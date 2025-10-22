Dominic Fritz: „Nu putem să ne lăsăm șantajați de unii magistrați”. Ce spune despre social-democrați: „Vor să oscileze între opoziție și guvernare”
Adevarul.ro, 22 octombrie 2025 20:30
Dominic Fritz a declarat miercuri, 11 octombrie, la Digi24, că social-democrații „nu vor să renunțe la avantajele guvernării”, dar nici să-și asume în întregime anumite decizi. Liderul USR a afirmat că Guvernul nu trebuie să se lase șantajat de unii magistrați „care nu vor să renunțe la privilegiile
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
21:00
„Nu am aer!” Legea „Alexandra Ivanov”, promulgată de președintele Nicușor Dan. Spitalele, obligate să aibă butoane de panică, la dispoziția pacienților # Adevarul.ro
Legea Alexandra Ivanov, denumită după tânăra care a murit la Maternitatea din Botoșani strigând că nu are aer, a fost promulgată miercuri, 22 octombrie, de președintele Nicușor Dan, a anunțat deputatul USR Emanuel Ungureanu.
21:00
Guvernul urmează să aprobe, în ședința de joi, proiectul de hotărâre prin care vor fi stabilite data și calendarul alegerilor locale parțiale.
Acum 30 minute
20:45
Trei șefi din cadrul IPJ Timiș, audiați de DIICOT. Ar fi sprijinit o rețea de contrabandă # Adevarul.ro
Trei șefi din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, între care și adjunctul instituției, sunt cercetați de DIICOT Caraș-Severin, după ce ar fi sprijinit o grupare care se ocupa cu contrabanda unor mărfuri, afirmă surse din rândul anchetatorilor.
20:45
O navă de război rusească, interceptată de un distrugător britanic în apele Regatului Unit # Adevarul.ro
Nava HMS Duncan a Marinei Regale Britanice a interceptat și a monitorizat un distrugător rus care traversa apele britanice.
Acum o oră
20:30
Noul parlament se constituie astăzi la Chișinău ca urmare a alegerilor din 28 septembrie. Partidul pro-european PAS are majoritate și poate forma singur noul guvern, iar blocul pro-rus deja s-a destrămat.
20:30
Dominic Fritz: „Nu putem să ne lăsăm șantajați de unii magistrați”. Ce spune despre social-democrați: „Vor să oscileze între opoziție și guvernare” # Adevarul.ro
Dominic Fritz a declarat miercuri, 11 octombrie, la Digi24, că social-democrații „nu vor să renunțe la avantajele guvernării”, dar nici să-și asume în întregime anumite decizi. Liderul USR a afirmat că Guvernul nu trebuie să se lase șantajat de unii magistrați „care nu vor să renunțe la privilegiile
20:30
Ministrul Energiei spune că vrea să reducă prețul la electricitate cât mai aproape de 1 leu pe kWh # Adevarul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat că există o strategie de a reduce prețul la electricitate de la 1,55 lei pe kWh, atât cât era, în medie, în prima zi de mandat, şi de a-l duce cât mai aproape de 1 leu.
20:15
Deputatul PSD Claudiu Manda, mesaj dur pentru Bolojan: „Dacă vrei să pleci, încotro vrei. Către nord, către sud, către est, este libertatea domniei sale” # Adevarul.ro
Deputatul PSD Claudiu Manda a criticat dur atitudinea lui Ilie Bolojan, acuzându-l de „superficialitate” și de încercări de a pune presiune pe partenerii de guvernare.
20:15
Războiul dintre Rusia și Ucraina, departe de un sfârșit. De ce a eșuat întâlnirea planificată între Trump și Putin # Adevarul.ro
Donald Trump a propus „înghețarea” războiului Rusiei împotriva Ucrainei pe actualele linii ale frontului și plănuia o întâlnire cu Vladimir Putin. Însă planurile s-au prăbușit.
Acum 2 ore
20:00
Președintele CNAS anunță schimbări majore în modul de finanțare a spitalelor: „Românii merită spitale funcționale” # Adevarul.ro
Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a anunțat că finanțarea spitalelor din România va fi realizată pe baza performanței și a nevoilor reale ale pacienților.
