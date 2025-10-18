Superliga: FCSB pierde rușinos cu Metaloglobus, după un joc execrabil în repriza a doua
SportMedia, 19 octombrie 2025 00:40
FCSB a fost învinsă, sâmbătă, scor 1-2, de ultima clasată Metaloglobus în etapa a 13-a din Superliga. Darius Olaru i-a dat emoții, dintr-o lovitură liberă, portarului lui Metaloglobus, în minutul 8. Arbitrul Robert Avram a dictat un penalty, după o fază în care Abbey a căzut în careu când a trecut pe lângă Cisotti, dar …
Superliga: FCSB pierde rușinos cu Metaloglobus, după un joc execrabil în repriza a doua
FCSB a fost învinsă, sâmbătă, scor 1-2, de ultima clasată Metaloglobus în etapa a 13-a din Superliga. Darius Olaru i-a dat emoții, dintr-o lovitură liberă, portarului lui Metaloglobus, în minutul 8. Arbitrul Robert Avram a dictat un penalty, după o fază în care Abbey a căzut în careu când a trecut pe lângă Cisotti, dar …
00:40
Mihai Pintilii și Elias Charalambous, gata să demisioneze de la FCSB: Roș-albaștrii au dat răspunsul pe loc # SportMedia
FCSB a anunțat, sâmbătă, după înfrângerea cu Metaloglobus, că Mihai Pintilii și Elias Charalambous și-au prezentat demisiile. Antrenorii de la FCSB au vrut să demisioneze după ultima înfrângere suferită de FCSB, înainte de cea cu Metaloglobus. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a dezvăluit că Pintilii a propus schimbarea pe banca tehnică. Totuși, …
Acum 4 ore
22:40
Chen Ning Yang, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică și unul dintre cei mai influenți oameni de știință, a murit la vârsta de 103 ani # SportMedia
Fizicianul Chen Ning Yang, una dintre cele mai influente figuri din știința secolului XX și laureat al Premiului Nobel, a murit la vârsta de 103 ani, potrivit presei de stat chineze Televiziunea națională CCTV a transmis că decesul s-a produs „din cauza unei boli", relatează BBC Chinese. Yang a primit Premiul Nobel pentru Fizică în …
22:40
Donald Trump l-a eliberat din închisoare pe George Santos, fost congresman condamnat pentru fraudă # SportMedia
Fostul congresman republican George Santos, condamnat la șapte ani de închisoare pentru fraudă, a fost eliberat vineri seară, după ce președintele Donald Trump i-a comutat pedeapsa. Potrivit CNN, avocatul lui Santos, Joseph Murray, a confirmat că familia fostului politician l-a preluat din penitenciar la câteva ore după anunțul oficial făcut de Trump pe rețeaua Truth …
22:40
Săptămâna a început cu un succes diplomatic, un acord de încetare a focului în Gaza, și s-a încheiat cu o nouă demonstrație a limitelor politicii de pace promovate de Donald Trump. Dacă în Orientul Mijlociu a reușit, temporar, să obțină o pauză în luptă, în Europa de Est, președintele american s-a confruntat cu un conflict …
22:40
Universitatea Cluj a anunțat, sâmbătă, că Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani) și-a dat demisia din funcția de antrenor. Printr-un comunicat oficial, U Cluj a anunțat, sâmbătă, plecarea lui Ioan Ovidiu Sabău de pe banca tehnică, după ultimele rezultate. Ioan Ovidiu Sabău a solicitat să îi fie reziliat contractul, iar conducerea clubului a acceptat. Antrenorul …
22:40
Explozia din Rahova: Clădirea, risc major pentru viața locatarilor. Se recomandă demolarea controlată a patru etaje – raport ISC # SportMedia
Imobilul afectat de explozia din Calea Rahovei nu mai îndeplineşte cerinţele fundamentale de calitate privind rezistenţa mecanică şi stabilitatea, reprezintă un risc major pentru viaţa locatarilor şi necesită demolarea controlată a etajelor 4–8, potrivit raportului Inspectoratului de Stat în Construcţii (ISC). Documentul recomandă, de asemenea, stabilirea unui perimetru de siguranţă de 30 de metri în …
22:40
Primarul stațiunii Sinaia, Vlad Oprea, a anunțat că se întoarce la conducerea Primăriei începând de luni, după ce a scăpat de măsura arestului la domiciliu din cauza unei erori procedurale comise de procurorii DNA. Eroare procedurală: DNA a depus cererea cu o zi întârziere Procurorul care instrumentează dosarul lui Vlad Oprea a depus cu o …
Acum 6 ore
20:30
