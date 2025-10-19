CU CENZURA LA TRIBUNAL. Marius Mioc: Hotărîrea Tribunalului București în procesul meu cu Țîbrigan și ISPRI/LARICS - Academia Română
Procesul l-am deschis după ce Nicolae Țîbrigan, angajat al ISPRI, în numele Laboratorului pentru Analiza Războiului Informațional și Comunicare Strategică (LARICS), structură care fusese organizată în cadrul ISPRI, publicase, în 4 aprilie 2020, articolul „STOP FALS CORONAVIRUS! Cei „12 apostoli” ai dezinformării despre coronavirus au ajuns și
Să ne imaginăm cum ar fi arătat țara cu Simion, Georgescu și ceilalți legionari. Umpleau țara de cuiburi, făceau antisemitism. Legea Vexler ar fi fost depășită, chiar și în forma care se cunoaște, pentru evitarea acestui scenariu.
A început sărbătoarea Sf. Dimitrie cel Nou. Programul manifestărilor care vor fi încununate de Sfințirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului și de slujba de Sf. Dimitrie, ocrotitorul Bucureștilor, împreună cu Patriarhul Bartolomeu. MINUNILE CATEDRALEI # ActiveNews.ro
Manifestările dedicate sărbătorii Sfântului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, au debutat duminică dimineață la Catedrala Patriarhală din Capitală. Cinstitele moaște au fost așezate spre închinare în pridvorul lăcașului de cult, informează Basilica.
4 decese la explozia din Cartierul Rahova, nu 3, după cum se vehiculează. De asemenea, 2 adolescenți din bloc și 15 copii răniți din clasele de la Liceul ”Dimitrie Bolintineanu” # ActiveNews.ro
Mama însărcinată era o tânără de 24 de ani. O altă victimă este o femeie de 51 de ani și a treia avocata Vasilica Enache, despre care se spune că lucra încă la cazul Colectiv, incendiul criminal de acum exact 10 ani, din noaptea de Halloween.
19 octombrie. 19 de la plecarea lui Ernest Maftei la Ceruri. Victor Roncea: Bădia era România și România era Bădia! # ActiveNews.ro
La vârsta de 17 ani intră în Frăția de Cruce de la Școala Normală, al cărei lider devine. Este închis în lagărul de la Vaslui în anul 1938, timp de cinci luni, pe timpul lui Armand Călinescu.
Forțeleaeriene israeliene au lansat atacuri asupra orașului Rafah din sudul Gazei, dupăce au acuzat Hamas că a lansat atacuri împotriva soldaților săi.
Hoții au pătruns în muzeu duminică dimineață, pelumină, folosindu-se de un braț de macara cu nacelă, așezat pe un camion, dupăcare au spart fereastra.
Protestele anti-Trump ”No Kings” din SUA organizate de SOROS, ANTIFA, Partidul Socialist, comuniști și LGBT-iști, după anunțul lui Trump privind anchetarea miliardarului și a Rețelei Soros de către FBI # ActiveNews.ro
Rețeaua Soros - Open Society Foundations (OSF) - este activă și în România din 1990, prin organizații care i-au purtat numele cât și prin Grupul de Dialog Social și o puzderie de alte ONG-uri care au sufocat cu plasa lor tip pânză de păianjen instituțiile statului român, presa și societatea civilă din România.
„Tinere, ție îți zic: scoală-te!” - Învierea fiului văduvei din Nain. Gând de Duminică # ActiveNews.ro
Într-unul dintre Psalmi, Arghezi îl ruga pe Tatăl ziditor: ”Nulua în seamă cântecele grele/ Cu care tulbur liniștea de-apoi/ Suntleacuri vechi pentru dureri mai noi/ Și cântă moartea întrâmbițele mele”
Dr. Iulian Șerban: Cum au murit de fapt mulți din cei declarați decedați de COVID și ce a încercat să explice Flavia Groșan, dar nu putea fi înțeleasă decât de medicii care au învățat în facultate nu de cei de la televizor sau de la Colegiul Medicilor # ActiveNews.ro
Pentru că Flavia Groșan este în stare gravă și pentru că este unul din puținii medici care mai știu carte și pentru că a susținut în pandemie că excesul de oxigenoterapie face rău oricărui bolnav, merită arătat care este mecanismul prin care organismul controlează respirația.
