Semafoare care arată „roșu” la viteza mare a mașinilor. O primărie testează o metodă de a opri șoferii care încalcă limita legală
Digi24.ro, 23 octombrie 2025 14:50
Primăria Brașovului testează semafoare inteligente care detectează viteza ce depășește limita legală. Semafoarele comută automat pe culoarea roșie pentru a opri șoferii la trecerile de pietoni.
• • •
Acum 5 minute
15:30
Trei persoane bănuite că au dat o mână de ajutor serviciilor ruse de spionaj au fost arestate în Marea Britanie # Digi24.ro
Trei bărbaţi au fost arestaţi joi în Marea Britanie în cadrul unei anchete în curs, cei trei fiind suspectaţi că au ajutat serviciul de spionaj al Rusiei, relatează The Guardian.
15:30
Radu Miruță trimite Corpul de Control la ANPC: „S-au pierdut aproape 16 milioane de lei din amenzi neîncasate”
15:30
Alertă în Vâlcea. Conductă de gaze spartă în timpul unor lucrări la canalizare. Zeci de persoane evacuate # Digi24.ro
Alertă de intervenție în stațiunea Băile Olănești, județul Vâlcea, după ce o conductă principală de alimentare cu gaze naturale a fost spartă în timpul unor lucrări la sistemul de canalizare. Autoritățile au evacuat 35 de persoane din zona afectată, iar echipele de intervenție acționează pentru înlăturarea oricărui pericol.
15:30
Creierul bărbaților se micșorează mai repede decât cel al femeilor pe măsură ce îmbătrânesc, arată un studiu # Digi24.ro
Creierul bărbaților pare să se micșoreze mai repede decât cel al femeilor pe măsură ce îmbătrânesc, însă boala Alzheimer continuă să afecteze femeile mult mai des, potrivit unui nou studiu, relatează Euronews.
Acum 15 minute
15:20
„Îmi pare rău, ordin”. Soldații ruși au executat în stil sovietic două familii din regiunea Donețk # Digi24.ro
Armata lui Putin a executat în stil sovietic două familii din satul Zvanivka din districtul Bakhmut, regiunea Donetsk, anunță procuratura locală.
15:20
„Niște idioți narcisiști și dependenți de droguri”. Fiica lui Alec Baldwin și Kim Basinger, acuzații grave la adresa părinților # Digi24.ro
Ireland Baldwin, fiica actorului Alec Baldwin și a actriței Kim Basinger, a lansat acuzații dure la adresa părinților ei. Într-o postare publicată pe platforma Substack, intitulată „30, Flirty, and Surviving”, ea a scris că a crescut „cu părinți narcisiști și toxici” și a vorbit despre anii de singurătate și relațiile disfuncționale care i-au marcat copilăria, scrie La Stampa.
15:20
Două femei din București şi-au făcut tratamente estetice în valoare totală de peste 21.400 de lei. Ele nu au plătit nimic clinicii # Digi24.ro
Două femei care au făcut mai multe tratamente estetice costisitoare la o clinică de specialitate din Sectorul 6 al Capitalei, pe care nu le-ar fi plătit, au fost reţinute de către poliţiştii bucureşteni pentru abuz de încredere prin fraudarea creditorilor. Potrivit anchetatorilor, femeile ar fi achiziţionat intervenţii faciale minim invazive în unitatea medicală respectivă, ştiind că nu le vor putea plăti, prejudiciul cauzat depăşind 21.400 de lei.
Acum o oră
15:00
Elicopterul președintelui indian a rămas blocat în asfaltul proaspăt așternut pe heliportul pe care a aterizat oficialul # Digi24.ro
Roțile elicopterului președintei Indiei, Droupadi Murmu, s-au blocat în asfaltul unui heliport proaspăt betonat la Pramadam. Incidentul s-a produs în momentul în care ea ateriza în Kerala pentru vizita sa la Sabarimala.
14:50
14:50
Guvernul bulgar acuză România că blochează construirea de noi poduri peste Dunăre. Critici din partea vicepremierului de la Sofia # Digi24.ro
Viceprim-ministrul şi ministrul Transporturilor şi Comunicaţiilor din Bulgaria, Grozdan Karadjov, a criticat aspru România pentru obstacolele sistematice în calea extinderii conectivităţii infrastructurii de-a lungul Dunării. În timpul unei vizite la Ruse , el a declarat că autorităţile române obstrucţionează construirea de noi poduri şi crearea de noi conexiuni cu feribotul, notează presa bulgară.
