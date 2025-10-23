Statele Unite anunţă un nou atac împotriva unei ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri în Pacific, soldat cu trei morţi. Trump spune că va informa Congresul dacă va proceda şi la atacuri terestre în Venezuela
News.ro, 23 octombrie 2025 06:00
Şeful Pentagonului, Pete Hegseth, a anunţat miercuri seara încă un atac asupra unei ambarcaţiuni în Pacific, care s-a soldat cu moartea a trei persoane acuzate de „terorism implicat în traficul de droguri”, în cadrul unei campanii militare controversate a administraţiei Trump, relatează AFP şi Reuters.
• • •
Acum 10 minute
06:10
Ca de obicei, summitul Uniunii Europene, care se desfăşoară joi, pare a fi un summit al dezbinării europene. Diferenţa este că, de data aceasta, nu doar suspecţii de serviciu ameninţă să pună beţe în roate maşinăriei bine unse de la Bruxelles, care de obicei încearcă să acorde prioritate consensului în detrimentul oricărui alt aspect. De la modul de utilizare a activelor ruseşti îngheţate pentru a finanţa Ucraina până la punerea sub semnul întrebării a obiectivelor climatice ale UE, agenda summitului este plină de potenţiale puncte fierbinţi, comentează POLITICO.
06:10
Volkswagen avertizează asupra unor posibile opriri de producţie din cauza blocajului de cipuri Nexperia # News.ro
Grupul german Volkswagen a avertizat miercuri că se confruntă cu riscul unor opriri temporare de producţie, în urma restricţiilor impuse de China la exportul de semiconductori fabricaţi de compania Nexperia, deţinută de chinezi, dar cu sediul în Ţările de Jos, transmite CNBC.
Acum 30 minute
06:00
Acum o oră
05:40
Preţurile petrolului continuă să crească după ce SUA au anunţat sancţiuni împotriva companiilor ruse Rosneft şi Lukoil. Sunt primele măsuri împotriva Moscovei legate de Ucraina în al doilea mandat al lui Trump # News.ro
Preţurile petrolului au crescut cu peste 1 dolar pe baril, joi, continuându-şi creşterea din sesiunea anterioară, după ce Statele Unite au impus sancţiuni companiilor petroliere ruse Rosneft şi Lukoil, din cauza războiului din Ucraina, relatează Reuters.
05:40
India ar putea reduce importurile de petrol rusesc, iar SUA să diminueze taxele vamale, pe fondul unui acord comercial iminent – presă indiană # News.ro
Statele Unite şi India sunt aproape de semnarea unui acord comercial major care ar putea include o reducere semnificativă a tarifelor americane pentru exporturile indiene, în schimbul limitării achiziţiilor de petrol rusesc de către New Delhi, potrivit publicaţiei Mint, citată de CNBC.
Acum 2 ore
05:10
Sute de personalităţi la nivel mondial cer interzicerea dezvoltării ”superinteligenţei” artificiale # News.ro
Peste 850 de personalităţi din domeniul tehnologiei, ştiinţei şi politicii, printre care cofondatorul Apple, Steve Wozniak, şi fondatorul Virgin Group, Richard Branson, au semnat o declaraţie publicată miercuri prin care cer oprirea oricăror eforturi de a crea ”superinteligenţă”, o formă de inteligenţă artificială capabilă să depăşească oamenii în toate sarcinile cognitive, transmite CNBC.
Acum 4 ore
02:50
Xi Jinping poate avea ”o mare influenţă” asupra lui Putin, apreciază Trump în întâlnirea sa, în Biroul Oval, cu Rutte # News.ro
Preşedintele chinez Xi Jinping ar putea exercita ”o mare influenţă asupra omologului său rus Vladimir Putin în vederea unei soluţionări a conflictului din Ucraina”, apreciază miercuri preşedintele american Donald Trump, cu o săptămână înaintea unei întâlniri prevăzute cu Xi Jinping, relatează AFP.