19 octombrie: ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împlinește 66 de ani. ActiveNews îi urează La Mulți Ani! # ActiveNews.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împlinește astăzi, 19 octombrie, 66 de ani
Aceasta a vrut Domnul Iisus Hristos să demonstreze prin învierea fiului văduvei din Nain: în lume nu există doar moarte, există și înviere! - IPS Bartolomeu Anania la Duminica a douăzecea după Rusalii # ActiveNews.ro
În duminica a douăzecea după Rusalii, în cadrul Sfintei Liturghii oficiate în Biserica Ortodoxă este rânduit să se citească din Sfânta Evanghelie după Luca un fragment din capitolul al VII-lea, versetele 11-16, în care Mântuitorul Iisus Hristos îl învie din morți
Sfântul Ioan de Rila a trăit între cca. 867 – 946. Este cunoscut ca fiind ocrotitorul poporului bulgar și unul dintre cei mai sfinții-simbol ai Bisericii Ortodoxe Bulgare
19 octombrie: ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împlinește 65 de ani. ActiveNews îi urează La Mulți Ani! # ActiveNews.ro
ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și Arhiepiscop al Iașilor, împlinește azi 65 de ani
Vicepreședintele SUA, JD Vance, a publicat unvideo creat cu ajutorul Inteligenței Artificiale în care șeful său, DonaldTrump, se încoronează ca Rege.
Doctorița aceea, Flavia Groșan, a contribuit la binele unor mii de oameni pe care i-a tratat și i-a ținut departe de spital. Și înainte de pandemie era un medic cu înaltă reputație umană și profesională.
Nou prilej de bucurie pentru monahii athoniți, psalți și întreaga suflare ortodoxă: Cuvioșii Nifon Prodromitul și Nectarie Protopsaltul au intrat în rândul sfinților # ActiveNews.ro
Încă doi cuvioși români din Sfântul Munte Athos au fost trecuți în rândul sfinților de Patriarhia Ecumenică. Este vorba despre Ieroschimonahul Nifon Ionescu Prodromitul (1799-1899) și Cuviosul Nectarie Crețu Protopsaltul (1804-1899),
Dorel Paraschiv, un arheolog din Tulcea care ridiculiza ”imbecilii” care nu respectau ”protocoalele covid”, a murit după ce a constatat că au trecut 5 ani. Al doilea cercetător tulcean în 20 de zile # ActiveNews.ro
În urmă cu 20 de zile a murit un alt cercetător din Tulcea - Paul Tocanie, șeful secției ce cuprinde Muzeul de Artă și Casa Avramide din Tulcea, în vârstă de 50 de ani.
Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, la 25 de ani de la hirotonia întru treapta arhieriei de către Preafericitul Patriarh Teoctist - FOTO # ActiveNews.ro
Prin voia și lucrarea lui Dumnezeu, în urmă cu 25 de ani, la recomandarea vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist Arăpașu, Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului a fost hirotonit întru treapta arhieriei, ca Episcop Vicar Patriarhal, cu titulatura Sinaitul, a informat Episcopia Giurgiului.
Mircea Tiberian a murit în somn într-o cameră de hotel din Galați. Infarct. ULTIMUL VIDEO # ActiveNews.ro
Cunoscutul pianist de jazz Mircea Tiberian a încetat din viață la un hotel din Galați, după ce, vineri seară, susținuse un recital în oraș, a transmis azi presa locală. Conform primelor informații, artistul a făcut infarct.
18 octombrie 1990: Trecerea la cele veșnice a Sfântului Părinte Paisie Olaru. ”Să ne întâlnim la ușa Raiului!” # ActiveNews.ro
Pe 18 octombrie 2025 se împlinesc 36 de ani de la trecerea la Domnul a Sfântui Părinte Paisie Olaru, canonizat în rînd cu mai mulți sfinții mărturisitori ai temnițelor bolșevice și proclamat sfânt în 2025.
