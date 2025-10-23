Doi jurnaliști ucraineni au fost uciși în urma unui atac cu dronă lansat de armata lui Putin
Digi24.ro, 23 octombrie 2025 13:20
Jurnalista Olena Hubanova și cameramanul Evhen Karmazin de la canalul de televiziune ucrainean Freedom TV au fost uciși în urma unui atac cu drone în orașul Kramatorsk.
Acum 10 minute
13:50
Regele Charles al Marii Britanii și Papa Leon s-au rugat împreună joi în Capela Sixtină din Vatican, în cadrul primei slujbe comune la care au participat un monarh englez și un pontif catolic de când regele Henric al VIII-lea s-a separat de Roma în 1534.
13:50
Beijingul şi-a exprimat, joi, dezaprobarea faţă de sancţiunile americane împotriva sectorului petrolier rus, impuse de Washington în speranţa de a determina Moscova să pună capăt războiului din Ucraina, Beijingul fiind, alături de India, principalul cumpărător al ţiţeiului rus.
13:50
Șeful administrației prezidențiale ucrainene susține că Rusia „se destramă”. „Este o parodie a fostei URSS și ar putea sfârși la fel” # Digi24.ro
Rusia ar putea ajunge să se dezintegreze, la fel ca Uniunea Sovietică, întrucât nu toate popoarele sale s-au alăturat federației în mod voluntar, potrivit lui Andrii Iermak, șeful Oficiului Prezidențial al Ucrainei. Într-un interviu acordat RBC-Ucraina, Iermak a afirmat că și rușii înșiși înțeleg că, indiferent de dimensiunea vastă a țării lor, forțele ucrainene pot ajunge oriunde, anunță Kyiv Post.
Acum 30 minute
13:40
Bărbat din județul Cluj, trimis în judecată după ce a îndemnat oamenii pe TikTok la forme extreme de protest, după alegerile din 2024 # Digi24.ro
Un bărbat a fost trimis în judecată de procurorii din Cluj, după ce a realizat un filmuleţ pe TikTok în care a îndemnat oamenii la revolte sociale şi la forme extreme de protest, imediat după anularea alegerilor prezidenţiale din 2024.
13:30
Proiectul secret al Rusiei construit cu tehnologie occidentală. Ce este „Harmony” și cum consolidează strategia nucleară a Moscovei # Digi24.ro
Rusia își protejează flota de submarine nucleare din Arctica cu un sistem de supraveghere construit folosind echipamente de înaltă tehnologie cumpărate de la companii americane și europene, printr-o rețea secretă de achiziții, conform unor înregistrări financiare recent descoperite, documente judiciare și oficiali occidentali din domeniul securității, informează Washington Post.
Acum o oră
13:20
Zelenski, despre pachetul de sancțiuni asupra Rusiei: „O decizie bine direcționată a SUA”. Putin, amenințat cu o „presiune sporită” # Digi24.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a mulțumit joi, în marja reuniunii Consiliului European de la Bruxelles, Statelor Unite și Uniunii Europene pentru că au convenit asupra unor noi sancțiuni energetice împotriva Rusiei, afirmând că acestea sunt „foarte importante”. El le-a declarat, de asemenea, reporterilor că un armistițiu este posibil în războiul Rusiei împotriva Ucrainei, dar că este nevoie de și mai multă presiune asupra Moscovei pentru ca acest lucru să se întâmple. El a exclus orice concesii teritoriale față de Rusia, anunță The Guardian.
13:20
Cosmin Marinescu, viceguvernator BNR: Un sistem de plăți eficient și securizat creează încredere, susține dinamismul afacerilor # Digi24.ro
Cosmin Marinescu, viceguvernator BNR: Un sistem de plăți eficient și securizat creează încredere, susține dinamismul afacerilor
13:20
13:20
Conference League. Universitatea Craiova - Noah, diseară, de la 22:00, pe Digi Sport 1. Oltenii pornesc favoriți # Digi24.ro
Confruntarea Universitatea Craiova - Noah va putea fi urmărită în direct pe Digi Sport 1, diseară de la 22:00. Oltenii sunt favoriți în fața armenilor, deși nu au încă o victorie în Conference League.
13:10
Spania încearcă să-l îmbuneze pe Donald Trump și anunță că va cumpăra arme din SUA pentru Ucraina # Digi24.ro
Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a confirmat joi că Spania se va alătura programului NATO de achiziţionare de arme americane destinate Ucrainei.