Acum 2 ore
14:30
Țara din UE care amenință că va bloca planul privind activele rusești dacă riscul nu este împărțit # Digi24.ro
Premierul unei țări din UE a atenționat că va respinge planul de a utiliza activele rusești înghețate ale băncii centrale rusești, cu excepția cazului în care alte țări din blocul comunitar vor fi de acord să împartă riscul, pregătind terenul pentru discuții tensionate între liderii UE cu privire la modul de finanțare a Ucrainei, relatează Bloomberg.
14:30
Podul Giurgiu – Ruse va avea un sistem de colectare electronică a tarifului de trecere. În plan sunt două artere de mare viteză # Digi24.ro
Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, anunţă, joi, că a fost desemnat câştigătorul licitaţiei pentru realizarea unui sistem de colectare electronică a tarifului de trecere pe sensul dinspre România a podului Giurgiu – Ruse, valoarea contractului fiind de aproape 850.000 de lei.
14:30
Premierul finlandez, mesaj către Donald Trump: „Lasă-l pe Zelenski să lovească Rusia cu rachete Tomahawk. Putin crede doar în putere” # Digi24.ro
Donald Trump ar trebui să permită Ucrainei să utilizeze rachetele de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune ale Americii pentru a lovi ținte aflate în interiorul Rusiei, a declarat prim-ministrul finlandez Petteri Orpo. Într-un interviu acordat Politico, Orpo a avertizat că Rusia reprezintă o „amenințare permanentă” la adresa securității europene și l-a îndemnat pe președintele SUA să acorde Ucrainei armele de care are nevoie pentru a se apăra și pentru a-l aduce pe Vladimir Putin la masa negocierilor pentru pace.
14:20
Livrator de mâncare, bătut cu pumnii și picioarele de un bărbat în Sectorul 2 al Capitalei. Agresorul a fost arestat preventiv # Digi24.ro
Un bărbat care a fost la închisoare pentru tentativă de omor şi care a fost eliberat la începutul acestui an a fost arestat preventiv, după ce a lovit cu pumnii şi picioarele un livrator în Sectorul 2 din București, nemulţumit de serviciile acestuia.
14:10
Cele mai importante evenimente petrecute pe 23 octombrie
14:10
Vremea la extreme în România în weekend: răcire în vest, centru și nord, temperaturi de primăvară în sud și sud-est # Digi24.ro
Deși începând de vineri, 24 octombrie, vremea se răcește în partea de vest, centru și nord, în sud și sud-est mercurul din termometre poate urca până la 22 de grade, a anunțat joi, 23 octombrie, Elena Mateescu, șefa ANM, la Digi24.
14:10
Zaharova anunță condițiile în care Rusia va reveni la masa negocierilor cu SUA privind Ucraina # Digi24.ro
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a afirmat joi că revendicările iniţiale ale Moscovei pentru o soluţie la războiul din Ucraina reprezintă punctul de plecare pentru dialogul cu SUA şi alte ţări.
14:10
Un român și-a transformat casa într-o „închisoare domestică” pentru soție și copii. Ani de teroare, violențe filmate și abuzuri # Digi24.ro
Un român stabilit în Italia, care își supraveghea soția cu camere video și o obliga să trăiască izolată, sub amenințări și bătăi, a fost condamnat la 9 ani și 8 luni de închisoare. Femeia și copiii erau controlați, lipsiți de libertate și de hrană, într-un coșmar care a durat ani întregi, relatează presa italiană.
14:00
Robert Negoiță, acuzat că a construit ilegal 11 drumuri peste magistrale de gaz din București. Primarul S3: „Au fost aici dintotdeauna” # Digi24.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a ordonat, în ultimii ani, construirea, în mod ilegal, a 11 drumuri asfaltate peste magistrale de gaz din estul Bucureștiului, potrivit Recorder. Edilul le-a reproșat cetățenilor care i-au pus întrebări despre acest subiect că au venit pregătiți de acasă. Mai mult decât atât, edilul susține că drumurile au fost dintotdeauna acolo, iar țevile de gaz au apărut după.
13:50
Regele Charles al Marii Britanii și Papa Leon s-au rugat împreună joi în Capela Sixtină din Vatican, în cadrul primei slujbe comune la care au participat un monarh englez și un pontif catolic de când regele Henric al VIII-lea s-a separat de Roma în 1534.