18 octombrie 1599: Bătălia de la Șelimbăr. Mihai Viteazul devine principele Transilvaniei după victoria împotriva lui Andrei Bathory și deschide drumul spre Prima UNIRE a românilor # ActiveNews.ro
La 18/28 octombrie 1599, acum 145 de ani, a avut loc bătălia de la Șelimbăr. Mihai Viteazul învinge oastea transilvană condusă de Andrei Bathory, întregul teritoriu al Transilvaniei intră în stapânirea lui Mihai Viteazul.
Mihai Eminescu dezvăluie planurile proto-comuniștilor în România acum exact 145 de ani, pe 18 octombrie 1880 # ActiveNews.ro
"Există sau nu în România ramificații ale marii uniuni negative care fără a ști ce voiește, știe prea bine ce nu voiește, știe prea bine să nege organizarea actuală și instituțiile actuale? N-o putem afirma, însă o seamă de simptome concurg a ne indica începuturile unei asemenea grave epidemii sociale."
A FOST ATENTAT? Celebrul naist Nicolae Voiculeț lansează o ipoteză-bombă: Explozia din Rahova ar fi urmărit uciderea avocatei de la Colectiv, Vasilica Enache, al cărei trup a fost sfârtecat prin proiectarea în blocul vecin # ActiveNews.ro
Exploziei devastatoare din Cartierul Rahova a avut loc chiar în apartamentul-birou al unei cunoscute și respectate avocate - Vasilica Enache - implicată în Dosarul Colectiv, neelucidat nici după 10 ani, revenit automat în atenția opiniei publice prin asemănarea de către ziariști a celor două cazuri.
Horror sângeros în Rahova – Un trup a fost aruncat de suflul exploziei într-un bloc vecin - VIDEO # ActiveNews.ro
Un videoclip publicat pe Facebook arată locul în care un trup a fost aruncat de suflul exploziei din Rahova și s-a izbit de un bloc aflat vizavi. „Deci l-a aruncat din blocul celălalt până aici și aici a fost impactul, aici s-a lovit și a căzut..
În22 și 23 octombrie 2025, regele Charles al III-lea al Marii Britanii și soțiasa, Camilla, vor face o vizită la Vatican, unde se vor întâlni cu Papa Leon.
În ziua de 18 octombrie, Biserica îi sărbătorește pe: Sfântul Apostol și Evanghelist Luca; Sfântul Mucenic Marin cel Bătrân; Cuviosul Iulian; Sfinții Mucenici Gavriil și Chirmidol; Sfântul Sfințit Mucenic Mnason.
Kremlin: Studiul de fezabilitate al tunelului SUA-Rusia a început de șase luni - Ceea ce explică multe... # ActiveNews.ro
KirillDmitriev, reprezentantul special al lui Vladimir Putin în negocierile cuStatele Unite, a făcut o dezvăluire interesantă: planurile tunelului care valega Rusia de Alaska au început la scurt timp după revenirea lui Trump la CasaAlbă.
Mandatulde arestare pentru președintele Rusiei emis de Curtea Penală Internațională dela Haga face problematică deplasarea acestuia către capitala Ungariei, pentru preconizataîntâlnire cu Donald Trump.
”În bolnav suferă Hristos, în doctor lucrează Hristos și în preot dezleagă Hristos” - Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă despre ”Vindecarea prin credință - sfaturi pentru tămăduire sufletească și trupească” # ActiveNews.ro
Această împreună-lucrare a duhovnicului și a medicului, face ca orice om aflat în suferință să privească boala cu detașare, cu nădejde, nu cu disperare.
BOMBĂ: UCRAINA TREBUIE SĂ ACCEPTE GRANIȚELE STABILITE DE RUSIA! - TRUMP, DUPĂ RUNDA A TREIA DE LA CASA ALBĂ CU ZELENSKI. ACTUALIZARE: Zelenski a dat declarații în stradă. Trump l-a lăsat să aștepte pentru Andrea Bocelli - VIDEO # ActiveNews.ro
Președintele Donald Trump și președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski se întâlnesc în acest moment la Casa Albă pentru a discuta despre echipamente și strategii defensive costisitoare, menite să contracareze mai eficient războiul Rusiei.
