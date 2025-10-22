Ultimele vești despre starea de sănătate a lui Doru Octavian Dumitru. Cum se simte după operație

14:40

Carmen Brumă a explicat de unde obișnuiește să își ia ținutele pentru evenimentele la care participă. ”Nu prea mă interesează foarte tare trendurile” , a spus aceasta. Carmen Brumă atrage imediat atenția la evenimentele la care participă atât cu fiziul său foarte bine lucrat la sala de sport, cât și cu ținutele alese. Vedeta […]