Acum 6 ore
02:10
UPDATE- Trump afirmă într-o întâlnire cu Rutte că discuţiile cu Putin ”nu duc nicăieri”. Bessent anunţă că impune sancţiuni Rosneft şi Lukoil, pentru că Putin nu a fost ”nici sincer, nici onest la masa negocierilor” cu Trump, dezamăgit # News.ro
Secretarul american al Finanţelor Scott Bessent a anunţat miercuri sancţiuni vizând grupurile petroliere ruseşti Rosneft şi Lukoil, din cauza ”lipsei voinţei serioase a Rusiei de a se angaja în procesul de pace cu scopul de apune capăt Războiului din Ucraina”, relatează AFP.
01:10
Şefa Ecologiştilor, Marine Tondelier îşi anunţă în mod oficial candidatura în alegerile prezidenţiale din Franţa, prevăzute în 2027 # News.ro
Secretara naţională a Ecologiştilor, Marine Tondelier, şi-a anunţat miercuri, la Le Nouvel Obs, candidatura în alegerile prezidenţiale din 2027, care urmează să aibă loc printr-o desemnare oficială a partidului său - la începutul lui decembrie - şi alegeri primare ale stângii, aflate în pregătire, relatează AFP.
00:30
Doi morţi în primul atac american la Oceanul Pacific vizând presupuşi traficanţi de droguri # News.ro
Statele Unite au desfăşurat un nou atac împotriva unui vapor al unor presupuşi traficanţi de droguri la Oceanul Pacific, în care au fost ucise două persoane, anunţă miercuri secretarul american al Apărării Pete Hegseth, anunţând primul primul atac de acest tip împotriva unei nave la Pacific, în contextul în care Washingtonul afirmă că este angajat într-un conflict armat împotriva cartelurilor drogurilor. relatează AFP.
00:20
Liga Campionilor: Victorii cu 5-1 pentru Chelsea şi Liverpool. Bayern Munchen a învins-o categoric pe FC Bruges / Sporting a revenit de la 0-1 şi s-a impus / Real Madrid a câştigat confruntarea cu Juventus # News.ro
Formaţia Real Madrid a învins, miercuri seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Juventus Torino, într-un meci din faza principală a Ligii Campionilor.
Acum 8 ore
00:10
Raed Arafat demontează dezinformarea conform căreia nu s-ar fi produs explozia din Rahova fără flacără: Explozia poate porni de la o scânteie, avem numeroase astfel de situaţii/ Există explozii de gaz fără să fie urmate de incendiu # News.ro
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, demontează dezinformarea conform căreia în blocul din Rahova nu s-ar fi produs explozia fără flacără, el explicând că o explozie poate porni de la o scânteie, şi că în urma intervenţiilor pompierilor s-au constatat numeroase astfel de situaţii. ”Există explozii de gaz fără să fie urmate de incendiu”, adaugă el.
00:00
Medicul infecţionist Claudina Cobzariu: Mulţi se tem că în spitale poţi lua altceva. Atrag atenţia că şi acasă trebuie respectate reguli de igienă care sunt de bun simţ/ Aşa cum eşti acasă, eşti şi în cadrul unei unităţi sanitare # News.ro
Claudina Cobzariu, medic infecţionist pediatru, constată că există, în rândul părinţilor, o teamă cu privire la faptul că, în spital, copiii lor pot contracta un virus sau o bacterie. Mediul atrage atenţia asupra faptului că, peste tot, acasă şi la spital, trebuie respectate reguli minime de igienă, iar în ceea ce priveşte spitalul aceste reguli se aplică deopotrivă cadrelor medicale şi aparţinătorilor.
22 octombrie 2025
23:50
Bayern München: În vârstă de 17 ani, Lennart Karl a înscris la prima sa titularizare în Liga Campionilor # News.ro
La prima sa titularizare în Liga Campionilor, tânărul mijlocaş ofensiv german al echipei Bayern München, Lennart Karl (17 ani), a deschis scorul împotriva FC Bruges, miercuri seara, în minutul 5, în etapa a 3-a a fazei principale a competiţiei.
