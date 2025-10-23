Israelul desfăşoară o serie de atacuri violente în Munţii Anti-Liban, în apropiere de Siria
News.ro, 23 octombrie 2025 18:20
Aviaţa israeliană a desfăşurat joi o serie de atacuri în zone muntoase, în estul Libanului, potrivit presei de stat, iar armata israeliană anunţă că a vizat obiective Hezbollah, inclusiv o instalaţie de producţie de rachete de precizie, relatează AFP.
Acum 10 minute
18:30
ICCJ a decis că este admisibilă solicitarea de revizuire a sentinţei formulată de Remus Truică în dosarul Ferma Băneasa, în care a fost condamnat la şapte ani de închisoare/ Instanţa trimite dosarul la CA Ploieşti pentru a soluţiona pe fond cererea # News.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a decis, joi, că este admisibilă solicitarea de revizuire a sentinţei formulată de Remus Truică, omul de afaceri condamnat la şapte ani de închisoare în dosarul Ferma Băneasa. ICCJ arată că decizia are la bază ”identificarea unor fapte şi împrejurări noi, care nu au fost cunoscute sau analizate de instanţele anterioare, elemente care pot schimba perspectiva asupra cauzei”, şi trimite dosarul la Curtea de Apel Ploieşti pentru a soluţiona pe fond cererea de revizuire.
18:30
Dosarul de contrabandă cu mărfuri aduse din Turcia intrumentat de DIICOT Caraş-Severin – 11 persoane au fost reţinute şi 6 plasate sub control judiciar / Patru dintre inculpaţi sunt poliţişti din Timiş, unul având funcţie de comandă # News.ro
Procurorii DIICOT Caraş-Severin care instrumentează dosarul de contrabandă cu mărfuri aduse din Turcia au dispus reţinerea a 11 persoane şi plasarea sub control judiciar a altor şase, patru dintre inculpaţi fiind poliţişti din Timiş, unul având funcţie de comandă. La cele aproape 60 de percheziţii făcute miercuri s-au gpsit bani, bijuterii, ceasuri de lux şi poşete de damă.
Acum 30 minute
18:20
Un reper emblematic al oraşului New York va deveni epicentrul sărbătorii fotbalului anul viitor, când Rockefeller Center va găzdui "satul fanilor" Cupei Mondiale, în Manhattan, au anunţat joi organizatorii, potrivit Reuters.
18:20
18:10
UPDATE - Argeş: Intervenţie a pompierilor după ce s-a semnalat miros de gaz, la Mioveni/ Au fost evacuaţi circa 80 de locatari, dar şi o şcoală din apropiere/ Distrigaz Sud Reţele: Supraodorizare accidentală a gazului natural # News.ro
Zece echipaje de pompieri intervin, joi după-amiază, după ce s-a semnalat miros de gaz în patru scări ale unui bloc de locuinţe din oraşul Mioveni. Din clădire au fost evacuate aproximativ 80 de persoane. Totodată, au fost evacuaţi circa 600 de elevi şi angajaţii unei unităţi de învăţământ din apropiere. Reprezentanţii Distrigaz Sud Reţele afirmă că s-a produs o supraodorizare accidentală a gazului natural licrat la Mioveni, în condiţiile depăşirii concentraţiei normale de etil mercaptan, substanţă care se adaugă în gazul natural pentru a-i putea depista prezenţa în încăperi. Prefectura Argeş explică faptul că supradozarea a făcut să fie simţite şi cele mai mici scurgeri, în peste 50 de blocuri.
18:10
Ministrul Energiei ia în calcul, după finalizarea anchetei în cazul exploziei din Rahova, un demers pentru completarea legislaţiei dacă se constată „lacune”: Companiile de gaze naturale şi de electricitate trebuie să respecte procedurile la virgulă # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că ia în calcul, după terminarea anchetei în cazul exploziei din Rahova, dacă se constată că sunt „lacune” în procedurile legale, să iniţieze un demers pentru completarea legislaţiei pentru ca astfel de tragedii să nu se mai întâmple. El avertizează că toate companiile care operează în sistemul de gaze naturale şi de energie electrică trebuie să ştie că au obligaţii „foarte clare” şi proceduri pe care trebuie să le respecte „la virgulă”, pentru că, în caz contrar, vor avea nişte „penalităţi uriaşe”.
