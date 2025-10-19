Mihai Eminescu dezvăluie planurile proto-comuniștilor în România acum exact 145 de ani, pe 18 octombrie 1880

"Există sau nu în România ramificații ale marii uniuni negative care fără a ști ce voiește, știe prea bine ce nu voiește, știe prea bine să nege organizarea actuală și instituțiile actuale? N-o putem afirma, însă o seamă de simptome concurg a ne indica începuturile unei asemenea grave epidemii sociale."

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ActiveNews.ro