23:50
Secretarul american al Finanţelor Scott Bessent dă asigurări miercuri că Washingtonul urmează să anunţe o nouă serie de sancţiuni vizând Moscova, la o zi după amânarea sine die a unei întâlniri a lui Donald Trump cu Vladimir Putin la Budapasta, în Ungaria, pe tema Războiului din Ucraina, relatează AFP. (Vom reveni)
23:50
Sfaturile specialiştilor în cazul în care se simte miros de gaz – Raed Arafat: Deschizi geamul şi ieşi din clădire/ Nu se aprind becuri, nu se ating întrerupătoare, se ascultă indicaţiile pompierilor # News.ro
Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), recomandă persoanelor care simt miros de gaz în clădirile în care se află să deschidă ferestrele, să părăsească imobilul şi să ceară ajutorul autorităţilor, ale căror recomandări să le respecte.
23:40
Un baron chinez al fentanilului, Zhi Dong Zhang, alias ”Brother Wang”, fugar din Mexic şi căutat de Statele Unite, arestat în Cuba. El urmează să fie extrădat în Mexic # News.ro
Traficantul de droguri chinez Zhi Dong Zhang, unul dintre principalii furnizori de fentanil ai marilor carteluri mexicane ale drogurilor, căutat de către Statele Unite, a fost arestat în Cuba, declară miercuri surse mexicane în domeniul securităţii AFP.
23:40
Bucureşti: Intervenţie a pompierilor la un fast-food, unde s-a simţit ”miros posibil periculos”/ S-a constatat că provenea de la un rezervor de colectare/ Angajaţii au refuzat evacuarea, înainte de a se stabili cauza # News.ro
Pompierii din Capitală au intervenit, miercuri seară, la un fast-food unde s-a simţit un ”miros posibil periculos”. În urma verificărilor, aceştia au constatat că mirosul provenea de la un rezervor de colectare. În condiţiile în care angajaţii localului au refuzat evacuarea, înainte de a se stabili cauza, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, atrage atenţia asupra conduitei populaţiei în momentele în care autorităţile constată că există risc.
23:30
Raed Arafat respinge ipoteza conform căreia blocul din Rahova a explodat din cauza unui dispozitiv cu explozibil: Nimeni n-a pus problema alta decât gazul. Că cineva a pus bombă, astea sunt speculaţii, fake-uri # News.ro
Secretarul de stat în Ministerul de Interne Raed Arafat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, atrage atenţia asupra speculaţiilor privind cauza exploziei din blocul situat în cartierul Rahova, acesta precizând că pompierii nu au pus niciun moment problema că deflagraţia ar fi avut altă cauză decât acumularea de gaz. El cataloghează drept speculaţii şi fake-uri care au ca scop reducerea încrederii populaţiei în autorităţi informaţiile conform cărora în blocul afectat de deflagraţie ar fi fost pus explozibil.
23:20
Bucureşti: Bărbat amendat de poliţişti cu 2.000 de lei, după ce şi-a lovit în mod repetat câinele/ Agresiunea a fost filmată - VIDEO # News.ro
Un bărbat din Bucureşti a fost amendat de poliţişti cu 2.000 de lei, după ce şi-a lovit în mod repetat câinele, cu cocker spaniel în vârstă de zece luni. Agresiunea a fost filmată şi imaginile au fost postate pe internet.
23:10
Cinci antrenori în trei luni, ultimul loc în clasament... început de sezon de coşmar pentru un club sud-african # News.ro
Cu şase puncte în 10 meciuri, clubul Chippa United are un început de sezon agitat. Conducerea clubului sud-african are tendinţa neplăcută de a-şi concedia antrenorul la cea mai mică înfrângere, relatează RMC Sport.
23:00
Ministrul Sănătăţii afirmă că lucrările la noul Centru Chirurgical Cardiovascular al Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş avansează conform graficului # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că mai mult de jumătate din lucrările la noul Centru Chirurgical Cardiovascular al Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş sunt realizate. Investiţia totală depăşeşte 700 de milioane de lei.