Proteste masive „No Kings” împotriva administrației Trump, organizate în toate statele SUA # SportMedia
Milioane de americani sunt aşteptaţi să participe sâmbătă la peste 2.500 de manifestaţii planificate în toate cele 50 de state, în cadrul celei de-a doua serii de proteste "No Kings", menite să denunţe ceea ce organizatorii numesc tendinţele autoritare ale administraţiei preşedintelui Donald Trump. Evenimentele, coordonate de organizaţia civică Indivisible Project, au loc pe fondul …
Acum 8 ore
18:30
Antrenorul Rapidului, Costel Gâlcă, a fost afectat de explozia care a avut loc la un bloc din Rahova. Gâlcă a dezvăluit că o parte din familia sa locuiește în cartier, în Rahova, aproape de zona blocului afectat. Imediat cum a aflat, tehnicianul a luat legătura cu frații și cu tatăl său pentru a se asigura …
18:30
Explozia din Rahova, cele mai recente informații: Risc mare să se prăbușească clădirea. Anchetă cu drone și nacele. Toate persoanele decedate sunt femei. Un rănit, transferat în Austria # SportMedia
După tragedia produsă vineri dimineață într-un bloc de pe Calea Rahovei, autoritățile continuă intervențiile în teren. Trei persoane au murit (toate sunt femei), 20 au fost rănite, iar clădirea afectată riscă să se prăbușească. Aproape 300 de persoane au primit consiliere psihologică, iar circa 100 sunt cazate temporar la hoteluri. Blocul rămâne sigilat, iar expertizele …
18:30
Jucătoarele de tenis Elena Rîbakina (Kazahstan, 9 WTA, favorită nr. 3) și Ekaterina Alexandrova (Rusia, 10 WTA, favorită nr. 4) vor disputa finala turneului WTA 500 de la Ningbo (China), dotat cu premii totale de 1.064.510 de dolari. Sâmbătă, în semifinale, Rîbakina a trecut în două seturi, 6-3, 6-2, de italianca Jasmine Paolini (8 WTA, …
Acum 12 ore
16:30
Aproximativ 22 de kilograme de canabis au fost descoperite pe aeroportul Otopeni, la un cetăţean albanez care venea de la Atena. "La data de 17 octombrie 2025, pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă a fost depistat un cetăţean albanez, în vârstă de 35 de ani, care sosise din direcţia Atena, Grecia, având în bagajul de cală …
16:30
Rusia continuă să atace centrele de antrenament din Ucraina. Iar Kievul nu poate răspunde # SportMedia
Un atac cu rachete rusești lansat săptămâna aceasta asupra unui teren de antrenament ucrainean – cel mai recent dintr-o serie de atacuri mortale asupra centrelor de antrenament din întreaga țară – a stârnit critici la adresa capacității comandamentului militar ucrainean de a proteja recruții. Centrele de antrenament, în special cele din apropierea liniei frontului sau …
16:30
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul naționalei României, i-a răspuns dur lui Mirel Rădoi, după ce antrenorul Universității Craiova l-a acuzat în termeni duri pentru un gest pe care l-a făcut. Rădoi a catalogat drept „mizerie" un gest făcut de Mircea Lucescu, care a urat succes celor de la FCSB înaintea meciului cu Universitatea Craiova …
16:30
Agenţia de evaluare financiară S&P Global a retrogradat cu o treaptă ratingul de ţară al Franţei, într-o actualizare surpriză a calificativelor acordate celei de-a doua economii a zonei euro. S&P Global a avertizat că instabilitatea politică periclitează eforturile Guvernului de a repara finanţele ţării, transmite Reuters. „Ne aşteptăm ca incertitudinile politice să afecteze economia franceză, …
16:30
Naționala României a urcat patru poziții față de luna trecută și ocupă locul 47 în clasamentul publicat vineri de Federația Internațională de Fotbal (FIFA), mai devreme față de data anunțată inițial, 23 octombrie. Tricolorii au obținut două victorii în octombrie, 2-1 cu Moldova, în meci amical, și 1-0 cu Austria, în preliminariile Cupei Mondiale de …
14:30
Jaqueline Cristian (27 de ani, 47 WTA) a fost eliminată, sâmbătă, în semifinalele turneului de la Osaka. Jaqueline a fost învinsă, la mare luptă, de cehoaica Tereza Valentova, scor 7-6(3), 4-6, 3-6, după două ore și 43 de minute de joc. Astfel, Valentova o va înfrunta pe Leylah Fernandez în finala turneului asiatic. La fel …
14:30
Hamas refuză să se dezarmeze în perioada de tranziție și vrea să păstreze controlul asupra securității din Gaza # SportMedia