13:00
Summitul Donald Trump - Xi Jinping, în pericol din cauza măsurilor dure luate de Beijing și de tensiunile crescânde # Digi24.ro
La doar o lună după ce președintele american Donald Trump a salutat „progresul” înregistrat în negocierile cu China, cele două cele mai puternice națiuni ale lumii se străduiesc să salveze summitul planificat al liderilor lor, care va avea loc peste doar o săptămână, în timp ce se acuză reciproc pentru creșterea tensiunilor, relatează Reuters.
13:00
Percheziții DNA în județul Brașov, la mai multe instituții: suspiciuni de corupție din partea unor funcționari publici # Digi24.ro
Procurorii DNA fac, joi, 18 percheziţii în Braşov, la persoane şi instituţii suspectate de infracţiuni de corupţie. Faptele ar fi fost comise în acest an.
13:00
Federaţia Internaţională de Şah îl anchetează pe marele maestru rus Vladimir Kramnik care l-a acuzat pe americanul Naroditsky că trişa # Digi24.ro
Federaţia Internaţională de Şah (FIDE) a anunţat, miercuri, că va investiga dacă marele maestru rus Vladimir Kramnik ar trebui sancţionat pentru declaraţiile publice denigratoare pe care le-a făcut „înainte şi după moartea tragică” a marelui maestru american Daniel Naroditsky.
13:00
Drulă afirmă că „se bazează” pe susținerea lui Nicușor Dan în cursa pentru Capitală. Ce spune despre dezbateri cu contracandiați # Digi24.ro
Cătălin Drulă, vicepreședintele Camerei Deputaților și deputat USR, singurul candidat cert în acest moment pentru alegerile din București, a vorbit în direct la Digi24 despre cursa pentru Capitală. El a declarat că „se bazează pe susținerea” președintelui Nicușor Dan, dar a subliniat că „cel mai mult contează votul bucureștenilor”. Drulă a spus că este pregătit să participe la dezbateri, indiferent de contracandidați.
Acum 2 ore
12:40
Oficial. Guvernul a stabilit organizarea alegerilor în București, duminică, 7 decembrie. Care este calendarul electoral # Digi24.ro
Guvernul a stabilit oficial, în ședința de joi, organizarea alegerilor pentru Primăria Generală a Capitalei duminică, 7 decembrie. O dată cu acestea, vor fi alegeri și pentru Consiliul Județean Buzău, dar și în alte zece localități rămase de anul trecut și până acum fără primar. În cazul parțialelor, calendarul electoral este restrâns, iar perioada campaniei electorale redusă la jumătate.
12:30
Tinerii care scriu viitorul digital: povestea META-PRO după un an de inovație
12:20
Noi date din ancheta privind explozia blocului din Rahova: când au fost instalate cablul electric și conducta de gaze # Digi24.ro
O ipoteză din ancheta privind explozia de la blocul din cartierul bucureștean Rahova arată că aceasta a fost provocată de acumularea de gaze provenite dintr-o fisură în subteran a unei țevi de gaze. Potrivit surselor Digi24, conducta a fost instalată în apropierea unui cablu electric, care ar fi putut crea un scurtcircuit, ducând la fisurarea țevii de gaz.
12:10
Nicușor Dan demontează temerile privind un atac al Rusiei în Europa: „Oamenii să stea calmi” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, joi, înainte de reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, de către jurnaliștii români cum se pregătește România pentru scenariul unui posibil atac rusesc în Europa, în contextul în care președintele va anunța în perioada următoare strategia națională de apărare a țării. „Oamenii trebuie să stea calmi, pentru că suntem mult mai puternici economic decât Rusia și, dacă ne pregătim, nu există acest pericol”, a punctat Nicușor Dan.
12:00
Lovitură financiară pentru Putin. UE vrea să dea Ucrainei 140 de miliarde din activele rusești înghețate. Reacția Kremlinului # Digi24.ro
Liderii Uniunii Europene se reunesc joi la Bruxelles pentru a-și demonstra sprijinul față de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în contextul tensiunilor recente generate de planurile fluctuante ale lui Donald Trump privind o întâlnire cu Vladimir Putin. Pe agenda summitului se află o propunere fără precedent: folosirea activelor rusești înghețate în Europa pentru un împrumut uriaș de 140 de miliarde de euro destinat Kievului, alături de adoptarea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Moscovei.