18:10
Partizan, după acuzaţiile aduse lui Artan: A recunoscut răspunderea pentru consecinţele celor întâmplate / Are legătură cu posibile probleme de sănătate apărute în ultima perioadă / Ne delimităm ferm de orice formă de violenţă, discriminare # News.ro
Membrii trupei Partizan, cu care artistul Adrian Pleşca (Artan) colaborează de peste 15 ani, au transmis, joi, că nu au asistat niciodată la un asemenea comportament din partea lui, însă situaţia creată ar putea avea legătură cu posibile probleme de sănătate apărute în ultima perioadă, care i-au afectat discernământul. Ei consideră cazul ca fiind unul izolat şi afirmă că se delimitează de ”orice formă de violenţă, discriminare sau comportament lipsit de respect”. Reacţia vine după ce Artan a fost acuzat de mama unei tinere că i-a ”hărţuit” fiica, la un local, încercând să o sărute cu forţa.
18:10
Un salvator ucis în Harkov şi o sinagogă avariată la Kiev în atacuri ruseşti. Alţi cinci salvatori răniţi, dar şi opt persoane la Kiev şi doi lucrători feroviari în Sumî. Armata ucraineană anunţă că Rusia a lansat 130 de drone, Moscova anunţă că a doborât # News.ro
Un salvator a fost ucis în atacuri ruse în Ucraina, în noaptea de miercuri spre joi şi joi dimineaţa, care au perturbat traficul feroviar şi au avariat o sinagogă, anunţă autorităţile ucrainene, relatează AFP.
Acum o oră
18:00
Prahova: Incendiu puternic, cu degajări importante de fum, la o firmă din Ariceştii Rahtivani. Ard deşeuri pe o suprafaţă de o mie de metri pătraţi - VIDEO # News.ro
Un incendiu puternic, cu degajări importante de fum, a izbucnit, joi după-amiază, la o firmă care gestionează deşeuri, în comuna prahoveană Ariceştii Rahtivani. Focul s-a extins pe o suprafaţă de o mie de metri pătraţi. Autorităţile au emis mesaj Ro-Alert din cauza degajărilor de fum.
17:50
Luka Modric, generos la sosirea sa la AC Milan. Ce cadou le-a făcut noilor săi coechipieri # News.ro
Jucătorul croat Luka Modric a făcut cadouri surpriză noilor săi coechipieri în momentul în care a semnat cu AC Milan.
17:40
Curtea de Apel Bucureşti aplică principiul individualizării pedepsei – o nouă reuşită a echipei SCA „Dima Andrei şi Asociaţii” # News.ro
În urma apelului promovat de echipa SCA „Dima Andrei şi Asociaţii”, Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I Penală a dispus înlocuirea executării pedepsei privative de libertate cu suspendarea sub supraveghere, conform art. 91–93 Cod penal.
17:40
Grindeanu, despre pensiile magistraţilor: Dacă până în 28 noiembrie nu avem o lege aprobată, pierdem peste 200 de milioane de euro / Dacă vrem ca totul să se transforme într-o fugă după imagine, riscăm ca acest concurs prost să ducă la un eşec # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, la Galaţi, despre pensiile magistraţilor şi grupul de lucru pe care l-a propus în coaliţie pentru realizarea unui nou proiect, că dacă până în 28 noiembrie nu avem o lege aprobată, pierdem peste 200 de milioane de euro iar dacă vrem ca totul să se transforme într-o fugă după imagine, riscăm ca acest concurs prost să ducă la un eşec.
