Nicuşor Dan este joi la reuniunea Consiliului Europei. Va participa şi la discuţiile legate de situaţia economică în UE
Gândul, 23 octombrie 2025 08:50
Nicuşor Dan este prezent, joi, la reuniunea Consiliului European, de la Bruxelles. Pe agenda evenimentului sunt inserate discuţii legate de situaţiile din zonele în care există conflict armat. Temele principale de discuţie, de pe agenda Consiliului Europei, rămân situaţia din Ucraina, din Orientul Mijlociu, securitatea şi apărarea europeană, competitivitatea UE şi tranziţia dublă, accesul la […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
09:20
Începe dimineața de joi cu un zâmbet! GÂNDUL.RO îți înseninează ziua cu bancul „Bunele maniere fac toți banii”. Bunele maniere fac toți banii! Două tipe stau de vorbă. – Când am născut primul copil, soțul mi-a dăruit o casă la munte. – Ce drăguț! – Daaa! Și, când am născut al doilea copil, mi-a dăruit o casă […]
09:20
Dan Dungaciu: „Europenii nu pot să-l SFIDEZE pe Trump, dar dau drumul propagandei din presă” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre campania europenilor împotriva lui Trump. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Să tot spui că Trump nu înțelege ce se întâmplă acolo, că pe el nu-l informează nimeni, că […]
Acum 15 minute
09:10
S-a aflat cine este bărbatul drogat care a încercat să intre cu mașina în Ambasada Rusiei. Are o carieră de peste două decenii în MEDICINĂ # Gândul
Incidentul petrecut în noaptea de miercuri spre joi la Ambasada Rusiei din București are în prim-plan un renumit medic stomatolog, în vârstă de 53 de ani. Acesta a fost oprit de jandarmi după ce a încercat să lovească poarta instituției diplomatice. Testele antidrog au indicat prezența a două substanțe interzise, benzodiazepină și amfetamină. Bărbatul care […]
09:10
Liceele tehnologice din Ilfov pregătesc noi generații de tineri pentru piața muncii, oferind companiilor specialiștii de care au nevoie. În campusurile liceelor tehnologice din Ilfov, tinerii beneficiază de ateliere moderne și de spațiul necesar pentru a învăța practic aceste meserii – un atu important pentru viitorul lor și pentru dezvoltarea economică a județului. Reprezentanții Consiliului […]
09:10
Val de ironii și glume la adresa ANAF. A fost scos la licitație un pat de lemn: „Urmează hârtia igienică și veioza de pe noptieră?” # Gândul
Un val de glume și ironii au apărut în mediul online. ANAF a scos la licitație un pat de lemn, iar anunțul a fost distribuit pe Facebook, internauții nu au întârziat să reacționeze imediat și au lăsat glume în comentarii cu privire la produsul vândut. ANAF a scos la licitație un pat de lemn ANAF […]
09:10
Senatorul Petrişor Peiu are dubii că România ar fi guvernată: „Vi se pare că ţara este condusă?” # Gândul
Petrişor Peiu(AUR) rezumă evenimentele din ultima perioadă, la care Guvernul a fost parte a situaţiei, şi subliniază rolul pe care Executivul ar fi trebuit să-l aibă în tranşarea evenimentelor. Senatorul AUR face o analiză la zi, într-o postare pe facebook, a situaţiilor care s-au succedat în ultima perioadă şi despre care arată că abordarea guvernanţilor […]
Acum 30 minute
09:00
Acești pensionari din România vor primi PENSII mai mari începând cu 4 noiembrie 2025. Cine se încadrează # Gândul
Chiar dacă vor veni cu o întârziere de câteva zile, pentru acești pensionari luna noiembrie aduce bani mai mulți. Iată cine se încadrează și va beneficia de măriri, începând cu data de 4 a lunii următoare. Este vorba despre persoanele care beneficiază de recalcularea pensiilor și de plata unor restanțe aferente ultimelor 13 luni. Întârziere […]
Acum o oră
08:50
Procurorii DNA desfășoară la această oră percheziții în județul Brașov într-un dosar legat de potențiale fapte de corupție petrecute în instituție. Perchezițiile au loc în 18 locații din județul Brașov iar vizată ar fi conducerea Direcției de Sănătate Publică Brașov, arată surse judiciare. Știre în curs de actualizare
