Noi date din ancheta privind explozia blocului din Rahova: când au fost instalate cablul electric și conducta de gaze
Digi24.ro, 23 octombrie 2025 12:20
O ipoteză din ancheta privind explozia de la blocul din cartierul bucureștean Rahova arată că aceasta a fost provocată de acumularea de gaze provenite dintr-o fisură în subteran a unei țevi de gaze. Potrivit surselor Digi24, conducta a fost instalată în apropierea unui cablu electric, care ar fi putut crea un scurtcircuit, ducând la fisurarea țevii de gaz.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
12:30
Tinerii care scriu viitorul digital: povestea META-PRO după un an de inovație
Acum 15 minute
12:20
Noi date din ancheta privind explozia blocului din Rahova: când au fost instalate cablul electric și conducta de gaze # Digi24.ro
O ipoteză din ancheta privind explozia de la blocul din cartierul bucureștean Rahova arată că aceasta a fost provocată de acumularea de gaze provenite dintr-o fisură în subteran a unei țevi de gaze. Potrivit surselor Digi24, conducta a fost instalată în apropierea unui cablu electric, care ar fi putut crea un scurtcircuit, ducând la fisurarea țevii de gaz.
Acum 30 minute
12:10
Nicușor Dan demontează temerile privind un atac al Rusiei în Europa: „Oamenii să stea calmi” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, joi, înainte de reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, de către jurnaliștii români cum se pregătește România pentru scenariul unui posibil atac rusesc în Europa, în contextul în care președintele va anunța în perioada următoare strategia națională de apărare a țării. „Oamenii trebuie să stea calmi, pentru că suntem mult mai puternici economic decât Rusia și, dacă ne pregătim, nu există acest pericol”, a punctat Nicușor Dan.
Acum o oră
12:00
Lovitură financiară pentru Putin. UE vrea să dea Ucrainei 140 de miliarde din activele rusești înghețate. Reacția Kremlinului # Digi24.ro
Liderii Uniunii Europene se reunesc joi la Bruxelles pentru a-și demonstra sprijinul față de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în contextul tensiunilor recente generate de planurile fluctuante ale lui Donald Trump privind o întâlnire cu Vladimir Putin. Pe agenda summitului se află o propunere fără precedent: folosirea activelor rusești înghețate în Europa pentru un împrumut uriaș de 140 de miliarde de euro destinat Kievului, alături de adoptarea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Moscovei.
12:00
Sancțiunile SUA asupra celor două companii care finanțează „mașinăria de război” a Kremlinului: ce înseamnă și cine ar putea fi afectat # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri, 22 octombrie, noi sancțiuni împotriva a două dintre cele mai mari companii petroliere din Rusia, în încercarea de a exercita presiuni asupra Moscovei pentru a pune capăt războiului împotriva Ucrainei, relatează BBC.
11:50
Medvedev amenință SUA, după ce Trump a anulat întâlnirea de la Budapesta: „Este acum pe deplin pe picior de război cu Rusia" # Digi24.ro
Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev a declarat joi că deciziile administraţiei preşedintelui american Donald Trump de a anula un summit la Budapesta şi de a impune sancţiuni companiilor petroliere ruse arată că Washingtonul este "pe picior de război" cu Moscova, relatează Reuters.
11:40
Percheziții în București și în opt județe într-un dosar de spălare de bani: e vorba despre 35.000.000 de lei # Digi24.ro
Poliţiştii Capitalei, alături de alte structuri de aplicare a legii, au pus în executare, joi, 35 de mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmboviţa, Timiş, Cluj, Dolj şi Vâlcea, într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de spălare a banilor şi delapidare.
Acum 2 ore
11:30
Un bebeluş a fost găsit mort pe un câmp din judeţul Bacău, trupul său fiind învelit în haine şi ascuns în mai multe câteva pungi. Poliţiştii au început cercetările pentru a identifica persoana care l-a abandonat în zona respectivă.
