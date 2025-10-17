TRUMP - ZELENSKI, RUNDA A TREIA DE LA CASA ALBĂ - VIDEO LIVE. ACTUALIZARE: Zelenski a plecat după 150 de minute, cât a vorbit Trump cu Putin. L-a lăsat pe Zelenski să aștepte pentru Andrea Bocelli - VIDEO
ActiveNews.ro, 17 octombrie 2025 23:50
Președintele Donald Trump și președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski se întâlnesc în acest moment la Casa Albă pentru a discuta despre echipamente și strategii defensive costisitoare, menite să contracareze mai eficient războiul Rusiei.
• • •
Acum 15 minute
00:20
BOMBĂ: UCRAINA TREBUIE SĂ ACCEPTE GRANIȚELE STABILITE DE RUSIA! - TRUMP, DUPĂ RUNDA A TREIA DE LA CASA ALBĂ CU ZELENSKI. ACTUALIZARE: Zelenski a dat declarații în stradă. Trump l-a lăsat să aștepte pentru Andrea Bocelli - VIDEO # ActiveNews.ro
Acum 30 minute
Președintele Donald Trump și președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski se întâlnesc în acest moment la Casa Albă pentru a discuta despre echipamente și strategii defensive costisitoare, menite să contracareze mai eficient războiul Rusiei.
Acum 30 minute
00:10
TRUMP - ZELENSKI, RUNDA A TREIA DE LA CASA ALBĂ - VIDEO LIVE. ACTUALIZARE: Zelenski a plecat după 150 de minute, cât a vorbit Trump cu Putin, și a dat declarații în stradă. Trump l-a lăsat pe Zelenski să aștepte pentru Andrea Bocelli - VIDEO # ActiveNews.ro
Acum o oră
Președintele Donald Trump și președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski se întâlnesc în acest moment la Casa Albă pentru a discuta despre echipamente și strategii defensive costisitoare, menite să contracareze mai eficient războiul Rusiei.
Acum o oră
23:50
TRUMP - ZELENSKI, RUNDA A TREIA DE LA CASA ALBĂ - VIDEO LIVE. ACTUALIZARE: Zelenski a plecat după 150 de minute, cât a vorbit Trump cu Putin. L-a lăsat pe Zelenski să aștepte pentru Andrea Bocelli - VIDEO # ActiveNews.ro
23:40
Președintele Donald Trump și președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski se întâlnesc în acest moment la Casa Albă pentru a discuta despre echipamente și strategii defensive costisitoare, menite să contracareze mai eficient războiul Rusiei.
23:40
TRUMP - ZELENSKI, RUNDA A TREIA DE LA CASA ALBĂ - VIDEO LIVE. ACTUALIZARE: Zelenski a plecat după 150 de minute # ActiveNews.ro
23:40
Președintele Donald Trump și președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski se întâlnesc în acest moment la Casa Albă pentru a discuta despre echipamente și strategii defensive costisitoare, menite să contracareze mai eficient războiul Rusiei.
23:40
Să ne rugăm pentru dna dr. Flavia Groșan! Este în coma profundă, cu metastaze! Iulian Capsali: AȘA ARATĂ O EROINĂ # ActiveNews.ro
Acum 2 ore
Dumnezeu să o miluiască si să o mântuiască pe Flavia Groșan! Este internată în stare extrem de gravă.
Acum 2 ore
23:30
Pr. Bogdan Florin Vlaicu în dialog cu Monahul Filotheu Bălan de la Petru Vodă despre semnele vremurilor și interpretarea Apocalipsei în lumina scrierilor Sfinților Părinți - VIDEO ÎN DIRECT # ActiveNews.ro
23:30
ÎNCEPÂND CU ACEASTĂ EDIȚIE, CURSUL VA FI TRANSMIS ÎN DIRECT PE YouTube, PE CONTUL PĂRINTELE BOGDAN FLORIN VLAICU, LA ACEST LINK, UNDE VĂ INVITĂM SĂ VĂ ABONAȚI:
22:50
Să ne rugăm pentru dr. Flavia Groșan! Este în coma profundă, cu metastaze! Iulian Capsali: AȘA ARATĂ O EROINĂ # ActiveNews.ro
22:50
Dumnezeu să o miluiască si să o mântuiască pe Flavia Groșan! Este internată în stare extrem de gravă.
