea summitului european din 23-24 octombrie, transmite Agerpres.ro
Meloni reacţionează la acuzaţiile liderului sindical care a numit-o and #8222;curtezana lui Trump and #8221; # Bursa
Premierul Italiei, Giorgia Meloni, l-a criticat dur pe Maurizio Landini, liderul celui mai mare sindicat italian, CGIL, după ce acesta a descris-o drept and #8222;curtezana preşedintelui american Donald Trump and #8221;, potrivit The Guardian.
Peste 170 dintre locuinţele afectate de explozia din Rahova sunt protejate de o asigurare facultativă, anunţă UNSAR # Bursa
Peste 170 dintre locuinţele aflate în zona afectată de explozia produsă în această dimineaţă în cartierul Rahova din Bucureşti sunt protejate de o asigurare facultativă - din informaţiile colectate la nivelul companiilor de asigurări membre aleUniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare (UNSAR), transmite News.ro.
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski se întâlneşte vineri seară, la ora 20:00 (ora României), cu preşedintele american Donald Trump la Casa Albă, la doar o zi după ce liderul SUA a anunţat că intenţionează să se vadă cu Vladimir Putin la Budapesta pentru a discuta o posibilă încheiere a războiului din Ucraina, transmite AFP.
Alegerile pentru Primăria Bucureşti ar putea fi organizate pe 7 decembrie. Cine sunt posibilii candidaţi? # Bursa
Alegerile pentru Primăria Bucureşti ar putea fi organizate pe 7 decembrie dacă PSD şi USR vor fi de acord ca fiecare partid să meargă cu propriul candidat, au declarat pentru G4Media surse din coaliţia de guvernare
Harghita continuă să se consolideze ca una dintre cele mai dinamice destinaţii turistice montane din România, cu investiţii semnificative în infrastructura de ospitalitate şi agrement. Anul 2025 marchează inaugurarea a patru unităţi de cazare de top: Eskaperdo Resort, Oxygen Resort, SkiGyimes Hotel şi Ozon Wellness care contribuie la creşterea atractivităţii turistice a regiunii şi la diversificarea experienţelor oferite vizitatorilor
Un soldat rus şi-a împuşcat mortal camaradul şi s-a sinucis într-o bază militară din regiunea Moscovei # Bursa
Un militar rus l-a împuşcat mortal pe un camarad şi apoi s-a sinucis într-o bază din regiunea Moscova, a anunţat vineri armata rusă, potrivit AFP şi The Moscow Times.
Rusia şi-a doborât propriul avion de vânătoare deasupra Crimeei în timpul unui atac cu drone # Bursa
Sistemele de apărare aeriană ale Rusiei au doborât accidental un avion rusesc de vânătoare Su-30SM deasupra Crimeei anexate, în timp ce încercau să respingă atacurile cu drone ucrainene din timpul nopţii, a declarat vineri Marina ucraineană, citată de The Moscow Times
Preşedintele Nicuşor Dan este aşteptat la Iaşi, la sfârşitul săptămânii viitoare, afirmă surse politice, şeful statului urmând să participe la un eveniment care va marca împlinirea a 165 de ani de la înfiinţarea Universităţii and #8221;Al.I Cuza and #8221; şi a Universităţii de Arte, transmite News.ro
Punctul central al discuţiei de la nivelul autorităţilor după tragedia din Rahova a fost ruperea sigiliului pus de Distrigaz. S-a comentat că pompierii SMURD au închis robinetul, dar nu au putut face şi gestul încărcat de simboluri, pe care numai Distrigaz îl putea face, anume să pună sigiliu pe robinetul închis
Venezuela desfăşoară zeci de mii de militari la frontiera cu Columbia, SUA atacă presupuşi traficanţi # Bursa
Zeci de mii de militari venezueleni au fost desfăşuraţi vineri în apropierea frontierei cu Columbia, în timp ce Washingtonul ataca alţi presupuşi traficanţi de droguri în Caraibe, un nou episod în tensiunile dintre Statele Unite şi Venezuela
Bujduveanu: and #8221;Nicio persoană afectată de explozia din Rahova nu va rămâne pe stradă and #8221; # Bursa
