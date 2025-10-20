Forma creierului poate trăda instalarea demenței
SportMedia, 20 octombrie 2025 04:50
Oamenii de știință au descoperit o legătură între modificările formei creierului și declinul funcțiilor cognitive, cum ar fi memoria și raționamentul, semn timpuriu al demenței. Uzura care duce, în timp, la demență poate de asemenea modifica structura și forma creierului, iar observarea acestor schimbări ar putea fi o modalitate relativ simplă de detectare timpurie a
• • •
Acum 2 ore
04:50
Până când au trăit hipopotamii în Europa? Descoperire surprinzătoare, care schimbă ce se știa # SportMedia
Se credea că hipopotamii au dispărut din Europa Centrală în urmă cu aproximativ 115.000 de ani, dar noi descoperiri fosile spun o altă poveste. În prezent, hipopotamul trăiește exclusiv în Africa subsahariană, dar nu a fost întotdeauna așa. Cu mii de ani în urmă, acesta trăia și în Europa Centrală, iar descoperiri recente arată că
04:50
Oamenii de știință au descoperit o legătură între modificările formei creierului și declinul funcțiilor cognitive, cum ar fi memoria și raționamentul, semn timpuriu al demenței. Uzura care duce, în timp, la demență poate de asemenea modifica structura și forma creierului, iar observarea acestor schimbări ar putea fi o modalitate relativ simplă de detectare timpurie a
04:50
Nicușor Dan a stabilit două mari obiective pentru Serviciul Român de Informații. Primul este găsirea de soluții pentru a limita și descuraja atacurile hibride ale Rusiei, astfel încât interferențele Kremlinului în procesele politice din România să fie cât mai reduse. Al doilea obiectiv vizează relansarea campaniei de luptă împotriva corupției, realizată cu ajutorul Serviciului Român
Acum 6 ore
00:50
Kelemen Hunor: „Am fost de acord să nu creștem salariul minim în 2026. Nu este momentul" # SportMedia
Salariul minim pe economie ar putea rămâne neschimbat în 2026, potrivit liderului UDMR, Kelemen Hunor, care afirmă că în coaliția de guvernare s-a ajuns deja la un acord de principiu pe această temă, la propunerea premierului Ilie Bolojan. „Săptămâna trecută am discutat despre această chestiune și cu toții am fost de acord că nu vom
00:50
Trump le răspunde protestatarilor „No Kings" cu videoclipuri sarcastice generate de AI (Video) # SportMedia
Președintele SUA, Donald Trump, a distribuit duminică videoclipuri generate de Inteligența Artificială în care el se autoproclamă rege, ca răspuns sarcastic la protestele masive „No Kings" desfășurate sâmbătă, la care au participat circa șapte milioane de persoane, care îl acuză de autoritarism. În primul dintre aceste videoclipuri, distribuit pe contul său de pe platforma Truth
00:50
Zelenski îl îndeamnă pe Trump să fie mai dur cu Putin: „Este ca Hamas, dar mai puternic. Sunt gata să merg la Budapesta" # SportMedia
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a îndemnat pe președintele american Donald Trump să adopte o poziție mai fermă față de liderul rus Vladimir Putin și a declarat că este pregătit să participe la summitul ruso-american programat la Budapesta. Într-un interviu exclusiv pentru emisiunea Meet the Press, realizat vineri de jurnalista NBC News Kristen Welker, Zelenski a
00:50
Rapid a învins pe Dinamo București cu 2-0 într-un mare derbi bucureștean, disputat pe Arena Națională, în runda curentă din Superliga. Golurile au fost marcate de Gnahore un autogol și Cristi Manea, în minutele 59 și 74. Într-un duel de pe Arena Națională cu peste 34.000 de fani în tribună, cu o atmosferă deosebită, de
00:50