11:20
Care ar fi linia de penetrare a Rusiei în Europa în cazul unui atac. Armand Goșu: România nu e neapărat vizată, dar are obligații # Digi24.ro
În contextul în care șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, a declarat că România nu intră într-un război, dar că trebuie să se pregătească ca pentru război, istoricul Armand Goșu a atras atenția, la Digi24, că țara noastră nu este într-un pericol iminent, dar trebuie să fie capabilă să se apere și să contribuie și la apărarea aliaților de pe flancul estic, în cazul unui atac din partea Rusiei.
11:10
Nou atac al lui Donald Trump la adresa Spaniei din cauza cheltuielilor de apărare: Nu este un „jucător de echipă” # Digi24.ro
După ce a amenințat Spania cu excluderea din NATO, președintele american Donald Trump a acuzat țara că nu este un „jucător de echipă” pentru că nu alocă 5% din PIB pentru cheltuielile de apărare, relatează EFE, conform Agerpres.
11:10
Alertă în județul Vaslui: căutări după un posibil accident aviatic. Un avion ultraușor a dispărut, pilotul nu mai răspunde # Digi24.ro
Autoritățile din Vaslui desfășoară căutări după dispariția unui avion ultraușor. Firma care deține aeronava nu mai poate lua legătura cu pilotul, care urma să aterizeze în zona Băcani, însă manevra nu a mai fost posibilă din cauza ceții.
11:00
Douăzeci şi trei de persoane au fost arestate după o confruntare de câteva ore cu poliţia irlandeză, ai cărei membri au fost loviţi direct cu artificii, pietre şi alte obiecte în a treia noapte consecutivă de tulburări în Dublin, generate de furia împotriva imigranţilor. Doi agenţi ai poliţiei irlandeze au fost transportaţi la spital cu leziuni suferite în timpul ciocnirilor cu protestatarii. Unul dintre poliţişti a fost lovit în cap cu o sticlă, iar celălalt a suferit o leziune la umăr, relatează The Guardian.
11:00
Prefectul Capitalei, despre intervenția Distrigaz înainte de explozia din Rahova: E o problemă. Probabil ar trebui schimbată legislația # Digi24.ro
Prefectul Bucureștiului, Andrei Nistor, a declarat, joi, la Digi24 că este „oarecum greşită” procedura prin care compania Distrigaz, în momentul în care este sesizată că se simte miros de gaze în anumite zone, doar constată, oprește gazele şi apoi sigilează, după care verificările trebuie făcute de firme autorizate. În opinia acestuia, „probabil” că este necesară modificarea legislaţiei în acest sens. „Îmi dau şi eu seama că există o problemă în tot acest proces”, a afirmat Andrei Nistor.
10:50
Ucraina a închis mai multe licee cu predare în limba română, iar măsura stârnește îngrijorare și revoltă în comunitatea românească de acolo. Măsura riscă să reducă accesul elevilor la educația în limba maternă și să afecteze păstrarea limbii române, informează Digi24.
10:40
O explozie într-o fabrică din oraşul Kopeisk de la est de Munţii Ural a ucis 12 oameni şi a rănit alţi cinci, informează joi agenţia de presă de stat TASS, preluată de dpa, şi publicaţia Izvestia, preluată de Reuters.
Acum 4 ore
10:30
Cererea pentru lucrători străini depășește numărul aprobat de Guvern. Reprezentanții PIFM: „Aproape triplu față de limita stabilită” # Digi24.ro
Pentru anul 2025, Guvernul României a aprobat un contingent de 100.000 de lucrători străini, însă datele centralizate de Inspectoratul General pentru Imigrări arată că, până în prezent, au fost depuse peste 230.885 de cereri de avize de angajare, aproape triplu față de limita stabilită prin hotărâre de guvern.
10:30
Litotriția extracorporală cu unde de șoc (ESWL) este o metodă modernă neinvazivă utilizată pentru fragmentarea calculilor urinari, permițând eliminarea lor naturală prin urină. Cum se desfășoară această procedură și în ce cazuri este indicată aflăm de la Dr. Rucsandra Manu, medic primar urologie.