20:00
CTP îl compară pe Trump cu nea Nicu: „Mă uit năuc la ce e dincolo de ocean: America lui Ceaușescu” # Adevarul.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comparat miercuri, 22 octombrie, regimul președintelui SUA, Donald Trump, cu dictatura lui Nicolae Ceaușescu, și a criticat dur ceea ce a numit „America lui Ceaușescu”.
20:00
Bolojan, după ce Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR: „România a obținut menținerea în funcțiune a centralelor pe cărbune. A fost o negociere dificilă” # Adevarul.ro
Revizuirea PNRR era „necesară” întrucât a trebuit să fie renegociate o parte dintre condițiile (jaloanele) și termenele pe care România și le-a asumat și care, „din păcate, nu au fost îndeplinite”, a declarat, miercuri, premierul Ilie Bolojan.
19:30
Care sunt rezultatele semnificative obținute de România la renegocierea PNRR, potrivit variantei finale aprobate miercuri de Comisia Europeană # Adevarul.ro
Noua valoare a PNRR, potrivit variantei finale a Planului Național de Redresare și Reziliență al României, aprobate miercuri de Comisia Europeană, este de 21,41 miliarde de euro, dintre care 13,57 miliarde euro granturi și 7,84 miliarde euro împrumuturi.
19:15
Fosta spioană rusă Anna Chapman a fost chemată din nou în serviciile secrete, de această dată într-o misiune publică.
19:15
Grindeanu, atac fără precedent la Bolojan. „Nu sunt reforme și vedem doar scandal în aceste luni” # Adevarul.ro
Sorin Grindeanu l-a atacat frontal, miercuri, la Conferința regională a PSD Dolj, pe premierul Ilie Bolojan, acuzându-l că întreține scandal în Coaliție.
Acum 4 ore
18:45
S-a întâmplat din nou în Liga Campionilor. Recordul lui Cristiano Ronaldo a fost egalat # Adevarul.ro
Erling Haaland intră în recordurile Champions League! Starul norvegian l-a egalat pe Cristiano Ronaldo și amenință recordul suprem.
18:45
Lia Olguța Vasilescu se laudă cu „recorduri istorice” ale guvernării social democrate: „PSD se opune politicilor deficitare de austeritate” # Adevarul.ro
Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a transmis miercuri că PSD se opune politicilor deficitare de austeritate care adâncesc România într-un blocaj sever, în care opune măsurilor de austeritate soluții reale, care nu pun presiune pe buget.
18:45
Poliția Capitalei a deschis un dosar și face verificări după acuzațiile de hărțuire aduse de o tânără de 18 ani artistului Adrian Pleșca „Artan” # Adevarul.ro
Autoritățile au anunțat că au demarat verificări privind presupusul incident de hărțuire în care ar fi fost implicată o tânără de 18 ani și artistul Adrian Pleșca.
18:30
E aceea perioadă din an în care, după un sezon plin în evenimente, industria muzicii electronice recompensează talentul în materie de producție. Ieri a fost publicat clasamentul celor mai buni 101 producători din lume întocmit 1001tracklists.
18:30
România va putea menține în funcțiune 3 grupuri energetice pe cărbune până în 2029, în urma renegocierii cu Comisia Europeană a calendarului de decarbonare a producției naționale de energie electrică, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, miercuri, într-o conferință de presă.
18:30
Momentul șocant în care un leu scapă dintr-un camion și o începe să se plimbe pe autostradă # Adevarul.ro
Un leu uriaș a reușit să treacă printr-o fereastră a camionului care îl transporta și s-a urcat pe cupolă, apoi sărit pe asfalt.
18:15
Țigările electronice, trecute oficial în ghidurile oncologice din SUA drept soluție pentru renunțarea la fumat # Adevarul.ro
Ghidurile americane de practică în oncologie includ țigaretele electronice printre metodele eficiente pentru a te lăsa de fumat.
18:15
Ucraina va cumpăra 120 de avioane Gripen. Acordul deschide calea către o colaborare strategică în domeniul apărării # Adevarul.ro
Ucraina a parafat o înțelegere preliminară cu Suedia pentru achiziția a 120 de avioane de luptă JAS 39 Gripen E, a anunțat miercuri, 22 octombrie, premierul suedez Ulf Kristersson.
