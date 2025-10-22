O șefă de secție de la Spitalul Județean de Urgență Bacău și soțul ei dețin apartamente de 15 milioane de euro în Dubai: „Un pas către diversificare”
Adevarul.ro, 22 octombrie 2025
O șefă de secție la Spitalul Județean de Urgență Bacău și soțul ei se numără printre cei mai mari investitori români în Dubai.
• • •
O șefă de secție la Spitalul Județean de Urgență Bacău și soțul ei se numără printre cei mai mari investitori români în Dubai.
Anna Kournikova rupe tăcerea după mai bine de 3 ani. Imaginea postată de fosta vedetă a tenisului # Adevarul.ro
Anna Kournikova a revenit în mediul online! Fostă mare jucătoare de tenis a postat prima fotografie cu familia, după 3 ani de absență.
România pierde 231 milioane de euro dacă nu face reforma pensiilor speciale, spune ministrul Investițiilor, Dragoș Pîslaru # Adevarul.ro
Dacă nu face reforma pensiilor speciale, România va pierde 231 de milioane de euro, a anunțat miercuri ministrul Investițiilor, Dragoș Pîslaru, precizând că România are timp până la jumătatea lunii noiembrie pentru rezovarea acestei probleme.
Premieră istorică. Regele Charles al III-lea şi papa Leon al XIV-lea se vor ruga împreună la Vatican # Adevarul.ro
Regele Charles al III-lea, care efectuează o vizită de stat miercuri şi joi la Vatican, se va ruga împreună cu papa Leon al XIV-lea în timpul unei slujbe ecumenice în Capela Sixtină, marcând astfel o premieră istorică după schisma anglicană petrecută în urmă cu cinci secole.
Primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, a fost plasat în arest la domiciliu de către Tribunalul Constanţaa.
Dragoș Pîslaru: A fost aprobată revizuirea PNRR. Valoarea finală este de 21,4 miliarde de euro. Avem un plan mai coerent # Adevarul.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat miercuri că a fost aprobată revizuirea PNRR, în care au fost eliminate peste 100 de jaloane considerate cu risc major.
Nuclearelectrica vrea să vândă energie pe termen lung. Contractele vor putea fi încheiate pe 20 de ani # Adevarul.ro
Nuclearelectrica intenționează să vândă energie electrică pe termen lung, contractele angro de vânzare-cumpărare de energie electrică urmând să fie încheiate pe o perioadă de 20 de ani.
Preţurile orezului au scăzut cu 35% într-un an, ajungând la cel mai scăzut nivel din 2017 (aproximativ 360 dolari pe tonă), în urma ridicării restricţiilor de export impuse de India, arată o analiză de piață, subliniind că Asia deține aproape 90% din producţia şi consumul global.
Franța nu va primi compensații după furtul de la Luvru. De ce nu erau asigurate bijuteriile? # Adevarul.ro
Statul francez nu va beneficia de nicio compensație financiară pentru pierderea unor bijuterii istorice furate recent din Muzeul Luvru, întrucât acestea nu erau asigurate. Informația a fost confirmată de Ministerul Culturii, potrivit Financial Times.
Sunt disponibile 32.077 locuri de muncă la nivel naţional în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM).
Bernadette Szocs, lidera tenisului de masă românesc, a vorbit sincer despre decizia de a rămâne concentrată doar pe sport. La 30 de ani, jucătoarea de la Steaua a ales să pună cariera pe primul loc și să nu se implice într-o relație.
Tânăra care a renunțat la facultate și câștigă o sumă uriașă: „Facultatea a fost o dezamăgire” # Adevarul.ro
Tot mai mulți tineri din Generația Z aleg să renunțe la facultate în favoarea unor meserii bine plătite și sigure.
Gheorghiţă Vlad: „MApN nu e responsabil cu adăposturile antiaeriene, dar trebuie revăzut întregul sistem” # Adevarul.ro
Şeful Statului Major al Armatei a declarat miercuri că MApN nu are atribuţii în administrarea adăposturilor antiaeriene sau antiatomice.
Secretarul general al ONU avertizează că încălzirea globală împinge planeta la limită. „Fiecare dintre ultimii zece ani a fost cel mai cald din istorie” # Adevarul.ro
Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, avertizează că încălzirea globală împinge planeta la limită. Acesta îndeamnă țările să implementeze sisteme de avertizare în caz de dezastre pentru a proteja populația împotriva condițiilor meteorologice extreme.
