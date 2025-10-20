Rețeaua care a alimentat teoriile conspiraționiste despre explozia din Rahova. „Se răspândește mai ceva ca artificiile pe cer”
Explozia din cartierul Rahova, în care trei oameni au murit, a devenit un teren prielnic pentru dezinformări și teorii ale conspirației. Expertul în comunicare Radu Delicote explică modul în care „fake-news-urile” s-au răspândit cu viteza amețitoare.
Explozia din Rahova. Firma care ar fi rupt sigiliul avea activitatea suspendată de ANAF din august # Adevarul.ro
ANAF a anunțat că firma Ampropertyconstruct SRL (AMPCgaz), despre care locatarii blocului din Rahova unde a avut loc explozia spun că a rupt sigiliul de pe conducta de gaze, era declarată inactivă fiscal încă din august.
„Noi, Justiția, suntem singurii care avem privilegiul de a ne bate joc de cetățenii acestei țări”. Cristian Tudor Popescu, atac la adresa CCR # Adevarul.ro
CCR a transmis că Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu este neconstituțională în ansamblu, iar gazetarul Cristian Tudor Popescu ironizează decizia.
Keir Starmer cere alianței europene să intensifice presiunea economică asupra Rusiei: „Tiranii ca Putin răspund doar la forță” # Adevarul.ro
Premierul britanic Keir Starmer a declarat că va solicita aliaților europeni să își intensifice eforturile economice pentru a slăbi industria de apărare a Rusiei, în contextul incertitudinilor privind sprijinul administrației Trump pentru Ucraina.
CCR a transmis că Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu este neconstituțională în ansamblu.
Rețeaua care a alimentat teoriile conspiraționiste despre explozia din Rahova. „Se răspândește mai ceva ca artificiile pe cer” # Adevarul.ro
Grindeanu spune că România ar putea fi pedepsită de UE dacă îngheață salariul minim. Cu cine a vorbit șeful PSD # Adevarul.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, spune că a vorbit cu comisarul european Roxana Mînzatu, despre o îngheţare a salariului minim, aşa cum îşi doreşte premierul Ilie Bolojan şi aceasta i-a spus că se intră într-o zonă de infringement.
Generația Z este una civică, nu revoluționară, iar trezirea ei este cea mai bună și mai neașteptată veste.
Guvernul a deschis procesul de selecție pentru conducerea AMEPIP. Se caută un președinte și doi vicepreședinți # Adevarul.ro
Secretariatul General al Guvernului (SGG) a demarat procesul de selecție pentru ocuparea a unui post de președinte și a două posturi de vicepreședinți pentru Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP).
Într-o lume intens preocupată de realitățile medicale, fenomen alimentat, printre altele, de un infinit volum de știri ce aduc la cunoștința generală diagnostice atroce, noutăți terapeutice și descoperiri surprinzătoare, ar fi, poate, utilă sau cel puțin atractivă lingvistic o scurtă analiză.
Șefii diplomațiilor ruse și americane au stabilit pașii premergători summitului Trump-Putin de la Budapesta # Adevarul.ro
Ministrul rus de externe Serghei Lavrov și secretarul de stat american Marco Rubio au avut o convorbire telefonică pentru a pregăti întâlnirea dintre Trump și Putin de la Budapesta.
Aproape 60 de persoane dintr-un bloc din Caracal, județul Olt, au fost evacuate luni după-amiază, 20 octombrie 2025, în urma unei sesizări că se simte miros de gaze pe casa scării.
Explozie la bordul unui vas care transporta GPL, în Golful Aden. Doi marinari sunt dați dispăruți. S-a emis o alertă de navigaţie # Adevarul.ro
O explozie la bordul petrolierului MV Falcon, care transporta gaz petrolier lichefiat (GPL), a declanșat o operațiune de salvare de amploare în Golful Aden. Doi membri ai echipajului sunt dați dispăruți, iar navele din zonă au fost avertizate de pericolul pentru navigație.