18:15
Instalatorii au decis: Piața fotovoltaică are nevoie de încredere, educație și standarde comune # Adevarul.ro
ALTREAL, prima platformă independentă pentru ecosistemul energiei verzi, a fost lansată oficial
18:00
O șefă de secție de la Spitalul Județean de Urgență Bacău și soțul ei dețin apartamente de 15 milioane de euro în Dubai: „Un pas către diversificare” # Adevarul.ro
O șefă de secție la Spitalul Județean de Urgență Bacău și soțul ei se numără printre cei mai mari investitori români în Dubai.
17:45
Anna Kournikova rupe tăcerea după mai bine de 3 ani. Imaginea postată de fosta vedetă a tenisului # Adevarul.ro
Anna Kournikova a revenit în mediul online! Fostă mare jucătoare de tenis a postat prima fotografie cu familia, după 3 ani de absență.
17:45
România pierde 231 milioane de euro dacă nu face reforma pensiilor speciale, spune ministrul Investițiilor, Dragoș Pîslaru # Adevarul.ro
Dacă nu face reforma pensiilor speciale, România va pierde 231 de milioane de euro, a anunțat miercuri ministrul Investițiilor, Dragoș Pîslaru, precizând că România are timp până la jumătatea lunii noiembrie pentru rezovarea acestei probleme.
17:45
Premieră istorică. Regele Charles al III-lea şi papa Leon al XIV-lea se vor ruga împreună la Vatican # Adevarul.ro
Regele Charles al III-lea, care efectuează o vizită de stat miercuri şi joi la Vatican, se va ruga împreună cu papa Leon al XIV-lea în timpul unei slujbe ecumenice în Capela Sixtină, marcând astfel o premieră istorică după schisma anglicană petrecută în urmă cu cinci secole.
17:30
Primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, a fost plasat în arest la domiciliu de către Tribunalul Constanţaa.
17:30
Dragoș Pîslaru: A fost aprobată revizuirea PNRR. Valoarea finală este de 21,4 miliarde de euro. Avem un plan mai coerent # Adevarul.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat miercuri că a fost aprobată revizuirea PNRR, în care au fost eliminate peste 100 de jaloane considerate cu risc major.
17:15
Nuclearelectrica vrea să vândă energie pe termen lung. Contractele vor putea fi încheiate pe 20 de ani # Adevarul.ro
Nuclearelectrica intenționează să vândă energie electrică pe termen lung, contractele angro de vânzare-cumpărare de energie electrică urmând să fie încheiate pe o perioadă de 20 de ani.
17:15
Preţurile orezului au scăzut cu 35% într-un an, ajungând la cel mai scăzut nivel din 2017 (aproximativ 360 dolari pe tonă), în urma ridicării restricţiilor de export impuse de India, arată o analiză de piață, subliniind că Asia deține aproape 90% din producţia şi consumul global.
Acum 6 ore
17:00
Franța nu va primi compensații după furtul de la Luvru. De ce nu erau asigurate bijuteriile? # Adevarul.ro
Statul francez nu va beneficia de nicio compensație financiară pentru pierderea unor bijuterii istorice furate recent din Muzeul Luvru, întrucât acestea nu erau asigurate. Informația a fost confirmată de Ministerul Culturii, potrivit Financial Times.
17:00
Sunt disponibile 32.077 locuri de muncă la nivel naţional în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM).
17:00
Bernadette Szocs, lidera tenisului de masă românesc, a vorbit sincer despre decizia de a rămâne concentrată doar pe sport. La 30 de ani, jucătoarea de la Steaua a ales să pună cariera pe primul loc și să nu se implice într-o relație.
17:00
Tânăra care a renunțat la facultate și câștigă o sumă uriașă: „Facultatea a fost o dezamăgire” # Adevarul.ro
Tot mai mulți tineri din Generația Z aleg să renunțe la facultate în favoarea unor meserii bine plătite și sigure.
16:45
Gheorghiţă Vlad: „MApN nu e responsabil cu adăposturile antiaeriene, dar trebuie revăzut întregul sistem” # Adevarul.ro
Şeful Statului Major al Armatei a declarat miercuri că MApN nu are atribuţii în administrarea adăposturilor antiaeriene sau antiatomice.
