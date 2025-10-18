Mihai Pintilii și Elias Charalambous, gata să demisioneze de la FCSB: Roș-albaștrii au dat răspunsul pe loc

18:20

Vicepreședintele american JD Vance a declarat că războiul dintre Rusia și Ucraina continuă în ciuda discuțiilor care durează de mai multe luni, deoarece niciuna dintre părți nu este pregătită în prezent să ajungă la un acord de pace. Oricât de mult s-ar strădui diplomația energică a președintelui Statelor Unite să aducă pe o linie comună …