Acum 2 ore
17:30
Cel puţin zece morţi, cinci răniţi grav şi 12 persoane date dispărute în Rusia, într-o explozie la o fabrică de explozivi, la Kopeisk, în regiunea Celiabinsk # News.ro
Cel puţin zece persoane au fost ucise, iar alte 12 au fost date dispărute într-o explozie la o fabrică, în centrul Rusiei, miercuri, anunţă joi guvernatorul din Celiabinsk, Aleksei Teksler, fără să precizeze circumstanţele, relatează AFP.
17:30
Argeş: Intervenţie a pompierilor după ce s-a semnalat miros de gaz în patru scări ale unui bloc din Mioveni/ Au fost evacuaţi circa 80 de locatari, dar şi elevii şi personalul unei şcoli din apropiere # News.ro
Zece echipaje de pompieri intervin, joi după-amiază, după ce s-a semnalat miros de gaz în patru scări ale unui bloc de locuinţe din oraşul Mioveni. Din clădire au fost evacuate aproximativ 80 de persoane. Totodată, au fost evacuaţi elevii şi angajaţii unei unităţi de învăţământ din apropiere.
17:20
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Primarul General interimar Stelian Bujduveanu, despre situaţia blocului avariat: Vom reconstrui imobilele oamenilor, rămânând în proprietatea lor # News.ro
Primarul General interimar al Municipiului Bucureşti Stelian Bujduveanu, afirmă, în urma unei discuţii cu premierul Ilie Bolojan şi cu ministrul Dezvoltării Cseke Attila, că actul normativ referitor la situaţia blocului din Calea Rahovei afectat grav de o explozie la sfârşitul săptămânii trecute, va prevedea posibilitatea ca Primăria Capitalei. să poată hotărî să reconstruiască imobile în situaţii de avarie, iar ulterior imobilele să rămână în proprietatea celor afectaţi. ”Vom reconstrui imobilele oamenilor, rămânând în proprietatea lor”, a subliniat Bujduveanu, după ce un anunţ al Ministerului Dezvoltării conform căruia oamenii ar fi urmat să fie chiriaşi în blocul reconstruit a provocat nemulţumirea locatarilor.
17:10
Ruth Chepngetich, deţinătoarea recordului mondial la maraton, a fost suspendată trei ani pentru dopaj # News.ro
Ruth Chepngetich, deţinătoarea recordului mondial la maraton feminin, a fost suspendată joi pentru o perioadă de trei ani de către Unitatea de Integritate în Atletism (AIU), după ce a recunoscut că a încălcat regulile antidoping prin utilizarea diureticului interzis hidroclorotiazidă, relatează Reuters.
17:00
Alimentarea cu energie electrică a centralei nucleare Zaporojie din Ucraina a fost restabilită după o întrerupere-record de o lună, a anunţat joi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), relatează AFP.
17:00
Indonezia îşi menţine poziţia privind interzicerea sportivilor israelieni, în ciuda sancţiunilor CIO # News.ro
Indonezia a promis, joi, că va continua să joace „un rol activ” în sportul mondial, în ciuda sancţiunilor impuse cu o zi înainte de Comitetul Olimpic Internaţional (COI), care a solicitat federaţiilor sportive să nu mai organizeze competiţii în această ţară, ca urmare a revocării vizelor gimnaştilor israelieni, relatează AFP.
17:00
Nicuşor Dan, după promulgarea legii privind reforma sănătăţii: Medicii de familie vor putea deschide mai uşor puncte de lucru în localităţi mici, pacienţii cu boli grave vor beneficia de servicii decontate integral în regim de spitalizare de zi # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a promulgat săptămâna aceasta legea care permite să facem o reformă consistentă în domeniul sănătăţii, proiect care face parte din pachetul de legi pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament. Potrivit preşedintelui, prin noile reglementări, medicii de familie vor putea deschide mai uşor puncte de lucru în localităţi mici, pacienţii cu boli grave (HIV/SIDA, tuberculoză, cancer) vor beneficia de servicii spitaliceşti decontate integral în regim de spitalizare de zi.