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, dă asigurări că nicio persoană afectată de explozia din Rahova nu va rămâne pe stradă
CGMB a aprobat un ajutor de 2,9 milioane de lei pentru persoanele afectate de explozia din Rahova # Bursa
Consiliul General al Municipiului Bucureşti a aprobat, vineri seară, într-o şedinţă extraordinară, alocarea unui ajutor financiar în valoare de 2,9 milioane de lei din fondul de rezervă pentru plata chiriei şi altor necesităţi pentru cazarea persoanelor afectate de explozia devastatoare produsă în cursul dimineaţă într-un bloc de opt etaje din cartierul bucureştean Rahova
Arafat: and #8221;Persoana găsită decedată sub dărâmături în Sectorul 5 era însărcinată and #8221; # Bursa
Şeful Departamentului pentru situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a informat că persoana găsită decedată sub dărâmături de către echipajele de căutare-salvare era însărcinată
Peste o mie de consumatori casnici din zona blocului afectat de explozie nu au gaze naturale # Bursa
Peste o mie de consumatori casnici care locuiesc pe străzi din Sectorul 5 al Capitalei, în apropierea blocului afectat de explozie, nu au gaze naturale, reprezentanţii Distrigaz Sud Reţele explicând că decizia de sistare a alimentării a fost luată pentru a pune în siguranţă consumatorii din zonă şi a permite echipelor de salvatori să intervină în condiţii de siguranţă
Explozia puternică produsă vineri într-un bloc din cartierul Rahova, din Capitală, a fost înregistrată de staţiile seismice ale Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului
Bogdan Ivan: and #8221;Ce s-a întâmplat în Sectorul 5 al Capitalei este inadmisibil and #8221; # Bursa
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat vineri, despre explozia din Sectorul 5, că ce s-a întâmplat este inadmisibil şi a cerut de urgenţă ANRE, IGSU şi Distrigaz, demararea unei anchete în care să se verifice dacă s-a respectat legea şi cine este vinovat
Parchetul Curţii de Apel Bucureşti face cercetări in rem pentru distrugere din culpă în urma exploziei dintr-un bloc din Sectorul 5, soldată cu moartea a trei persoane şi cu rănirea altor 13, precum şi cu avarierea gravă a construcţiei
J. D. Vance: Ruşii şi ucrainenii, într-o and #8222;dezaliniere fundamentală a aşteptărilor and #8221; # Bursa
Războiul din Ucraina rămâne în impas, în pofida multor luni de negocieri, apreciază vicepreşedintele american J. D. Vance într-un interviu acordat postului conservator american Newsmax, cu câteva ore înainte ca preşedintele american Donald Trump să-l primească pe omologul său ucrainean Violodimir Zelenski la Casa Albă
The Times/Interviu cu Mihail Hodorkovski: and #8222;Toţi dictatorii noştri au guvernat până la vârsta de 80 de ani. Putin are 73 de ani and #8221; # Bursa
Hodorkovski, care trăieşte în exil şi este acuzat de complot pentru răsturnarea guvernului, spune că la Moscova creşte paranoia cu privire la transferul puterii
Rusia revendică vineri cucerirea a trei sate în regiunile Harkov şi Dnipropetrovsk, în estul Ucrainei, în zone pe care Kievul le-a recucerit în urmă cu trei ani în urma unei contraofensive-surpriză
Ungaria îi va asigura lui Putin toate condiţiile pentru summitul cu Trump, în pofida mandatului de arestare al CPI # Bursa
Premierul ungar Viktor Orban i-a garantat preşedintelui rus Vladimir Putin asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea noului summit cu preşedintele american Donald Trump şi pentru deplasarea la această întâlnire care va avea loc la Budapesta, în pofida mandatului internaţional de arestare emis de Curtea Penală Internaţională (CPI) pe numele liderului de la Kremlin
Comisia Europeană a declarat că salută o posibilă întâlnire între preşedintele american Donald Trump şi liderul rus Vladimir Putin, dacă aceasta ar putea contribui la încheierea războiului din Ucraina, transmite AFP.
