Giganţii apărării Airbus, Thales şi Leonardo fuzionează pentru a crea un rival european al reţelei Starlink
News.ro, 23 octombrie 2025 19:50
Companiile europene Airbus, Thales şi Leonardo au anunţat joi o fuziune a activităţilor lor din domeniul sateliţilor şi spaţiului, formând ”un lider european în domeniul spaţial”, menit să concureze cu serviciul Starlink al lui Elon Musk, transmite CNBC.
• • •
Acum 10 minute
20:00
Florin Manole speră ca, în coaliţie, competiţia pentru Primăria Capitalei să nu se transforme într-un conflict: Sunt pesimist. Mă uit în Consiliul Local Sector 1, unde USR este absolut iraţional, se comportă mai rău decât AUR în Parlament # News.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, lider al organizaţiei PSD Sector 1, spune că speră ca în coaliţie, competiţia pentru Primăria Capitalei să nu se transforme într-un conflict, el admiţând că este pesimist, pentru că se uită în Consiliul Local Sector 1, unde USR este absolut iraţional şi se comportă mai rău decât AUR în Parlament.
20:00
Peste 50 de conflicte armate au loc în Africa, reprezentând 40% din totalul mondial, deplânge Crucea Roşie # News.ro
În Africa există peste 50 de conflicte active - reprezentând aproximativ 40% dintre ciocnirile armate din lume -, deplânge joi vicepreşedintele Comitetului Internaţional al Crucii Roşii (CICR) Gilles Carbonnier, relatează AFP.
Acum 30 minute
19:50
19:50
Florin Manole: Sunt convins că, în marja congresului PSD, vom vedea oameni slab alfabetizaţi politic spunând că nu e democraţie la PSD, dar când a fost festivalul democraţiei, vă amintiţi slugărnicia: Ce bun eşti tu, Cîţu! Ce bun eşti tu, Ciucă! # News.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a decarat joi că este convins de faptul că în marja congresului PSD, vom vedea oameni slab alfabetizaţi politic, dintre politicieni, spunând că, iată, nu e democraţie la PSD, el amintind de ”festivalul democraţiei, cu: Ce bun eşti tu, Cîţu! Ce bun eşti tu, Ciucă!”.
19:40
J. D. Vance, ”insultat personal” în Israel, respinge o anexare a Cisiordaniei ocupate drept o ”lovitură politică foarte stupidă”. Rubio o respinge drept ”contraproductivă” # News.ro
Vicepreşedintele american J. D. Vance a condamnat joi drept ”o lovitură politică foarte stupidă” - contrară liniei Washingtonului - validarea printr-un vot preliminar în Parlamentul Israelului a două proiecte de lege privind anexarea Cisiordaniei ocupate, în urma unor condamnări similare ale secretarul de Stat american Marco Rubio, care a sosit într-o vizită în Israel, relatează AFP.
19:40
MLS: Lionel Messi şi-a prelungit contractul cu Inter Miami. Noul contract, valabil până în 2028 # News.ro
Jucătorul argentinian Lionel Messi a semnat joi prelungirea contractului cu gruparea americană din MLS, Inter Miami, a anunţat clubul din Florida pe site-ul oficial.
Acum o oră
19:30
Expoziţia „Întâlniri. Sau cum se naşte o lume nouă” se deschide la La Miţa Biciclista – Stabiliment Creativ # News.ro
La Miţa Biciclista – Stabiliment Creativ inaugurează, la 31 octombrie, expoziţia „Întâlniri. Sau cum se naşte o lume nouă”, un proiect curatoriat de Andreea Apostu şi Edmond Niculuşcă, dedicat legăturilor umane care au supravieţuit dictaturii, războiului şi trecerii timpului.
19:30
O agenţie de turism din România organizează în premieră o croazieră de lux în Antarctica, cu spărgătorul de gheaţă, care costă peste 14.000 de euro: ”Cererea pentru croaziere de lux s-a dublat în ultimii doi ani” # News.ro
Românii se orientează tot mai mult spre croaziere de lux şi de expediţie, pentru care cererea s-a dublat în ultimii doi ani, potrivit datelor CruiseHub, parte din grupul Aerotravel, companie care lansează o expediţie de lux cu spărgătorul de gheaţă, în Antarctica, ce porneşte de la 14.449 euro de persoană. Expediţiile ”la capătul lumii” durează două săptămâni. Compania CruiseHub înregistrează în acest an venituri mai mari cu 27% şi o creştere a numărului de pasageri cu 19% faţă de 2023 şi estimează că va încheia anul cu o creştere totală a afacerilor de aproximativ 7% faţă de 2024.