17:00
Ministrul Sănătăţii anunţă reluarea examenului pentru obţinerea titlului de medic specialist Medicină de Urgenţă, după numeroase nereguli / Medicii au reclamat ”o adevărată experienţă traumatizantă” / Întârziere de peste 7 ore şi probleme cu subiectele # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, joi, reluarea examenului pentru obţinerea titlului de medic specialist Medicină de Urgenţă, după ce au fost semnalate numeroase nereguli, între care întârzieri semnificative faţă de ora oficială de începere şi întrebări neclare sau fără legătură directă cu tematica de concurs. Medicii au reclamat că proba a început cu întârziere de peste 7 ore, iar itemii au inclus paragrafe extinse, dense şi încărcate de detalii, necesitând o analiză minuţioasă pentru a putea fi înţelese şi rezolvate în mod corect.
16:40
Un echipaj de jandarmi a intervenit, joi, pentru îndepărtarea a doi şerpi dintr-o locuinţă în comuna Bălăciţa, judeţul Mehedinţi. Proprietarul a sunat la numărul de urgenţă 112, după ce pisica sa s-a agitat.
Acum 4 ore
16:30
Şef de biroul din cadrul ADP Sector 6, reţinut, fiind acuzat că şi-ar fi însuşit peste 330.000 de lei / Ar fi întocmit borderouri de predare false pentru autoturisme ridicate de pe domeniul public, iar banii i-ar fi pierdut la pariuri sportive # News.ro
Un şef de biroul din cadrul ADP Sector 6 a fost reţinut, joi, fiind acuzat de delapidare, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, toate în formă continuată. În perioada decembrie 2024 – august 2025, şi-ar fi însuşit peste 330.000 de lei din banii instituţiei, după ce ar fi întocmit borderouri de predare false pentru autoturisme ridicate de pe domeniul public. Surse judiciare afirmă că banii i-ar fi pierdut la pariuri sportive.
16:30
Cinci percheziţii făcute de poliţiştii Capitalei în judeţele Ilfov, Dolj, Timiş şi Buzău, într-un dosar de înşelăciune, fals informatic şi fals în înscrisuri sub semnătură privată/ prejudiciul estimat, aproape 380.000 de lei # News.ro
Poliţiştii Caitalei fac, joi, cinci perchziţii la locuinţe din judeţele Ilfov, Dolj, Timiş şi Buzău, într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru înşelăciune, fals informatic şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. Potrivit anchetatorilor, presupuşii infractori s-ar fi recomandat ca reprezentanţi ai unor firme de marketing şi promovare şi ar fi înşelat mai multe persoane cărora le-ar fi propus colaborări ce presupuneau şedinţe foto plătite, prejudiciul cauzat fiind estimat la aproximativ 378.000 de lei.
16:20
Rusia a predat joi Ucrainei 1000 de cadavre prezentate ca fiind ale soldaţilor ucraineni ucişi în luptă, a anunţat administraţia ucraineană responsabilă cu prizonierii de război, relatează AFP.
16:20
Perechea Monica Niculescu/Sabrina Santamaria (România/SUA), cap de serie numărul 3, a fost eliminată, joi, în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 250 de la Guangzhou.
16:10
Nicuşor Dan: Zi extrem de încărcată la reuniunea liderilor UE de la Bruxelles. Este important să avansăm în implementarea proiectelor de securitate şi apărare în strânsă coordonare UE-NATO # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan transmite, joi, la reuniunea liderilor UE de la Bruxelles, că este important să se avanseze în implementarea proiectelor de securitate şi apărare în strânsă coordonare UE-NATO şi să se găsească un echilibru între politicile de climă şi menţinerea competitivităţii economiilor noastre astfel încât impactul asupra firmelor şi cetăţenilor să fie cât mai redus.
16:10
Ministerul Finanţelor: România a obţinut acordul Comisiei Europene pentru înlocuirea jalonului din PNRR privind reducerea GAP-ului de TVA şi a evitat o pierdere de până la 1 miliard de euro din granturi, în 2026 # News.ro
România a obţinut acordul Comisiei Europene pentru înlocuirea jalonului din PNRR privind reducerea GAP-ului de TVA şi a evitat o pierdere de până la 1 miliard de euro din granturi, în 2026, în urma unor negocieri purtate de Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, cu reprezentanţii Comisiei Europene.