08:50
Nicuşor Dan este joi la reuniunea Consiliului Europei. Va participa şi la discuţiile legate de situaţia economică în UE # Gândul
Nicuşor Dan este prezent, joi, la reuniunea Consiliului European, de la Bruxelles. Pe agenda evenimentului sunt inserate discuţii legate de situaţiile din zonele în care există conflict armat. Temele principale de discuţie, de pe agenda Consiliului Europei, rămân situaţia din Ucraina, din Orientul Mijlociu, securitatea şi apărarea europeană, competitivitatea UE şi tranziţia dublă, accesul la […]
08:40
În emisiunea Marius Tucă Show din 23 octombrie 2025, Dan Dungaciu a oferit o analiză profundă a discursului recent al președintelui Donald Trump, evidențiind cât de șocant a fost acesta atât pentru stabilimentul politic american, cât și pentru opinia publică. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Dan Dungaciu subliniază că acest discurs a fost […]
08:40
Incident periculos la AMBASADA Rusiei la București. Un bărbat drogat cu permisul suspendat a încercat să intre cu mașina în poarta clădirii # Gândul
Un bărbat de 53 de ani, aflat sub influența drogurilor, a încercat în noaptea de miercuri spre joi să intre cu mașina în porțile Ambasadei Rusiei din București. Incidentul a avut loc în noaptea de 23 octombrie 2025, în jurul orei 03:15, când un bărbat a încercat să lovească cu mașina poarta de acces auto […]
08:40
Ciolacu e hotărât să ceară sprijinul colegilor de partid din teritoriu. Fostul premier candidează la şefia CJ Buzău # Gândul
La începutul lunii octombrie, Gândul scria că Marcel Ciolacu candidează la şefia Consiliului Judeţean Buzău. Acesta a revenit cu certitudinea că, nu numai că va candida, dar este hotărât să ceară şi votul organizaţiei PSD Buzău. Miercuri, fostul premier a declarat celor de la G4Media.ro că le va cere sprijinul colegilor din organizaţia de partid […]
08:40
O pensionară din Iași a primit o amendă după 5 ani. A rămas șocată când a văzut ce a primit în cutia poștală # Gândul
Gabriela Bâzgă, o pensionară din Iași, a povestit ce a pățit din cauza unei amenzi pe care a primit-o în anul 2020, pe motiv că nu purta masca de protecție în timpul pandemiei de Covid-19. Gabrela Bâzgă, o femeie în vârstă de 70 de ani, povestește că a fost amendată pe nedrept, în anul 2020. […]
08:30
FCSB – Bologna. Gigi Becali a anunțat cum va arăta echipa de start în meciul de pe Arena Națională din Europa League # Gândul
FCSB – Bologna, din etapa 3 a Europa League se joacă joi, 23 octombrie 2025, de la ora 19:45, în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Cum poate arăta primul 11 al FCSB în meciul cu Bologna, după spusele lui Gigi Becali: Târnovanu – Pantea, Lixandru, Ngezana, Radunovic – Alhassan, Șut – […]
08:30
Liderii Uniunii Europene se reunesc joi la Bruxelles pentru un summit complex, dominat de teme majore precum sprijinul pentru Ucraina, criza climatică, controlul asupra mineralelor critice și viitorul digital al blocului. Summitul are loc pe fondul ascensiunii extremismului și al presiunilor economice tot mai mari din interiorul UE. Consiliul European din această săptămână reunește liderii […]
Acum 2 ore
08:20
Weekend-ul se apropie, iar ziua de joi trebuie începută cu voie bună. GÂNDUL.RO îți vine în ajutor cu un banc bun – „Omida vorbitoare”. Continuarea te va face să râzi. Se duce un om la un magazin zoo și zice: – Aveți vreun animal vorbitor? Vânzătorul: – Da, avem, poftim o omidă vorbitoare! Cumpără omul omida, o […]
08:10
Noi imagini cu jaful de la Luvru. Hoții au fost filmați când coboară cu macaraua și se fac nevăzuți # Gândul
Jaful de la Luvru a fost filmat. Imagini noi, dezvăluite de presa franceză, arată ușurința cu care tâlharii de la Luvru au comis celebrul jaf. Acum câteva zile, Muzeul Luvru a fost scena unui jaf de proporţii. Bijuteriile lui Napoleon, expuse în Galeria Apollo, au fost furate de nişte hoţi deghizaţi în paznici. Filmarea arată […]
