„Îmi pare rău, ordin”. Soldații ruși au executat în stil sovietic două familii din regiunea Donețk

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a mulțumit joi, în marja reuniunii Consiliului European de la Bruxelles, Statelor Unite și Uniunii Europene pentru că au convenit asupra unor noi sancțiuni energetice împotriva Rusiei, afirmând că acestea sunt „foarte importante”. El le-a declarat, de asemenea, reporterilor că un armistițiu este posibil în războiul Rusiei împotriva Ucrainei, dar că este nevoie de și mai multă presiune asupra Moscovei pentru ca acest lucru să se întâmple. El a exclus orice concesii teritoriale față de Rusia, anunță The Guardian.