Vloggerul Selly, desemnat și în acest an cea mai urmărită persoană publică din România # Adevarul.ro
Andrei Șelaru, alias Selly, a fost desemnat cea mai urmărită persoană publică din România pe social media, pentru al doilea an consecutiv, în cadrul Webstock 2025, cel mai mare eveniment dedicat industriei digitale din România.
O familie cu doi copii are nevoie de un buget cu aproximativ 9% mai mare în 2025 pentru un trai decent, comparativ cu anul trecut. Cele mai mari creșteri de costuri s-au înregistrat la cheltuielile cu locuința, care au urcat cu peste 22% față de septembrie 2024.
CCR declară constituțională legea privind reducerea cheltuielilor bugetare. Singură excepție: testarea poligraf a inspectorilor ANAF # Adevarul.ro
Curtea Constituțională a României (CCR) a admis parțial obiecția de neconstituționalitate formulată împotriva Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice si pentru modificarea și completarea unor acte normative.
Primele familii din blocul afectat de explozia din Rahova s-au mutat în apartamente mobilate și utilate. Primarul interimar anunță că vor sta acolo pe termen lung # Adevarul.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat, luni, că primele 4 familii afectate de explozia din cartierul Rahova s-au mutat în apartamente pe termen mediu și lung, complet mobilate și utilate.
Decizia CCR privind pensiile speciale a aprins spiritele pe Reddit. Mulți spun că doar protestele mai pot schimba ceva # Adevarul.ro
Decizia Curții Constituționale de a respinge reforma pensiilor speciale a provocat numeroase reacții pe rețelele sociale, unde mulți au criticat faptul că legea a fost blocată din nou.
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, maraton de întâlniri la nivel înalt cu oficiali ai administrației Trump și mari finanțatori # Adevarul.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a condus delegația României la Reuniunea Anuală a Fondului Monetar Internațional și Grupului Băncii Mondiale, într-o serie de întâlniri strategice cu oficiali ai administrației Trump și lideri financiari americani.
BNS îl acuză pe directorul Poştei Române de presiuni: „Mii de salariați sunt vizați de schimbare” # Adevarul.ro
Blocul Național Sindical îi avertizează pe angajații Poștei Române să nu semneze noile fișe de post și încadrările impuse de directorul companiei, Valentin Ștefan, decizia, luată unilateral, fiind considerată ilegală.
CFR anunță trecerea la ora de iarnă. Cum vor circula trenurile în noaptea de 25 spre 26 octombrie # Adevarul.ro
Transportul feroviar din România trece oficial la ora de iarnă începând cu data de 26 octombrie 2025, a anunțat Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A. Astfel, ora 04:00 va deveni ora 03:00.
Nicușor Dan, după decizia CCR de respingere a reformei pensiilor speciale: Urmează un nou proiect de lege # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan promite redactarea unui nou text legislativ, care să corecteze o „prevedere anormală – pensia egală cu salariul – pe care clasa politică a reglementat-o defectuos acum câțiva ani”.
Pizza Hut Marea Britanie va închide 68 de restaurante după ce a intrat în insolvență. Angajații au fost trimiși acasă la mijlocul zilei # Adevarul.ro
Lanțul de restaurante Pizza Hut din Marea Britanie a intrat luni în insolvenţă, iar circa 68 de locaţii sunt în pericol de închidere, punând în risc sute de locuri de muncă. Unii angajați au fost trimiși acasă astăzi.
Jandarmii au intervenit, luni, în municipiul Tulcea, după ce un şofer a observat un şarpe pe parbrizul autoturismului în timp ce conducea.
Procurorii nu au stabilit concluziile despre cauzele exploziei din Rahova. Anunțul Parchetului # Adevarul.ro
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, care instrumentează dosarul privind explozia din blocul din cartierul bucureştean Rahova, transmite, luni, că deocamdată nu există concluzii privind cauzele producerii deflagraţiei în care trei persoane au murit şi 15 au fost rănite.
Iordănescu junior a dus-o în cap pe Legia Varșovia. Fostul selecționer are zilele numărate în Polonia # Adevarul.ro
Edward Iordănescu, 47 de ani, are rezultate slabe la cârma formației Legia Varșovia, un brand de tradiție în Polonia.
