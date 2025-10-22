Rezistă Armata României în fața unei INVAZII ruse? Șeful armatei răspunde la întrebarea care interesează o țară întreagă
Gândul, 22 octombrie 2025 17:50
Armata României este, în acest moment, pregătită pentru o invazie rusă? O întrebare pe care o auzim tot mai des în spațiul public și care a stârnit diverse controverse, dileme și reacții publice în ultima perioadă, mai ales în contextul războiului ruso-ucrainean care durează deja de mai bine de trei ani. Generalul Vlad Gheorghiță, șeful […]
Localitățile din România în care locuitorii trăiesc peste media EUROPEANĂ și întrec chiar şi orașe precum Madridul, Milano sau Roma # Gândul
În unele oraşe din România, locuitorii trăiesc peste media europeană, întrecând chiar şi Madridul, Milano sau Roma. Astfel, țara noastră continuă să surprindă prin contrastul dintre regiunile sale economice. Conform celor mai recente date Eurostat, două orașe din țara noastră au reușit să depășească media Uniunii Europene (UE) în privința puterii de cumpărare, ci și […]
„Mukbang” sau cum să mănânci până mori – ia amploare în mediul online. Fascinația pentru trendul care face victime # Gândul
Trendul „Mukbang” a apărut în Coreea de Sud în jurul anului 2010, din nevoia oamenilor de a se conecta cu semenii lor. Doar că ei nu o făceau faţă în faţă, ci prin intermediul unei platforme locale de streaming, AfreecaTV. Momentul în care se conectau cu ceilalţi era unul bine ales: atunci când luau masa. […]
Mai avem politică externă? Oana Țoiu, expediată de Marco Rubio. Ștefan Popescu: „Trebuia să stai O ORĂ la discuții” # Gândul
Ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, avându-l ca invitat pe analistul de politică externă Ștefan Popescu, a dedicat un capitol aparte declinului diplomației românești. Relația României cu partenerul ei strategic cheie, Statele Unite – afectată negativ de anularea alegerilor din 2024 – este departe de a se fi normalizat, apreciază Ștefan […]
Cristian Popescu Piedone se află în continuare sub control judiciar, după ce Curtea de Apel Braşov a decis prelungirea măsurii privative. Argumentele aduse de magistraţi au motivat cu „circumstanțe personale care creionează profilul inculpatului”. Cristian Popescu Piedone acuză instanţa că vrea să-şi facă reclamă pe spinarea sa şi că s-a folosit mai mult de bârfele […]
Rezistă Armata României în fața unei INVAZII ruse? Șeful armatei răspunde la întrebarea care interesează o țară întreagă # Gândul
Armata României este, în acest moment, pregătită pentru o invazie rusă? O întrebare pe care o auzim tot mai des în spațiul public și care a stârnit diverse controverse, dileme și reacții publice în ultima perioadă, mai ales în contextul războiului ruso-ucrainean care durează deja de mai bine de trei ani. Generalul Vlad Gheorghiță, șeful […]
Bogdan Ivan promite modificări legislative după TRAGEDIA din cartierul Rahova: Explozia putea fi evitată # Gândul
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, spune miercuri că explozia din cartierul Rahova, acolo unde 3 persoane și-au pierdut viața, putea fi evitată. După ce ancheta va fi finalizată, ministrul a promis că va modifica legislația în domeniu. Știre în curs de actualizare Foto: Alexandra Pandrea
Alina Laufer a explicat de ce nu o botează pe fiica sa cea mică, Eden, care a venit pe lume în toamna acestui an. Alina Laufer, fosta parteneră de viață a lui Jorge – împreună cu care are o fetiță, Karina, este căsătorită cu Ilan Laufer. În data de 15 februarie 2021, cei doi […]
Ce a pățit o BADANTĂ româncă după ce a răspuns la un anunț de angajare publicat pe rețelele sociale # Gândul
O badantă româncă, în vârstă de 44 de ani, rezidentă în provincia Messina (Sicilia) din Italia, a trecut printr-un coșmar care a durat aproape o lună după ce a răspuns pe rețelele sociale la un anunț de angajare. Ea a fost chemată la domiciliul unui bărbat de 60 de ani, în centrul localității Palagonia din […]
