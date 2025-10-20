Un vicepreședinte PSD și-a dat demisia din partid şi din Parlament după ce a fost reales preşedinte al IMM România

Deputatul Florin Jianu a anunţat, luni, că a demisionat din PSD şi din Parlament, el fiind reales în funcţia de preşedinte al IMM România. El consideră că antreprenorii au nevoie mai mult că oricând de o voce şi afirmă că va rămâne alături de aceştia.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul.ro