10:30
Lovitură dură pentru Rusia. India reduce masiv importurile de petrol după sancțiunile lui Trump # Digi24.ro
Rafinăriile din India se pregătesc să reducă drastic importurile de petrol din Rusia, după ce Statele Unite au impus sancțiuni împotriva giganților Lukoil și Rosneft, în încercarea de a limita veniturile Moscovei folosite pentru finanțarea războiului din Ucraina. Printre companiile afectate se numără și Reliance Industries, cel mai mare cumpărător indian de țiței rusesc.
10:30
Alertă meteo: cod galben de vânt puternic în mare parte din țară. Cum va fi vremea la București # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi două avertizări cod galben de vânt puternic, valabile începând din această noapte până vineri seara. Va fi afectată cea mai mare parte a vestului și centrului țării, dar și Oltenia. La București, vineri sunt șanse de ploi slabe, vântul va sufla cu rafale de maximum 45 de km pe oră, iar temperatura maximă va fi de 20 de grade Celsius.
10:20
Metoda „accidentul": două bătrâne din Galați au rămas fără economii după ce au fost păcălite într-o escrocherie. Paguba: 63 mii de lei # Digi24.ro
Metoda „accidentul”, o escrocherie extrem de cunoscută, face noi victime. Două bătrâne din Galați au fost înșelate și lăsate fără economii, prejudiciul fiind de 63.000 de lei. O femeie a fost reținută în acest caz.
10:20
Europa League. FCSB – Bologna, diseară de la 19:45: Campioana României întâlnește o echipă cu un lot de șase ori mai scump # Digi24.ro
Partida FCSB - Bologna, din etapa a treia de UEFA Europa League, se joacă în această seară de la ora 19:45, pe Arena Națională din București, în direct pe Digi Sport 1.
10:20
Doi tineri au fost găsiți morți, într-o mașină, în zona lacului Frumoasa. Lângă ei era un pistol de asomare # Digi24.ro
Un tânăr şi o tânără de aproximativ 20 de ani, din judeţul Bacău, au fost găsiţi morți, într-un autoturism aflat într-o zonă împădurită din apropierea Lacului Frumoasa.
10:10
Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, merge în Republica Moldova la începutul lunii noiembrie. Ce va discuta la Chișinău # Digi24.ro
Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, face o vizită la Chişinău în 6 şi 7 noiembrie, a anunţat miercuri preşedintele legislativului Republicii Moldova, Igor Grosu, la postul naţional de televiziune, transmite Moldpres. Grosu a precizat că Metsola va susţine un discurs în Parlamentul de la Chişinău.
10:10
Prima ninsoare din acest sezon pe Muntele Fuji din Japonia, cu 21 de zile mai târziu decât de obicei # Digi24.ro
Prima zăpadă din acest sezon a fost observată pe muntele Fuji din Japonia joi, cu 21 de zile mai târziu comparativ cu media, însă cu 15 zile mai devreme decât anul trecut, a anunţat un birou local de meteorologie, transmite agenţia Xinhua, citată de Agerpres.
10:00
ChatGPT nu va mai funcționa pe WhatsApp din 15 ianuarie. Ce se întâmplă cu alți boți de inteligență artificială # Digi24.ro
ChatGPT va înceta să mai funcţioneze pe WhatsApp, după ce Meta a decis să schimbe termenii de funcţionare ai platformei.
09:50
Personalități publice, precum cofondatorul Apple și fondatorul Virgin, cer să fie interzisă crearea „super-inteligenţei” artificiale # Digi24.ro
Peste 850 de personalităţi din domeniul tehnologiei, ştiinţei şi politicii, printre care cofondatorul Apple, Steve Wozniak, şi fondatorul Virgin Group, Richard Branson, au semnat o declaraţie publicată miercuri prin care cer oprirea oricăror eforturi de a crea „super-inteligenţă”, o formă de inteligenţă artificială capabilă să depăşească oamenii în toate sarcinile cognitive, transmite CNBC.
09:50
Un bărbat din Cluj, arestat după ce a încălcat de 17 ori ordinul de protecție emis de fosta iubită # Digi24.ro
Un bărbat de 41 de ani din județul Cluj a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a încălcat în mod repetat ordinul de protecție emis pe numele său. Potrivit anchetatorilor, acesta s-a apropiat de fosta parteneră de 17 ori, deși avea interdicție legală de a se afla în preajma ei.