Controale în București și Ilfov pentru combaterea poluării aerului. Garda de Mediu anunță verificări la agenți economici, șantiere și primării # Adevarul.ro
Garda Națională de Mediu a declanșat, odată cu venirea sezonului rece, o amplă campanie de controale în București și județul Ilfov, având ca scop verificarea activităților care afectează calitatea aerului. Anunțul a fost făcut miercuri pe pagina oficială de Facebook a instituției.
Angajații unei primării din România, trimiși în concediu fără plată pentru a se putea plăti datoria instituției la bugetul de stat # Adevarul.ro
Primarul comunei Şuletea, Ciprian Tamaş, va trimite prin rotaţie angajaţii instituţiei în concediu fără plată pentru a reuşi să plătească sumele datorate de primărie la bugetul de stat.
Fermierii și procesatorii vor putea accesa fonduri pentru producția de energie regenerabilă # Adevarul.ro
Ministerul Agriculturii a anunțat că a pus în dezbatere publică Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din sectorul agricol.
Fashion Talk by IQOS, prezentat de Zarug la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week. Moda a depășit limitele catwalk-ului # Adevarul.ro
O celebrare a talentelor emergente și a imaginației îndrăznețe. Despre asta a fost vorba în cea de-a treia ediție a Bucharest Fashion Week, o privire spre un viitor simplu, curajos și plin de promisiuni.
Gigantul auto Volkswagen va suspenda producția unor modele populare, inclusiv Golf, începând cu 29 octombrie.
Un șofer român, arestat la Londra după o serie de furturi de vin și șampanie din restaurante exclusiviste: „E pentru băut, nu?” # Adevarul.ro
Un român de 61 de ani riscă să ajungă la închisoare după ce a recunoscut că a spart mai multe restaurante exclusiviste din Londra.
Vladimir Putin a supravegheat exerciții nucleare strategice în Rusia. Kremlinul mizează pe continuarea conflictului din Ucraina. Ce au promis generalii ruși? # Adevarul.ro
Președintele rus Vladimir Putin a supervizat personal, miercuri, un exercițiu planificat al forțelor nucleare strategice ale Rusiei, a anunțat Kremlinul.
Administratoare de asociație trimisă în judecată pentru delapidare și falsuri în acte. Cum a obținut peste 400.000 de lei în 7 ani # Adevarul.ro
O administratoare a unei asociaţii de proprietari din municipiul Bacău a fost trimisă în judecată într-un dosar penal, fiind acuzată de delapidare și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Poliţia Capitalei anunţă restricţii majore de trafic în zona Catedralei Naţionale, duminică, 26 octombrie, între orele 00.00 şi 22.00, când Patriarhia Română va organiza slujba de sfinţire a lăcaşului de cult.
Moscova reacționează la declarațiile lui Trump privind amânarea summitului de la Budapesta # Adevarul.ro
Kremlinul a venit cu clarificări ale perspectivei Moscovei privind pregătirile summitului de la Budapesta după ce președintele american Donald Trump a dat de înțeles că se amână, întrucât nu dorește ca acesta să fie „degeaba”.
Directorul DSP Constanța a fost demis de ministrul Sănătății, după tragedia de la spitalul privat # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat miercuri că directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică Constanța va fi demis cu efect imediat, în urma neregulilor constatate după moartea unei paciente a unui spital privat din Constanța.
Abilitățile uitate ale generației născute înainte de 2000: „Să conduc prin țară folosind hărți pe hârtie” # Adevarul.ro
O postare recentă pe platforma Reddit a generat sute de reacții și mii de comentarii, după ce un utilizator a adresat o întrebare simplă, dar care a stârnit nostalgie: „Persoanele născute înainte de anul 2000, ce abilitate banală aveți și pe care ceilalți nu o mai folosesc?”.
Grindeanu: Bolojan „trebuie să plece acasă” dacă forțează reforma pensiilor magistraților fără consultări # Adevarul.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, spune că premierul Ilie Bolojan trebuie să plece acasă, dacă va propune un nou proiect pentru schimbarea condițiilor de pensionare ale magistraţilor, fără consultări cu actorii din domeniu sau fără a ţine cont de observaţiile preşedintelui Nicuşor Dan.