13:50
Beijingul şi-a exprimat, joi, dezaprobarea faţă de sancţiunile americane împotriva sectorului petrolier rus, impuse de Washington în speranţa de a determina Moscova să pună capăt războiului din Ucraina, Beijingul fiind, alături de India, principalul cumpărător al ţiţeiului rus.
13:50
Șeful administrației prezidențiale ucrainene susține că Rusia „se destramă”. „Este o parodie a fostei URSS și ar putea sfârși la fel” # Digi24.ro
Rusia ar putea ajunge să se dezintegreze, la fel ca Uniunea Sovietică, întrucât nu toate popoarele sale s-au alăturat federației în mod voluntar, potrivit lui Andrii Iermak, șeful Oficiului Prezidențial al Ucrainei. Într-un interviu acordat RBC-Ucraina, Iermak a afirmat că și rușii înșiși înțeleg că, indiferent de dimensiunea vastă a țării lor, forțele ucrainene pot ajunge oriunde, anunță Kyiv Post.
13:40
Bărbat din județul Cluj, trimis în judecată după ce a îndemnat oamenii pe TikTok la forme extreme de protest, după alegerile din 2024 # Digi24.ro
Un bărbat a fost trimis în judecată de procurorii din Cluj, după ce a realizat un filmuleţ pe TikTok în care a îndemnat oamenii la revolte sociale şi la forme extreme de protest, imediat după anularea alegerilor prezidenţiale din 2024.
Acum 4 ore
13:30
Proiectul secret al Rusiei construit cu tehnologie occidentală. Ce este „Harmony” și cum consolidează strategia nucleară a Moscovei # Digi24.ro
Rusia își protejează flota de submarine nucleare din Arctica cu un sistem de supraveghere construit folosind echipamente de înaltă tehnologie cumpărate de la companii americane și europene, printr-o rețea secretă de achiziții, conform unor înregistrări financiare recent descoperite, documente judiciare și oficiali occidentali din domeniul securității, informează Washington Post.
13:20
Zelenski, despre pachetul de sancțiuni asupra Rusiei: „O decizie bine direcționată a SUA”. Putin, amenințat cu o „presiune sporită” # Digi24.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a mulțumit joi, în marja reuniunii Consiliului European de la Bruxelles, Statelor Unite și Uniunii Europene pentru că au convenit asupra unor noi sancțiuni energetice împotriva Rusiei, afirmând că acestea sunt „foarte importante”. El le-a declarat, de asemenea, reporterilor că un armistițiu este posibil în războiul Rusiei împotriva Ucrainei, dar că este nevoie de și mai multă presiune asupra Moscovei pentru ca acest lucru să se întâmple. El a exclus orice concesii teritoriale față de Rusia, anunță The Guardian.
13:20
Cosmin Marinescu, viceguvernator BNR: Un sistem de plăți eficient și securizat creează încredere, susține dinamismul afacerilor # Digi24.ro
13:20
Doi jurnaliști ucraineni au fost uciși în urma unui atac cu dronă lansat de armata lui Putin # Digi24.ro
Jurnalista Olena Hubanova și cameramanul Evhen Karmazin de la canalul de televiziune ucrainean Freedom TV au fost uciși în urma unui atac cu drone în orașul Kramatorsk.
13:20
Conference League. Universitatea Craiova - Noah, diseară, de la 22:00, pe Digi Sport 1. Oltenii pornesc favoriți # Digi24.ro
Confruntarea Universitatea Craiova - Noah va putea fi urmărită în direct pe Digi Sport 1, diseară de la 22:00. Oltenii sunt favoriți în fața armenilor, deși nu au încă o victorie în Conference League.
13:10
Spania încearcă să-l îmbuneze pe Donald Trump și anunță că va cumpăra arme din SUA pentru Ucraina # Digi24.ro
Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a confirmat joi că Spania se va alătura programului NATO de achiziţionare de arme americane destinate Ucrainei.
13:00
Summitul Donald Trump - Xi Jinping, în pericol din cauza măsurilor dure luate de Beijing și de tensiunile crescânde # Digi24.ro
La doar o lună după ce președintele american Donald Trump a salutat „progresul” înregistrat în negocierile cu China, cele două cele mai puternice națiuni ale lumii se străduiesc să salveze summitul planificat al liderilor lor, care va avea loc peste doar o săptămână, în timp ce se acuză reciproc pentru creșterea tensiunilor, relatează Reuters.
