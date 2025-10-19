Rapid învinge Dinamo într-un derbi bucureștean superb

04:40

În ultima vreme, oriunde te întorci auzi de iubire de sine. Psihologi, coachi de dezvoltare personală, influenceri de lifestyle, toți vorbesc despre cât de important e să te iubești pe tine însuți. Și adevărul e că… au dreptate. Doar că, de multe ori, noțiunea asta pare așa, abstractă, aproape intimidantă. Cum adică să te iubești …