Hamas intenţionează să îşi menţină controlul asupra securităţii din Fâşia Gaza pe durata unei perioade de tranziţie şi nu poate promite dezarmarea, a declarat Mohammed Nazzal, membru al biroului politic al grupării. Declaraţiile sale, făcute pentru Reuters, arată dificultăţile majore cu care se confruntă planul Statelor Unite de a pune capăt războiului din Gaza. Nazzal …
14:30
Ziua 1333 Atacuri puternice asupra Ucrainei, școală în flăcări. Explozie mortală la o fabrică de explozibili din Rusia # SportMedia
Ziua 1333 a debutat cu noi atacuri puternice ale rușilor. Forțele rusești au atacat Ucraina cu 164 de drone, precum și cu trei rachete noaptea trecută. În unele regiuni au fost avertizări de raid aerian. Un bărbat a fost ucis și o femeie a fost rănită într-un atac rusesc asupra satului Zelenyi Hai din regiunea …
14:30
Jucătorul italian de tenis Lorenzo Musetti (8 ATP), principal favorit, a fost eliminat vineri seara, în sferturile de finală ale turneului ATP 250 de la Bruxelles (Belgia), dotat cu premii totale de 706.850 de euro, după ce s-a înclinat în două seturi, 6-4, 7-6 (10/8), în fața francezului Giovanni Mpetshi Perricard (37 ATP), favorit nr. …
14:30
Corpul de control al premierului a finalizat verificările la Societatea Națională a Sării SA și Administrația Națională "Apele Române", acțiune începută după inundarea Salinei Praid în luna mai. Astfel, s-a constatat că riscul de inundație la Salina Praid a fost subevaluat, iar măsurile luate au fost temporare, fără investiții pe termen lung. Absența normelor tehnice …
14:30
CFR Cluj a ales înlocuitorul lui Cristi Balaj, fostul președinte al echipei. Balaj a plecat recent de la CFR Cluj, care i-a găsit înlocuitorul. Nelu Varga, patronul echipei, a ales omul pe care vrea să-l pună președinte. Este vorba despre Marian Copilu, cel care a mai ocupat funcția de președinte în trecut, scrie Digi Sport. …
14:30
Piața muncii din România s-a restrâns semnificativ în 2025. „2-3 luni de zile până îți găsești un job” # SportMedia
2025 este un an dificil pentru cei care își caută un loc de muncă în România. Numărul posturilor disponibile a scăzut cu aproape 20%, iar concurența este mai mare ca oricând. Primii vânați sunt specialiștii în inteligență artificială, care au competențe digitale avansate, pentru că anumite domenii se dezvoltă rapid și schimbă piața. O analiză …
12:30
Una dintre cele 15 persoane rănite în urma exploziei produse vineri într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei, având arsuri şi multiple traumatisme, este transportată sâmbătă, la o clinică din Austria. "O persoană afectată de explozia de pe Calea Rahovei, care prezintă arsuri extinse şi multiple traumatisme, care se află în stare critică şi este …
12:30
Transferat ca un star de la Dinamo, Dennis Politic (25 de ani) nu a reușit să se impună la FCSB până în acest moment. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a vorbit despre viitorul lui Politic. FCSB a transmis că Politic are mult de tras până să intre în echipă, concurența …
12:30
Explozia din Rahova. 66 de persoane au fost cazate în hoteluri, peste 280 au fost consiliate de psihologi # SportMedia
Primarul interimar al Capitalei Stelian Bujduveanu a anunţat sâmbătă că, în urma exploziei produse într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei, 286 de persoane au fost evaluate şi consiliate psihologic, iar 66 de persoane sunt cazate în unităţi hoteliere. El precizează că echipele Primăriei Capitalei şi DGASMB sunt în continuare în teren, oferind sprijin direct …
12:30
Un paznic de v
Acum 24 ore
10:30
Președintele SUA, Donald Trump, a lăudat ținuta președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, în timpul vizitei acestuia la Casa Albă. ”Cred că arată foarte bine în acest sacou. Da, foarte bine. Sper că oamenii vor observa asta. Este bine, e într-adevăr foarte elegant. Îmi place”, a spus Trump, referindu-se la sacoul negru pe care îl purta Zelenski. … The post Ce a spus Trump despre ținuta cu care Zelenski s-a prezentat la Casa Albă (Video) appeared first on spotmedia.ro.