23:00
Parlamentul israelian deschide calea examinării a două proiecte de lege în vederea anexării Cisiordaniei ocupate, în timpul unei vizite a lui J. D. Vance şi în pofida faptului că Donald Trump a anunţat că nu o va permite # News.ro
Parlamentul israelian (Knesset) s-a pronunţat miercuri în favoarea examinării a două proiecte de lege în vederea extinderii suveranităţii Israelului în Cisiordania ocupată, în plină vizită a vicepreşedintelui american J. D. Vance în Israel, relatează AFP.
22:40
Medicul infecţionist pediatru Claudina Cobzariu: Din analizele pe care le facem noi, alături de echipa din compartimentul de epidemiologie, observăm din ce în ce mai multe bacterii rezistente # News.ro
Claudina Cobzariu, medic infecţionist la Spitalul pentru Copii ”Victor Gomoiu” din Bucureşti, afirmă că analizele făcute de compartimentul de epidemiologie din spital arată că există tot mai multe bacterii rezistente la antibiotice. Acesta este motivul pentru care medicii recomandă doar în cazuri bine justificate antibioterapia, subliniază ea.
22:30
Medicul infecţionist pediatru Claudina Cobzariu: Diferenţa între un copil sănătos şi unul cu imunitate mai scăzută este şi alimentaţia şi activitatea în aer liber/ Nu creştem imunitatea din siropuri din plante # News.ro
Imunitatea copiilor depinde în mare măsură de alimentaţie şi de cât timp aceştia petrec în aer lider, afirmă Claudina Cobzariu, medic infecţionist la Spitalul pentru Copii ”Victor Gomoiu” din Bucureşti. ”Nu creştem imunitatea din siropuri administrate, din plante”, a precizat ea.
22:30
Armata franceză trebuie să fie ”pregătită de un şoc în trei, patru ani” împotriva Rusiei, avertizează în Parlament, şeful Statului Major, generalul Fabien Mandon # News.ro
Armata franceză este necesar să fie ”pregătită de un şoc în trei, patru ani” împotriva Rusiei, care ”poate fi tentată să continue războiul pe continentul nostru”, avertizează miercuri şeful Statului Major francez Interarme, generalul Fabien Mandon, pentru a justifica ”efortul de reînarmare” al Franţei, relatează AFP.
22:20
Medicul infecţionist pediatru Claudina Cobzariu: Vaccinul anti-meningococic e foarte important şi poate nu atât de luat în serios pe cum ar trebui/ În unele cazuri, pacientul e la graniţa dintre viaţă şi moarte # News.ro
Claudina Cobzariu, medic infecţionist la Spitalul pentru Copii ”Victor Gomoiu” din Bucureşti, atrage atenţia asupra faptului că vaccinul anti-meningococic este foarte important şi ”poate nu atât de luat în serios pe cum ar trebui”. Medicul a explicat că experienţa în tratarea copiilor care au făcut meningită i-a arătat că, ”în unele cazuri, pacientul e la graniţa dintre viaţă şi moarte”.
Acum 12 ore
22:00
Liga Campionilor: Victorii pentru Athletic Bilbao şi Galatasaray. Bilbao a revenit de la 0-1, după ce Qarabag a deschis scorul în minutul 1 # News.ro
Formaţia Athletic Bilbao a învins, miercuri seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Qarabag, într-un meci din etapa a treia a fazei principale a Ligii Campionilor, în care învinşii au marcat în minutul 1.
22:00
Baschet masculin: Bulls Kapfenberg - CSO Voluntari, scor 80-85, în European North Basketball League # News.ro
Echipa CSO Voluntari a învins miercuri, în deplasare, formaţia austriacă Bulls Kapfenberg, scor 85-80 (37-46), în etapa a treia a competiţiei pe care a câştigat-o în stagiunea trecută.