16:10
Un muncitor a murit, după ce a căzut de pe o schelă, de la o înălţime de patru metri, în timp ce lucra în incinta unei unităţi de învăţământ din Sfântu Gheorghe # News.ro
Un muncitor în vârstă de 54 de ani a murit, joi, după ce a căzut de pe o schelă, de la o înălţime de patru metri, în timp ce lucra în incinta unei unităţi de învăţământ din Sfântu Gheorghe. A fost deschisă o anchetă pentru a stabili ce s-a întâmplat şi dacă au fost luate toate măsurile necesare pentru prevenirea unui astfel de incident.
16:00
Regele Charles şi Papa Leon s-au rugat împreună, o premieră în ultimele cinci secole, care simbolizează reconcilierea # News.ro
Regele Charles al Marii Britanii şi Papa Leon s-au rugat împreună joi în Capela Sixtină din Vatican, aceasta fiind prima slujbă comună la care participă un monarh englez şi un pontif catolic de la Marea Schismă din 1534, când regele Henric al VIII-lea s-a desprins de Biserica de la Roma, relatează Reuters.
16:00
„Tîlcovenii”, un concert-spectacol original semnat de Dan Dediu şi Gigi Căciuleanu, la Ateneul Român # News.ro
„Tîlcovenii” un concert-spectacol original, semnat de doi maeştri ai muzicii, dansului şi poeziei, compozitorul Dan Dediu şi coregraful Gigi Căciuleanu, va avea loc în 2 decembrie, de la ora 19.00, la Ateneul Român, anunţă Fundaţia Art Production.
15:40
Cei doi ucraineni acuzaţi de sabotaj în România au contestat măsura arestului preventiv / Judecătorii vor dezbate cererea în 28 octombrie # News.ro
Cei doi ucraineni acuzaţi de tentativă la acte de diversiune, după ce au vrut să incendieze sediul unei firme de curierat din Bucureşti, au contestat măsura arestului preventiv, iar Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va dezbate cererea în 28 octombrie.
15:20
Brigadă de arbitri din România, delegată la semifinala UEFA Women’s Nations League dintre Spania şi Suedia # News.ro
O brigadă de arbitri din România va oficia, vineri, în cea de-a doua semifinală a UEFA Women’s Nations League, la partida dintre Spania şi Suedia.
15:20
Grindeanu, despre candidatul PSD la Primăria Capitalei: În weekend o să am mai multe întâlniri cu Organizaţia de Bucureşti. Probabil că o să facem un Birou Permanent Naţional, la începutul săptămânii viitoare, unde vom decide candidatul # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat joi că în weekend va avea mai multe întâlniri cu Organizaţia de Bucureşti şi probabil vor face şi un Birou Permanent Naţional, la începutul săptămânii viitoare, unde vor decide candidatul formaţiunii.
15:20
Radu Miruţă: În 29 noiembrie vom spune obiectivele pe care Armata Română vrea să le achiziţioneze prin SAFE şi care sunt firmele potenţiale care concurează pentru fiecare produs / Contractul va fi încheiat şase luni mai târziu # News.ro
Ministrul Energiei, Radu Miruţă, a afirmat că în 29 noiembrie vor fi anunţate obiectivele pe care Armata Română vrea să le achiziţioneze prin SAFE şi care sunt firmele potenţiale care concurează pentru fiecare produs, urmând ca fiecare contract să fie încheiat într-o perioadă de cel mult şase luni.
15:10
Ministrul Economiei: S-au terminat verificările la toate cele şase societăţi din subordine/ Conducerile au fost numite cu nerespectarea legii, păcălindu-se AMEPIP astfel încât să nu mai fie o verificare suplimentară # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a afirmat că s-au încheiat verificările la şase societăţi din subordinea ministerului şi la toate a fost constatată aceeaşi situaţie şi anume conducerile fiind numite cu nerespectarea legii, păcălindu-se AMEPIP pentru a nu mai fi realizată o verificare suplimentară.