Acum 4 ore
22:10
Nicușor Dan și Călin Georgescu au dat mesaje aproape simultan despre tragedia din Cartierul Rahova: Dumnezeu să ajute România! # ActiveNews.ro
Acum 4 ore
Este revoltător și inadmisibil ca, în România anului 2025, siguranța cetățenilor să fie pusă în pericol din cauza neglijenței sau a unor decizii iresponsabile.
21:20
Președintele Donald Trump și președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski se întâlnesc în acest moment la Casa Albă pentru a discuta despre echipamente și strategii defensive costisitoare, menite să contracareze mai eficient războiul Rusiei.
Acum 6 ore
20:20
Președintele Donald Trump și președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski se întâlnesc în acest moment la Casa Albă pentru a discuta despre echipamente și strategii defensive costisitoare, menite să contracareze mai eficient războiul Rusiei.
19:00
Președintele american Donald Trump a precizat clar că Statele Unite nu vor transfera rachete de croazieră Tomahawk către Ucraina, invocând necesitatea păstrării propriilor arsenale.
Acum 8 ore
18:20
Autrecut nouă luni de la învestirea lui Trump ca președinte, iar promisiunea sade a pune capăt „în 24 de ore” războiului din Ucraina încă nu a fostrespectată. De aici, o oarecare nervozitate și schimbări permanente de poziție.
18:20
Aici găsiți secțiunea de contact de pe site-ul Academiei Regale de Știință din Suedia: https://www.kva.se/en/contact-us/contact-form/.
17:30
Genocidul anticreștin din Nigeria a fost semnalat și de patrioții români suporteri sportivi din grupările Camarazii și Honor et Patria la cel mai recent meci al Naționalei (FOTO sus), mesajul lor fiind preluat la nivel internațional de apărători ai creștinismului.
17:00
Horea Uioreanu, fost deputat și fost președinte PNL al Consiliului Județean Cluj, a murit la 65 de ani de "o boală incurabilă" # ActiveNews.ro
17:00
Fostul președinte al Consiliului Județean Cluj, Horea Dorin Uioreanu, a încetat din viață în data de 16 octombrie 2025, la vârsta de 65 de ani.
17:00
Prof. Dr. Tiberiu Tudor: TRUMP - PUTIN, DIN ALASKA LA BUDAPESTA. Istoria în mers Spre noua ordine geopolitică multipolară – cooperare sau confruntare? # ActiveNews.ro
Acum 12 ore
După revenirea la Casa Albă a președintelui Donald Trump, la 20 ianuarie 2025, un alt eveniment important sub raport geopolitic a fost întâlnirea din 15 august dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin.
Acum 12 ore
16:20
Prof. Dr. Tiberiu Tudor: Istoria în mers Spre noua ordine geopolitică multipolară – cooperare sau confruntare? # ActiveNews.ro
15:50
După revenirea la Casa Albă a președintelui Donald Trump, la 20 ianuarie 2025, un alt eveniment important sub raport geopolitic a fost întâlnirea din 15 august dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin.
15:50
Horror sângeros în Rahova – Un bărbat a fost aruncat de suflul exploziei într-un bloc vecin - VIDEO # ActiveNews.ro
15:20
Un videoclip publicat pe Facebook arată locul în care un bărbat a fost aruncat de suflul exploziei din Rahova și s-a izbit de un bloc aflat vizavi. „Deci l-a aruncat din blocul celălalt până aici și aici a fost impactul, aici s-a lovit și a căzut..
15:20
Horea Uioreanu, fost deputat și fost președinte al Consiliului Județean Cluj, a murit la 65 de ani # ActiveNews.ro
15:10
Fostul președinte al Consiliului Județean Cluj, Horea Dorin Uioreanu, a încetat din viață în data de 16 octombrie 2025, la vârsta de 65 de ani.
15:10
Delia mai valoroasă decât Felicia Filip? Cântăreața politică recompensată cu aproape 100.000 de lei pentru o prestație, de 10 ori mai mult decât artista de Operă # ActiveNews.ro
14:50
Centrul Cultural „Mihai Eminescu”, instituție publică aflată în subordinea Primăriei Sectorului 2, a transmis oficial lista onorariilor pentru evenimentele organizate în 2024–2025.