08:10
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a explicat de ce România pare să se afle într-o spirală continuă de confruntare. Analistul avertizează că strategia actuală de securitate a țării este construită pe o gândire superficială și grăbită, fără o viziune asupra viitorului. Urmăriți aici, integral, emisiunea […]
08:10
Universitatea Craiova – FC Noah, în Conference League. Mirel Rădoi a vorbit despre contrele cu Mircea Lucescu # Gândul
Mirel Rădoi a declarat că echipa sa vrea prima victorie în Conference League. Universitatea Craiova – FC Noah se dispută joi, de la ora 22:00, pe Stadionul „Ion Oblemenco”, în etapa a doua a competiției. Meciul e în direct pe Digi 1 și Prima Sport 1. E prima partidă a oltenilor pe teren propriu în […]
08:00
Ultimele pregătiri pentru sfințirea CATEDRALEI MÂNTUIRII NEAMULUI. Au fost așezate scaunele în interiorul impunătorului edificiu # Gândul
Au mai rămas doar câteva zile până la momentul istoric al sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului, care va avea loc duminică, 26 octombrie. Evenimentul este încununarea manifestărilor dedicate Anului omagial al Centenarului Patriarhiei Române și va aduna mii de credincioși veniți din întreaga țară. În interiorul impunătorului edificiu, pregătirile au intrat în linie dreaptă. Scaunele, în […]
08:00
Jaful de la Luvru a fost filmat. Presa franceză arată cât de uşor le-a fost hoţilor să intre în muzeu # Gândul
Jaful de la Luvru a fost filmat. Imagini noi, dezvăluite de presa franceză, arată ușurința cu care tâlharii de la Luvru au comis celebrul jaf, acum câteva zile. Filmarea arată cum doi dintre cei 4 hoți, cu fețele acoperite de cagule, unul dintre ei îmbrăcat în muncitor, coboară rapid cu “prada” de 88 de milioane […]
Acum 4 ore
07:20
23 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Dana Nălbaru și Ryan Reynolds împlinesc 49 de ani. 24 de ani de la lansarea primului iPod # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 23 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Dana Nălbaru, născută pe 23 octombrie 1976 în Brașov, este una dintre cele mai cunoscute voci feminine din muzica pop românească de la începutul anilor 2000. A devenit celebră ca solistă a […]
Acum 6 ore
05:10
Cu cât a crescut inflația, de fapt. Gândul face o analiză direct pe bonurile de cumpărături. Unele prețuri s-au TRIPLAT # Gândul
Românii resimt inflația din plin și nu doar în tabelele Băncii Naționale a României (BNR) și Institutului Național de Statistică (INS), ci în fiecare drum la supermarket. O simplă comparație între bonurile de cumpărături din ultimii doi ani și cele din prezent arată o realitate dureroasă: aceleași produse au ajuns să coste dublu sau poate […]
05:10
Reîncepe războiul familiilor Trump-Clinton. Motivul, Sala de bal de la Casa Albă. Hillary Clinton îl acuză pe eternul său rival că „distruge” Casa poporului american. În scandal au intervenit MAGA, familia Trump și întreg aparatul prezidențial # Gândul
Inițiativa președintelui american, Donald Trump, de a ridica o sală de bal prezidențial chiar pe Aripa de Est a Casei Albe – pe care o demolează – a generat un adevărat „tămbălău” în Statele Unite. Presa filmează continuu o macara care dărâmă bucăți din Casa Albă, președintele este „fericit”, democrații s-au isterizat. „Nu e Casa […]
05:10
Kostas Passaris a ajuns pe lista celor mai săraci criminali din închisorile românești. „Monstrul din Caracal”, mai bogat decât „Fiara din Balcani” # Gândul
Criminalul grec Konstantinos Passaris a ajuns pe lista celor mai săraci criminali din penitenciarele românești. Potrivit unor documente oficiale, „Fiara din Balcani” are probleme cu banii, motiv pentru care a solicitat ajutor din partea statului. Konstantinos Passaris a fost condamnat la închisoare pe viață pentru omor deosebit de grav după ce, în noaptea de 24 […]
Acum 12 ore
01:20