TRUMP - ZELENSKI, RUNDA A TREIA DE LA CASA ALBĂ - VIDEO LIVE. ACTUALIZARE: Zelenski a plecat după 150 de minute, cât a vorbit Trump cu Putin, și a dat declarații în stradă. Trump l-a lăsat pe Zelenski să aștepte pentru Andrea Bocelli - VIDEO # ActiveNews.ro
Președintele Donald Trump și președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski se întâlnesc în acest moment la Casa Albă pentru a discuta despre echipamente și strategii defensive costisitoare, menite să contracareze mai eficient războiul Rusiei.
Să ne rugăm pentru dna dr. Flavia Groșan! Este în coma profundă, cu metastaze! Iulian Capsali: AȘA ARATĂ O EROINĂ # ActiveNews.ro
Dumnezeu să o miluiască si să o mântuiască pe Flavia Groșan! Este internată în stare extrem de gravă.
Pr. Bogdan Florin Vlaicu în dialog cu Monahul Filotheu Bălan de la Petru Vodă despre semnele vremurilor și interpretarea Apocalipsei în lumina scrierilor Sfinților Părinți - VIDEO ÎN DIRECT # ActiveNews.ro
ÎNCEPÂND CU ACEASTĂ EDIȚIE, CURSUL VA FI TRANSMIS ÎN DIRECT PE YouTube, PE CONTUL PĂRINTELE BOGDAN FLORIN VLAICU, LA ACEST LINK, UNDE VĂ INVITĂM SĂ VĂ ABONAȚI:
Nicușor Dan și Călin Georgescu au dat mesaje aproape simultan despre tragedia din Cartierul Rahova: Dumnezeu să ajute România! # ActiveNews.ro
Este revoltător și inadmisibil ca, în România anului 2025, siguranța cetățenilor să fie pusă în pericol din cauza neglijenței sau a unor decizii iresponsabile.
Președintele american Donald Trump a precizat clar că Statele Unite nu vor transfera rachete de croazieră Tomahawk către Ucraina, invocând necesitatea păstrării propriilor arsenale.
Autrecut nouă luni de la învestirea lui Trump ca președinte, iar promisiunea sade a pune capăt „în 24 de ore” războiului din Ucraina încă nu a fostrespectată. De aici, o oarecare nervozitate și schimbări permanente de poziție.
Aici găsiți secțiunea de contact de pe site-ul Academiei Regale de Știință din Suedia: https://www.kva.se/en/contact-us/contact-form/.
Genocidul anticreștin din Nigeria a fost semnalat și de patrioții români suporteri sportivi din grupările Camarazii și Honor et Patria la cel mai recent meci al Naționalei (FOTO sus), mesajul lor fiind preluat la nivel internațional de apărători ai creștinismului.
Horea Uioreanu, fost deputat și fost președinte PNL al Consiliului Județean Cluj, a murit la 65 de ani de ”o boală incurabilă” # ActiveNews.ro
Fostul președinte al Consiliului Județean Cluj, Horea Dorin Uioreanu, a încetat din viață în data de 16 octombrie 2025, la vârsta de 65 de ani.
Prof. Dr. Tiberiu Tudor: TRUMP - PUTIN, DIN ALASKA LA BUDAPESTA. Istoria în mers Spre noua ordine geopolitică multipolară – cooperare sau confruntare? # ActiveNews.ro
După revenirea la Casa Albă a președintelui Donald Trump, la 20 ianuarie 2025, un alt eveniment important sub raport geopolitic a fost întâlnirea din 15 august dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin.
Prof. Dr. Tiberiu Tudor: Istoria în mers Spre noua ordine geopolitică multipolară – cooperare sau confruntare? # ActiveNews.ro
După revenirea la Casa Albă a președintelui Donald Trump, la 20 ianuarie 2025, un alt eveniment important sub raport geopolitic a fost întâlnirea din 15 august dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin.