10:30
Sorana Cîrstea (35 de ani, 51 WTA) a fost eliminată, sâmbătă dimineața, în semifinalele turneului WTA de la Osaka. Sorana a pierdut, scor 1-6, 6-2, 4-6, în fața canadiencei Leylah Fernandez (27 WTA), după o oră și 56 de minute de joc. În ultimul act, Leylah Fernandez o va întâlni pe câștigătoarea meciului Jaqueline Cristian … The post Sorana Cîrstea, eliminată în semifinalele turneului de la Osaka appeared first on spotmedia.ro.
10:30
FCSB anunță o nouă plecare, după ce conducerea „roș-albaștrilor” i-a decis soarta lui Mihai Popescu. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a anunțat că Malcom Edjouma (29 de ani) va pleca gratis în această iarnă. Mijlocașul francez își termină contractul, iar FCSB a decis să nu-i mai ofere prelungirea și să-l … The post FCSB confirmă încă o plecare, după Mihai Popescu: „E subiect închis” appeared first on spotmedia.ro.
10:30
În căutare de fundaș central, după accidentarea lui Mihai Popescu (32 de ani), FCSB a făcut un anunț despre transferul lui Andre Duarte. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a vorbit despre eventuala aducere a lui Andre Duarte (28 de ani), fostul fundaș al FCU Craiova 1948. Stoica a spus că … The post FCSB, anunț despre transferul lui Andre Duarte appeared first on spotmedia.ro.
10:30
Tenis de masă: Echipele României, calificate în semifinalele Campionatelor Europene de la Zadar # SportMedia
Selecționatele României s-au calificat, vineri, în semifinalele Campionatelor Europene de tenis de masă pe echipe de la Zadar (Croația) și și-au asigurat astfel medalii. La feminin, România s-a impus clar în sferturi în fața Slovaciei, cu scorul de 3-0. Bernadette Szocs a adus României primul punct, după ce a învins-o pe Ema Labosova cu 3-0 … The post Tenis de masă: Echipele României, calificate în semifinalele Campionatelor Europene de la Zadar appeared first on spotmedia.ro.
10:30
Întâlnirea cu Trump aduce vești bune pentru Zelenski. Dar adevăratul premiu al Kievului rămâne inaccesibil – deocamdată # SportMedia
Relația dintre președintele american Donald Trump și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, s-a îmbunătățit, fără îndoială, dar adevăratul premiu pe care îl caută Kievul pare inaccesibil, deocamdată. După nouă luni de acrobații diplomatice, Trump preferă să-i ofere președintelui rus Vladimir Putin încă o șansă de a-l convinge, în detrimentul unei escaladări militare directe, scrie CNN. … The post Întâlnirea cu Trump aduce vești bune pentru Zelenski. Dar adevăratul premiu al Kievului rămâne inaccesibil – deocamdată appeared first on spotmedia.ro.
08:30
Trump recunoaște că este posibil să fie manipulat de Putin. L-a convins să amâne trimiterea de rachete Tomahawk în Ucraina? # SportMedia
Vladimir Putin a reușit să-l convingă pe Donald Trump să amâne sancțiunile mai severe împotriva Rusiei, iar acum pare să-l fi convins să amâne trimiterea de rachete Tomahawk către Ucraina. Înainte ca Donald Trump să se întâlnească cu Volodimir Zelenski, l-a primit în Biroul Oval pe unul dintre cântăreții săi preferați, Andrea Bocelli. Tenorul italian … The post Trump recunoaște că este posibil să fie manipulat de Putin. L-a convins să amâne trimiterea de rachete Tomahawk în Ucraina? appeared first on spotmedia.ro.