Turcan îl acuză pe Grindeanu că ar avea informații „pe surse” de la CCR: Arată cât de adâncă e rețeaua de influență lăsată de PSD în sistem # Gândul
Raluca Turcan, fost ministru PNL al Culturii, l-a criticat miercuri pe președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu, după ce acesta a anunțat că știe „pe surse” decizia Curții Constituționale despre reforma pensiilor magistraților. Tensiuni între liberali și social-democrați pe tema reformei pensiilor magistraților. Raluca Turcan îl acuză pe Sorin Grindeanu că ar avea informații „pe […]
Elias Charalambous e încrezător că FCSB va învinge Bologna. „Nu suntem proști, înțelegem foarte bine situația” # Gândul
Elias Charalambous spune că FCSB poate ieși din faza slabă în care se află și crede că echipa sa va câștiga cu Bologna, în meciul de joi din etapa a treia a Europa League. FCSB a debutat în grupa din Europa League cu victoria în fața celor de la Go Ahead Eagles, 1-0, și a […]
Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR. Dragoș Pîslaru: Următorul pas este reuniunea ECOFIN din noiembrie # Gândul
Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, anunță miercuri că executivul european a aprobat varianta revizuită a Planului Național de Redresare și Reziliență a României. „Se încheie o etapă esențială în procesul de revizuire a PNRR. Comisia Europeană a aprobat astăzi varianta finală a PNRR. Următorul pas este o aprobare formală în reuniunea ECOFIN din noiembrie. După […]
Multe persoane cred că, la moartea cuiva, averea se poate transmite numai rudelor. Însă, în realitate, Codul civil roman oferă căi clare prin care o persoană care nu este rudă directă poate să primească bunuri după decesul alteia, dar există reguli și limite pe care trebuie să le cunoști. Iată cum se poate deveni succesor […]
Viktor Orban, marele câștigător al bilateralei Trump – Putin de la Budapesta. Ștefan Popescu: „Ungaria este PREMIATĂ” # Gândul
În cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, invitatul jurnalistului, analistul politic Ștefan Popescu a comentat pe marginea celui mai fierbinte subiect de politică externă al zilei – summitul de la Budapesta. Indiferent dacă acesta a fost anulat sau doar amânat, are un câștigător clar, premierul maghiar Viktor Orban. Alegerea Budapestei ca locație a summitului […]
Delia Matache, în vârstă de 43 de ani, a dezvăluit cu cine ar face echipă dacă ar fi să participe la show-ul ”Asia Express”. Mulți fani și-ar dori să o vadă pe Delia la ”Asia Express”. Artista a spus, pentru libertatea.ro, că i-ar plăcea să participe la show-ul de la Antena 1 și a dezvăluit […]
După doi ani în care au căzut bucăți de drone rusești în România, ministrul Moșteanu promite: „Cu siguranță vom doborî dronele” # Gândul
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a reacționat după ce în noaptea de marți spre miercuri, locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert ca urmare a atacului cu drone executat de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre. Moșteanu a transmis ferm că orice dronă rusească care va pătrunde în spațiul aerian […]
Calcul complet | Câți bani primește lunar un român din Italia, dacă a fost concediat și a rămas șomer # Gândul
Iată câți bani primește lunar un român din Italia, dacă a fost concediat și a rămas șomer. În Italia, locuiesc peste un milion de români, ceea ce o face cea mai mare comunitate de români din afara țării. În Italia, indemnizația principală de șomaj se numește NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego). Pentru a beneficia […]
Test IQ exclusiv pentru genii | Ce obiect se ascunde în spatele acestei iluzii optice geometrice? # Gândul
Doar 1% dintre persoanele cu vedere extrordinară pot identifica obiectul ascuns în această iluzie optică cu mișcare vortex geometrică rotativă. Acest test îți provoacă IQ-ul, capacitatea de observare și concentrare, deoarece iluzia spirală îți păcălește ochii să perceapă mișcarea în modele statice în zig-zag. Poți să găsești obiectul în 5 secunde? O iluzie optică este […]
