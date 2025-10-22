Ultimele vești despre starea de sănătate a lui Doru Octavian Dumitru. Cum se simte după operație
Gândul, 22 octombrie 2025 18:50
Iată care sunt cele mai noi vești despre starea de sănătate a lui Doru Octavian Dumitru. Acesta a fost operat la Spitalul Județean din Suceava, după ce ar fi suferit un accident vascular cerebral, înainte de a urca pe scenă. Medicii care l-au operat au transmis un comunicat de presă. Doru Octavian Dumitru a ajuns […]
„Ride More – ParaEvent SnowLovers Edition”, dedicat selecției sportivilor paralimpici pentru sporturile de iarnă, prima inițiativă susținută în cadrul colaborării București, 20 octombrie 2025 – În spiritul noii sale platforme de responsabilitate socială „Imposibilul devine posibil. Pe Bune.”, Betano, se alătură Comitetului Național Paralimpic (CNP) printr-o contribuție financiară destinată organizării Ride More Paraevent – Snowlovers […]
Celebra SPIOANĂ a lui Putin revine în atenția publică de la Kremlin și primește o nouă misiune # Gândul
Fosta spioană rusă Anna Chapman, devenită celebră după ce a fost arestată în 2010 în Statele Unite, revine în prim-plan. Potrivit publicației The Sun, Chapman, acum în vârstă de 43 de ani și cunoscută sub numele Anna Romanova, a fost numită directoare a Muzeului Rus al Informațiilor, instituție aflată sub autoritatea Serviciului de Informații Externe. […]
19:10
Sarkozy, păzit zi și noapte de doi ofițeri de securitate. Fostul președinte francez n-a putut să doarmă din cauza deținuților care l-au strigat # Gândul
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost încarcerat pe 21 octombrie 2025 la închisoarea La Santé Prison din Paris, după ce a primit o condamnare de 5 ani cu executare. Sarkozy, care a condus Franța între anii 2007 și 2012, a fost condamnat pentru „conspirație criminală”. Este primul fost lider francez de la Philippe […]
Cursa pentru București intră în linie dreaptă: mâine, Guvernul Bolojan declanșează oficial organizarea alegerilor pe 7 decembrie # Gândul
Executivul condus de Ilie Bolojan decide mâine oficial în Guvern calendarul acțiunilor electorale pentru organizarea alegerilor în data de 7 decembrie 2025 în București, Buzău și alte localități. Executivul va stabili oficial, prin hotărâre de Guvern, data alegerilor locale parțiale pentru președintele Consiliului Județean Buzău, primarul general al municipiului Bucureşti și pentru primari în unele […]
Se sparg protestele! După decizia CCR privind pensiile speciale, magistrații își reiau activitatea # Gândul
Tot mai multe instanţe şi Parchete au anunțat că îşi reiau activitatea după ce Curtea Constituţională a României a admis obiecţia de neconstituţionalitate formulată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţiile Unite, constatând că Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, în ansamblu, este neconstituţională „Adunarea Generală […]
Digitalizarea accelerată a industriei divertismentului a influențat resursele de distracție inclusiv în industria jocurilor de cazinou. La fel cum comerțul cu produse de larg consum și cu bunuri de folosință îndelungată se împarte între clasic și e-commerce, tot așa există în sectorul de gambling aceste două dimensiuni complementare: cazinourile tradiționale (inclusiv săli stradale cu aparate […]
Precizările Șefului Armatei despre stagiul militar pentru tineri: „Nu ne gândim că în patru luni o să fim în măsură să scoatem piloţi de F-16” # Gândul
Generalul Gheorghiţă Vlad a fost întrebat, miercuri, într-o conferinţă de presă, cât de urgentă este necesitatea introducerii stagiului de militar voluntar. Totodată, generalul a recunoscut că în patru luni, „nu vom fi în măsură să scoatem piloţi de F-16, ochitori de tanc sau trăgătorii cu instalaţiile Patriot”. „MApN a adus în discuţia publică această problemă, […]