19:30
Ministrul Muncii, Florin Manole, despre reforma pensiilor magistraţilor: Soluţia este consensul cu CSM, cu Înalta Curte, cu magistraţii / Nu va fi dialog atunci când cineva, oricine ar fi el, ar spune, asta este propunerea şi la revedere # News.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat joi, despre reforma pensiilor magistraţilor, că soluţia este consensul cu CSM, cu Înalta Curte, cu magistraţii, el precizând că nu va fi dialog atunci când cineva, oricine ar fi el, ar spune, asta este propunerea şi la revedere.
19:20
Maraton Medika TV: „Redefinirea esteticii în 2025” – dezbatere despre noile tendinţe în frumuseţe şi inovaţiile medicale # News.ro
Medika TV organizează, pe 6 noiembrie, începând cu ora 10:00, o amplă dezbatere live dedicată evoluţiilor din domeniul dermato-cosmeticii şi chirurgiei estetice. Evenimentul, intitulat „Maraton Medika TV – Redefinirea esteticii în 2025”, reuneşte medici, reprezentanţi ai clinicilor de specialitate şi branduri din industria farmaceutică, care vor analiza direcţiile actuale şi viitoare din estetica medicală.
19:20
Romgaz a aprobat Strategia de Decarbonizare şi vrea să se apropie de obiectivul zero emisii nete în anul 2050, prin investiţii de peste 2,5 miliarde de euro # News.ro
Compania de stat Romgaz, unul din cei doi mari producători de gaze din România, anunţă că a aprobat Strategia de Decarbonizare a companiei. Traiectoria pe care compania şi-o propune pentru a se apropia substanţial de obiectivul zero emisii nete în anul 2050 presupun o investiţie totală, etapizată, de peste 2,5 miliarde de euro.
19:20
Ministrul Muncii: Cea mai mare pensie de magistrat, în plată, este de 69.343 de lei, care net înseamnă 56.700 lei / Singura soluţie de reducere spre un nivel just este impozitarea progresivă, oricât de mult s-ar speria dreapta radicală # News.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat joi că cea mai mare pensie de magistrat, în plată, este de 69.343 de lei, care net înseamnă 56.700 lei. El a precizat că, pentru pensiile acum în plată, singura soluţie de reducere spre un nivel just, din punct de vedere social, este impozitarea progresivă, oricât de mult s-ar speria dreapta radicală.
19:10
Pugilista taiwaneză Lin Yu-Ting, medaliată cu aur la Jocurile Olimpice din 2024 şi căreia i s-a contestat genul în timpul turneului olimpic, a boxat din nou oficial şi a câştigat titlul naţional în categoria sa, a declarat antrenorul său pentru AFP.
19:10
J. D. Vance respinge o anexare a Cisiordaniei ocupate de către Israel drept o ”lovitură politică foarte stupidă şi o iau personal ca pe o insultă”. Rubio o respinge drept ”contraproductivă” # News.ro
Vicepreşedintele american J. D. Vance a condamnat joi drept ”o lovitură politică foarte stupidă” - contrară liniei Washingtonului - validarea printr-un vot preliminar în Parlamentul Israelului a două proiecte de lege privind anexarea Cisiordaniei ocupate, în urma unor condamnări similare ale secretarul de Stat american Marco Rubio, care a sosit într-o vizită în Israel, relatează AFP.
Acum 2 ore
19:00
Virgil Popescu: Cărbunele a fost salvat temporar, cu granturi de miliarde de euro, dar viitorul Olteniei energetice nu mai este în cărbune, ci în gaz şi regenerabile # News.ro
Cărbunele a fost salvat temporar, cu granturi de miliarde de euro, dar viitorul Olteniei energetice nu mai este în cărbune, ci în gaz şi regenerabile, transmite joi europarlamentarul PNL Virgil Popescu, fost ministru al Energiei, după ce închiderea centralelor pe cărbune, Turceni şi Rovinari, a fost amânată de la Bruxelles. El arată că proiectele Turceni şi Rovinari au fost întârziate cu 3 ani, deşi a lăsat totul la cheie şi cineva trebuie să răspundă.