16:45
Secretarul general al ONU avertizează că încălzirea globală împinge planeta la limită. „Fiecare dintre ultimii zece ani a fost cel mai cald din istorie” # Adevarul.ro
Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, avertizează că încălzirea globală împinge planeta la limită. Acesta îndeamnă țările să implementeze sisteme de avertizare în caz de dezastre pentru a proteja populația împotriva condițiilor meteorologice extreme.
16:30
Controale în București și Ilfov pentru combaterea poluării aerului. Garda de Mediu anunță verificări la agenți economici, șantiere și primării # Adevarul.ro
Garda Națională de Mediu a declanșat, odată cu venirea sezonului rece, o amplă campanie de controale în București și județul Ilfov, având ca scop verificarea activităților care afectează calitatea aerului. Anunțul a fost făcut miercuri pe pagina oficială de Facebook a instituției.
16:30
Angajații unei primării din România, trimiși în concediu fără plată pentru a se putea plăti datoria instituției la bugetul de stat # Adevarul.ro
Primarul comunei Şuletea, Ciprian Tamaş, va trimite prin rotaţie angajaţii instituţiei în concediu fără plată pentru a reuşi să plătească sumele datorate de primărie la bugetul de stat.
16:30
Fermierii și procesatorii vor putea accesa fonduri pentru producția de energie regenerabilă # Adevarul.ro
Ministerul Agriculturii a anunțat că a pus în dezbatere publică Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din sectorul agricol.
16:30
Fashion Talk by IQOS, prezentat de Zarug la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week. Moda a depășit limitele catwalk-ului # Adevarul.ro
O celebrare a talentelor emergente și a imaginației îndrăznețe. Despre asta a fost vorba în cea de-a treia ediție a Bucharest Fashion Week, o privire spre un viitor simplu, curajos și plin de promisiuni.
16:15
Gigantul auto Volkswagen va suspenda producția unor modele populare, inclusiv Golf, începând cu 29 octombrie.
16:15
Un șofer român, arestat la Londra după o serie de furturi de vin și șampanie din restaurante exclusiviste: „E pentru băut, nu?” # Adevarul.ro
Un român de 61 de ani riscă să ajungă la închisoare după ce a recunoscut că a spart mai multe restaurante exclusiviste din Londra.
16:00
Vladimir Putin a supravegheat exerciții nucleare strategice în Rusia. Kremlinul mizează pe continuarea conflictului din Ucraina. Ce au promis generalii ruși? # Adevarul.ro
Președintele rus Vladimir Putin a supervizat personal, miercuri, un exercițiu planificat al forțelor nucleare strategice ale Rusiei, a anunțat Kremlinul.
16:00
Administratoare de asociație trimisă în judecată pentru delapidare și falsuri în acte. Cum a obținut peste 400.000 de lei în 7 ani # Adevarul.ro
O administratoare a unei asociaţii de proprietari din municipiul Bacău a fost trimisă în judecată într-un dosar penal, fiind acuzată de delapidare și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
16:00
Poliţia Capitalei anunţă restricţii majore de trafic în zona Catedralei Naţionale, duminică, 26 octombrie, între orele 00.00 şi 22.00, când Patriarhia Română va organiza slujba de sfinţire a lăcaşului de cult.
15:45
Moscova reacționează la declarațiile lui Trump privind amânarea summitului de la Budapesta # Adevarul.ro
Kremlinul a venit cu clarificări ale perspectivei Moscovei privind pregătirile summitului de la Budapesta după ce președintele american Donald Trump a dat de înțeles că se amână, întrucât nu dorește ca acesta să fie „degeaba”.
15:45
Directorul DSP Constanța a fost demis de ministrul Sănătății, după tragedia de la spitalul privat # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat miercuri că directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică Constanța va fi demis cu efect imediat, în urma neregulilor constatate după moartea unei paciente a unui spital privat din Constanța.
15:45
Abilitățile uitate ale generației născute înainte de 2000: „Să conduc prin țară folosind hărți pe hârtie” # Adevarul.ro
O postare recentă pe platforma Reddit a generat sute de reacții și mii de comentarii, după ce un utilizator a adresat o întrebare simplă, dar care a stârnit nostalgie: „Persoanele născute înainte de anul 2000, ce abilitate banală aveți și pe care ceilalți nu o mai folosesc?”.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.