FOTO. Andi Moisescu, despre ÎNCEPUTURILE sale la TV. ”Nici măcar nu înțelegeam ce mi se întâmplă” # Gândul
Prezentatorul de televiziune Andi Moisescu, în vârstă de 52 de ani, a vorbit despre începuturile sale în televiziune, la Pro TV. Andi Moisescu a fost căsătorit foarte mulți ani cu Olivia Steer, însă au ajuns la divorț după 22 de ani de mariaj. Cuplul are doi băieți: David și Luca. Juratul de la emisiunea […]
Cele cinci zodii care vor avea NOROC până pe 26 octombrie 2025. Este o perioadă oportună pentru a-și valorifica șansele în carieră și în dragoste # Gândul
Patru zodii vor avea parte de noroc din partea astrelor. Însă, norocul are termen limitat. Astrele îi vor favoriza pe nativii celor patru zodii doar până duminică, 26 octombrie 2025. Este momentul ideal pentru a profita de orice oportunitate care le apare în cale. De la carieră la finanțe, nativii își vor asum riscuri calculate […]
Ucraina va cumpăra 120 de avioane Gripen din Suedia. „Pentru armata noastră sunt o prioritate” # Gândul
Ucraina a parafat o înțelegere preliminară cu Suedia pentru achiziția a 120 de avioane de luptă JAS 39 Gripen E, a declarat miercuri premierul suedez Ulf Kristersson, după o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează agenția Reuters. Cei doi lideri s-au întâlnit pentru discuții la Linköping, în sudul Suediei, și au vizitat compania Saab, […]
Un bărbat și-a făcut apariția la propria înmormântare, după ce și-a înscenat MOARTEA. Cum au reacționat apropiații, când l-au văzut viu # Gândul
David Baerton, un belgian în vârstă de 45 de ani, și-a înscenat moartea pentru a le da o lecție de viață rudelor și prietenilor, dar pentru această „farsă macabră” a avut nevoie și de ajutorul familiei. Bărbatul, care este creator de conținut pe TikTok, le-a spus soției și copiilor despre planul său, iar aceștia au […]
Val de scrisori către Bolojan de la primari: „Vom îngheța cu toții la propriu. 4.309 apartamente nu au apă caldă și căldură. Solicitarea edilului din Moreni a lăsat rece guvernul # Gândul
Gabi Purcaru, edilul municipiului Moreni, se numără și el printre cei care au transmis pe grupul Asociației Municipiilor din România (AMR) un mesaj urgent în numele primarilor care au încă în localitățile pe care le conduc un sistem centralizat de termoficare. Primarul vorbește despre necesitatea găsirii unei soluții urgente, argumentând că la Motru aceasta este […]
Fashion Talk by IQOS, prezentat de Zarug la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week. Moda a depășit limitele catwalk-ului # Gândul
O celebrare a talentelor emergente și a imaginației îndrăznețe. Despre asta a fost vorba în cea de-a treia ediție a Bucharest Fashion Week, o privire spre un viitor simplu, curajos și plin de promisiuni. Moda a fost pe catwalk la Bucharest Fashion Week, dar și în afara ei: în vocea fiecărui invitat, în energia conversațiilor […]
Localitățile din România în care locuitorii trăiesc peste media EUROPEANĂ și întrec chiar şi orașe precum Madridul, Milano sau Roma # Gândul
În unele oraşe din România, locuitorii trăiesc peste media europeană, întrecând chiar şi Madridul, Milano sau Roma. Astfel, țara noastră continuă să surprindă prin contrastul dintre regiunile sale economice. Conform celor mai recente date Eurostat, două orașe din țara noastră au reușit să depășească media Uniunii Europene (UE) în privința puterii de cumpărare, ci și […]
„Mukbang” sau cum să mănânci până mori – ia amploare în mediul online. Fascinația pentru trendul care face victime # Gândul
Trendul „Mukbang” a apărut în Coreea de Sud în jurul anului 2010, din nevoia oamenilor de a se conecta cu semenii lor. Doar că ei nu o făceau faţă în faţă, ci prin intermediul unei platforme locale de streaming, AfreecaTV. Momentul în care se conectau cu ceilalţi era unul bine ales: atunci când luau masa. […]