FT: Trump l-a presat pe Zelenski să accepte condițiile lui Putin, altfel acesta va „distruge" Ucraina. Discuții cu strigăte și înjurături # SportMedia
Întâlnirea de vineri de la Casa Albă a fost una tensionată, în care președintele american Donald Trump l-a presat pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, să accepte termenii impuși de Rusia pentru încheierea războiului, avertizând că Vladimir Putin i-ar fi spus că altfel, „va distruge" Ucraina, relatează Financial Times (FT), citând surse apropiate discuțiilor. Sursele
Acum 8 ore
22:50
Ianis Hagi își continuă forma foarte bună pe care a arătat-o și la naționala României, creând o nouă reușită pentru gruparea sa Alanyaspor, din Turcia. Mijlocașul ofensiv Ianis Hagi, dar și fundașul central Umit Akdag, fost jucător pentru naționala României la tineret au fost titulari în meciul Alanyaspor – Goztepe, scor 1-0, din runda cu
22:50
Echipa masculină a României, învinsă în finala Europenelor de la Zadar, de tenis de masă # SportMedia
Selecționata masculină a României a fost învinsă de Franța cu scorul de 3-0, duminică, în finala Campionatelor Europene de tenis de masă pe echipe de la Zadar (Croația), dar rămâne cu cea mai mare performanță din palmaresul său, medaliile de argint. În primul meci, Iulian Chiriță a fost învins de Alexis Lebrun, cu 3-0 (11-2,
22:50
Mii de oameni au ieșit în stradă pentru siguranța femeilor: „Victimele se susțin, nu se acuză" # SportMedia
Câteva mii de persoane au participat duminică, în București, la marșul „Împreună pentru siguranța femeilor", desfășurat pe traseul Piața Universității – Piața Victoriei, pentru a cere autorităților măsuri ferme de prevenire și combatere a violenței asupra femeilor. Participanții au purtat pancarte cu mesaje precum „Libere – puternice", „Pe corpul meu nu pui mână decât dacă
22:50
Horoscop zilnic pentru 20 octombrie 2025.
22:50
Horoscop pentru săptămâna 20 - 26 octombrie 2025.
22:50
Într-un text scris în ianuarie în acest an, după anularea primului tur al prezidențialelor (LINK-AICI), concluzionam că va urma un an al negocierilor între tabere pro-occident și pro-Rusia după marea trădare a apartenenței România la lumea liberă. Taberele din culise. Anticipam că vor urma o serie de „gâtuiri" în rândul păpușarilor, precedate de negocieri (fără
22:50
Kelemen Hunor: Dacă CCR respinge reforma pensiilor, vom avea o problemă. E greu să le spui oamenilor că o castă privilegiată nu poate fi atinsă # SportMedia
În cazul în care Curtea Constituțională a României (CCR) va respinge legea privind reforma pensiilor magistraților, va fi necesară o discuție serioasă în coaliția de guvernare, deoarece respingerea ar ridica „o problemă de legitimitate morală", spune președintele UDMR, Kelemen Hunor. „În acest moment, nu vreau să fac speculații. Dacă CCR constată nereguli de constituționalitate, va
Acum 12 ore
20:40
Prima despărțire de marcă la FCSB, după rezultatele cumplite din ultima vreme: „Să plece dacă vrea" # SportMedia
Se pregătește o despărțire de marcă la FCSB, după ultima perioadă de rezultate mai mult decât rele pentru campioană care acum pare mai aproape de play-out decât de titlu. Încă de la revenirea sa în roș-albastru, atacantul Denis Alibec, 34 de ani, mai degrabă a dezamăgit prin evoluțiile sale slabe. El nu și-a putut ajuta
20:40
CFR Cluj se pregătește pentru o nouă numire de președinte de club, după plecarea intempestivă a lui Cristi Balaj, fostul mare arbitru internațional. Patronul Neluțu Varga nu intenționează să se grăbească în acest moment, mai ales că mai nou i-a confirmat și rămânerea lui Andrea Mandorlini, care în ultima vreme a produs rezultate foarte slabe.