18:50
Arbitrii şi observatorii partidelor care vor avea loc, vineri, în etapa a 14-a a Superligii:
18:50
Scandal la conducerea Primăriei Ploieşti. Primarul şi viceprimarul se acuză reciproc de fapte penale # News.ro
Primarul Ploieştiului, Mihai Poliţeanu, anunţă că l-a reclamat la Parchet pe viceprimarul oraşului, Alexandru Săraru, şi că i-a retras acestuia atribuţiile, după ce viceprimarul şi-ar fi folosit funcţia pentru a împiedica o executare silită care îl vizează. În replică, viceprimarul susţine că acţiunea este una pur politică şi are la bază dorinţa primarului de a-l înlocui cu o persoană care îi este apropiată. Săraru afirmă că l-a denunţat, la rândul său, pe Poliţeanu la Parchet şi că va mai depune plângeri împotriva acestuia.
18:40
Falsul căpitan SRI care a recrutat posesori de arme, inclusiv foşti combatanţi în teatrele de operaţii retraşi din MApN, pentru „misiuni speciale secrete” a fost reţinut şi a fost propus pentru arestare/ Ce au găsit poliţiştii la percheziţii # News.ro
Falsul căpitan SRI, în vârstă de 27 de ani, care a recrutat posesori de arme, inclusiv foşti combatanţi în teatrele de operaţii retraşi din MApN, pentru „misiuni speciale secrete” şi le-a făcut legitimaţii în baza cărora aceştia au interacţionat cu poliţişti şi cu alţi angajaţi din structuri de stat, a fost reţinut, iar joi a fost propus pentru arestare. La percheziţii, poliţiştii au găsit un sacou, caschetă, eghileţi şi însemne militare, puşti şi pistoale airsoft, cuţite de tip militar, bastoane telescopice, cătuşe, staţii emisie-recepţie, un body-cam, girofaruri şi legitimaţii.
18:30
ICCJ a decis că este admisibilă solicitarea de revizuire a sentinţei formulată de Remus Truică în dosarul Ferma Băneasa, în care a fost condamnat la şapte ani de închisoare/ Instanţa trimite dosarul la CA Ploieşti pentru a soluţiona pe fond cererea # News.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a decis, joi, că este admisibilă solicitarea de revizuire a sentinţei formulată de Remus Truică, omul de afaceri condamnat la şapte ani de închisoare în dosarul Ferma Băneasa. ICCJ arată că decizia are la bază ”identificarea unor fapte şi împrejurări noi, care nu au fost cunoscute sau analizate de instanţele anterioare, elemente care pot schimba perspectiva asupra cauzei”, şi trimite dosarul la Curtea de Apel Ploieşti pentru a soluţiona pe fond cererea de revizuire.
18:30
Dosarul de contrabandă cu mărfuri aduse din Turcia intrumentat de DIICOT Caraş-Severin – 11 persoane au fost reţinute şi 6 plasate sub control judiciar / Patru dintre inculpaţi sunt poliţişti din Timiş, unul având funcţie de comandă # News.ro
Procurorii DIICOT Caraş-Severin care instrumentează dosarul de contrabandă cu mărfuri aduse din Turcia au dispus reţinerea a 11 persoane şi plasarea sub control judiciar a altor şase, patru dintre inculpaţi fiind poliţişti din Timiş, unul având funcţie de comandă. La cele aproape 60 de percheziţii făcute miercuri s-au gpsit bani, bijuterii, ceasuri de lux şi poşete de damă.
18:20
Un reper emblematic al oraşului New York va deveni epicentrul sărbătorii fotbalului anul viitor, când Rockefeller Center va găzdui "satul fanilor" Cupei Mondiale, în Manhattan, au anunţat joi organizatorii, potrivit Reuters.
18:20
Israelul desfăşoară o serie de atacuri violente în Munţii Anti-Liban, în apropiere de Siria # News.ro
Aviaţa israeliană a desfăşurat joi o serie de atacuri în zone muntoase, în estul Libanului, potrivit presei de stat, iar armata israeliană anunţă că a vizat obiective Hezbollah, inclusiv o instalaţie de producţie de rachete de precizie, relatează AFP.
