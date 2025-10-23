Florin Manole: Sunt convins că, în marja congresului PSD, vom vedea oameni slab alfabetizaţi politic spunând că nu e democraţie la PSD, dar când a fost festivalul democraţiei, vă amintiţi slugărnicia: Ce bun eşti tu, Cîţu! Ce bun eşti tu, Ciucă!

18:10

Membrii trupei Partizan, cu care artistul Adrian Pleşca (Artan) colaborează de peste 15 ani, au transmis, joi, că nu au asistat niciodată la un asemenea comportament din partea lui, însă situaţia creată ar putea avea legătură cu posibile probleme de sănătate apărute în ultima perioadă, care i-au afectat discernământul. Ei consideră cazul ca fiind unul izolat şi afirmă că se delimitează de ”orice formă de violenţă, discriminare sau comportament lipsit de respect”. Reacţia vine după ce Artan a fost acuzat de mama unei tinere că i-a ”hărţuit” fiica, la un local, încercând să o sărute cu forţa.