12:00
Sancțiunile SUA asupra celor două companii care finanțează „mașinăria de război” a Kremlinului: ce înseamnă și cine ar putea fi afectat # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri, 22 octombrie, noi sancțiuni împotriva a două dintre cele mai mari companii petroliere din Rusia, în încercarea de a exercita presiuni asupra Moscovei pentru a pune capăt războiului împotriva Ucrainei, relatează BBC.
Acum 4 ore
11:50
Medvedev amenință SUA, după ce Trump a anulat întâlnirea de la Budapesta: „Este acum pe deplin pe picior de război cu Rusia" # Digi24.ro
Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev a declarat joi că deciziile administraţiei preşedintelui american Donald Trump de a anula un summit la Budapesta şi de a impune sancţiuni companiilor petroliere ruse arată că Washingtonul este "pe picior de război" cu Moscova, relatează Reuters.
11:40
Percheziții în București și în opt județe într-un dosar de spălare de bani: e vorba despre 35.000.000 de lei # Digi24.ro
Poliţiştii Capitalei, alături de alte structuri de aplicare a legii, au pus în executare, joi, 35 de mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmboviţa, Timiş, Cluj, Dolj şi Vâlcea, într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de spălare a banilor şi delapidare.
11:30
Un bebeluş a fost găsit mort pe un câmp din judeţul Bacău, trupul său fiind învelit în haine şi ascuns în mai multe câteva pungi. Poliţiştii au început cercetările pentru a identifica persoana care l-a abandonat în zona respectivă.
11:20
Care ar fi linia de penetrare a Rusiei în Europa în cazul unui atac. Armand Goșu: România nu e neapărat vizată, dar are obligații # Digi24.ro
În contextul în care șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, a declarat că România nu intră într-un război, dar că trebuie să se pregătească ca pentru război, istoricul Armand Goșu a atras atenția, la Digi24, că țara noastră nu este într-un pericol iminent, dar trebuie să fie capabilă să se apere și să contribuie și la apărarea aliaților de pe flancul estic, în cazul unui atac din partea Rusiei.
11:10
Nou atac al lui Donald Trump la adresa Spaniei din cauza cheltuielilor de apărare: Nu este un „jucător de echipă” # Digi24.ro
După ce a amenințat Spania cu excluderea din NATO, președintele american Donald Trump a acuzat țara că nu este un „jucător de echipă” pentru că nu alocă 5% din PIB pentru cheltuielile de apărare, relatează EFE, conform Agerpres.
11:10
Alertă în județul Vaslui: căutări după un posibil accident aviatic. Un avion ultraușor a dispărut, pilotul nu mai răspunde # Digi24.ro
Autoritățile din Vaslui desfășoară căutări după dispariția unui avion ultraușor. Firma care deține aeronava nu mai poate lua legătura cu pilotul, care urma să aterizeze în zona Băcani, însă manevra nu a mai fost posibilă din cauza ceții.
11:00
Douăzeci şi trei de persoane au fost arestate după o confruntare de câteva ore cu poliţia irlandeză, ai cărei membri au fost loviţi direct cu artificii, pietre şi alte obiecte în a treia noapte consecutivă de tulburări în Dublin, generate de furia împotriva imigranţilor. Doi agenţi ai poliţiei irlandeze au fost transportaţi la spital cu leziuni suferite în timpul ciocnirilor cu protestatarii. Unul dintre poliţişti a fost lovit în cap cu o sticlă, iar celălalt a suferit o leziune la umăr, relatează The Guardian.
11:00
Prefectul Capitalei, despre intervenția Distrigaz înainte de explozia din Rahova: E o problemă. Probabil ar trebui schimbată legislația # Digi24.ro
Prefectul Bucureștiului, Andrei Nistor, a declarat, joi, la Digi24 că este „oarecum greşită” procedura prin care compania Distrigaz, în momentul în care este sesizată că se simte miros de gaze în anumite zone, doar constată, oprește gazele şi apoi sigilează, după care verificările trebuie făcute de firme autorizate. În opinia acestuia, „probabil” că este necesară modificarea legislaţiei în acest sens. „Îmi dau şi eu seama că există o problemă în tot acest proces”, a afirmat Andrei Nistor.
10:50
Ucraina a închis mai multe licee cu predare în limba română, iar măsura stârnește îngrijorare și revoltă în comunitatea românească de acolo. Măsura riscă să reducă accesul elevilor la educația în limba maternă și să afecteze păstrarea limbii române, informează Digi24.
10:40
O explozie într-o fabrică din oraşul Kopeisk de la est de Munţii Ural a ucis 12 oameni şi a rănit alţi cinci, informează joi agenţia de presă de stat TASS, preluată de dpa, şi publicaţia Izvestia, preluată de Reuters.