09:40
Reacția actriței Brigitte Bardot, după apariţia unor zvonuri privind starea sa de sănătate. „Nu știu care e imbecilul care a spus asta” # Digi24.ro
„Sunt bine”, a dat asigurări miercuri seară actriţa franceză Brigitte Bardot, într-un mesaj postat pe reţeaua socială X, în replică la zvonurile apărute online privind starea sa de sănătate, informează joi AFP.
09:40
Un autotren care transporta apă și sucuri a fost distrus complet de flăcări, miercuri seară, pe tronsonul Turda-Gilău al autostrăzii A3, în județul Cluj.
09:40
Avertismentul lui Marco Rubio privind proiectele israelienilor de anexare a Cisiordaniei: „Ar putea fi contraproductiv” # Digi24.ro
Şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, a avertizat miercuri, înainte de a pleca spre Israel, că votarea în parlamentul israelian a proiectelor de lege care vizează extinderea suveranităţii israeliene în Cisiordania riscă să „ameninţe” armistiţiul din Gaza.
09:40
Moment stânjenitor pe scena unui concurs de frumusețe: reprezentanta Panama și-a confundat țara cu Paraguay # Digi24.ro
Un moment stânjenitor s-a petrecut pe scena unui concurs de frumusețe. Reprezentanta Panama, Isamar Herrera, și-a confundat țara cu Paraguay și a crezut că s-a calificat în etapa următoare, furându-i, din greșeală, altei concurente lumina reflectoarelor, relatează Independent.
09:30
Cresc emisiile de dioxid de carbon. Incendiile din Los Angeles au devenit de 25 de ori mai puternice, pe fondul încălzirii globale # Digi24.ro
Încălzirea globală a făcut ca incendiile devastatoare din Los Angeles de la începutul acestui an să fie de două ori mai probabile și de 25 de ori mai extinse, potrivit unui nou raport privind incendiile globale. Astfel, căldura, seceta și activitățile umane sunt principalii factori care au contribuit la intensificarea incendiilor în pădurile și ecosistemele bogate în carbon. Raportul mai arată că la nivel global au murit din cauza incendiilor forestiere 100 de persoane în Nepal, 34 în Africa de Sud și 31 în Los Angeles.
09:20
Atac masiv al rușilor asupra Kievului, pentru a doua noapte la rând: sunt cel puțin șapte răniți # Digi24.ro
Rusia a lansat noi atacuri cu drone împotriva capitalei ucrainene Kiev, pentru a doua noapte la rând, au declarat autorităţile locale în primele ore ale zilei de joi, anunţând că cel puţin şapte persoane au fost rănite şi mai multe clădiri sunt avariate.
09:20
10 lucruri de urmărit la summitul liderilor UE de astăzi. Problemele-cheie ale Europei, adunate într-o singură ședință # Digi24.ro
De la climă la minerale critice și până la activele înghețate ale Rusiei, agenda Consiliului European de joi este plină ochi. Liderii europeni care se întâlnesc joi speră să oprească avansul populiștilor, să ajute Ucraina să câștige războiul și să stabilească care este identitatea reală a UE. (Cel puțin, majoritatea dintre ei.). Așa comentează Politico întâlnirea la nivel înalt de azi.
09:20
Incident în Germania: Cum au ajuns soldați care participau la un exercițiu și polițiști chemați de localnici să tragă unii în alții # Digi24.ro
Un soldat german a fost împușcat, din greșeală, de un polițist, în timpul unui exercițiu de amploare al Forțelor Armate Germane (Bundeswehr) în orașul Erding, din sudul Bavariei, au declarat miercuri oficiali germani, citați de Deutsche Welle.
09:10
REZULTATE LOTO - Joi, 23 octombrie 2025. Report uriaș la 6/49. La Joker sunt în joc peste 7,07 milioane de euro # Digi24.ro
Joi, 23 octombrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 19 octombrie, Loteria Română a acordat 38.947 de câștiguri în valoare totală de peste 5,29 milioane de lei.