18:10
UPDATE - Argeş: Intervenţie a pompierilor după ce s-a semnalat miros de gaz, la Mioveni/ Au fost evacuaţi circa 80 de locatari, dar şi o şcoală din apropiere/ Distrigaz Sud Reţele: Supraodorizare accidentală a gazului natural # News.ro
Zece echipaje de pompieri intervin, joi după-amiază, după ce s-a semnalat miros de gaz în patru scări ale unui bloc de locuinţe din oraşul Mioveni. Din clădire au fost evacuate aproximativ 80 de persoane. Totodată, au fost evacuaţi circa 600 de elevi şi angajaţii unei unităţi de învăţământ din apropiere. Reprezentanţii Distrigaz Sud Reţele afirmă că s-a produs o supraodorizare accidentală a gazului natural licrat la Mioveni, în condiţiile depăşirii concentraţiei normale de etil mercaptan, substanţă care se adaugă în gazul natural pentru a-i putea depista prezenţa în încăperi. Prefectura Argeş explică faptul că supradozarea a făcut să fie simţite şi cele mai mici scurgeri, în peste 50 de blocuri.
18:10
Ministrul Energiei ia în calcul, după finalizarea anchetei în cazul exploziei din Rahova, un demers pentru completarea legislaţiei dacă se constată „lacune”: Companiile de gaze naturale şi de electricitate trebuie să respecte procedurile la virgulă # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că ia în calcul, după terminarea anchetei în cazul exploziei din Rahova, dacă se constată că sunt „lacune” în procedurile legale, să iniţieze un demers pentru completarea legislaţiei pentru ca astfel de tragedii să nu se mai întâmple. El avertizează că toate companiile care operează în sistemul de gaze naturale şi de energie electrică trebuie să ştie că au obligaţii „foarte clare” şi proceduri pe care trebuie să le respecte „la virgulă”, pentru că, în caz contrar, vor avea nişte „penalităţi uriaşe”.
18:10
Partizan, după acuzaţiile aduse lui Artan: A recunoscut răspunderea pentru consecinţele celor întâmplate / Are legătură cu posibile probleme de sănătate apărute în ultima perioadă / Ne delimităm ferm de orice formă de violenţă, discriminare # News.ro
Membrii trupei Partizan, cu care artistul Adrian Pleşca (Artan) colaborează de peste 15 ani, au transmis, joi, că nu au asistat niciodată la un asemenea comportament din partea lui, însă situaţia creată ar putea avea legătură cu posibile probleme de sănătate apărute în ultima perioadă, care i-au afectat discernământul. Ei consideră cazul ca fiind unul izolat şi afirmă că se delimitează de ”orice formă de violenţă, discriminare sau comportament lipsit de respect”. Reacţia vine după ce Artan a fost acuzat de mama unei tinere că i-a ”hărţuit” fiica, la un local, încercând să o sărute cu forţa.
18:10
Un salvator ucis în Harkov şi o sinagogă avariată la Kiev în atacuri ruseşti. Alţi cinci salvatori răniţi, dar şi opt persoane la Kiev şi doi lucrători feroviari în Sumî. Armata ucraineană anunţă că Rusia a lansat 130 de drone, Moscova anunţă că a doborât # News.ro
Un salvator a fost ucis în atacuri ruse în Ucraina, în noaptea de miercuri spre joi şi joi dimineaţa, care au perturbat traficul feroviar şi au avariat o sinagogă, anunţă autorităţile ucrainene, relatează AFP.
Acum 4 ore
18:00
Prahova: Incendiu puternic, cu degajări importante de fum, la o firmă din Ariceştii Rahtivani. Ard deşeuri pe o suprafaţă de o mie de metri pătraţi - VIDEO # News.ro
Un incendiu puternic, cu degajări importante de fum, a izbucnit, joi după-amiază, la o firmă care gestionează deşeuri, în comuna prahoveană Ariceştii Rahtivani. Focul s-a extins pe o suprafaţă de o mie de metri pătraţi. Autorităţile au emis mesaj Ro-Alert din cauza degajărilor de fum.
17:50
Luka Modric, generos la sosirea sa la AC Milan. Ce cadou le-a făcut noilor săi coechipieri # News.ro
Jucătorul croat Luka Modric a făcut cadouri surpriză noilor săi coechipieri în momentul în care a semnat cu AC Milan.