15:10
Peste 8.400 de dosare au fost aprobate în cadrul Programului Rabla pentru persoane fizice, anunţă Administraţia Fondului pentru Mediu # News.ro
Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) anunţă că a publicat lista cu 8.486 ecotichete în valoare de 107.708.000 de lei depuse în cadrul Programului Rabla pentru persoane fizice.
15:10
Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea Elcomex I.E.A. de către o companie din grupul Electroalfa # News.ro
Consiliul Concurenţei anunţă că a autorizat tranzacţia prin care Electro Alfa Servicii Inginerie SRL, parte a grupului Electroalfa, intenţionează să preia Elcomex I.E.A. SA.
15:10
Conductă de gaze subterană, spartă în urma unor lucrări de canalizare, în Băile Olăneşti / Perimetru de siguranţă de 800 de metri / 35 de persoane au fost evacuate # News.ro
O conductă de gaze subterană a fost spartă, joi, în urma unor lucrări de canalizare, în Băile Olăneşti, judeţul Vâlcea. Pompierii au stabilit un perimetru de siguranţă de 800 de metri şi au evacuat 35 de persoane. Furnizarea gazului a fpst sistată.
15:00
Radu Miruţă: A fost demis Consiliul de Administraţie de la Salrom şi au fost trimise la DNA adrese cu privire la neregulile constatate / Au cumpărat două combine recondiţionate cu 35 de milioane de lei, iar ele se vând cu 250.000 de euro # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a anunţat că a fost demis Consiliul de Administraţie de la Salrom şi au fost trimise la Direcţia Naţională Anticorupţie adrese cu privire la neregulile constatate acolo. El a precizat că au fost cumpărate două combine recondiţionate pentru salinele Slănic şi Vâlcea cu 35 de milioane de lei, în condiţiile în care pe siteul producătorului acestea costă 250.000 de euro. De asemenea, pentru Salina Praid a fost cumpărată o combină care nu respecta regimul de lucru acolo deoarece sunt nişte condiţii cu potenţiale riscuri de explozie pentru că se mai înregistrează emanaţii de gaz.
15:00
Trei persoane bănuite că au ajutat serviciul de spionaj al Rusiei au fost arestate în Marea Britanie # News.ro
Trei bărbaţi au fost arestaţi joi în Marea Britanie în cadrul unei anchete în curs, cei trei fiind suspectaţi că au ajutat serviciul de spionaj al Rusiei, relatează The Guardian.
14:50
McDonald’s continuă investiţiile în formarea tinerilor din România prin programul YoungLead # News.ro
Premier Restaurants România, operatorul lanţului de restaurante McDonald’s în România, continuă să investească în dezvoltarea tinerilor care îşi doresc o carieră în management, prin programul YoungLead.
14:50
Restricţionarea importurilor ucrainene de motorină prin Constanţa. Oil Terminal a segregat volumele din India, suspectate că sunt din ţiţei rusesc. Trader: România, discriminată faţă de Slovacia şi Ungaria # News.ro
Compania românească de stat Oil Terminal, operatorul terminalului petrolier din portul Constanţa, a luat măsuri pentru a segrega circuitul prin care sunt descărcate, încărcate şi stocate în terminal cantităţile de motorină venite din India, suspectate de Ucraina că sunt fabricate din ţiţei rusesc şi care au determinat autorităţile de la Kiev să restricţioneze, de la 1 octombrie, importurile de motorină prin portul Constanţa.
14:40
Expoziţia „Plăcuţele vechi ale caselor din Bucureştii de altădată”, o incursiune vizuală şi documentară în istoria ascunsă a oraşului, la OAR # News.ro
Expoziţia „Plăcuţele vechi ale caselor din Bucureştii de altădată”, o incursiune vizuală şi documentară în istoria ascunsă a oraşului, va fi deschisă în perioada 27 octombrie - 4 noiembrie, la sediul Ordinului Arhitecţilor din România - Filiala Bucureşti (strada Sfantul Constantin nr 32, la subsol). Vernisajul va avea loc în 27 octombrie, ora 18:30, la sediul OAR Bucureşti.