13:00
Percheziții DNA în județul Brașov, la mai multe instituții: suspiciuni de corupție din partea unor funcționari publici # Digi24.ro
Procurorii DNA fac, joi, 18 percheziţii în Braşov, la persoane şi instituţii suspectate de infracţiuni de corupţie. Faptele ar fi fost comise în acest an.
13:00
Federaţia Internaţională de Şah îl anchetează pe marele maestru rus Vladimir Kramnik care l-a acuzat pe americanul Naroditsky că trişa # Digi24.ro
Federaţia Internaţională de Şah (FIDE) a anunţat, miercuri, că va investiga dacă marele maestru rus Vladimir Kramnik ar trebui sancţionat pentru declaraţiile publice denigratoare pe care le-a făcut „înainte şi după moartea tragică” a marelui maestru american Daniel Naroditsky.
13:00
Drulă afirmă că „se bazează” pe susținerea lui Nicușor Dan în cursa pentru Capitală. Ce spune despre dezbateri cu contracandiați # Digi24.ro
Cătălin Drulă, vicepreședintele Camerei Deputaților și deputat USR, singurul candidat cert în acest moment pentru alegerile din București, a vorbit în direct la Digi24 despre cursa pentru Capitală. El a declarat că „se bazează pe susținerea” președintelui Nicușor Dan, dar a subliniat că „cel mai mult contează votul bucureștenilor”. Drulă a spus că este pregătit să participe la dezbateri, indiferent de contracandidați.
12:40
Oficial. Guvernul a stabilit organizarea alegerilor în București, duminică, 7 decembrie. Care este calendarul electoral # Digi24.ro
Guvernul a stabilit oficial, în ședința de joi, organizarea alegerilor pentru Primăria Generală a Capitalei duminică, 7 decembrie. O dată cu acestea, vor fi alegeri și pentru Consiliul Județean Buzău, dar și în alte zece localități rămase de anul trecut și până acum fără primar. În cazul parțialelor, calendarul electoral este restrâns, iar perioada campaniei electorale redusă la jumătate.
12:30
Tinerii care scriu viitorul digital: povestea META-PRO după un an de inovație
12:20
Noi date din ancheta privind explozia blocului din Rahova: când au fost instalate cablul electric și conducta de gaze # Digi24.ro
O ipoteză din ancheta privind explozia de la blocul din cartierul bucureștean Rahova arată că aceasta a fost provocată de acumularea de gaze provenite dintr-o fisură în subteran a unei țevi de gaze. Potrivit surselor Digi24, conducta a fost instalată în apropierea unui cablu electric, care ar fi putut crea un scurtcircuit, ducând la fisurarea țevii de gaz.
12:10
Nicușor Dan demontează temerile privind un atac al Rusiei în Europa: „Oamenii să stea calmi” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, joi, înainte de reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, de către jurnaliștii români cum se pregătește România pentru scenariul unui posibil atac rusesc în Europa, în contextul în care președintele va anunța în perioada următoare strategia națională de apărare a țării. „Oamenii trebuie să stea calmi, pentru că suntem mult mai puternici economic decât Rusia și, dacă ne pregătim, nu există acest pericol”, a punctat Nicușor Dan.
12:00
Lovitură financiară pentru Putin. UE vrea să dea Ucrainei 140 de miliarde din activele rusești înghețate. Reacția Kremlinului # Digi24.ro
Liderii Uniunii Europene se reunesc joi la Bruxelles pentru a-și demonstra sprijinul față de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în contextul tensiunilor recente generate de planurile fluctuante ale lui Donald Trump privind o întâlnire cu Vladimir Putin. Pe agenda summitului se află o propunere fără precedent: folosirea activelor rusești înghețate în Europa pentru un împrumut uriaș de 140 de miliarde de euro destinat Kievului, alături de adoptarea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Moscovei.
12:00
Sancțiunile SUA asupra celor două companii care finanțează „mașinăria de război” a Kremlinului: ce înseamnă și cine ar putea fi afectat # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri, 22 octombrie, noi sancțiuni împotriva a două dintre cele mai mari companii petroliere din Rusia, în încercarea de a exercita presiuni asupra Moscovei pentru a pune capăt războiului împotriva Ucrainei, relatează BBC.
11:50
Medvedev amenință SUA, după ce Trump a anulat întâlnirea de la Budapesta: „Este acum pe deplin pe picior de război cu Rusia" # Digi24.ro
Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev a declarat joi că deciziile administraţiei preşedintelui american Donald Trump de a anula un summit la Budapesta şi de a impune sancţiuni companiilor petroliere ruse arată că Washingtonul este "pe picior de război" cu Moscova, relatează Reuters.