09:00
Trump susține că discuțiile cu Putin, deși „constructive”, „nu duc nicăieri”. Reacția șefului NATO la sancțiunile SUA impuse Rusiei # Digi24.ro
După o întâlnire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, Donald Trump a vorbit despre discuțiile purtate cu Vladimir Putin. Conform liderului de la Casa Albă, conversațiile cu președintele Rusiei nu duc „nicăieri”, relatează BBC.
08:40
Nave suspectate de trafic de droguri, lovite de armata SUA în Oceanul Pacific: 5 morți. Trump amenință cu atacuri terestre în Venezuela # Digi24.ro
Şeful Pentagonului, Pete Hegseth, a anunţat miercuri seara încă un atac asupra unei ambarcaţiuni în Pacific, care s-a soldat cu moartea a trei persoane acuzate de „terorism implicat în traficul de droguri”, în cadrul unei campanii militare controversate a administraţiei Trump, relatează Reuters. Astfel, în ultimele ore, armata SUA a ucis cinci presupuşi traficanţi de droguri în atacuri împotriva a două ambarcaţiuni în estul Oceanului Pacific, în ceea ce reprezintă o extindere a utilizării forţelor armate de către administraţia Trump în campania sa de combatere a narcoticelor.
08:40
Un bărbat a încercat să forțeze, cu mașina, intrarea în incinta Ambasadei Rusiei la București # Digi24.ro
Un bărbat aflat la volanul unei mașini a încercat să intre cu forța în incinta Ambasadei Rusiei la București. S-a întâmplat joi dimineață, după ora 3.00, informează Digi24.
Acum 6 ore
08:30
Schimbare de abordare în relația Trump - Putin: summitul de la Budapesta este anulat, două companii petroliere ruse au fost sancționate # Digi24.ro
Statele Unite au impus miercuri sancţiuni marilor companii petroliere ruseşti şi au acuzat Rusia de lipsă de angajament în ceea ce priveşte încheierea războiului din Ucraina, în timp ce Moscova a desfăşurat un exerciţiu militar important cu arme nucleare. Noile sancţiuni au fost anunţate la o zi după ce planurile pentru un summit între preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin au eşuat, relatează Reuters.
07:50
Preşedintele Nicuşor Dan participă la reuniunea Consiliului European: situația din Ucraina și orinetul Mijlociu, pe agenda întâlnirii # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan va participa, joi, la reuniunea Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles. Agenda Consiliului European include ca principale teme de discuţie situaţia din Ucraina, din Orientul Mijlociu, securitatea şi apărarea europeană, competitivitatea UE şi tranziţia dublă, accesul la locuinţe, migraţia şi Republica Moldova, transmite Administraţia Prezidenţială într-un comunicat.
07:40
Procesiune religioasă în București, joi, la prânz. Restricții de trafic în centrul Capitalei # Digi24.ro
Procesiunea Calea Sfinţilor, cu moaştele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi ale Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamţ, are loc joi, în Capitală. Traficul va fi restricţionat între orele 12:00 şi 13:00, pe traseul procesiunilor religioase.
07:10
Momente de groază: un tramvai a pornit singur din depou și a lovit tot ce i-a ieșit în cale. Mărturiile pasagerilor ajunși la spital # Digi24.ro
Momente de groază la Arad, unde un tramvai a pornit singur din depou și a lovit o altă garnitură aflată în stație, dar și două mașini. În urma impactului puternic, șase oameni au fost răniți și au ajuns la spital. Atât poliția, cât și reprezentanții companiei publice de transport fac acum anchete, pentru a stabili dacă de vină a fost vatmanul, care ar fi atins din greșeală maneta de mers sau dacă ar fi fost o defecțiune tehnică.
07:10
„Este o zonă a morții pentru Rusia”: Sute de soldați ruși au rămas blocați în Delta Niprului, unde sunt vânați de drone și mor de foame # Digi24.ro
Sute de soldați ruși au rămas blocați în delta râului Nipru fără provizii și fără nicio șansă de scăpare în fața dronelor ucrainene care îi vânează zi și noapte, potrivit unui raport al serviciilor de informații din Ucraina.