14:40
Covasna: O maşină şi o trotinetă electrică, implicate într-un accident rutier / Un adolescent de 16 ani este grav rănit / El circula pe o pistă special amenajată / Încă nu s-a stabilit cum s-a produs evenimentul # News.ro
Un adolescent de 16 ani care circula cu o trotitetă electrică pe o pistă special amenajată din municipiul Sfântu Gheorghe a fost grav rănit, joi, într-un accident în care a mai fost implicată o maşină. Încă nu s-a stabilit cum s-a produs evenimentul.
14:40
Netflix prezintă teaserul oficial şi noi imagini pentru „Emily in Paris: Sezonul 5”/ VIDEO # News.ro
Netflix dezvăluie teaserul oficial şi noi imagini din „Emily in Paris: Sezonul 5”. Toate cele 10 episoade ale noului sezon vor fi lansate în 18 decembrie.
Acum 6 ore
14:30
Sindicaliştii din Apele Române o acuză pe Diana Buzoianu că nu face, deliberat, ”distincţia între conduceri politizate, decizii administrative impuse şi munca reală” a specialiştilor: Riscă să compromită în mod injust imaginea unui corp profesional esenţi # News.ro
Sindicaliştii din Apele Române dezaprobă profund, într-o scrisoare transmisă joi, mesajele publice transmise de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, cu privire la angajaţii instituţiei, acuzând-o că, în mod deliberat, nu face distincţia între ”conduceri politizate, decizii administrative impuse de la centru şi munca reală, tehnică” a specialiştilor. Sindicalitii atrag atenţia că cei mai mulţi lucreză în condiţii grele, cu resurse limitate, fiind cei care stau efectiv în calea viiturilor, iar mesajele ministrului ”riscă să compromită în mod injust imaginea unui corp profesional esenţial”.
14:30
Ioana Dogioiu: Premierul Ilie Bolojan a absolvit programul de studii de 3 ani al Facultăţii de Matematică, din cadrul Universităţii Timişoara / A intrat din primul an la facultate, dar un an de zile a făcut armata # News.ro
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat, joi, că premierul Ilie Bolojan a absolvit programul de studii de 3 ani al Facultăţii de Matematică, din cadrul Universităţii Timişoara. Ea a mai spus că Bolojan a intrat din primul an la facultate, dar un an de zile a făcut armata, aşa cum erau regulile la acea vreme.
14:30
Operat la clavicula dreaptă după căzătura suferită în Grand Prix-ul Indoneziei, Marc Marquez spera totuşi să revină în Marele Premiu de la Valencia, la jumătatea lunii noiembrie. O dorinţă care nu se va împlini, deoarece spaniolul şi-a încheiat definitiv sezonul joi.
14:30
Doi jurnalişti ucraineni de la canalul Freedom TV, Aliona Gramova şi Evghen Karmazin, au fost ucişi joi de o dronă rusă în Kramatorsk, în estul Ucrainei, în timp ce se aflau într-o maşină la o benzinărie, a anunţat postul de televiziune, relatează AFP.
14:20
Două femei care şi-au făcut tratamente estetice costisitoare la o clinică din Capitală fără să plătească au fost reţinute pentru abuz de încredere prin fraudarea creditorilor/ Prejudiciul depăşeşte 21.400 de lei - VIDEO # News.ro
Două femei care au făcut mai multe tratamente estetice costisitoare la o clinică de specialitate din sectorul 6 al Capitalei pe care nu le-ar fi plătit au fost reţinute de către poliţiştii bucureşteni pentru abuz de încredere prin fraudarea creditorilor. Potrivit anchetatorilor, femeile în vârstă de 34 şi 36 de ani ar fi achiziţionat intervenţii faciale minim invazive în unitatea medicală respectivă, ştiind că nu le vor putea plăti, prejudiciul cauzat depăşind 21.400 de lei. printre tratamentele la care au fost supuse „clientele” sunt cele cu acid hialuronic şi toxină botulinică.