02:30
Horoscop de weekend pentru zilele de 18 si 19 octombrie 2025. The post Horoscop de weekend: 18 – 19 octombrie appeared first on spotmedia.ro.
02:30
Cum a reușit o companie americană să facă lemnul de 10 ori mai rezistent decât oțelul. „Superwood” a fost lansat pe piață # SportMedia
O companie americană a conceput un tip de lemn despre care susține că are un raport rezistență–greutate de până la 10 ori mai mare decât al oțelului și este, în același timp, de până la șase ori mai ușor. „Superwood” („Superlemnul”) a fost lansat recent ca produs comercial de către compania InventWood, cofondată de omul … The post Cum a reușit o companie americană să facă lemnul de 10 ori mai rezistent decât oțelul. „Superwood” a fost lansat pe piață appeared first on spotmedia.ro.
02:30
Un avertisment pentru părinți: Când apar notele mici la școală, cauza e pe rețelele de socializare # SportMedia
Copiii care folosesc rețelele de socializare au rezultate mai slabe la testele de citire și memorie, arată un studiu. Elevii care utilizează din ce în ce mai mult rețelele sociale au rezultate mai proaste la testele de citire, vocabular și memorie la începutul adolescenței, în comparație cu cei care nu utilizează deloc sau utilizează puțin … The post Un avertisment pentru părinți: Când apar notele mici la școală, cauza e pe rețelele de socializare appeared first on spotmedia.ro.
Ieri
00:30
Prima reacție a președintelui Nicușor Dan, după explozia din Rahova: Tragedia putea fi prevenită, nu mai e loc pentru pasarea responsabilității # SportMedia
Președintele României, Nicușor Dan, a avut o reacție fermă după explozia produsă vineri într-un bloc de pe Calea Rahovei din București, care a provocat moartea a trei persoane, între care o femeie însărcinată, și a rănit alte 15. Șeful statului a transmis că tragedia „nu trebuia să se întâmple” și a cerut „asumarea responsabilității de … The post Prima reacție a președintelui Nicușor Dan, după explozia din Rahova: Tragedia putea fi prevenită, nu mai e loc pentru pasarea responsabilității appeared first on spotmedia.ro.
00:30
Compania de stat Romgaz, unul din cei doi mari producători de gaze din România, a dat în judecată Comisia Europeană la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Compania a cerut Canularea unui regulament care impune producătorilor de petrol şi gaze din Uniunea Europeană să asigure până în anul 2030 o capacitate de stocare CO2 de … The post Romgaz a dat în judecată Comisia Europeană appeared first on spotmedia.ro.
00:30
Un bărbat de 88 de ani din comuna Bicaz Chei a murit, joi, în urma unui atac posibil provocat de un urs, potrivit concluziilor preliminare comunicate de Serviciul Județean de Medicină Legală Neamț. Autoritățile caută ursul vinovat. Prefectura Neamț a anunțat vineri că leziunile identificate sunt compatibile cu un atac al unui animal sălbatic, cel … The post Autoritățile din Neamț caută un urs care a omorât un bărbat de 88 de ani appeared first on spotmedia.ro.
00:30
S-a deschis circulația pe tronsonul Mizil – Pietroasele al Autostrăzii Moldova (A7). 28 de kilometri noi, dar cu restricții (Video) # SportMedia
Tronsonul de autostradă dintre Mizil şi Pietroasele, parte a Lotului 2 al Autostrăzii Moldovei A7 (Ploieşti – Buzău), a fost deschis, vineri, circulaţiei rutiere. Segmentul are o lungime de 28,35 kilometri şi se adaugă celor 21 de kilometri deja deschişi dinspre A3. „În acest moment, am dat în trafic cei 28 km aferenţi Lotului 2 … The post S-a deschis circulația pe tronsonul Mizil – Pietroasele al Autostrăzii Moldova (A7). 28 de kilometri noi, dar cu restricții (Video) appeared first on spotmedia.ro.