10:30
Cererea pentru lucrători străini depășește numărul aprobat de Guvern. Reprezentanții PIFM: „Aproape triplu față de limita stabilită” # Digi24.ro
Pentru anul 2025, Guvernul României a aprobat un contingent de 100.000 de lucrători străini, însă datele centralizate de Inspectoratul General pentru Imigrări arată că, până în prezent, au fost depuse peste 230.885 de cereri de avize de angajare, aproape triplu față de limita stabilită prin hotărâre de guvern.
10:30
Litotriția extracorporală cu unde de șoc (ESWL) este o metodă modernă neinvazivă utilizată pentru fragmentarea calculilor urinari, permițând eliminarea lor naturală prin urină. Cum se desfășoară această procedură și în ce cazuri este indicată aflăm de la Dr. Rucsandra Manu, medic primar urologie.
10:30
Lovitură dură pentru Rusia. India reduce masiv importurile de petrol după sancțiunile lui Trump # Digi24.ro
Rafinăriile din India se pregătesc să reducă drastic importurile de petrol din Rusia, după ce Statele Unite au impus sancțiuni împotriva giganților Lukoil și Rosneft, în încercarea de a limita veniturile Moscovei folosite pentru finanțarea războiului din Ucraina. Printre companiile afectate se numără și Reliance Industries, cel mai mare cumpărător indian de țiței rusesc.
10:30
Alertă meteo: cod galben de vânt puternic în mare parte din țară. Cum va fi vremea la București # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi două avertizări cod galben de vânt puternic, valabile începând din această noapte până vineri seara. Va fi afectată cea mai mare parte a vestului și centrului țării, dar și Oltenia. La București, vineri sunt șanse de ploi slabe, vântul va sufla cu rafale de maximum 45 de km pe oră, iar temperatura maximă va fi de 20 de grade Celsius.
10:20
Metoda „accidentul": două bătrâne din Galați au rămas fără economii după ce au fost păcălite într-o escrocherie. Paguba: 63 mii de lei # Digi24.ro
Metoda „accidentul”, o escrocherie extrem de cunoscută, face noi victime. Două bătrâne din Galați au fost înșelate și lăsate fără economii, prejudiciul fiind de 63.000 de lei. O femeie a fost reținută în acest caz.
10:20
Europa League. FCSB – Bologna, diseară de la 19:45: Campioana României întâlnește o echipă cu un lot de șase ori mai scump # Digi24.ro
Partida FCSB - Bologna, din etapa a treia de UEFA Europa League, se joacă în această seară de la ora 19:45, pe Arena Națională din București, în direct pe Digi Sport 1.
10:20
Doi tineri au fost găsiți morți, într-o mașină, în zona lacului Frumoasa. Lângă ei era un pistol de asomare # Digi24.ro
Un tânăr şi o tânără de aproximativ 20 de ani, din judeţul Bacău, au fost găsiţi morți, într-un autoturism aflat într-o zonă împădurită din apropierea Lacului Frumoasa.
10:10
Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, merge în Republica Moldova la începutul lunii noiembrie. Ce va discuta la Chișinău # Digi24.ro
Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, face o vizită la Chişinău în 6 şi 7 noiembrie, a anunţat miercuri preşedintele legislativului Republicii Moldova, Igor Grosu, la postul naţional de televiziune, transmite Moldpres. Grosu a precizat că Metsola va susţine un discurs în Parlamentul de la Chişinău.
10:10
Prima ninsoare din acest sezon pe Muntele Fuji din Japonia, cu 21 de zile mai târziu decât de obicei # Digi24.ro
Prima zăpadă din acest sezon a fost observată pe muntele Fuji din Japonia joi, cu 21 de zile mai târziu comparativ cu media, însă cu 15 zile mai devreme decât anul trecut, a anunţat un birou local de meteorologie, transmite agenţia Xinhua, citată de Agerpres.
10:00
ChatGPT nu va mai funcționa pe WhatsApp din 15 ianuarie. Ce se întâmplă cu alți boți de inteligență artificială # Digi24.ro
ChatGPT va înceta să mai funcţioneze pe WhatsApp, după ce Meta a decis să schimbe termenii de funcţionare ai platformei.