Putin își umflă mușchii „nucleari”, după ce întâlnirea cu Trump pe „pacea” din Ucraina a rămas în aer. Testează cele mai noi rachete balistice # Gândul
În contextului refuzului părții ruse de a opri ofensiva din Ucraina, după ce președintele Donald Trump a anunțat aseară că „se mai gândește” pentru câteva zile dacă se va întâlini cu Vladimir Putin la summitul de la Budapesta, și după ce Zelenski nu a primit de la americani rachetele Tomahawk care i-ar fi putut opri […]
Mai multe focuri de armă au fost trase, miercuri, în apropierea Parlamentului din Belgrad. Imaginile care au făcut înconjurul internetului, arată polițiști înarmați apropiindu-se de un cort mare, aflat în fața clădirii Parlamentului, care a fost și el incendiat. Potrivit Nexta, un bărbat în vârstă de 70 de ani a fost cel care a deschis […]
Țăranii dintr-un sat din Vrancea s-au îmbogățit cultivând acest CONDIMENT. Un kilogram se vinde și cu 100.000 de lei # Gândul
Fermierii dintr-un sat din Vrancea au dat lovitura: s-au îmbogățind cultivând un condiment extrem de căutat și apreciat pentru proprietățile sale. Prețul unui kilogram ajunge și la 100.000 de lei. Cunoscut și drept „aurul roșu”, acesta este unul dintre cele mai scumpe condimente din lume. Condimentul în cauză este șofranul, iar cererea pentru acest produs […]
Grindeanu susține că legea pensiilor magistraților era PIERDUTĂ din start și îl pune la zid pe Bolojan: „Să plece acasă” # Gândul
Legea prin care Guvernul voia să modifice pensiile magistraților a fost declarată neconstituțională de Curtea Constituțională. Motivul: Executivul nu a respectat procedura, mai exact nu a așteptat 30 de zile pentru avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ci a mers mai departe după doar zece zile. Cu alte cuvinte, legea nu a fost respinsă pentru […]
Summitul de la Budapesta anulat. De ce se grăbește Donald Trump, iar Vladimir Putin NU. Ștefan Popescu: „Există o diplomație de culise” # Gândul
Ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, avându-l ca invitat pe analistul politic Ștefan Popescu, a avut pe agendă negocierile de culise purtate în siajul summitului crucial anunțat la Budapesta, care poate decide pacea în Ucraina. Informațiile de ultimă oră arată că summitul ar fi fost anulat. În viziunea lui Ștefan Popescu, […]
Toți știau de necesitatea avizului CSM, dar Ilie Bolojan nu a ținut cont. Reforma pensiilor magistraților nu avea cum să treacă de CCR # Gândul
Proiectul de lege privind reforma pensiilor magistratilor a stârnit vâlvă în coaliție și critici din parte întregii justiții și a mediului politic. În centrul controversei se află decizia premierului Ilie Bolojan de a merge înainte fără avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), obligatoriu conform legislației, deși actorii implicați au fost averizați încă din august de […]
FOTO. Cu care dintre cei trei JURAȚI de la ”Masterchef” se înțelege cel mai bine Gina Pistol. ”Noi ne vizităm des” # Gândul
Gina Pistol, în vârstă de 44 de ani, a dezvăluit care care dintre cei trei jurați de la show-ul culinar ”Masterchef” se înțelege cel mai bine. Gina Pistol are o carieră de succes în TV. De-a lungul anilor, aceasta a prezentat mai multe emisiuni, printre care ”Chefi la cuțite” și ”Asia Express”, de la Antena […]
Ministrul Sănătății confirmă ceea ce GÂNDUL a publicat în exclusivitate miercuri dimineața. Imagini din spitalul din Constanța unde o tânără a murit la naștere și neregulile unei tragedii. Șeful DSP Constanța a fost demis # Gândul
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a devoalat astăzi, într-o conferință de presă, neregulile grave descoperite la clinica privată din Constanța, unde în urmă cu două săptămâni, o femeie a murit la scurt timp după ce a născut un băiețel. Oficialul de la Sănătate a confirmat informațiile publicate în exclusivitate de Gândul încă de miercuri dimineața, când […]