Trump anunță că a anulat întâlnirea cu Putin: “Am simțit mereu că vrea toată Ucraina. Nu îl voi lăsa!” # Gândul
Președintele Donald Trump s-a întâlnit cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, în Biroul Oval, în timp ce negocierile pentru un armistițiu în Ucraina continuă. Trump și-a deschis discursul în fața reporterilor cu o declarație de optimism, recunoscând totodată că un armistițiu a fost dificil de realizat. „În ceea ce privește relația Ucraina-Rusia, ne-am gândit […]
01:10
TRUMP pune SANCȚIUNI pe marile companii de petrol ale Rusiei și îi cere lui Putin să ÎNCETEZE FOCUL în Ucraina și să accepte un ARMISTIȚIU. America nu vrea ca Rusia să ia TOATĂ Ucraina # Gândul
Știrea inițială: După anularea Summitului Păcii de la Budapesta, o evoluție semnificativă se petrece în relația americano-rusă, cu focus pe Ucraina. Trump „gripează” mașinăria de război a Rusiei: vânzarea de petrol. Într-o mișcare aproape surpriză, SUA au anunțat în deschiderea întâlnirii dintre Donald Trump și Mark Rutte, secretarul general al NATO, că sancționează cele mai […]
00:40
Dan Dungaciu: „MENTALITATEA europeană – Mai bine pierde Ucraina tot decât să negocieze cu Putin” # Gândul
În emisiunea „Marius Tucă Show” din 22 octombrie 2025, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a discutat despre situația dificilă a negocierilor europene legate de războiul din Ucraina și poziția fermă a Europei de a nu face compromisuri cu Rusia. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Dan Dungaciu a subliniat existența unei mentalități europene dominante […]
00:10
TRUMP pune SANCȚIUNI pe marile companii de petrol ale Rusiei și îi cere lui Putin să OPREASCĂ războiul din Ucraina # Gândul
SUA sancționează marile companii petroliere rusești Rosneft și Lukoil, cerând Moscovei să accepte imediat un armistițiu, a anunțat Departamentul Trezoreriei din SUA. Prin sancțiuni, sectorul energetic al Rusiei ar fi presat și s-ar diminua capacitatea Kremlinului să crească veniturile pentru mașinăria de război și sprijinirea economiei slăbite. Statele Unite vor susține în continuare o rezoluție […]
00:00
Trump neagă știrea trasmisă de WSJ potrivit căreia SUA ar fi permis Ucrainei să atace Rusia cu rachete occidentale cu rază lungă # Gândul
După ce oranizarea summitului de la Budapesta dintre SUA și Rusia a devenit incert, administrația Trump va permite Ucrainei să folosească rachete de rază lungă de fabricație occidentală, ridicând restricția. Kievul ar putea de acum să lovească ținte din interiorul Federației Ruse. Oficialii americani susțin că această măsură ar putea pune presiune pe Kremlin, determinându-l […]
00:00
Dan Dungaciu: „Orice se va întâmpla în războiul din UCRAINA, Europa va rămâne în război cu Rusia pe termen nelimitat” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre felul în care „sistemul occidental” gestionează conflictul din Ucraina. El spune că, deși se vorbește despre pace, în realitate nu există voință pentru concesii sau oprirea războiului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. „Nu contează că […]
22 octombrie 2025
23:40
Incident de securitate în Germania. POLIȚIA a tras cu muniție reală în ARMATA germană pe durata unui exercițiu de antrenament. Ironia e că armata se antrena pentru situații de urgență # Gândul
O operațiune majoră a poliției și a salvării este în plină desfășurare în prezent la Ering (Bavaria, Germania), transmite BILD. Un accident grav a avut loc în timpul unui exercițiu al Armatei Germane. Poliția și Armata s-ar fi atacat reciproc, cu muniție reală, din greșeală. Numeroase echipe de intervenție, inclusiv pompieri, se află la fața […]
23:40
În ediția din 22 octombrie 2025 a emisiunii Marius Tucă Show, analistul politic Dan Dungaciu a comentat convorbirea dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin, considerând-o un punct de cotitură important pentru percepția europeană și americănă asupra războiului din Ucraina. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Potrivit lui Dungaciu, această discuție telefonică a fost interpretată greșit prin prisma unei propagande care dorește să minimalizeze […]