20:40
Un agent de securitate a fost reținut după ce a lovit peste față un bărbat acuzat de furt, într-un mall din Capitală # SportMedia
Un agent de securitate a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru purtare abuzivă, după ce ar fi lovit peste faţă un bărbat acuzat de furt, într-un mall din Capitală. Poliţiştii au dispus sâmbătă reţinerea, pentru 24 de ore, a unui bărbat în vârstă de 31 de ani, angajat în calitate de agent de securitate,
20:40
Aproximativ 14.000 de consumatori din zona Voluntari au rămas fără gaze naturale, duminică, în urma unui incendiu produs pe Bulevardul Pipera, care a afectat rețeaua de distribuție, a anunțat compania Neogas Grid SA. Alimentarea va fi reluată luni, 20 octombrie, începând cu ora 09:00. Potrivit companiei, un accident între două autoturisme a avut loc în
20:40
România se pregătește pentru două nopți foarte reci, cu temperaturi apropiate de limita înghețului în aproape toată țara, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM). De marți însă, vremea se schimbă radical. Valorile termice vor crește rapid, iar spre finalul săptămânii se vor atinge chiar 25 – 26 de grade Celsius în sudul țării. Până marți
20:40
Pacea lui Trump se clatină. Israelul lovește Gaza, după ce a acuzat Hamas de „încălcare flagrantă" a armistițiului # SportMedia
Israelul a lansat mai multe atacuri asupra Fâșiei Gaza, duminică, după ce a acuzat Hamas de o „încălcare flagrantă" a armistițiului negociat de Statele Unite. Acesta este cel mai important test de până acum pentru acordul de încetare a focului. Atacuri reciproce și acuzații de ambele părți Potrivit unui oficial militar israelian, luptători Hamas au
18:40
Patronul celor de la CFR Cluj, Neluțu Varga a luat o decizie crucială în ce privește viitorul băncii sale tehnice. Astfel, patronul ardelenilor a decis să îi acorde în continuare credit italianului Andrea Mandorlini, chiar dacă fosta campioană e departe de play-off și acum, joi seara, s-a încurcat și cu cei de la Csikszereda, scor
18:40
Echipa națională a României la tenis de masă, la feminin, a pierdut finala Campionatelor Europene, în compania Germaniei, cu un scor sec, 0-3. Germania s-a impus așadar într-o manieră categorică, ea fiind și deținătoarea trofeului, bifând al zecelea titlu continental, al treilea consecutiv, la Europenele de la Zadar, din Croația. Bernadette Szocs, Elizabeta Samara și
18:40
FCSB, schimbare totală de de strategie pentru meciul cu Bologna. Anunțul făcut de conducere # SportMedia
FCSB va evolua joi seara cu cei de la Bologna în grupa principală de Europa League, în a treia etapă deja a acestei competiții europene. Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, a făcut un anunț de ultimă oră în ce privește strategia pe care campioana o va avea vis-a-vis de acest meci
18:40
Explozia din Rahova: Începe dezafectarea blocului. Administratoarea a fost audiată din nou: „Sigiliul nu l-am rupt noi" # SportMedia
Autoritățile au anunțat duminică un nou bilanț al sprijinului oferit victimelor exploziei din Calea Rahovei: 324 de persoane au fost evaluate și consiliate, iar 82 sunt cazate în șase hoteluri partenere. Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență a decis începerea dezafectării imobilului grav avariat, care prezintă risc major de prăbușire. Iar administratoarea blocului a fost
Acum 24 ore
16:40
Proporția su
16:40
Detaliu extrem de important oferit de un fost locatar al blocului spulberat din Rahova. Unde s-ar fi produs a doua explozie # SportMedia
Au trecut două zile de la deflagrația din Calea Rahovei, dar răspunsurile privind responsabilitatea pentru explozia devastatoare întârzie să apară. Anchetatorii au început audierea martorilor. Printre cei care au dat declarații polițiștilor criminaliști sunt și locatari din blocul distrus. Unii dintre ei au susținut că o firmă privată ar fi deschis, joi seara, robinetul de … The post Detaliu extrem de important oferit de un fost locatar al blocului spulberat din Rahova. Unde s-ar fi produs a doua explozie appeared first on spotmedia.ro.
16:40
Mai multe bijuterii au fost sustrase duminică dimineață la Muzeul Luvru din Paris, în cadrul unui jaf comis de răufăcători care au reușit să fugă, au anunțat Ministerul Culturii și o sursă apropiată de dosar. Cel mai vizitat muzeu din lume a fost închis pentru restul zilei, relatează AFP. Faptele s-au derulat, potrivit primelor elemente … The post Jaf ca în filme la muzeul Luvru. Hoții au reușit să fugă cu mai multe bijuterii appeared first on spotmedia.ro.
16:40
Marius Șumudică, declarații despre o posibilă preluare a lui FCSB: ”Aș putea lucra acolo, fiindcă știu cum să-l iau!” # SportMedia
FCSB traversează un moment de criză deosebit, după a șasea înfrângere în Liga 1, cea la codașa Metaloglobus, sâmbătă seara, la Clinceni, scor 1-2. E un moment în care galeria i-a cerut demisia lui Charalambous, chiar antrenorul cipriot, împreună cu secundul Pintilii au fost de acord să plece și i-au înaintat demisia lui Gigi Becali, … The post Marius Șumudică, declarații despre o posibilă preluare a lui FCSB: ”Aș putea lucra acolo, fiindcă știu cum să-l iau!” appeared first on spotmedia.ro.