Doi foşti concurenţi la „Insula Iubirii” au făcut marele anunţ: „Începem capitolul «pentru totdeauna»” # Adevarul.ro
După ce au trecut prin testul suprem al încrederii şi au învins toate ispitele de la „Insula Iubirii”, doi foşti concurenţi au făcut marele anunț: se căsătoresc în 2026 și au ales deja data evenimentului.
Bogdan Lobonț și Olimpia Satu Mare au încheiat colaborarea. Clubul din Liga 2 se află pe ultimul loc în clasament.
Laureata Nobel care a ridicat vocea peste tăcerea dictaturilor a fost redusă la tăcere ”din prudență” după criticile aduse Hamas. Herta Müller, scriitoarea născută în Banat, scoasă de pe afișul unui festival în Polonia.
Un bărbat din Sibiu şi-a ucis mama cu sânge rece și a sunat la ambulanță să anunțe că femeii i s-a făcut rău # Adevarul.ro
Un bărbat de 54 de ani acuzat că şi-a lovit şi sugrumat mama a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.
Idee revoluționară lansată în fotbal: echipele naționale să fie formate din jucători de până la 23 de ani # Adevarul.ro
Ultima ideea năstrușnică în fotbal îi aparține lui Aurelio De Laurentiis, patronul echipei de fotbal Napoli, campioana Italiei.
Producţia de petrol a Kazahstanului a scăzut după atacul ucrainean asupra unei importante uzine ruseşti de procesare a gazului # Adevarul.ro
Atacul ucrainean cu drone asupra unei uzine de procesare a gazului de la Orenburg (Rusia) a obligat ţara vecină, Kazahstan, să-şi reducă producţia la zăcământul său de petrol şi gaz condensat Karachaganak, cu 25% până la 30%, au declarat luni pentru Reuters două surse din industria petrolieră.
AUR cere amânarea închiderii marilor electrocentrale pe cărbune. „Din ianuarie 2026 vom pierde 1.000 de megawați, dacă Guvernul nu acționează” # Adevarul.ro
Senatorul Petrișor Peiu a anunțat că AUR depune o inițiativă legislativă prin care solicită prelungirea termenelor de funcționare pentru grupurile energetice pe cărbune, dar şi pentru finalizarea centralelor pe gaz de la Ișalnița și Turceni.
Condiții revoltătoare pentru sportivi la Constanța! ANPC intervine: „Imaginile neputinței vorbesc de la sine” # Adevarul.ro
Două hoteluri aflate în subordinea Agenției Naționale pentru Sport au fost închise temporar de ANPC. Printre ele, și Hotel Sport din Constanța, loc emblematic pentru cantonamentele loturilor olimpice.
Turn de vânătoare descoperit în Florida, cu vedere spre zona unde Donald Trump coboară din Air Force One # Adevarul.ro
Agenții Serviciilor Secrete au găsit un „turn de vânătoare suspect” cu vedere la zona în care președintele debarcă din Air Force One.
Liderul suprem al Iranului, mesaj direct pentru Trump despre bombardamentele asupra instalțiilor nucleare: „Să continue să viseze!” # Adevarul.ro
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a reacționat dur la adresa președintelui american Donald Trump, pe care l-a ironizat pentru afirmaţiile repetate potrivit cărora armata SUA ar fi „distrus complet” programul nuclear iranian.
Trei răniţi în Teleorman, într-o explozie provocată de acumularea de gaze. Deflagrația a avut loc într-o gospodărie # Adevarul.ro
Trei persoane au fost rănite, luni, după o explozie la o casă din comuna teleormăneană Frăsinet, provocată de o acumulare de gaze provenite de la o conductă a instalaţiei existente în gospodărie, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Teleorman.
Instanța Supremă a soluționat luni trei recursuri în interesul legii, dintre care două au fost admise și unul respins. Recursul în interesul legii este o procedură prin care ÎCCJ soluționează un conflict de practică judiciară, dar nu modifică hotărârile anterioare.