Tâlhărie ziua-n amiaza mare într-un magazin din Craiova. Un individ mascat a intrat, a amenințat-o pe vânzătoare și a fugit cu banii # Adevarul.ro
Un bărbat a intrat într-un magazin, mascat, apoi a amenințat vânzătoarea și a reușit să obțină de la aceasta peste 2.150 de lei, banii din vânzările făcute în acea zi.
Grindeanu, despre candidații PSD la Primăria Capitalei: „Atât Gabriela Firea, cât și Daniel Băluță pot câștiga alegerile” # Adevarul.ro
Președintele interimar al PSD a anunțat că partidul derulează în prezent sondaje interne pentru a stabili cine are cele mai mari șanse să câștige Primăria București.
Cătălin Drulă: Am sprijinul preşedintelui Nicuşor Dan şi cred că îşi doreşte ca eu să fiu primar # Adevarul.ro
Deputatul USR Cătălin Drulă a declarat că are sprijinul preşedintelui Nicuşor Dan în mod concret. El a vorbit inclusiv despre promisiunea președintelui Nicușor Dan, care spunea că va putea să ajute mai mult bucureștenii de la Cotroceni.
O femeie din Londra, amendată pentru că a turnat restul de cafea într-o canalizare: „Mi se pare nedrept” # Adevarul.ro
O femeie din vestul Londrei a fost amendată cu 172 de euro după ce a vărsat o cantitate mică de cafea într-un canal de scurgere.
Atac masiv al rușilor asupra orașelor ucrainene. În Harkov au lovit o grădiniță. „Aceste atacuri reprezintă o palmă dată celor care insistă asupra unei soluții pașnice”, a reacționat Zelenski # Adevarul.ro
Autoritățile ucrainene au anunțat că Rusia a atacat orașul Harkov în dimineața zilei de 22 octombrie, folosind drone. O persoană a fost ucisă, iar cel puțin șase au fost rănite, după ce mai multe clădiri, inclusiv o grădiniță, au fost avariate.
Cum a furat o tânără din Gorj bani din contul bunicii sale timp de doi ani. Prejudiciul depășește 77.000 de lei # Adevarul.ro
O tânără de 25 de ani din județul Gorj ar fi golit contul bancar al propriei bunici. Ea a fost reținută de polițiști pentru acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare frauduloase.
Coreea de Sud aduce blindatele în România. Fabrică nouă construită de la zero pentru noul proiect militar # Adevarul.ro
Compania sud coreeană Hanwha Aerospace va începe în primul trimestru al anului 2026 construirea unei fabrici noi de vehicule blindate la Petreşti, judeţul Dâmboviţa, anunţă ministrul Economiei, Radu Miruţă.
Armata recunoaște lipsuri în pregătirea pentru apărare. Exercițiul MOBEX, între prezența rezerviștilor și valul de critici din societate # Adevarul.ro
MApN a prezentat concluziile exercițiului MOBEX București-Ilfov 25, care a evaluat pregătirea populației, economiei și teritoriului pentru apărare. Rezerviștii au avut o prezență ridicată, dar sunt necesare modificări legislative și investiții în infrastructura de instruire.
FCSB, succes de răsunet în Liga Campionilor pentru juniori. Trupa bucureșteană se întoarce victorioasă de la Zagreb # Adevarul.ro
În Youth League, campioana U-19 a României a învins astăzi reprezentanta unui fotbal mai bine clasat la nivel european, cel croat.
Nereguli grave descoperite la spitalul privat din Constanța, unde a murit o tânără: funcționase ca „hotel” pentru 16 ani # Adevarul.ro
Verificările au scos la iveală nereguli extrem de grave, care ar putea constitui fapte de natură penală.
Un oficial din sportul românesc a rămas pe drumuri după explozia din Rahova. Soluția salvatoare găsită de ANS # Adevarul.ro
Petre Bulmaga, secretar general al Federaţiei Române de Arte Marţiale, se numără printre cei afectaţi grav de explozia recentă din Sectorul 5 al Capitalei.