23:40
Raed Arafat vrea o anchetă amplă privind cauza exploziei din Rahova: „Trebuie văzut cine a rupt sigiliul, speculațiile nu au loc” # Gândul
Raed Arafat susține o anchetă amplă pentru a se afla cine a rupt sigiliul la gaze, fapt ce a dus la explozia care s-a soldat cu trei morți în Rahova. „Situația trebuie clarificată de anchetatori, dacă gazul a fost oprit și cineva i-a dat drumul. Trebuie văzut cine a rupt sigiliul, speculațiile nu au loc. […]
23:40
Miros „posibil periculos” de gaze, detectat la un fast-food din Sectorul 5. Pompierii și membrii companiei de gaze au venit de urgență la fața locului # Gândul
Un miros „posibil periculos” a fost detectat la un fast-food din Sectorul 5 al Capitalei. Pompierii și membrii companiei de gaze au venit de urgență la fața locului. Din fericire, nu au fost constatate valori peste pragul de alarmare. Cu toate acestea, pe durata măsurătorilor, activitatea comercială a fost închisă. „În jurul orei 21.40 a […]
23:30
Claudiu Manda: M-am retras din funcția de președinte al PSD Dolj și l-am propus pentru această poziție pe Cosmin Vasile # Gândul
Eurodeputatul PSD Claudiu Manda, propus în echipa lui Sorin Grindeanu pe funcția de secretar al partidului, și-a anunțat retragerea din funcția de președinte al PSD Dolj și l-a propus pentru această poziție pe Cosmin Vasile. Claudiu Manda a anunțat într-o postare pe Facebook că în prezența delegaților PSD la Conferința Extraordinară a Organizației Județene […]
23:20
Raed Arafat, șeful DSU, a fost invitat la postul de televiziune Digi24, unde a vorbit despre explozia care a avut loc în blocul din cartierul Rahova. El spune că acea explozie nu a fost de la o „butelie”, așa, cum, de regulă, se întâmplă în cele mai multe cazuri de explozie, ci, în acest caz, […]
23:20
De ce EXPLOZIA din Rahova nu a fost urmată de incendiu. Raed Arafat: „E posibil. Este un lucru care se întâmplă des” # Gândul
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a explicat miercuri seară, la Digi 24, de ce explozia de la blocul din Rahova nu a fost urmată și de un incendiu. „Există explozii de gaz fără să fie urmate de incendiu. Noi avem, rapoartele noastre toate au… explozie de butelie de gaz, explozie de […]
23:10
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a comentat alegerea Budapestei ca loc pentru întâlnirea istorică dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Analistul spune că simplul fapt că evenimentul ar fi avut loc în Ungaria transmite un semnal: Viktor Orban este recunoscut ca un jucător important. Urmăriți […]
23:10
Raed Arafat: Dacă se adeverește că a fost închis gazul corect și cineva l-a deschis, e clar, cineva a comis o crimă, o infracțiune majoră # Gândul
Raed Arafat spune că ar putea lua în calcul ipoteza unei fapte de crimă în cazul exploziei din cartierul Rahova. „Dacă se adeverește că a fost închis gazul corect și cineva l-a deschis, e clar, cineva a comis o crimă, o infracțiune majoră. Autoritățile au luat măsurile, cineva a deschis.” Șeful SMURD spune că ar […]
23:00
O familie oferă peste 200.000 de euro unui TUTORE care să le transforme copilul de 1 an într-un „gentleman”. Ce ar trebui să facă și în ce țară # Gândul
O familie din nordul Londrei oferă, anual, suma de 180.000 de lire (adică aproape 207.000 de euro) unui tutore privat care să îi ghideze fiul de 1 an într-un „mediu cultural britanic complet” și să-l pregătească pentru școli de elită precum „Eton” sau „Harrow”. Astfel, într-un anunț postat în TES, părinții caută o persoană care […]
23:00
Ministerul Sănătății a anunțat, miercuri, că va construi noul Centru Chirurgical Cardiovascular al Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș. „Un alt proiect major pentru sănătatea din România prinde contur. Lucrările avansează conform graficului de execuție, iar construcția a depășit deja jumătatea drumului către finalizare”, a transmis ministerul pe Facebook. […]