11:40
Percheziții în București și în opt județe într-un dosar de spălare de bani: e vorba despre 35.000.000 de lei # Digi24.ro
Poliţiştii Capitalei, alături de alte structuri de aplicare a legii, au pus în executare, joi, 35 de mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmboviţa, Timiş, Cluj, Dolj şi Vâlcea, într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de spălare a banilor şi delapidare.
Acum 6 ore
11:30
Un bebeluş a fost găsit mort pe un câmp din judeţul Bacău, trupul său fiind învelit în haine şi ascuns în mai multe câteva pungi. Poliţiştii au început cercetările pentru a identifica persoana care l-a abandonat în zona respectivă.
11:20
Care ar fi linia de penetrare a Rusiei în Europa în cazul unui atac. Armand Goșu: România nu e neapărat vizată, dar are obligații # Digi24.ro
În contextul în care șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, a declarat că România nu intră într-un război, dar că trebuie să se pregătească ca pentru război, istoricul Armand Goșu a atras atenția, la Digi24, că țara noastră nu este într-un pericol iminent, dar trebuie să fie capabilă să se apere și să contribuie și la apărarea aliaților de pe flancul estic, în cazul unui atac din partea Rusiei.
11:10
Nou atac al lui Donald Trump la adresa Spaniei din cauza cheltuielilor de apărare: Nu este un „jucător de echipă” # Digi24.ro
După ce a amenințat Spania cu excluderea din NATO, președintele american Donald Trump a acuzat țara că nu este un „jucător de echipă” pentru că nu alocă 5% din PIB pentru cheltuielile de apărare, relatează EFE, conform Agerpres.
11:10
Alertă în județul Vaslui: căutări după un posibil accident aviatic. Un avion ultraușor a dispărut, pilotul nu mai răspunde # Digi24.ro
Autoritățile din Vaslui desfășoară căutări după dispariția unui avion ultraușor. Firma care deține aeronava nu mai poate lua legătura cu pilotul, care urma să aterizeze în zona Băcani, însă manevra nu a mai fost posibilă din cauza ceții.
11:00
Douăzeci şi trei de persoane au fost arestate după o confruntare de câteva ore cu poliţia irlandeză, ai cărei membri au fost loviţi direct cu artificii, pietre şi alte obiecte în a treia noapte consecutivă de tulburări în Dublin, generate de furia împotriva imigranţilor. Doi agenţi ai poliţiei irlandeze au fost transportaţi la spital cu leziuni suferite în timpul ciocnirilor cu protestatarii. Unul dintre poliţişti a fost lovit în cap cu o sticlă, iar celălalt a suferit o leziune la umăr, relatează The Guardian.
11:00
Prefectul Capitalei, despre intervenția Distrigaz înainte de explozia din Rahova: E o problemă. Probabil ar trebui schimbată legislația # Digi24.ro
Prefectul Bucureștiului, Andrei Nistor, a declarat, joi, la Digi24 că este „oarecum greşită” procedura prin care compania Distrigaz, în momentul în care este sesizată că se simte miros de gaze în anumite zone, doar constată, oprește gazele şi apoi sigilează, după care verificările trebuie făcute de firme autorizate. În opinia acestuia, „probabil” că este necesară modificarea legislaţiei în acest sens. „Îmi dau şi eu seama că există o problemă în tot acest proces”, a afirmat Andrei Nistor.
10:50
Ucraina a închis mai multe licee cu predare în limba română, iar măsura stârnește îngrijorare și revoltă în comunitatea românească de acolo. Măsura riscă să reducă accesul elevilor la educația în limba maternă și să afecteze păstrarea limbii române, informează Digi24.
10:40
O explozie într-o fabrică din oraşul Kopeisk de la est de Munţii Ural a ucis 12 oameni şi a rănit alţi cinci, informează joi agenţia de presă de stat TASS, preluată de dpa, şi publicaţia Izvestia, preluată de Reuters.
10:30
Cererea pentru lucrători străini depășește numărul aprobat de Guvern. Reprezentanții PIFM: „Aproape triplu față de limita stabilită” # Digi24.ro
Pentru anul 2025, Guvernul României a aprobat un contingent de 100.000 de lucrători străini, însă datele centralizate de Inspectoratul General pentru Imigrări arată că, până în prezent, au fost depuse peste 230.885 de cereri de avize de angajare, aproape triplu față de limita stabilită prin hotărâre de guvern.