14:50
Premierul Ilie Bolojan, PRIMA REACȚIE după explozia din Sectorul 5: "Din primele informări ale ISC, acest bloc va fi probabil demolat". La 10 ani de la Colectiv, doi răniți arși sunt trimiși în străinătate # ActiveNews.ro
14:30
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că blocul afectat de explozia din cartierul Rahova nu va mai putea fi reabilitat și va trebui demolat, potrivit primelor estimări ale Inspecției de Stat în Construcții. El a precizat, totodată, că doi...
14:30
Centrul Cultural „Mihai Eminescu”, instituție publică aflată în subordinea Primăriei Sectorului 2, a transmis oficial lista onorariilor pentru evenimentele organizate în 2024–2025.
14:30
Cosmin Carp, un student din Iași de 22 de ani, a murit subit în somn lângă logodnica sa - "Nu mai fusese bolnav niciodată" # ActiveNews.ro
13:50
Cosmin Carp, un tânăr de 22 de ani din comuna Pădureni, Iași, student în anul III la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial din Iași, a murit în noaptea de 14 spre 15 octombrie, în apartamentul în care locuia cu chirie.
13:50
Explozie devastatoare la un bloc din Rahova: 3 morți și cel puțin 17 răniți. N-avem nevoie de ruși - autoritățile lui Arafat sunt complet depășite. STS confirmă: ISU-SMURD și Jandarmeria au știut de la 8.22, cu 45 de minute înainte de deflagrație! # ActiveNews.ro
13:40
Tragedie în București, în urma unei explozii care a avut loc, vineri dimineață, la un bloc de pe Calea Rahovei, din București, transmite Gândul. Locatarii au fost evacuați de urgență. Blocul se află în apropierea liceului Dimitrie Bolintineanu, iar autoritățile au activat planul roșu.
13:40
Explozie devastatoare la un bloc din Rahova: 3 morți și cel puțin 17 răniți. N-avem nevoie de ruși - autoritățile lui Arafat sunt complet depășite. STS confirmă: ISU-SMURD și Jandarmeria au știut de la 8.22, cu 45 de minunte înainte de deflagrație! # ActiveNews.ro
13:30
Tragedie în București, în urma unei explozii care a avut loc, vineri dimineață, la un bloc de pe Calea Rahovei, din București, transmite Gândul. Locatarii au fost evacuați de urgență. Blocul se află în apropierea liceului Dimitrie Bolintineanu, iar autoritățile au activat planul roșu.
13:30
Explozie devastatoare la un bloc din Rahova: 3 morți și cel puțin 17 răniți. N-avem nevoie de ruși - autoritățile lui Arafat sunt complet depășite. STS confirmă: ISU a știut de la 8.22! LICEU CU COPII LA ORE, BUBUIT DE EXPLOZIE - FOTO # ActiveNews.ro
13:10
Tragedie în București, în urma unei explozii care a avut loc, vineri dimineață, la un bloc de pe Calea Rahovei, din București, transmite Gândul. Locatarii au fost evacuați de urgență. Blocul se află în apropierea liceului Dimitrie Bolintineanu, iar autoritățile au activat planul roșu.
13:10
AUR cere anchetă urgentă după explozia din Rahova: autoritățile au ignorat avertismentele locatarilor # ActiveNews.ro
13:10
O explozie violentă a avut loc în această dimineață într-un bloc din cartierul Rahova, din București, în urma căreia sunt cel puțin 17 persoane rănite și trei persoane decedate. Fiind o situație dinamică aceste cifre se pot modifica.
13:10
Patriarhia Română îndeamnă la rugăciune și solidaritate creștină în fața tragediei de pe Calea Rahovei # ActiveNews.ro
13:00
Cu profundă întristare am aflat despre tragicul eveniment petrecut în această dimineață pe Calea Rahovei din Capitală, unde o puternică explozie într-un bloc de locuințe a provocat prăbușirea a două etaje și a afectat viața a numeroase familii.