22:00
Radu Marinescu: Nu trebuie să existe o mefienţă absolută privind o formulă de grup de lucru privind pensiile magistraţilor/ Ne interesează să răspundem aşteptărilor cetăţenilor, aici nu cred că există divergenţe # News.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, afirmă că nu trebuie să existe neîncredere în ideea că un grup de lucru care să se ocupe de refacerea legii privind pensiile magistraţilor poate duce la un rezultat pozitiv. ”Grupuri de lucru există absolut în toate instituţiile şi sunt foarte productive, cel puţin în Ministerul Justiţiei să ştiţi că avem rezultate pe grupuri de lucru foarte eficiente şi foarte profesioniste”, susţine ministrul, subliniind că partidele sunt de acord cu privire la nevoia unei reforme privind pensiile magistraţilor.
21:50
Volodimir Zelenski şi Ulf Kristersson semnează, la Linköping, o scrisoare de intenţie cu privire la cumpărarea a până la 150 de avioane de tip Gripen de ultimă generaţie # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat, împreună cu premierul suedez Ulf Kristersson, miercuri, la Linköping, în Suedia, o scrisoare de intenţie în vederea cumpărării de către Kiev a 100 până la 150 de avioane de vânătoare de tip Gripen, ultimul model, relatează AFP.
21:50
Medicul infecţionist pediatru Claudina Cobzariu: Unele boli care mimează viroza au nevoie de tratament cu antibiotic. Acesta trebuie prescris de medic # News.ro
Claudina Cobzariu, medic infecţionist pediatru la Spitalul Clinic de Copii "Dr. Victor Gomoiu" din Bucureşti, afirmă că unele boli care pot părea viroze au nevoie, în cazul copiilor, de tratament cu antibiotic. Ea a explicat despre ce afecţiuni este vorba şi a atras atenţia asupra faptului că tratamentul cu antibiotic se face doar la recomandarea medicului.
21:40
UPDATE - Mureş: Intervenţie a pompierilor la o hală din Luduş, după o sesizare privind emanarea de monoxid de carbon/ 15 angajaţi, evacuaţi preventiv/ O persoană, transportată la spital # News.ro
Pompierii intervin, miercuri seară, la o hală de producţie din oraşul Luduş, judeţul Mureş, după ce au fost sesizaţi privind emanarea de monoxid de carbon. Cincisprezece angajaţi au fost evacuaţi preventiv, o persoană cu dureri de cap fiind transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Sunt folosite două ventilatoare de mare capacitate pentru a ventila hala.
21:40
Israelul a predat Fâşiei Gaza rămăşiţele a 30 de palestinieni, anunţă Ministerul Sănătăţii al Hamas, după ce armata israeliană a anunţat că a identificat rămăşiţele lui Tamir Adar şi Aryeh Zalmanovich # News.ro
Ministerul Sănătăţii din Fâşia Gaza, al Hamas, a anunţat miercuri că alte 30 de rămăşiţe ale unor palestinieni au fost restituite Fâşiei Gaza de către Israel, prin intermediul Crucii Roşii, numărul rămăşiţelor restituite de israelieni de la 10 octombrie atingând astfel 185, relatează AFP.
21:40
Jaroslav Köstl, antrenor interimar al naţionalei Cehiei pentru ultimul meci din preliminariile CM, după umilinţa din partida cu Insulele Feroe # News.ro
Jaroslav Köstl va fi antrenorul interimar al echipei Cehiei pentru ultimul meci din preliminariile Cupei Mondiale, împotriva Gibraltarului, a anunţat miercuri Federaţia Cehă de Fotbal.
21:30
Medicul infecţionist pediatru Claudina Cobzariu: Din păcate, sunt încă reticenţe în ceea ce priveşte vaccinarea copiilor cu serul antigripal # News.ro
Numeroşi părinţi sunt în continuare reticenţi în ceea ce priveşte vaccinarea antigripală a copiilor, afirmă medicul infecţionist pediatru Claudina Cobzariu, de la Spitalul Clinic de Copii "Dr. Victor Gomoiu" din Capitală. Ea recomandă ”cu căldură” părinţilor să îşi imunizeze copiii, arătând că dacă sunt vaccinaţi cei mici trec mult mai uşor prin boală, uneori chiar fără simptome.