17 octombrie 2025
20:20
Simona Stan, sora fostului ministru de Interne Carmen Dan, a fost plasată vineri în arest la domiciliu pentru următoarele 30 de zile, în dosarul în care este acuzată că a înșelat mai multe persoane cu suma totală de circa 1,3 milioane de euro. O altă femeie implicată în acest caz, Mariana Popa, este cercetată în … The post Sora fostului ministru Carmen Dan, plasată în arest la domiciliu appeared first on spotmedia.ro.
20:20
Un tramvai şi un autobuz s-au ciocnit, vineri seară, în Pasajul Victoriei din Capitală. Mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar patru au fost transportate la spital. Potrivit Brigăzii Rutiere, accidentul s-a produs în jurul orei 17:45. „Conducătorul unui tramvai care se deplasa în Pasajul Victoriei, către strada Doctor Felix, a intrat … The post Accident între un tramvai și un autobuz, în Pasajul Victoriei appeared first on spotmedia.ro.
20:20
UEFA a operat o modificare semnificativă pe site-ul oficial, în dreptul clubului FCSB, unde până recent figura trofeul Cupei Campionilor Europeni. Hotărârea instanței a stabilit că palmaresul din perioada 1947–1998 aparține CSA Steaua, care deține 20 de titluri naționale și Cupa Campionilor Europeni. Cu toate acestea, până nu demult, trofeul continua să fie afișat pe … The post FCSB încasează o lovitură grea din partea UEFA appeared first on spotmedia.ro.
20:20
LIVE Întâlnirea Trump – Zelenski la Washington: Atmosferă tensionată, dar însorită, la Casa Albă # SportMedia
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se află la Washington pentru o întâlnire, astăzi, cu președintele american Donald Trump, pe fondul discuțiilor privind posibila livrare de rachete de croazieră Tomahawk Ucrainei, capabile să lovească ținte adânc în interiorul Rusiei. Vizita are loc la o zi după ce Trump a anunțat „progrese importante” într-o convorbire telefonică cu Vladimir … The post LIVE Întâlnirea Trump – Zelenski la Washington: Atmosferă tensionată, dar însorită, la Casa Albă appeared first on spotmedia.ro.
18:20
Prim-ministrul Albaniei a anunțat cu mare fast numirea celui dintâi „ministru al inteligenței artificiale” al țării, pe nume Diella. Entuziasmul s-a stins și a lăsat loc multor întrebări fără răspuns. Nu are trup. Nu are semnătură. Nu are pașaport. Și totuși, este numită ministru. Diella, care în albaneză înseamnă „soare”, a apărut pentru prima dată … The post Ministrul care nu există: experimentul AI al Albaniei appeared first on spotmedia.ro.
18:20
Vicepreședintele american JD Vance a declarat că războiul dintre Rusia și Ucraina continuă în ciuda discuțiilor care durează de mai multe luni, deoarece niciuna dintre părți nu este pregătită în prezent să ajungă la un acord de pace. Oricât de mult s-ar strădui diplomația energică a președintelui Statelor Unite să aducă pe o linie comună … The post JD Vance explică de ce nu se poate face pace acum în Ucraina appeared first on spotmedia.ro.
18:20
FCSB își schimbă politica de transferuri și va aduce jucători din străinătate. Mihai Stoica a anunțat că a stabilit ca ținte jucători din Portugalia, Serbia și Croația. Astfel, Stoica va face scouting în perioada următoare și va căuta jucători pentru FCSB. „O să trimit pe cineva în Portugalia și o să merg și eu acolo. … The post Transferuri din străinătate la FCSB: Roș-albaștrii au făcut anunțul appeared first on spotmedia.ro.
18:20
Bolojan va cere, în coaliție, organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei la sfârșit de noiembrie sau început de decembrie # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a declarat că va cere, în coaliţie, ca alegerile pentru Primăria generală a Capitalei să aibă loc fie în ultima săptămână din noiembrie, fie în prima din decembrie. ”Personal, cred că alegerile trebuie organizate în spiritul legii, pentru că chiar în litera ei ne-am respectat, dar spiritul legii este: face-ți-le cât mai … The post Bolojan va cere, în coaliție, organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei la sfârșit de noiembrie sau început de decembrie appeared first on spotmedia.ro.