13:00
Explozie devastatoare la un bloc din Rahova: 3 morți și cel puțin 17 răniți. N-avem nevoie de ruși - autoritățile lui Arafat sunt complet depășite. LICEU CU COPII LA ORE, BUBUIT DE EXPLOZIE - FOTO # ActiveNews.ro
13:00
Tragedie în București, în urma unei explozii care a avut loc, vineri dimineață, la un bloc de pe Calea Rahovei, din București, transmite Gândul. Locatarii au fost evacuați de urgență. Blocul se află în apropierea liceului Dimitrie Bolintineanu, iar autoritățile au activat planul roșu.
13:00
BILL GATES ȘI CARNEA DE LABORATOR # ActiveNews.ro
13:00
13:00
TRUMP, ZELENSKI, PUTIN - MATRIOȘKA GEOPOLITICĂ # ActiveNews.ro
12:50
12:50
Zelenski spune că s-a întâlnit cu reprezentanți ai producătorului american de sisteme Patriot și rachete Tomahawk # ActiveNews.ro
12:50
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că s-a întâlnit cu reprezentanți ai industriei de apărare americane, printre care producătorul american de sisteme antiaeriene Patriot și rachete Tomahawk pe care Kievul le solicită.
12:50
JD VANCE: RĂZBOIUL CONTINUĂ PENTRU CĂ NICIUNA DINTRE PĂRȚI NU ESTE DISPUSĂ SĂ AJUNGĂ LA UN ACORD DE PACE # ActiveNews.ro
12:20
12:20
Explozie devastatoare la un bloc din Rahova: 3 morți și peste 13 răniți prinși între dărâmături. N-avem nevoie de ruși - autoritățile lui Arafat sunt complet depășite. LICEU CU COPII LA ORE, BUBUIT DE EXPLOZIE - FOTO # ActiveNews.ro
Acum 24 ore
11:30
Tragedie în București, în urma unei explozii care a avut loc, vineri dimineață, la un bloc de pe Calea Rahovei, din București, transmite Gândul. Locatarii au fost evacuați de urgență. Blocul se află în apropierea liceului Dimitrie Bolintineanu, iar autoritățile au activat planul roșu.
11:50
MIT Technology Review a publicat recent un articol cu titlul „Ethically sourced ‘spare’ human bodies could revolutionize medicine” („Trupuri umane «de rezervă», obținute pe căi etice, ar putea revoluționa medicina”).
Acum 24 ore
11:30
Explozie devastatoare la un bloc din Rahova: 2 morți și peste 11 răniți prinși între dărâmături. N-avem nevoie de ruși - autoritățile lui Arafat sunt complet depășite. LICEU CU COPII LA ORE, BUBUIT DE EXPLOZIE - FOTO # ActiveNews.ro
11:20
Tragedie în București, în urma unei explozii care a avut loc, vineri dimineață, la un bloc de pe Calea Rahovei, din București, transmite Gândul. Locatarii au fost evacuați de urgență. Blocul se află în apropierea liceului Dimitrie Bolintineanu, iar autoritățile au activat planul roșu.
11:20
Explozie devastatoare la un bloc din Rahova: 2 morți și peste 11 răniți prinși între dărâmături. N-avem nevoie de ruși - autoritățile lui Arafat sunt complet depășite. LICEU CU COPII LA ORE, DEVASTAT DE EXPLOZIE # ActiveNews.ro
11:10
Tragedie în București, în urma unei explozii care a avut loc, vineri dimineață, la un bloc de pe Calea Rahovei, din București, transmite Gândul. Locatarii au fost evacuați de urgență. Blocul se află în apropierea liceului Dimitrie Bolintineanu, iar autoritățile au activat planul roșu.
11:10
Explozie devastatoare la un bloc din Rahova: 2 morți și peste 11 răniți prinși între dărâmături. N-avem nevoie de ruși - autoritățile lui Arafat sunt complet depășite # ActiveNews.ro
10:00
Tragedie în București, în urma unei explozii care a avut loc, vineri dimineață, la un bloc de pe Calea Rahovei, din București, transmite Gândul. Locatarii au fost evacuați de urgență. Blocul se află în apropierea liceului Dimitrie Bolintineanu, iar autoritățile au activat planul roșu.