21:30
Campioana U BT Cluj a învins dramatic miercuri, pe teren propriu, formaţia Umana Reyer Veneţia, scor 103-102 (56-44, 89-89), în etapa a IV-a din grupa A a BKT EuroCup. La meciul din BT Arena au asistat 7.962 spectatori.
21:00
Vicecampioana CSM Raiffeisen Oradea a învins miercuri, în deplasare, formaţia Corona Braşov, scor 90-85 (44-49), în etapa a II-a din grupa C a FIBA Europe Cup. CS Vâlcea joacă în deplasare cu Dinamo Sassari.
21:00
Mureş: Intervenţie a pompierilor la o hală din Luduş, după o sesizare privind emanarea de monoxid de carbon/ 15 angajaţi, evacuaţi preventiv/ O persoană, transportată la spital # News.ro
Pompierii intervin, miercuri seară, la o hală de producţie din oraşul Luduş, judeţul Mureş, după ce au fost sesizaţi privind emanarea de monoxid de carbon. Cincisprezece angajaţi au fost evacuaţi preventiv, o persoană cu dureri de cap fiind transportată la spital pentru îngrijiri medicale.
21:00
Circulaţia automobilelor ar putea fi limitată la 12 zile pe an de persoană, la Berlin, prin referendum, în urma unui iniţiative a mişcării ecologiste ”Berlinul fără maşini” # News.ro
O mişcare ecologistă, ”Berlinul fără maşini”, propune un referendum, în 2026 - dacă strânge 180.000 de semnături, în vederea unei reduceri drastice a circulaţiei automobilelor în centrul capitalei germane, după ce acest proiect a fost declarat constituţional în iunie, scrie cotidianul francez Le Figaro.
20:50
Daniel Băluţă: Dacă partidul, şi sunt convins că lucrul ăsta se va întâmpla, va fi de acord, cel mai probabil voi candida # News.ro
Primarul Sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluţă, anunţă că ia în calcul o candidatură pentru funcţia de primar general al Capitalei, în situaţia în care partidul va fi de acord. El se declară ”convins că acest lucru se va întâmpla”.
20:40
Medicul Claudina Cobzariu: Cazurile de COVID în rândul copiilor, mai multe decât cele de gripă, în această toamnă # News.ro
Cazurile de COVID la copii înregistrate în Spitalul ”Victor Gomoiu” în ultimele două luni sunt mai numeroase decât cele de gripă, afirmă medicul infecţionist Claudina Cobzariu. Ea spune că au existat şi nou-născuţi care au fost infectaţi cu virusul SARS-CoV-2 la doar 20 de zile.
20:40
Echipa de baschet feminin Sepsi Sf. Gheorghe a fost învinsă miercuri, în deplasare, de formaţia italiană GEAS, scor 77-44 (40-28), în etapa a III-a din grupa D a FIBA EuroCup. În grupa I, Rapid Bucureşti joacă în deplasare, cu Movistar Estudiantes.
20:30
Trei şefi din cadrul IPJ Timiş, duşi la audieri la sediul DIICOT Caraş-Severin/ Ei sunt suspectaţi că au sprijinit o grupare care se ocupa cu contrabanda unor mărfuri - surse # News.ro
Trei şefi din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş, între care şi adjunctul instituţiei, sunt cercetaţi de DIICOT Caraş-Severin, după ce ar fi sprijinit o grupare care se ocupa cu contrabanda unor mărfuri, afirmă surse din rândul anchetatorilor. În acelaşi dosar mai sunt cercetaţi foşti şefi ai IPJ Timiş. Procurorii DIICOT Caraş-Severin au făcut percheziţii la locuinţele acestora, dar şi la sediul IPJ Timiş.