Bancul propus astăzi de Gândul.ro îi are protagoniști pe Bulă și Bubulina care s-au decis să cumpere o mașină. – Bulă, hai să ne cumpărăm o mașină! – De ce, Bubulino? – Ca să vedem și noi lumea. – Care lume, Bubulino? Asta sau cealaltă? Să râdem în continuare „Bulă, ți-am zis să nu mai […]
Va fi greu să faci față problemelor emoționale care apar. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de joi, 23 octombrie 2025. Berbec Astăzi ar putea veni vești neașteptate, poate prin poștă sau telefon. Ai putea organiza o întâlnire virtuală de grup. Ar putea avea loc multe discuții interesante și conversații stimulante, aducând idei noi […]
Cum se pot ÎMPĂCA Mircea Lucescu și Răzvan Marin, după conflictul de la națională. „Dacă face asta, va fi chemat în continuare” # Gândul
Mircea Lucescu nu l-a folosit pe Răzvan Marin în meciul România – Austria, 1-0, din preliminariile CM 2026. Selecționerul a spus că mijlocașul e indisponibil pentru că e accidentat, dar a anunțat după joc că nu l-a folosit de fapt din motive tactice. Răzvan Marin a răspuns și a anunțat că avea o simplă contractură. […]
Ce strategie a aplicat o familie cu cinci copii atunci când vor să facă economii: „Săptămâni fără cheltuieli” # Gândul
O familie din Statele Unite a găsit o metodă inedită de a face față perioadelor cu cheltuieli neprevăzute: ei organizează o „săptămână fără cheltuieli”. În acele zile, nu cumpără nimic în afară de strictul necesar și folosesc tot ce au deja în casă, de la mâncarea din cămară, până la activități gratuite în oraș. Ideea […]
Cu cine merge Nicușor Dan la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles / Imagini din avion # Gândul
Președintele Nicușor Dan a plecat miercuri, 22 octombrie, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, care va avea loc joi. Alături de președinte se află Marius Lazurca, numit consilier prezidențial pe politică externă. „În drum spre Bruxelles, la o nouă reuniune a Consiliului European”, a scris Nicușor Dan pe Facebook. Președintele României, Nicușor Dan, participă, […]
Gândul publică scrisoarea disperată a unui primar către premierul Bolojan. Mii de oameni au rămas fără încălzire în prag de iarnă. La fel și spitalul orașului. Toate apelurile edilului din Brad, județul Hunedoara, au rămas fără ecou la București: „E o necesitate urgentă, nu mai suportă amânare” # Gândul
Florin Cazacu, primarul muncipiului Brad, a transmis pe grupul Asociației Municipiilor din România (AMR) un mesaj urgent și disperat în care îi cere premierului Ilie Bolojan să le acorde subvențiile cerute, după ce mii de oameni au rămas fără căldură. Edilul i-a reamintit premierului că municipiul Brad se confruntă cu o situație dificilă, din punct […]
Dezvăluire: Liberalii l-ar fi trimis pe agentul fake SRI ca să supravegheze din Marea Britanie alegerile prezidențiale din România din 2019 # Gândul
Agentul fake SRI, care a fraierit polițiști, combatanți din teatrele de operații, foști militari, civili, are „victime” și în Partidul Național Liberal. Bărbatul de 66 de ani care în ultimii 4 ani și-a construit o structură falsă, imaginară, și care se dădea angajat SRI a supravegheat în 2019, culmea, ca reprezentant al PNL, și alegerile […]
FOTO. De unde își ia ținutele pentru evenimente Carmen Brumă. ”Nu prea mă interesează foarte tare TRENDURILE” # Gândul
Carmen Brumă a explicat de unde obișnuiește să își ia ținutele pentru evenimentele la care participă. ”Nu prea mă interesează foarte tare trendurile” , a spus aceasta. Carmen Brumă atrage imediat atenția la evenimentele la care participă atât cu fiziul său foarte bine lucrat la sala de sport, cât și cu ținutele alese. Vedeta […]
Răsturnare de situație în cazul exploziei din Rahova. Gazele nu ar fi fost pornite. Misterul se adâncește # Gândul
