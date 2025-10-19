Iubirea de sine: ce e, ce nu e și cum o poți recunoaște când o întâlnești

08:30

Vladimir Putin a reușit să-l convingă pe Donald Trump să amâne sancțiunile mai severe împotriva Rusiei, iar acum pare să-l fi convins să amâne trimiterea de rachete Tomahawk către Ucraina. Înainte ca Donald Trump să se întâlnească cu Volodimir Zelenski, l-a primit în Biroul Oval pe unul dintre cântăreții săi preferați, Andrea Bocelli. Tenorul italian … The post Trump recunoaște că este posibil să fie manipulat de Putin. L-a convins să amâne trimiterea de rachete Tomahawk în Ucraina? appeared first on spotmedia.ro.