20:20
Flacăra olimpică a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 va fi aprinsă în data de 26 noiembrie, la Olympia, în Grecia, înainte de a începe periplul său prin Italia, relatează L'Equipe.
20:10
J. D. Vance anunţă, la Ierusalim, după o întâlnire cu Benjamin Netanyahu, că dezarmarea Hamasului va fi ”foarte dificilă”. El evocă ”o structură de alianţe în Orientul Mijlociu”, în urma acordului Israelului cu Hamasul, în vederea extinderii Acordurilor A # News.ro
Vicepreşedintele american J. D. Vance a avertizat miercuri, la Ierusalim, că sarcina dezarmării mişcării islamiste palestiniene Hamas şi reconstrucţiei Fâşiei Gaza va fi ”foarte dificilă”, relatează AFP.
20:00
Burduja: Era bine ca întreaga coaliţie să aibă un numitor comun, să păstreze stabilitatea în guvernare şi să aibă acelaşi candidat / Mizez pe raţiunea electorilor de dreapta din Bucureşti că vor percepe care candidat are prima şansă, între PNL şi USR # News.ro
Liderul PNL Bucureşti, Sebastian Burduja, a declarat miercuri că ea bine ca întreaga coaliţie să aibă un numitor comun, să păstreze stabilitatea în guvernare şi să aibă acelaşi candidat la Primăria Capitalei, chiar dacă era greu, dar n-ar fi fost imposibil, însă nu s-a dorit, nu s-a putut, nu s-a vrut. El a menţionat că alegerile primare sunt în mecanism de stat în SUA, în Franţa, în alte state, în alte democraţii mature şi nu se supără nimeni, iar cel mai bun câştigă. Burduja a mai spus că mizează pe raţiunea electorilor din Bucureşti, mai ales a celor de dreapta, care vor percepe care candidat va avea prima şansă din partea unui partid de dreapta, PNL sau USR.
19:50
Dragoş Pîslaru: Dacă CCR voia să se pronunţe şi pe formă, şi pe fond, se pronunţa pe formă şi pe fond/ S-a pronunţat pe formă, asta înseamnă că nu are alte observaţii/ Dacă legea trece în forma asta, am încasa cei 231 de milioane de euro # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a afirmat că, dacă Curtea Constituţională a României ar fi dorit să se pronunţe şi pe formă şi pe fond în ce priveşte legea privind pensiile magistraţilor, făcea acest lucru, dar, dacă s-a pronunţat pe formă, înseamnă că nu are alte observaţii. Pîslaru a menţionat că, dacă legea ar trece în forma propusă de premierul Ilie Bolojan, România ar încasa 231 de milioane de euro.
19:50
Sebastian Burduja: Nu voi candida. PNL are opţiuni foarte bune şi am încredere că putem să dăm un primar liberal pentru Bucureşti, după foarte mult timp / Scenariul de tip apocalipsă, ca primarul să vină din partea unui partid izolaţionist # News.ro
Preşedintele PNL Bucureşti, Sebastian Burduja, a declarat miercuri că nu va candida, el arătând că PNL are opţiuni foarte bune şi are încredere că pot să dea un primar liberal pentru Bucureşti, după foarte mult timp. El a mai spus că scenariul de tip apocalipsă este ca primarul să vină din partea unui partid izolaţionist, în contextul în care coaliţia guvernamentală este împărţită.
19:50
Bogdan Ivan: Avem strategia de a reduce preţul pe kWh de la 1,55 lei cât era, în medie, în prima zi de mandat şi de a-l duce cât mai aproape de cifra de un leu/ Avem patru furnizori care au reuşit să aibă oferte sub 1,3 lei pe kWh # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afimat că există o strategie de a reduce preţul la electricitate de la 1,55 lei pe kWh, atât cât era, în medie, în prima zi de mandat, şi de a-l duce cât mai aproape de un leu. El a menţionat că în prezent sunt patru furnizori care au reuşit să aibă oferte sub 1,3 lei pe kWh.