16:40
Decizia președintelui american Donald Trump de a respinge cererea președintelui Volodimir Zelenski privind rachetele Tomahawk în timpul întâlnirii lor de vineri a declanșat o furtună geopolitică. Un fost oficial al apărării în cadrul NATO a sugerat că președintele rus Vladimir Putin manipulează în mod activ – și cu succes – Casa Albă. Putin „expert” în … The post „Îi facem jocul lui Putin” – avertismentul unui fost oficial NATO appeared first on spotmedia.ro.
14:40
Cum a devenit Qatarul aliatul cheie al lui Trump în eforturile sale de pace din Orientul Mijlociu # SportMedia
În timp ce zbura în Orientul Mijlociu pentru a sărbători victoria sa diplomatică privind încetarea focului și eliberarea ostaticilor din Gaza, președintele Donald Trump a lăudat un aliat în special: Qatarul. „Qatarul a fost de un ajutor extraordinar în realizarea acestui acord. Sper că oamenii își pot da seama de asta. A fost foarte greu … The post Cum a devenit Qatarul aliatul cheie al lui Trump în eforturile sale de pace din Orientul Mijlociu appeared first on spotmedia.ro.
14:40
FC Barcelona a învins cu dificultate sâmbătă seara, acasă, pe Girona, cu 2-1, în etapa a 9-a din La Liga, și este lider provizoriu în clasament. Pe Estadi Olimpic Lluis Companys, cele două echipe au fost la egalitate până în minutele suplimentare ale jocului, după ce Pedri marcase în minutul 13 pentru gazde, iar Axel … The post FC Barcelona a învins-o pe Girona și este lider provizoriu în La Liga appeared first on spotmedia.ro.
14:40
Decizia luată de polonezi după ședința de urgență dintre Edi Iordănescu și patronul de la Legia # SportMedia
Este o perioadă complicată pentru fostul selecționer Edi Iordănescu în Polonia, unde o antrenează din iulie pe Legia Varșovia. Pe 1 iulie 2025, Edi Iordănescu (47 de ani) a fost numit antrenor la Legia Varșovia, aceasta fiind prima sa experiență după despărțirea de echipa națională, în vara de după EURO 2024. După ultimul eșec dur … The post Decizia luată de polonezi după ședința de urgență dintre Edi Iordănescu și patronul de la Legia appeared first on spotmedia.ro.
14:40
Zeci de oameni evacuați în Voluntari, după ce un incendiu izbucnit la două autoturisme s-a extins la o țeavă de gaze # SportMedia
Aproape 60 de persoane au fost evacuate, duminică, dintr-un hotel din Voluntari, judeţul Ilfov, după ce un incendiu care a cuprins două autoturisme s-a extins la o ţeavă de alimentare cu gaz. Măsura preventivă a fost luată în condiţiile în care forţele de intervenţie au constatat că ţeava de gaze este fisurată. ISU Bucureşti Ilfov … The post Zeci de oameni evacuați în Voluntari, după ce un incendiu izbucnit la două autoturisme s-a extins la o țeavă de gaze appeared first on spotmedia.ro.
14:40
Ziua 1334 Atacuri cu victime în Ucraina, incendiu la o rafinărie de gaz din Rusia. Scad veniturile Moscovei din vânzările de petrol și gaze # SportMedia
În ziua 1334 de război, forțele rusești au atacat Ucraina cu 62 de drone. Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat că 40 dintre ele au fost doborâte sau bruiate. 10 persoane au fost rănite într-un atac rusesc asupra unei localității din regiunea Dnipropetrovsk. O femeie este în stare gravă. În Donețk și Herson, forțele ruse … The post Ziua 1334 Atacuri cu victime în Ucraina, incendiu la o rafinărie de gaz din Rusia. Scad veniturile Moscovei din vânzările de petrol și gaze appeared first on spotmedia.ro.
