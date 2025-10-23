UPDATE- Trump afirmă într-o întâlnire cu Rutte că discuţiile cu Putin ”nu duc nicăieri”. Bessent anunţă că impune sancţiuni Rosneft şi Lukoil, pentru că Putin nu a fost ”nici sincer, nici onest la masa negocierilor” cu Trump, dezamăgit

20:00

Liderul PNL Bucureşti, Sebastian Burduja, a declarat miercuri că ea bine ca întreaga coaliţie să aibă un numitor comun, să păstreze stabilitatea în guvernare şi să aibă acelaşi candidat la Primăria Capitalei, chiar dacă era greu, dar n-ar fi fost imposibil, însă nu s-a dorit, nu s-a putut, nu s-a vrut. El a menţionat că alegerile primare sunt în mecanism de stat în SUA, în Franţa, în alte state, în alte democraţii mature şi nu se supără nimeni, iar cel mai bun câştigă. Burduja a mai spus că mizează pe raţiunea electorilor din Bucureşti, mai ales a celor de dreapta, care vor percepe care candidat va avea prima şansă din partea unui partid de dreapta, PNL sau USR.