10:00
NIET, TOMAHAWC! Kremlinul a oferit detalii despre convorbirea de 150 de minute dintre Putin și Trump # ActiveNews.ro
09:20
Vladimir Putin și-a reiterat poziția potrivit căreia rachetele Tomahawk nu ar schimba situația de pe câmpul de luptă, dar ar afecta în mod substanțial relațiile dintre țările noastre, fără a mai vorbi de perspectivele unei soluționări pașnice.
09:20
O delegație AUR se află în pelerinaj la Sfântul Munte Athos, potrivit unor fotografii publicate de senatorul Sorin Lavric. În acestea apar la Mănăstirea Vatoped și Ia chilia Sf. Tiihon liderul AUR, George Simion, însoțit de Petrișor Peiu, Mihai Enache, Virgil Vlăescu, Mihail Neamțu, Laurențiu Plăeșu, consilierul Dan Dungaciu.
08:50
Ion Cristoiu: Paranoia mediatică - Mihai Gâdea insinuează că balamucul mobilizării este opera lui Călin Georgescu # ActiveNews.ro
08:20
Jurnalul meu video: PSD se „revoluționează” modificându-și un adjectiv din statut.
08:20
DUMINICA A 21-A DUPĂ RUSALII - EVANGHELIA DUMINICII # ActiveNews.ro
00:50
00:50
Trump anunță următoarea întâlnire cu Putin la Budapesta. Georgescu o propunea la București - VIDEO de la Ion Cristoiu # ActiveNews.ro
Ieri
23:50
Cel mai probabil locul a fost stabilit cu Viktor Orban la summitul de pace din Egipt, unde premierul Ungaria nu ar fi avut ce să caute dacă nu îl chema special Trump pentru a se asigura de această posibilitate.
Ieri
23:50
Dr. Catalin Petrencic, medicul lăudat de Digi 24 după ce a anunțat în pandemie că refuză să mai trateze pacienți care resping vaccinarea Covid, a murit exact la patru ani după a treia doză de vaccin, un Pfizer - VIDEO # ActiveNews.ro
23:40
Dr. Daniel Coriu, președintele Colegiului Medicilor din România, recrutat de Securitate la 35 de ani, chestionat cu privire la o eventuală anchetă despre care anunța o parte a presei că se pregătește pentru acest medic, a contestat zvonurile.
23:40
Dr. Catalin Petrencic, medicul lăudat de Digi 24 după ce a anunțat în pandemie că refuză să trateze pacienți care refuză vaccinarea Covid, a murit exact la patru ani după a treia doză de vaccin, un Pfizer - VIDEO # ActiveNews.ro
23:30
Dr. Daniel Coriu, președintele Colegiului Medicilor din România, recrutat de Securitate la 35 de ani, chestionat cu privire la o eventuală anchetă despre care anunța o parte a presei că se pregătește pentru acest medic, a contestat zvonurile.
23:30
Dr. Catalin Petrencic, medicul lăudat de Digi 24 după ce a anunțat în pandemie că refuză să trateze pacienți nevaccinați, a murit la patru ani după a treia doză de vaccin, un Pfizer - VIDEO # ActiveNews.ro
23:20
Dr. Daniel Coriu, președintele Colegiului Medicilor din România, recrutat de Securitate la 35 de ani, chestionat cu privire la o eventuală anchetă despre care anunța o parte a presei că se pregătește pentru acest medic, a contestat zvonurile.
23:20
Dr. Daniel Coriu, președintele Colegiului Medicilor din România, recrutat de Securitate la 35 de ani, chestionat cu privire la o eventuală anchetă despre care anunța o parte a presei că se pregătește pentru acest medic, a contestat zvonurile.
22:20
Auzim ca niciun membru al Sectiei judiciare penale de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti nu a vrut sa intre ca procuror de sedinta in dosarul in care anchetatorii Marius Iacob si Gheorghe Cornescu de la Parchetul General i-au trimis in judecata pe Calin Georgescu (foto) si pe Horatiu Potra, tarnsmite Lumea Justiției:
19:50
ÎnBiblioteca Apostolică a Vaticanului a fost organizată o sală de rugăciunepentru musulmani, a declarat viceprefectul bibliotecii, părintele GiacomoCardinali într-un interviu pentru La Repubblica.
19:40
"După multe încercări, un mic pas înainte: mandatele parlamentarilor DA din Moldova de Est au fost validate! Dorim Dialog și Democrație", a scris liderul AUR, George Simion.