14:40
Charalambous, pus la zid după eșecul dureros al lui FCSB cu Metaloglobus: „Dacă nu-ți dai demisia, înseamnă că nu-ți respecți suporterii!” # SportMedia
Antrenorul cipriot al celor de la FCSB, Elias Charalambous a fost desființat după eșecul suferit de formația sa împotriva codașei FC Metaloglobus, scor 1-2 în runda curentă de Superliga. Lui Charalambous i s-a cerut demisia inclusiv de către fanii roș-albaștrii prezenți la meci la Clinceni, dar și de către o fostă legendă a Stelei, fostul … The post Charalambous, pus la zid după eșecul dureros al lui FCSB cu Metaloglobus: „Dacă nu-ți dai demisia, înseamnă că nu-ți respecți suporterii!” appeared first on spotmedia.ro.
12:40
FCSB își continuă startul catastrofal de sezon, iar sâmbătă seara a pierdut rușinos cu ultima clasată Metaloglobus, scor 1-2. După acest meci, în care FCSB se îndepărtează și mai mult de locurile de play-off, nu mai vorbim de titlu, Gigi Becali anunță un obiectiv ireal pentru formația sa. Latifundiarul din Pipera anunță că se teme … The post Obiectivul incredibil anunțat de FCSB după eșecul cu Metaloglobus appeared first on spotmedia.ro.
12:40
Închis pe nedrept mai bine de 40 de ani, un cetățean american riscă acum expulzarea în India # SportMedia
După ce a ispăşit 43 de ani de închisoare pentru o crimă pe care nu a comis-o, Subramanyam „Subu” Vedam a fost în sfârşit eliberat. La începutul acestei luni, noi dovezi l-au exonerat de acuzaţia de ucidere a fostului său coleg de cameră. Dar înainte de a ajunge în braţele familiei sale, Vedam a fost … The post Închis pe nedrept mai bine de 40 de ani, un cetățean american riscă acum expulzarea în India appeared first on spotmedia.ro.
12:40
Un fost nume mare al lui Inter, laude superbe la adresa lui Cristi Chivu: „A înțeles exact ce trebuia să facă” # SportMedia
Inter Milano este pe cai mari sub timona lui Cristi Chivu. Echipa nerrazzurră a urcat pe locul 1 în Italia după o victorie mare la AS Roma, scor 1-0 pe Olimpico. Iar un fost nume mare de pe Meazza, atacantul Julio Cruz (51 de ani), vârf cu aproape 200 de meciuri în tricoul lui Inter … The post Un fost nume mare al lui Inter, laude superbe la adresa lui Cristi Chivu: „A înțeles exact ce trebuia să facă” appeared first on spotmedia.ro.
12:40
FCSB va înfrunta joia viitoare Bologna într-un meci din grupa principală de Europa League, iar italienii au fost uimiți de jocul atât de slab al campioanei României în partida de sâmbătă cu Metaloglobus. Campioana a pierdut cu 2-1 în deplasarea de la Clinceni și s-a făcut din nou de râs în Superliga, acolo unde a … The post Ce au scris italienii despre FCSB înainte de duelul cu Bologna din Europa League appeared first on spotmedia.ro.
10:40
O explozie s-a produs duminică dimineața într-un bloc din Bistrița. Deşi informaţii iniţiale indicau drept posibilă cauză o acumulare de gaz, la sosirea echipajelor de intervenţie nu au fost identificate acumulări de gaze sau monoxid de carbon în urma măsurătorilor făcute cu detectoare. Toţi locatarii s-au autoevacuat. O persoană în vârstă din apartamentul în care … The post Explozie într-un bloc din Bistrița. O persoană ajuns la spital appeared first on spotmedia.ro.
10:40
Conducerea FCSB pune tunurile pe cel mai bine cotat fotbalist din lot: „Distrug echipa cu el. Stai pe bancă!” # SportMedia
FCSB, campiona en-titre a României, s-a făcut de râs sâmbătă seara în Liga 1, pierzând cu 2-1 la codașa Metaloglobus, cea care a repurtat astfel prima victorie din istoria sa în primul eșalon fotbalistic al României. După joc, patronul celor de la FCSB, Gigi Becali a avut o reacție vehementă și s-a luat de Darius … The post Conducerea FCSB pune tunurile pe cel mai bine cotat fotbalist din lot: „Distrug echipa cu el. Stai pe bancă!” appeared first on spotmedia.ro.
10:40
internazionale Milano s-a impus într-un derbi important din Italia în fata celor de la AS Roma, chiar pe Olimpico, scor 1-0, iar trupa lui Cristi Chivu a bifat cel de-al 6-lea succes consecutiv în toate competițiile și a urcat pe prima treaptă a podiumului din Italia. Singurul gol a venit în minutul 6 prin fostul … The post Victorie mare pentru Interul lui Chivu, care e noul lider din Serie A appeared first on spotmedia.ro.