Mai avem politică externă? Oana Țoiu, expediată de Marco Rubio. Ștefan Popescu: „Trebuia să stai O ORĂ la discuții” # Gândul
Ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, avându-l ca invitat pe analistul de politică externă Ștefan Popescu, a dedicat un capitol aparte declinului diplomației românești. Relația României cu partenerul ei strategic cheie, Statele Unite – afectată negativ de anularea alegerilor din 2024 – este departe de a se fi normalizat, apreciază Ștefan […]
Cristian Popescu Piedone se află în continuare sub control judiciar, după ce Curtea de Apel Braşov a decis prelungirea măsurii privative. Argumentele aduse de magistraţi au motivat cu „circumstanțe personale care creionează profilul inculpatului”. Cristian Popescu Piedone acuză instanţa că vrea să-şi facă reclamă pe spinarea sa şi că s-a folosit mai mult de bârfele […]
Rezistă Armata României în fața unei INVAZII ruse? Șeful armatei răspunde la întrebarea care interesează o țară întreagă # Gândul
Armata României este, în acest moment, pregătită pentru o invazie rusă? O întrebare pe care o auzim tot mai des în spațiul public și care a stârnit diverse controverse, dileme și reacții publice în ultima perioadă, mai ales în contextul războiului ruso-ucrainean care durează deja de mai bine de trei ani. Generalul Vlad Gheorghiță, șeful […]
Bogdan Ivan promite modificări legislative după TRAGEDIA din cartierul Rahova: Explozia putea fi evitată # Gândul
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, spune miercuri că explozia din cartierul Rahova, acolo unde 3 persoane și-au pierdut viața, putea fi evitată. După ce ancheta va fi finalizată, ministrul a promis că va modifica legislația în domeniu. Știre în curs de actualizare Foto: Alexandra Pandrea
Alina Laufer a explicat de ce nu o botează pe fiica sa cea mică, Eden, care a venit pe lume în toamna acestui an. Alina Laufer, fosta parteneră de viață a lui Jorge – împreună cu care are o fetiță, Karina, este căsătorită cu Ilan Laufer. În data de 15 februarie 2021, cei doi […]
Ce a pățit o BADANTĂ româncă după ce a răspuns la un anunț de angajare publicat pe rețelele sociale # Gândul
O badantă româncă, în vârstă de 44 de ani, rezidentă în provincia Messina (Sicilia) din Italia, a trecut printr-un coșmar care a durat aproape o lună după ce a răspuns pe rețelele sociale la un anunț de angajare. Ea a fost chemată la domiciliul unui bărbat de 60 de ani, în centrul localității Palagonia din […]
Turcan îl acuză pe Grindeanu că ar avea informații „pe surse” de la CCR: Arată cât de adâncă e rețeaua de influență lăsată de PSD în sistem # Gândul
Raluca Turcan, fost ministru PNL al Culturii, l-a criticat miercuri pe președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu, după ce acesta a anunțat că știe „pe surse” decizia Curții Constituționale despre reforma pensiilor magistraților. Tensiuni între liberali și social-democrați pe tema reformei pensiilor magistraților. Raluca Turcan îl acuză pe Sorin Grindeanu că ar avea informații „pe […]
Elias Charalambous e încrezător că FCSB va învinge Bologna. „Nu suntem proști, înțelegem foarte bine situația” # Gândul
Elias Charalambous spune că FCSB poate ieși din faza slabă în care se află și crede că echipa sa va câștiga cu Bologna, în meciul de joi din etapa a treia a Europa League. FCSB a debutat în grupa din Europa League cu victoria în fața celor de la Go Ahead Eagles, 1-0, și a […]
Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR. Dragoș Pîslaru: Următorul pas este reuniunea ECOFIN din noiembrie # Gândul
Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, anunță miercuri că executivul european a aprobat varianta revizuită a Planului Național de Redresare și Reziliență a României. „Se încheie o etapă esențială în procesul de revizuire a PNRR. Comisia Europeană a aprobat astăzi varianta finală a PNRR. Următorul pas este o aprobare formală în reuniunea ECOFIN din noiembrie. După […]