22:50
Zodiile răsfățate ale Universului în sezonul Scorpionului. Numai reușite profesionale în perioada 22 octombrie – 21 noiembrie # Gândul
Sezonul Scorpionului aduce o energie intensă, însă benefică pentru anumite semne zodicale. Între 22 octombrie și 21 noiembrie, patru zodii vor simți pe deplin sprijinul astrelor. Fie că este vorba de noroc în dragoste, de reușite profesionale sau de decizii inspirate, această perioadă le aduce transformări în bine. Astfel, norocul favorizează deci patru semne zodiacale […]
22:30
Mit spulberat despre cei 10.000 de pași făcuți de femeile în vârstă sau sedentare pentru a reduce riscul de DECES. Cât ar trebui să meargă, de fapt # Gândul
Un nou studiu arată că femeile în vârstă își pot reduce semnificativ riscul de deces prematur, mergând doar 4.000 de pași pe zi, contestând astfel standardul larg acceptat de 10.000 de pași pe zi. Studiul, publicat în British Journal of Sports Medicine, subliniază că numărul total de pași parcurși, mai degrabă decât numărul de zile […]
22:30
Incident de securitate în Germania. Poliția a tras cu muniție reală în Armată în timpul unui exercițiu # Gândul
Polița germană a tras accidental asupra soldaților armatei germane cu muniție de antrenament, care au ripostat cu muniție reală. Un militar a fost rănit. Înainte de incident, locuitorii au sunat la numărul de urgență și au raportat că „indivizi mascați” cu puști bântuiau în jurul hambarelor, ceea ce a determinat poliția de stat să emită […]
22:20
Grindeanu, atac la monosprânceana lui Bolojan: ”Să demonstrezi că poți guverna cu inima deschisă, nu cu sprânceana încruntată către proprii cetățeni” # Gândul
Liderul social-democrat, Sorin Grindeanu, l-a ironizat pe Ilie Bolojan, transmițând mesajul: „Să demonstrăm că poți guverna și cu inima deschisă, nu doar cu sprânceana încruntată către proprii cetățeni”. Sorin Grindeanu a transmis în cadrul evenimentului de la Craiova cu referire la premierul Bolojan că: „Nu poți să vii să spui că tu vrei să […]
22:20
WSJ: SUA au ridicat restricția cheie privind utilizarea de către Ucraina a rachetelor occidentale cu rază lungă de acțiune # Gândul
După ce oranizarea summitului de la Budapesta dintre SUA și Rusia a devenit incert, administrația Trump va permite Ucrainei să folosească rachete de rază lungă de fabricație occidentală, ridicând restricția. Kievul ar putea de acum să lovească ținte din interiorul Federației Ruse. Oficialii americani susțin că această măsură ar putea pune presiune pe Kremlin, determinându-l […]
22:10
Marius Tucă Show începe joi, 23 octombrie, de la ora 20:00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
Invitatul zilei este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:10
Deținuții care l-au „terorizat” noaptea pe Sarkozy și nu l-au lăsat să doarmă s-au trezit reținuți în alt dosar. Fostul președinte al Franței nu mai suportă, vrea să iasă din închisoare # Gândul
Trei dintre deținuții care aproape că l-au „terorizat” în prima noapte de pușcărie pe fostul președinte al Franței– i-au cântat la geam, l-au strigat și l-au boscorodit, stricându-i tot somnul – s-au trezit că, după ce vor ieși din actuala pușcărie este posibil să intre în alta. Deținuții care i-au stricat somnul lui Nicolas Sarkozy […]
22:00
Un cățel a fost filmat în timp ce își ținea de mână stăpânul, în așteptarea metroului din București, iar imaginile au devenit virale # Gândul
Un cățel a fost filmat pe peronul unei stații de metrou din București, pe când ținea de mână stăpânul. Imaginile au devenit imediat virale, iar autoarea care a postat imaginile pe Tik Tok a recunoscut faptul că i-au dat lacrimile când i-a văzut. Totul s-a petrecut în weekend, la stația de metrou Piața Sudului. Acolo, […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.