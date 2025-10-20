Până când au trăit hipopotamii în Europa? Descoperire surprinzătoare, care schimbă ce se știa

08:40

JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo şi alte mari instituţii financiare americane se confruntă cu un nou proces colectiv în care sunt acuzate că ar fi conspirat pentru a fixa dobânda de bază a creditării (”prime rate”) în Statele Unite timp de mai bine de trei decenii. Acest lucru ar fi determinat milioane de … The post Mari bănci americane, date în judecată pentru că ar fi manipulat dobânda de bază a creditării timp de peste 30 de ani appeared first on spotmedia.ro.