Multe persoane cred că, la moartea cuiva, averea se poate transmite numai rudelor. Însă, în realitate, Codul civil roman oferă căi clare prin care o persoană care nu este rudă directă poate să primească bunuri după decesul alteia, dar există reguli și limite pe care trebuie să le cunoști. Iată cum se poate deveni succesor […]
Viktor Orban, marele câștigător al bilateralei Trump – Putin de la Budapesta. Ștefan Popescu: „Ungaria este PREMIATĂ” # Gândul
În cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, invitatul jurnalistului, analistul politic Ștefan Popescu a comentat pe marginea celui mai fierbinte subiect de politică externă al zilei – summitul de la Budapesta. Indiferent dacă acesta a fost anulat sau doar amânat, are un câștigător clar, premierul maghiar Viktor Orban. Alegerea Budapestei ca locație a summitului […]
Delia Matache, în vârstă de 43 de ani, a dezvăluit cu cine ar face echipă dacă ar fi să participe la show-ul ”Asia Express”. Mulți fani și-ar dori să o vadă pe Delia la ”Asia Express”. Artista a spus, pentru libertatea.ro, că i-ar plăcea să participe la show-ul de la Antena 1 și a dezvăluit […]
După doi ani în care au căzut bucăți de drone rusești în România, ministrul Moșteanu promite: „Cu siguranță vom doborî dronele” # Gândul
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a reacționat după ce în noaptea de marți spre miercuri, locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert ca urmare a atacului cu drone executat de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre. Moșteanu a transmis ferm că orice dronă rusească care va pătrunde în spațiul aerian […]
Calcul complet | Câți bani primește lunar un român din Italia, dacă a fost concediat și a rămas șomer # Gândul
Iată câți bani primește lunar un român din Italia, dacă a fost concediat și a rămas șomer. În Italia, locuiesc peste un milion de români, ceea ce o face cea mai mare comunitate de români din afara țării. În Italia, indemnizația principală de șomaj se numește NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego). Pentru a beneficia […]
Test IQ exclusiv pentru genii | Ce obiect se ascunde în spatele acestei iluzii optice geometrice? # Gândul
Doar 1% dintre persoanele cu vedere extrordinară pot identifica obiectul ascuns în această iluzie optică cu mișcare vortex geometrică rotativă. Acest test îți provoacă IQ-ul, capacitatea de observare și concentrare, deoarece iluzia spirală îți păcălește ochii să perceapă mișcarea în modele statice în zig-zag. Poți să găsești obiectul în 5 secunde? O iluzie optică este […]
Putin își umflă mușchii „nucleari”, după ce întâlnirea cu Trump pe „pacea” din Ucraina a rămas în aer. Testează cele mai noi rachete balistice # Gândul
În contextului refuzului părții ruse de a opri ofensiva din Ucraina, după ce președintele Donald Trump a anunțat aseară că „se mai gândește” pentru câteva zile dacă se va întâlini cu Vladimir Putin la summitul de la Budapesta, și după ce Zelenski nu a primit de la americani rachetele Tomahawk care i-ar fi putut opri […]
Mai multe focuri de armă au fost trase, miercuri, în apropierea Parlamentului din Belgrad. Imaginile care au făcut înconjurul internetului, arată polițiști înarmați apropiindu-se de un cort mare, aflat în fața clădirii Parlamentului, care a fost și el incendiat. Potrivit Nexta, un bărbat în vârstă de 70 de ani a fost cel care a deschis […]
Țăranii dintr-un sat din Vrancea s-au îmbogățit cultivând acest CONDIMENT. Un kilogram se vinde și cu 100.000 de lei # Gândul
Fermierii dintr-un sat din Vrancea au dat lovitura: s-au îmbogățind cultivând un condiment extrem de căutat și apreciat pentru proprietățile sale. Prețul unui kilogram ajunge și la 100.000 de lei. Cunoscut și drept „aurul roșu”, acesta este unul dintre cele mai scumpe condimente din lume. Condimentul în cauză este șofranul, iar cererea pentru acest produs […]