17:40
Curtea de Apel Bucureşti aplică principiul individualizării pedepsei – o nouă reuşită a echipei SCA „Dima Andrei şi Asociaţii” # News.ro
În urma apelului promovat de echipa SCA „Dima Andrei şi Asociaţii”, Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I Penală a dispus înlocuirea executării pedepsei privative de libertate cu suspendarea sub supraveghere, conform art. 91–93 Cod penal.
17:40
Grindeanu, despre pensiile magistraţilor: Dacă până în 28 noiembrie nu avem o lege aprobată, pierdem peste 200 de milioane de euro / Dacă vrem ca totul să se transforme într-o fugă după imagine, riscăm ca acest concurs prost să ducă la un eşec # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, la Galaţi, despre pensiile magistraţilor şi grupul de lucru pe care l-a propus în coaliţie pentru realizarea unui nou proiect, că dacă până în 28 noiembrie nu avem o lege aprobată, pierdem peste 200 de milioane de euro iar dacă vrem ca totul să se transforme într-o fugă după imagine, riscăm ca acest concurs prost să ducă la un eşec.
17:30
Cel puţin zece morţi, cinci răniţi grav şi 12 persoane date dispărute în Rusia, într-o explozie la o fabrică de explozivi, la Kopeisk, în regiunea Celiabinsk # News.ro
Cel puţin zece persoane au fost ucise, iar alte 12 au fost date dispărute într-o explozie la o fabrică, în centrul Rusiei, miercuri, anunţă joi guvernatorul din Celiabinsk, Aleksei Teksler, fără să precizeze circumstanţele, relatează AFP.
17:30
Argeş: Intervenţie a pompierilor după ce s-a semnalat miros de gaz în patru scări ale unui bloc din Mioveni/ Au fost evacuaţi circa 80 de locatari, dar şi elevii şi personalul unei şcoli din apropiere # News.ro
Zece echipaje de pompieri intervin, joi după-amiază, după ce s-a semnalat miros de gaz în patru scări ale unui bloc de locuinţe din oraşul Mioveni. Din clădire au fost evacuate aproximativ 80 de persoane. Totodată, au fost evacuaţi elevii şi angajaţii unei unităţi de învăţământ din apropiere.
17:20
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Primarul General interimar Stelian Bujduveanu, despre situaţia blocului avariat: Vom reconstrui imobilele oamenilor, rămânând în proprietatea lor # News.ro
Primarul General interimar al Municipiului Bucureşti Stelian Bujduveanu, afirmă, în urma unei discuţii cu premierul Ilie Bolojan şi cu ministrul Dezvoltării Cseke Attila, că actul normativ referitor la situaţia blocului din Calea Rahovei afectat grav de o explozie la sfârşitul săptămânii trecute, va prevedea posibilitatea ca Primăria Capitalei. să poată hotărî să reconstruiască imobile în situaţii de avarie, iar ulterior imobilele să rămână în proprietatea celor afectaţi. ”Vom reconstrui imobilele oamenilor, rămânând în proprietatea lor”, a subliniat Bujduveanu, după ce un anunţ al Ministerului Dezvoltării conform căruia oamenii ar fi urmat să fie chiriaşi în blocul reconstruit a provocat nemulţumirea locatarilor.
17:10
Ruth Chepngetich, deţinătoarea recordului mondial la maraton, a fost suspendată trei ani pentru dopaj # News.ro
Ruth Chepngetich, deţinătoarea recordului mondial la maraton feminin, a fost suspendată joi pentru o perioadă de trei ani de către Unitatea de Integritate în Atletism (AIU), după ce a recunoscut că a încălcat regulile antidoping prin utilizarea diureticului interzis hidroclorotiazidă, relatează Reuters.
17:00
Alimentarea cu energie electrică a centralei nucleare Zaporojie din Ucraina a fost restabilită după o întrerupere-record de o lună, a anunţat joi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), relatează AFP.
17:00
Indonezia îşi menţine poziţia privind interzicerea sportivilor israelieni, în ciuda sancţiunilor CIO # News.ro
Indonezia a promis, joi, că va continua să joace „un rol activ” în sportul mondial, în ciuda sancţiunilor impuse cu o zi înainte de Comitetul Olimpic Internaţional (COI), care a solicitat federaţiilor sportive să nu mai organizeze competiţii în această ţară, ca urmare a revocării vizelor gimnaştilor israelieni, relatează AFP.