Doi administratori ai unei firme de vânzare de mașini second-hand, plasați sub control judiciar. Cauțiune de un milion de lei în cazul unuia din inculpați # Adevarul.ro
Procurorii DNA au dispus măsura controlului judiciar față de doi administratori ai unei societăți comerciale, acuzați de evaziune fiscală și de folosirea de documente sau declarații false.
Comuna cu datorii de 1,5 milioane de euro și 48 de angajați: primarul și-a mărit salariul cu 2.300 de lei în doar un an # Adevarul.ro
În timp ce Guvernul cere austeritate și reducerea aparatului bugetar, o comună cu doar 2.400 de locuitori, are datorii uriașe la bugetul de stat.
Un bărbat din Covasna și-a înjunghiat fiica în vârstă de patru ani. Agresorul are în grijă doi copii, în timp ce mama este în străinătate # Adevarul.ro
Un bărbat în vârstă de 24 de ani din județul Covasna a fost arestat preventiv, după ce și-a înțepat cu un cuțit în omoplat fiica în vârstă de doar patru.
Avertismentul unui eurodeputat în plenul Parlamentului European: „Nu vă jucați cu focul, doamnă von der Leyen! Nu vă atingeți de banii fermierilor” # Adevarul.ro
Europarlamentarul Rareș Bogdan a lansat un avertisment în plenul Parlamentului European, susținând că, „dacă planurile pe agricultură îi vor trimite pe fermieri în șomaj, următorul Parlament și Comisia vor arăta foarte diferit”.
Explozia din Rahova. Ce au găsit anchetatorii în exteriorul blocului: „E principala ipoteză” # Adevarul.ro
Directorul adjunct al Institutului Naţional de Criminalistică, Alexandru Poroşanu, a declarat miercuri, 22 octombrie, că, în cadrul cercetărilor desfăşurate în zona exploziei dintr-un bloc din Sectorul 5, au fost folosite drone şi roboţi.
Elon Musk îl atacă pe șeful agenției spațiale americane: „Sean Idiotul încearcă să omoare NASA!” # Adevarul.ro
Directorul general al SpaceX, Elon Musk, l-a atacat marți pe administratorului interimar al NASA, Sean Duffy, duce acesta din urmă a declarat că SpaceX riscă să piardă contractul cu NASA pentru misiunea Artemis 3, din cauza întârzierilor în derularea acestui program.
Ion Țiriac pregătește o nouă lovitură: cel mai ambițios proiect al său, chiar în București # Adevarul.ro
Ion Ţiriac transformă o zonă a Bucureștiului. Fostul mare sportiv a demarat procedurile oficiale pentru demolarea clădirilor Țiriac Auto din zona Expoziției.
Al treilea an fără niciun euro decontat pentru spitale. România riscă să piardă miliarde din PNRR pentru sănătate # Adevarul.ro
România riscă să piardă sume uriașe din PNRR destinate sistemului sanitar, avertizează fostul secretar de stat Marius Vasiliu. Într-un interviu pentru „Adevărul”, acesta atrage atenția că țara noastră nu a primit încă niciun euro pentru investițiile în sănătate.
Butoane de panică pentru pacienți și camere video în secțiile ATI. Legea, promulgată de președinte: „Va crește protecția pacienților și personalului” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a promulgat o inițiativă care obligă instituțiile sanitare să instaleze butoane în saloanele destinate internării pacienților și camere de supraveghere în anumite secții.
Tinerii antreprenori avertizează: creșterea salariilor trebuie să înceapă cu scăderea poverii fiscale # Adevarul.ro
Intenția de a majora, din 2026, salariul minim pe economie stârnește îngrijorarea tinerilor antreprenori, aceștia avertizând că o astfel de creștere a veniturilor trebuie să fie demarată simultan cu scăderea poverii fiscale pe muncă.
Imagini dintr-o operațiune spectaculoasă: Poliția a distrus patru tone de droguri. Proveneau din dosare DIICOT și reprezentau capturi record # Adevarul.ro
Poliția Română a distrus peste 4 tone de droguri, aflate în custodie, în cadrul unei operațiuni desfășurate conform procedurilor legale.
Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă din România susține că România are nevoie de o creștere semnificativă a contingentului de lucrători străini în 2026, având în vedere că se confruntă cu un deficit structural de forță de muncă