Grindeanu susține că legea pensiilor magistraților era PIERDUTĂ din start și îl pune la zid pe Bolojan: „Să plece acasă” # Gândul
Legea prin care Guvernul voia să modifice pensiile magistraților a fost declarată neconstituțională de Curtea Constituțională. Motivul: Executivul nu a respectat procedura, mai exact nu a așteptat 30 de zile pentru avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ci a mers mai departe după doar zece zile. Cu alte cuvinte, legea nu a fost respinsă pentru […]
Summitul de la Budapesta anulat. De ce se grăbește Donald Trump, iar Vladimir Putin NU. Ștefan Popescu: „Există o diplomație de culise” # Gândul
Ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, avându-l ca invitat pe analistul politic Ștefan Popescu, a avut pe agendă negocierile de culise purtate în siajul summitului crucial anunțat la Budapesta, care poate decide pacea în Ucraina. Informațiile de ultimă oră arată că summitul ar fi fost anulat. În viziunea lui Ștefan Popescu, […]
Toți știau de necesitatea avizului CSM, dar Ilie Bolojan nu a ținut cont. Reforma pensiilor magistraților nu avea cum să treacă de CCR # Gândul
Proiectul de lege privind reforma pensiilor magistratilor a stârnit vâlvă în coaliție și critici din parte întregii justiții și a mediului politic. În centrul controversei se află decizia premierului Ilie Bolojan de a merge înainte fără avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), obligatoriu conform legislației, deși actorii implicați au fost averizați încă din august de […]
FOTO. Cu care dintre cei trei JURAȚI de la ”Masterchef” se înțelege cel mai bine Gina Pistol. ”Noi ne vizităm des” # Gândul
Gina Pistol, în vârstă de 44 de ani, a dezvăluit care care dintre cei trei jurați de la show-ul culinar ”Masterchef” se înțelege cel mai bine. Gina Pistol are o carieră de succes în TV. De-a lungul anilor, aceasta a prezentat mai multe emisiuni, printre care ”Chefi la cuțite” și ”Asia Express”, de la Antena […]
Ministrul Sănătății confirmă ceea ce GÂNDUL a publicat în exclusivitate miercuri dimineața. Imagini din spitalul din Constanța unde o tânără a murit la naștere și neregulile unei tragedii. Șeful DSP Constanța a fost demis # Gândul
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a devoalat astăzi, într-o conferință de presă, neregulile grave descoperite la clinica privată din Constanța, unde în urmă cu două săptămâni, o femeie a murit la scurt timp după ce a născut un băiețel. Oficialul de la Sănătate a confirmat informațiile publicate în exclusivitate de Gândul încă de miercuri dimineața, când […]
Bancul propus astăzi de Gândul.ro îi are protagoniști pe Bulă și Bubulina care s-au decis să cumpere o mașină. – Bulă, hai să ne cumpărăm o mașină! – De ce, Bubulino? – Ca să vedem și noi lumea. – Care lume, Bubulino? Asta sau cealaltă? Să râdem în continuare „Bulă, ți-am zis să nu mai […]
Va fi greu să faci față problemelor emoționale care apar. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de joi, 23 octombrie 2025. Berbec Astăzi ar putea veni vești neașteptate, poate prin poștă sau telefon. Ai putea organiza o întâlnire virtuală de grup. Ar putea avea loc multe discuții interesante și conversații stimulante, aducând idei noi […]
Cum se pot ÎMPĂCA Mircea Lucescu și Răzvan Marin, după conflictul de la națională. „Dacă face asta, va fi chemat în continuare” # Gândul
Mircea Lucescu nu l-a folosit pe Răzvan Marin în meciul România – Austria, 1-0, din preliminariile CM 2026. Selecționerul a spus că mijlocașul e indisponibil pentru că e accidentat, dar a anunțat după joc că nu l-a folosit de fapt din motive tactice. Răzvan Marin a răspuns și a anunțat că avea o simplă contractură. […]