Acum 6 ore
09:50
Personalități publice, precum cofondatorul Apple și fondatorul Virgin, cer să fie interzisă crearea „super-inteligenţei” artificiale # Digi24.ro
Peste 850 de personalităţi din domeniul tehnologiei, ştiinţei şi politicii, printre care cofondatorul Apple, Steve Wozniak, şi fondatorul Virgin Group, Richard Branson, au semnat o declaraţie publicată miercuri prin care cer oprirea oricăror eforturi de a crea „super-inteligenţă”, o formă de inteligenţă artificială capabilă să depăşească oamenii în toate sarcinile cognitive, transmite CNBC.
09:50
Un bărbat din Cluj, arestat după ce a încălcat de 17 ori ordinul de protecție emis de fosta iubită # Digi24.ro
Un bărbat de 41 de ani din județul Cluj a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a încălcat în mod repetat ordinul de protecție emis pe numele său. Potrivit anchetatorilor, acesta s-a apropiat de fosta parteneră de 17 ori, deși avea interdicție legală de a se afla în preajma ei.
09:40
Reacția actriței Brigitte Bardot, după apariţia unor zvonuri privind starea sa de sănătate. „Nu știu care e imbecilul care a spus asta” # Digi24.ro
„Sunt bine”, a dat asigurări miercuri seară actriţa franceză Brigitte Bardot, într-un mesaj postat pe reţeaua socială X, în replică la zvonurile apărute online privind starea sa de sănătate, informează joi AFP.
09:40
Un autotren care transporta apă și sucuri a fost distrus complet de flăcări, miercuri seară, pe tronsonul Turda-Gilău al autostrăzii A3, în județul Cluj.
09:40
Avertismentul lui Marco Rubio privind proiectele israelienilor de anexare a Cisiordaniei: „Ar putea fi contraproductiv” # Digi24.ro
Şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, a avertizat miercuri, înainte de a pleca spre Israel, că votarea în parlamentul israelian a proiectelor de lege care vizează extinderea suveranităţii israeliene în Cisiordania riscă să „ameninţe” armistiţiul din Gaza.
09:40
Moment stânjenitor pe scena unui concurs de frumusețe: reprezentanta Panama și-a confundat țara cu Paraguay # Digi24.ro
Un moment stânjenitor s-a petrecut pe scena unui concurs de frumusețe. Reprezentanta Panama, Isamar Herrera, și-a confundat țara cu Paraguay și a crezut că s-a calificat în etapa următoare, furându-i, din greșeală, altei concurente lumina reflectoarelor, relatează Independent.
09:30
Cresc emisiile de dioxid de carbon. Incendiile din Los Angeles au devenit de 25 de ori mai puternice, pe fondul încălzirii globale # Digi24.ro
Încălzirea globală a făcut ca incendiile devastatoare din Los Angeles de la începutul acestui an să fie de două ori mai probabile și de 25 de ori mai extinse, potrivit unui nou raport privind incendiile globale. Astfel, căldura, seceta și activitățile umane sunt principalii factori care au contribuit la intensificarea incendiilor în pădurile și ecosistemele bogate în carbon. Raportul mai arată că la nivel global au murit din cauza incendiilor forestiere 100 de persoane în Nepal, 34 în Africa de Sud și 31 în Los Angeles.
09:20
Atac masiv al rușilor asupra Kievului, pentru a doua noapte la rând: sunt cel puțin șapte răniți # Digi24.ro
Rusia a lansat noi atacuri cu drone împotriva capitalei ucrainene Kiev, pentru a doua noapte la rând, au declarat autorităţile locale în primele ore ale zilei de joi, anunţând că cel puţin şapte persoane au fost rănite şi mai multe clădiri sunt avariate.
09:20
10 lucruri de urmărit la summitul liderilor UE de astăzi. Problemele-cheie ale Europei, adunate într-o singură ședință # Digi24.ro
De la climă la minerale critice și până la activele înghețate ale Rusiei, agenda Consiliului European de joi este plină ochi. Liderii europeni care se întâlnesc joi speră să oprească avansul populiștilor, să ajute Ucraina să câștige războiul și să stabilească care este identitatea reală a UE. (Cel puțin, majoritatea dintre ei.). Așa comentează Politico întâlnirea la nivel înalt de azi.
09:20
Incident în Germania: Cum au ajuns soldați care participau la un exercițiu și polițiști chemați de localnici să tragă unii în alții # Digi24.ro
Un soldat german a fost împușcat, din greșeală, de un polițist, în timpul unui exercițiu de amploare al Forțelor Armate Germane (Bundeswehr) în orașul Erding, din sudul Bavariei, au declarat miercuri oficiali germani, citați de Deutsche Welle.