Bolojan: Voi susţine organizarea alegerilor în Capitală la finele lui noiembrie sau începutul lui decembrie # Bursa
Premierul Ilie Bolojan a anunţat că va susţine, săptămâna viitoare, în coaliţie, organizarea alegerilor la Primăria Capitalei în ultima duminică din noiembrie sau în prima duminică din decembrie
Comisia Europeană a anunţat că priveşte favorabil o eventuală întâlnire între preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin la Budapesta, cu condiţia ca aceasta să contribuie la and #8222;avansarea procesului de pace and #8221; în Ucraina, transmite AFP.
J.D. Vance: Rusia şi Ucraina nu sunt pregătite pentru un acord de pace, dar o soluţie rămâne posibilă # Bursa
Rusia şi Ucraina se află and #8222;într-o dezaliniere fundamentală a aşteptărilor and #8221; şi nu sunt pregătite să încheie un acord de pace, a declarat vicepreşedintele american J.D. Vance, într-un interviu pentru postul conservator Newsmax, cu puţin timp înaintea întrevederii dintre preşedintele Donald Trump şi liderul ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, transmite AFP.
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunţat că toate instituţiile şi autorităţile publice cu datorii fiscale neachitate până la 31 august 2025, în valoare totală de 583 milioane de lei, vor fi notificate oficial la începutul lunii noiembrie.
UE solicită explicaţii companiilor Apple, Google, Snapchat şi YouTube privind protecţia minorilor # Bursa
Comisia Europeană a trimis cereri oficiale de informaţii către Apple, Google, Snapchat şi YouTube pentru a verifica dacă platformele respectă obligaţiile privind protecţia minorilor online, conform AFP.
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunţat că rovinieta şi taxa de pod de la Feteşti-Cernavodă nu vor putea fi achiziţionate online în perioada vineri, 17 octombrie, ora 23:45 - duminică, 19 octombrie, ora 04:00.
Deflagraţia produsă vineri dimineaţă într-un bloc din cartierul Rahova, care a provocat moartea a trei persoane şi rănirea altor paisprezece, a fost înregistrată de două staţii seismice ale Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), potrivit unui comunicat.
Premierul Ilie Bolojan afirmă că explozia din Rahova a fost provocată de o scăpare de gaz şi de redeschiderea sigiliului Distrigaz # Bursa
Premierul Ilie Bolojan a declarat, într-un interviu la Radio România Actualităţi, că tragedia produsă în blocul din cartierul Rahova a fost cauzată de o scăpare de gaz, iar and #8222;cineva a redeschis sigiliul and #8221; pus de Distrigaz, care oprise anterior alimentarea cu gaz a imobilului.
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a organizat o reuniune de lucru cu reprezentanţi ai Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA), Ministerului Culturii, Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) şi Asociaţiei Române de Comunicaţii Audiovizuale (ARCA), având ca temă combaterea retransmisiilor neautorizate ale evenimentelor sportive şi ale altor transmisii în direct, potrivit unui comunicat al instituţiei.
Robert De Niro îndeamnă americanii să protesteze împotriva and #8222;regelui Donald I and #8221; # Bursa
Actorul Robert De Niro s-a alăturat mişcării civice and #8222;No Kings and #8221;, care organizează sâmbătă o nouă serie de proteste în Statele Unite împotriva administraţiei preşedintelui Donald Trump, potrivit mass-media.
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) informează instituţiile şi autorităţile publice care au datorii fiscale neachitate până la 31 august 2025 că trebuie să îşi plătească aceste obligaţii, potrivit unui comunicat al instituţiei.
Ministerul Dezvoltării a efectuat plăţi de peste 357 milioane lei pentru investiţii realizate prin PNRR # Bursa
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) a decontat lucrări în valoare totală de 357.289.100,95 lei pentru 616 investiţii finanţate prin componentele C5 - Valul renovării, C10 - Fondul local şi C15 - Educaţie, din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), a anunţat ministrul Cseke Attila.