Ce strategie a aplicat o familie cu cinci copii atunci când vor să facă economii: „Săptămâni fără cheltuieli” # Gândul
O familie din Statele Unite a găsit o metodă inedită de a face față perioadelor cu cheltuieli neprevăzute: ei organizează o „săptămână fără cheltuieli”. În acele zile, nu cumpără nimic în afară de strictul necesar și folosesc tot ce au deja în casă, de la mâncarea din cămară, până la activități gratuite în oraș. Ideea […]
Cu cine merge Nicușor Dan la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles / Imagini din avion # Gândul
Președintele Nicușor Dan a plecat miercuri, 22 octombrie, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, care va avea loc joi. Alături de președinte se află Marius Lazurca, numit consilier prezidențial pe politică externă. „În drum spre Bruxelles, la o nouă reuniune a Consiliului European”, a scris Nicușor Dan pe Facebook. Președintele României, Nicușor Dan, participă, […]
Gândul publică scrisoarea disperată a unui primar către premierul Bolojan. Mii de oameni au rămas fără încălzire în prag de iarnă. La fel și spitalul orașului. Toate apelurile edilului din Brad, județul Hunedoara, au rămas fără ecou la București: „E o necesitate urgentă, nu mai suportă amânare” # Gândul
Florin Cazacu, primarul muncipiului Brad, a transmis pe grupul Asociației Municipiilor din România (AMR) un mesaj urgent și disperat în care îi cere premierului Ilie Bolojan să le acorde subvențiile cerute, după ce mii de oameni au rămas fără căldură. Edilul i-a reamintit premierului că municipiul Brad se confruntă cu o situație dificilă, din punct […]
Dezvăluire: Liberalii l-ar fi trimis pe agentul fake SRI ca să supravegheze din Marea Britanie alegerile prezidențiale din România din 2019 # Gândul
Agentul fake SRI, care a fraierit polițiști, combatanți din teatrele de operații, foști militari, civili, are „victime” și în Partidul Național Liberal. Bărbatul de 66 de ani care în ultimii 4 ani și-a construit o structură falsă, imaginară, și care se dădea angajat SRI a supravegheat în 2019, culmea, ca reprezentant al PNL, și alegerile […]
FOTO. De unde își ia ținutele pentru evenimente Carmen Brumă. ”Nu prea mă interesează foarte tare TRENDURILE” # Gândul
Carmen Brumă a explicat de unde obișnuiește să își ia ținutele pentru evenimentele la care participă. ”Nu prea mă interesează foarte tare trendurile” , a spus aceasta. Carmen Brumă atrage imediat atenția la evenimentele la care participă atât cu fiziul său foarte bine lucrat la sala de sport, cât și cu ținutele alese. Vedeta […]
Răsturnare de situație în cazul exploziei din Rahova. Gazele nu ar fi fost pornite. Misterul se adâncește # Gândul
Ancheta exploziei din Rahova capătă noi valențe. Procurorii care cercetează zona imobilului distrus de explozie spun că nu au inidicii despre o posibilă mână criminală în cazul deflagrației. Gazul nu ar fi fost pornit în momentul exploziei, iar specialiștii confirmă că a existat o fisură în coloana de transport de gaze. Conducta fisurată și cablurile […]
Dublă lovitură în Franța. În timp ce hoții jefuiau Luvru, alți tâlhari prădau un celebru muzeu: 2000 de monede, vechi de secole, au dispărut # Gândul
După spargerea de la muzeul Luvru, un nou episod a zguduit Franța și a reaprins dezbaterea privind siguranța patrimoniului cultural național. La numai câteva ore, tot în ziua de duminică, sălile Muzeului Maison des Luminile Denis Diderot din Langres, au fost luate cu asalt de o bandă de hoți. Tâlharii au furat aproape 2.000 de […]
Un bărbat care a descoperit o comoară în grădina casei șefului lui, în Ungaria, a fost acuzat de furt în martie 2023, după ce a fugit cu banii și bijuteriile pe care le-a găsit. El a găsit în grădina casei bancnote care fuseseră deja retrase din circulație, mai multe bijuterii din aur și documente ascunse […]