Ancheta exploziei din Rahova capătă noi valențe. Procurorii care cercetează zona imobilului distrus de explozie spun că nu au inidicii despre o posibilă mână criminală în cazul deflagrației. Gazul nu ar fi fost pornit în momentul exploziei, iar specialiștii confirmă că a existat o fisură în coloana de transport de gaze. Conducta fisurată și cablurile […]
Dublă lovitură în Franța. În timp ce hoții jefuiau Luvru, alți tâlhari prădau un celebru muzeu: 2000 de monede, vechi de secole, au dispărut # Gândul
După spargerea de la muzeul Luvru, un nou episod a zguduit Franța și a reaprins dezbaterea privind siguranța patrimoniului cultural național. La numai câteva ore, tot în ziua de duminică, sălile Muzeului Maison des Luminile Denis Diderot din Langres, au fost luate cu asalt de o bandă de hoți. Tâlharii au furat aproape 2.000 de […]
Un bărbat care a descoperit o comoară în grădina casei șefului lui, în Ungaria, a fost acuzat de furt în martie 2023, după ce a fugit cu banii și bijuteriile pe care le-a găsit. El a găsit în grădina casei bancnote care fuseseră deja retrase din circulație, mai multe bijuterii din aur și documente ascunse […]
Ce s-a întâmplat cu românul dispărut în OLANDA și pe care polițiștii l-au căutat cu roboți, câini, bărci și scafandri # Gândul
Un român în vârstă de 51 de ani, pe care autoritățile îl numesc „Mihai”, a fost declarat dispărut în luna iulie. Rezident în orașul Groningen, bărbatul nu a mai răspund apelurilor, iar rudele au alertat autoritățile batave. În pofida unor ample operațiuni de căutare a sa, el nu a fost găsit timp de trei luni. […]
Ce pericol mortal se ascunde în spatele unor imagini virale de pe o plajă. „Pare zăpadă, dar miroase chimic” # Gândul
Imagini alarmante surprinse în orașul Chennai din sudul Indiei. O spumă albă, densă și toxică a acoperit țărmul. Chiar dacă autoritățile au lansat avertismente, mai mulți tineri, ba chiar și un câine au fost fotografiați în timp ce săreau și alergau în valurile cu spună, fără să cunoască pericolul. Pericolul mortal din spatele unor imagini […]
Plenul Camerei Deputaților a adopat astăzi proiectul legii RCA. Trotinetele electrice, bicicletele electrice dar și alte vehicule similare, care nu sunt înamtriculate sau înregistrate, vor fi obligate să aibe asigurare. Vehiculele cu o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h sau cele care au o greutate mai mare de 25 kg și o viteză maximă din fabrică […]
Ungaria continuă pregătirile pentru întâlnirea dintre Putin și Trump. Decizia CPI privind arestarea liderului rus nu va fi pusă în aplicare # Gândul
Pregătirile pentru o întâlnire la Budapesta între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin sunt încă în desfășurare, a declarat, miercuri, premierul maghiar Viktor Orban. El a menționat că data nu a fost încă stabilită. Întâlnirea dintre cei doi lideri a fost amânată, conform unui oficial de la Casa Albă, deoarece respingerea […]
„Mă doare doar să privesc”. Motivul incredibil pentru care un fermier din CALIFORNIA a fost nevoit să arunce toată recolta, 25 de tone de struguri # Gândul
Brandon Sywassink, directorul fermei Manna Ranch, din comitatul San Joaquin, California, a povestit pentru CBS Sacramento cum un an întreg de muncă s-a risipit într-o singură zi. Toată recolta sa de struguri, 25 de tone, a fost respinsă de singurul cumpărător pe care îl avea, o cramă din localitatea Lodi, dintr-un motiv incredibil. Potrivit acestuia, […]
E oficial. Nicușor Dan a promulgat legea prin care toate secțiile ATI vor fi obligate să monteze sisteme de supraveghere video # Gândul
Președintele României a promulgat miercuri o lege în domeniul sănătății, inițiată de USR, prin care toate secțiile ATI din țară sunt obligate să monteze sisteme de supraveghere video. De asemenea, în fiecare salon destinat internării pacienților (public sau privat) vor trebui introduse butoane de panică. „Am promulgat o lege care aduce noi reglementări în domeniul […]