07:10
Unde ar putea ajunge bijuteriile furate de la Luvru. Rețeaua ascunsă de miliarde de dolari a hoților de aur și pietre prețioase # Digi24.ro
După ce hoții au furat opt exponate din Muzeul Luvru ce fac parte din bijuteriile coroanei Franței, a început imediat o cursă pentru prinderea lor înainte ca obiectele furate să ajungă pe piața neagră. Rețeaua globală clandestină pentru obiecte de artă furate, inclusiv bijuterii, face tranzacții de miliarde de dolari pe an, potrivit FBI, și include de la ateliere de procesare a diamantelor în Dubai și Delhi, până la bijutieri din New York, Antwerp și Tel Aviv.
07:10
Reuniunea Consiliului European, umbrită de tensiuni: Ce lideri vin la Bruxelles pregătiți de veto și ce nemulțumiri au # Digi24.ro
Uniunea Europeană se pregătește pentru unul dintre cele mai tensionate summituri din ultimii ani. Liderii celor 27 de state membre se reunesc joi la Bruxelles pentru a decide asupra sprijinului acordat Ucrainei, sancțiunilor împotriva Rusiei și viitorului industriei auto europene. Însă, dincolo de agendă, atmosfera se anunță furtunoasă: mai mulți lideri, de la slovacul Robert Fico la ungarul Viktor Orbán și belgianul Bart De Wever, vin cu vetouri pregătite și revendicări care pot bloca consensul european, scrie Politico.
07:10
De ce văd Trump și Zelenski lucruri diferite când se uită la hărțile frontului: explicațiile unui expert în geografie politică # Digi24.ro
Donald Trump ar fi „sătul” să vadă hărți ale liniei frontului din Ucraina. Într-adevăr, potrivit relatărilor unui oficial european, el a aruncat hărțile delegației ucrainene în timpul ultimei sale întâlniri cu președintele Volodimir Zelenski la Casa Albă, pe 17 octombrie 2025. Mai mult, Trump l-a presat agresiv pe Zelenski să accepte condițiile Rusiei pentru a pune capăt războiului și a ceda întreaga regiune Donbas din estul Ucrainei președintelui rus Vladimir Putin, scrie Gerard Toal, profesor de relații internaționale la Universitatea Virginia Tech, într-o analiză pentru The Conversation despre importanța hărților pentru dinamica conflictelor teritoriale și a negocierilor de pace.
07:10
Vânzările de Biblii în Statele Unite au crescut cu mai mult de o treime în urma asasinării lui Charlie Kirk, scrie The Times. În septembrie, s-au vândut 2,4 milioane de biblii, o creștere de 36% față de aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor Circana BookScan. Kirk, activist politic de dreapta și susținător al naționalismului creștin, a fost împușcat pe 10 septembrie în timpul unui eveniment la Universitatea Utah Valley.
07:10
Rochia de mireasă care a stârnit furie față de elita conducătoare din Iran: „Între timp, femeile sunt bătute pentru că își arată părul” # Digi24.ro
O tânără mireasă într-o rochie elegantă fără bretele este condusă de tatăl ei într-o sală de bal, o domnișoară de onoare aruncând petale în timp ce avansează spre mire. Mireasa zâmbește, invitații zâmbesc și, poate mai mult decât oricine altcineva, tatăl miresei zâmbește. Ali Shamkhani s-ar putea să nu mai radieze atât de mult acum. Înaltul oficial al Iranului și un apropiat al ayatollahului Khamenei, liderul suprem, se confruntă cu reacții negative din cauza rochiei de mireasă a fiicei sale, Fatemeh, potrivit The Times.
07:10
Câte adăposturi antiaeriene există în fiecare județ din țară. Șeful Armatei: „Este absolut necesar să revedem acest sistem” # Digi24.ro
Şeful Statului Major al Armatei, generalul Gheorghiţă Vlad, a afirmat că Ministerul Apărării Naţionale (MApN) nu este responsabil cu gestionarea adăposturilor anti-aeriene şi consideră că este o problemă de siguranţă naţională şi trebuie revăzut acest sistem de adăposturi. El a adăugat că MApN are o evidenţă a acestor adăposturi, dar şi a reţelei de metrou care poate fi folosită în acest scop, relatează News.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.