10:40
„No Kings”: Milioane de oameni au protestat față de agenda „autoritară” a lui Trump (Foto) # SportMedia
Aproape şapte milioane de protestatari, cu aproximativ două milioane mai mulţi decât în iunie, s-au adunat, sâmbătă, în întreaga SUA, pentru a doua rundă de demonstraţii „No Kings” (Fără regi). Oamenii au protestat faţă de ceea ce au descris drept agenda „autoritară” a preşedintelui Donald Trump, au anunţat organizatorii, citaţi de CNN. Protestatarii s-au adunat … The post „No Kings”: Milioane de oameni au protestat față de agenda „autoritară” a lui Trump (Foto) appeared first on spotmedia.ro.
10:40
Florin Tănase a luat inițiativa și cere schimbări dure la FCSB, după ce campioana a pierdut în deplasare la Metaloglobus, scor 2-1 în etapa curentă de Superliga. Florin Tănase (30 de ani), singurul marcator al campioanei din această seară, a vorbit despre rezultatul rușinos al echipei sale. El nu a găsit explicații concrete în legătură … The post Florin Tănase cere un moment zero la FCSB: „La revedere! Pretențiile sunt mari aici” appeared first on spotmedia.ro.
10:40
Condiția lui Putin pentru încetarea războiului: Ucraina să cedeze Rusiei regiunea Donețk # SportMedia
Președintele rus Vladimir Putin a cerut ca Ucraina să predea Rusiei controlul deplin asupra regiunii Donețk, ca o condiție pentru încheierea războiului. Solicitarea a fost făcută în timpul unei convorbiri telefonice cu președintele american Donald Trump, săptămâna aceasta, a relatat The Washington Post, citând doi înalți oficiali americani, potrivit Kyiv Independent. Potrivit publicaţiei americane, Putin … The post Condiția lui Putin pentru încetarea războiului: Ucraina să cedeze Rusiei regiunea Donețk appeared first on spotmedia.ro.
08:40
Mari bănci americane, date în judecată pentru că ar fi manipulat dobânda de bază a creditării timp de peste 30 de ani # SportMedia
JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo şi alte mari instituţii financiare americane se confruntă cu un nou proces colectiv în care sunt acuzate că ar fi conspirat pentru a fixa dobânda de bază a creditării (”prime rate”) în Statele Unite timp de mai bine de trei decenii. Acest lucru ar fi determinat milioane de … The post Mari bănci americane, date în judecată pentru că ar fi manipulat dobânda de bază a creditării timp de peste 30 de ani appeared first on spotmedia.ro.
08:40
Israelul este acuzat că a încălcat armistițiul cu Hamas de 47 de ori și a ucis 38 de palestinieni # SportMedia
Biroul de presă al autorităților din Gaza a acuzat Israelul că a încălcat armistițiul cu Hamas de 47 de ori de la intrarea în vigoare, la începutul lunii octombrie, ucigând 38 de palestinieni și rănind alți 143. „Aceste încălcări au inclus focuri de armă directe împotriva civililor, bombardamente, atacuri deliberate și arestarea mai multor civili, … The post Israelul este acuzat că a încălcat armistițiul cu Hamas de 47 de ori și a ucis 38 de palestinieni appeared first on spotmedia.ro.
Ieri
04:40
În ultima vreme, oriunde te întorci auzi de iubire de sine. Psihologi, coachi de dezvoltare personală, influenceri de lifestyle, toți vorbesc despre cât de important e să te iubești pe tine însuți. Și adevărul e că… au dreptate. Doar că, de multe ori, noțiunea asta pare așa, abstractă, aproape intimidantă. Cum adică să te iubești … The post Iubirea de sine: ce e, ce nu e și cum o poți recunoaște când o întâlnești appeared first on spotmedia.ro.
04:40
Și dacă cea mai mare resursă neexploatată din agricultura Europei nu este tehnologia sau finanțarea, ci femeile care lucrează deja în acest sector? La 34 de ani, Albertine Ekkels din Țările de Jos se afla în situația în care trebuia să aleagă între viața de zi cu zi la o fermă de lactate și visul … The post Eliminarea barierelor: femeile care promovează inovarea rurală în Europa appeared first on spotmedia.ro.
