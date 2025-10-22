Sfaturile specialiştilor în cazul în care se simte miros de gaz – Raed Arafat: Deschizi geamul şi ieşi din clădire/ Nu se aprind becuri, nu se ating întrerupătoare, se ascultă indicaţiile pompierilor

18:50

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, despre pensiile magistraţilor, că Ministrul Justiţiei a trimis către Guvern observaţii de care nu s-a ţinut cont, ”pentru că trebuie să lucrăm la statuia unora şi altora, mai degrabă decât a rezolva anumite probleme”. El a dat asigurări că PSD va face o lege care va trece şi de CCR şi de toate controalele de constituţionalitate şi vă readuce normalitatea în sistemul de pensii speciale din România ale magistraţilor, adăugând că lucrul ăsta se va întâmpla foarte repede, indiferent de spectacolul de sunet şi lumini pe care l-au pus la cale unii şi alţii. Grindeanu le-a transmis social-democraţilor că PSD trebuie să demonstreze că ”poţi guverna şi cu inima deschisă, nu doar cu sprânceana încruntată către proprii cetăţeni”.