FOTO. Cornelia și Lupu Rednic, despre SECRETUL mariajului de 33 de ani. ”E bine să tragi la aceeași căruță, cum se zice în popor” # Gândul
Binecunoscuții interpreți de muzică populară Cornelia și Lupu Rednic au explicat care este secretul mariajului lor de peste trei decenii. Cornelia Rednic este o cunoscută interpretă de folclor. În plan personal, Cornelia Rednic formează o familie alături de Lupu Rednic, cel care îi este și partener de scenă. Cei doi sunt căsătoriți de peste 30 […]
Sarkozy, terorizat de deținuți. I-au strigat toată noaptea numele și l-au agresat verbal. Fostul președinte nu a închis un ochi în prima noapte de arest # Gândul
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a avut parte de o noapte de pomină în închisoare. De cum s-a instalat, zeci de deținuți au început să-i strige numele numele și l-au agresat verbal. Imaginile în care țipetele violente se fac remarcate incluiv din afara penitenciarului au făcut înconjurul internetului. Două gărzi de corp l-au însoțit marți […]
În caz de conflict, Moşteanu nu-şi poate apăra familia. Ministrul Apărării a fentat armata cu facultatea # Gândul
Plenul Camerei Deputaţilor a votat astăzi noile modificări legislative cu privire la pregătirea tineretului pentru apărarea patriei, în caz de conflict. Ministrul Ionuţ Moşteanu, care nu a făcut stagiul militar, spune că motivul pentru care un tânăr român s-ar înscrie voluntar într-un astfel de program este „să-şi apere familia”. Ministrul Moişteanu a fentat armata cu […]
Sorin Grindeanu, noi detalii din culisele coaliției „Zorro”: „Am primit o doză mare de orgoliu și transmisiuni live” # Gândul
Președintele interimar al PSD revine cu noi detalii din culisele ședinței coaliției de marți. Sorin Grindeanu spune că, după propunerea înființării unui grup de lucru pe reforma pensiilor magistraților, a primit în schimb „o doză mare de orgoliu și transmisiuni live”. „Am venit cu această propunere de a face acest grup de lucru rapid, în […]
Patru oameni răniți de un tramvai scăpat de sub control în Arad. Tramvaiul a pornit din depou fără vatman # Gândul
Un incident bizar s-a petrecut în această dimineață pe Calea Aurel Vlaicu din Arad. Un tramvai a pornit singur din depou și a circulat aproximativ 500 de metri, până a lovit un alt tramvai, model Civitas, în care se aflau mai mulți pasageri. Patru persoane rănite în urma incidentului au fost preluate de echipajele medicale şi […]
Regula pe care toți românii cu camere de supraveghere la casă și curte trebuie să o respecte. S-a dat termen 30 de zile # Gândul
Regulă pentru românii care au camere de supraveghere la casă și cute. Instalarea lor pe proprietăți private este permisă, însă imaginile pot constitui date cu caracter personal, dacă permit identificarea persoanelor. Iată ce prevede legea pentru proprietarii care au montate astfel de camere. Tot mai mulți români apelează la montarea camerelor de supraveghere pentru protejarea […]
Bărbat din Turcia, obligat de judecători să plătească PENSIE ALIMENTARĂ pisicilor fostei soții. Câți bani trebuie să dea # Gândul
Cu toate că legea stipulează în mod clar – animalele de companie sunt „bunuri mobile” -, un tribunal din Istanbul l-a obligat pe Buğra B. să achite pensie alimentară pisicilor fostei soții. Acum, bărbat nu are altă cale decât să plătească pentru întreținerea animăluțelor de companie. Oricât de ciudată ar părea, decizia nu este una […]
Jaful de la Luvru, anchetă contra cronometru în Franța. 100 de polițiști și procurori caută „comoara” furată. Ce indicii au până acum # Gândul
Ancheta privind spargerea de la Muzeul Luvru „progresează”, susține Ministerul francez de Interne, Laurent Nuñez. Au fost găsite mai multe dovezi care ar putea duce la făptași, iar peste 100 de anchetatori din cadrul Oficiului Central pentru Combaterea Traficului de Bunuri Culturale (OBC) au fost mobilizați, informează Le Parisen și Linternaute. „Principalul noastru obiectiv sunt […]