Putin ocoleşte România în drumul spre summitul de la Budapesta. Rusia nu a cerut acordul ca avionul să treacă pe deasupra ţării # Adevarul.ro
România nu a primit nicio solicitare oficială din partea Federației Ruse pentru ca aeronava președintelui Vladimir Putin să traverseze spațiul aerian românesc în drumul spre Budapesta, unde ar urma să aibă loc un summit cu liderul american Donald Trump.
Circulația mai multor trenuri CFR Călători se suspendă începând de marți. Ce rute sunt afectate # Adevarul.ro
Compania Naţională de Căi Ferate a anuțat, luni, că se suspendă temporar circulaţia unui număr de trenuri operate de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” SA.
Un opozant din Daghestan căutat de Rusia pentru violențe anti-evrei pe un aeroport, găsit mort la Istanbul # Adevarul.ro
Abakari Abakarov, administratorul canalului de Telegram „Morning Daghestan”, despre care se crede că a coordonat protestele anti-mobilizare din Rusia în 2022, a fost găsit mort la Istanbul, relatează Militarny.
ISOMAT lansează clubul IsoPro by Isomat – sprijinul dedicat profesioniștilor din construcții # Adevarul.ro
Pentru ISOMAT România, unul dintre cei mai importanți producători de materiale pentru construcții din Europa de Sud-Est, ultimii trei ani au reprezentat o perioadă intensă de transformare și consolidare strategică.
Sectoare din Transfăgărășan și Transalpina, închise de luni. CNAIR avertizează asupra riscurilor de avalanșă și polei # Adevarul.ro
Circulația rutieră a fost închisă de luni, 20 octombrie, pe două dintre cele mai spectaculoase și tranzitate drumuri montane din România: Transfăgărășanul (DN7C) și Transalpina (DN67C).
Distrigaz nu mai reia alimentarea cu gaze a blocurilor din Rahova: a fost extins perimetrul supus cercetărilor # Adevarul.ro
Distrigaz a anunțat luni după-amiază că nu mai reia alimentarea cu gaze a zonei în care a avut loc vineri explozia din Rahova, explicând că autoritățile au extins perimetrul care este supus cercetărilor.
Cele mai ciudate teorii ale conspirației după explozia din Rahova: „Aici s-a folosit explozibil, nu gaz metan”. Avertismentul SRI # Adevarul.ro
Tragedia din cartierul Rahova a devenit un subiect de interes în mediul online, care s-a transformat ulterior într-un val de teorii ale conspirației, manipulări și afirmații false.
Sorin Grindeanu va fi ales, cel mai probabil, noul președinte plin al PSD la Congresul din 7 noiembrie, fiind singurul candidat înscris în competiție. El promite o „reîntoarcere la valorile tradiționale” ale social-democrației și o echipă formată din lideri validați la urne.
„Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc”: Mărturia sfâșietoare a mamei tinerei gravide care și-a pierdut viața în explozia din Rahova # Adevarul.ro
Mirela Stanciu, tânăra însărcinată care a murit în explozia din Rahova, simțea un miros puternic de gaz în bloc și a prevestit tragedia.
România este un hub strategic pentru securitatea alimentară a Europei, a declarat Holger Kray, manager regional pentru Agricultură și Alimentație al Băncii Mondiale, subliniind că războiul din Ucraina a transformat Portul Constanța într-un coridor strategic pentru comerțul agricol european.
FCSB se confruntă cu o situație delicată în SuperLiga României. După eșecul cu Metaloglobus 1-2, finanțatorul a făcut deja ”lista neagră”, care este compusă din 5 jucători. Becali a oferit și detalii despre formula de start pe care Elias Charalambous se bazează în confruntarea cu Bologna.
Prețul verzei românești a crescut în această toamnă, iar cumpărătorii au observat deja diferența.
15:30
Noua obsesie de pe TikTok: jucăriile care au eclipsat Labubu şi costă cât o vacanţă all inclusive # Adevarul.ro
O jucărie aparent banală de pluş a reușit să cucerească TikTok-ul și să transforme o companie britanică într-un imperiu de sute de milioane de lire. În mod paradoxal, clienţii-ţintă nu sunt copiii, ci adulţii tineri, nostalgici după copilărie, aşa numiţii Kidults.