17:00
Nicuşor Dan, după promulgarea legii privind reforma sănătăţii: Medicii de familie vor putea deschide mai uşor puncte de lucru în localităţi mici, pacienţii cu boli grave vor beneficia de servicii decontate integral în regim de spitalizare de zi # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a promulgat săptămâna aceasta legea care permite să facem o reformă consistentă în domeniul sănătăţii, proiect care face parte din pachetul de legi pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament. Potrivit preşedintelui, prin noile reglementări, medicii de familie vor putea deschide mai uşor puncte de lucru în localităţi mici, pacienţii cu boli grave (HIV/SIDA, tuberculoză, cancer) vor beneficia de servicii spitaliceşti decontate integral în regim de spitalizare de zi.
17:00
Ministrul Sănătăţii anunţă reluarea examenului pentru obţinerea titlului de medic specialist Medicină de Urgenţă, după numeroase nereguli / Medicii au reclamat ”o adevărată experienţă traumatizantă” / Întârziere de peste 7 ore şi probleme cu subiectele # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, joi, reluarea examenului pentru obţinerea titlului de medic specialist Medicină de Urgenţă, după ce au fost semnalate numeroase nereguli, între care întârzieri semnificative faţă de ora oficială de începere şi întrebări neclare sau fără legătură directă cu tematica de concurs. Medicii au reclamat că proba a început cu întârziere de peste 7 ore, iar itemii au inclus paragrafe extinse, dense şi încărcate de detalii, necesitând o analiză minuţioasă pentru a putea fi înţelese şi rezolvate în mod corect.
16:40
Un echipaj de jandarmi a intervenit, joi, pentru îndepărtarea a doi şerpi dintr-o locuinţă în comuna Bălăciţa, judeţul Mehedinţi. Proprietarul a sunat la numărul de urgenţă 112, după ce pisica sa s-a agitat.
16:30
Şef de biroul din cadrul ADP Sector 6, reţinut, fiind acuzat că şi-ar fi însuşit peste 330.000 de lei / Ar fi întocmit borderouri de predare false pentru autoturisme ridicate de pe domeniul public, iar banii i-ar fi pierdut la pariuri sportive # News.ro
Un şef de biroul din cadrul ADP Sector 6 a fost reţinut, joi, fiind acuzat de delapidare, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, toate în formă continuată. În perioada decembrie 2024 – august 2025, şi-ar fi însuşit peste 330.000 de lei din banii instituţiei, după ce ar fi întocmit borderouri de predare false pentru autoturisme ridicate de pe domeniul public. Surse judiciare afirmă că banii i-ar fi pierdut la pariuri sportive.
16:30
Cinci percheziţii făcute de poliţiştii Capitalei în judeţele Ilfov, Dolj, Timiş şi Buzău, într-un dosar de înşelăciune, fals informatic şi fals în înscrisuri sub semnătură privată/ prejudiciul estimat, aproape 380.000 de lei # News.ro
Poliţiştii Caitalei fac, joi, cinci perchziţii la locuinţe din judeţele Ilfov, Dolj, Timiş şi Buzău, într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru înşelăciune, fals informatic şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. Potrivit anchetatorilor, presupuşii infractori s-ar fi recomandat ca reprezentanţi ai unor firme de marketing şi promovare şi ar fi înşelat mai multe persoane cărora le-ar fi propus colaborări ce presupuneau şedinţe foto plătite, prejudiciul cauzat fiind estimat la aproximativ 378.000 de lei.
16:20
Rusia a predat joi Ucrainei 1000 de cadavre prezentate ca fiind ale soldaţilor ucraineni ucişi în luptă, a anunţat administraţia ucraineană responsabilă cu prizonierii de război, relatează AFP.
16:20
Perechea Monica Niculescu/Sabrina Santamaria (România/SUA), cap de serie numărul 3, a fost eliminată, joi, în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 250 de la Guangzhou.
16:10
Nicuşor Dan: Zi extrem de încărcată la reuniunea liderilor UE de la Bruxelles. Este important să avansăm în implementarea proiectelor de securitate şi apărare în strânsă coordonare UE-NATO # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan transmite, joi, la reuniunea liderilor UE de la Bruxelles, că este important să se avanseze în implementarea proiectelor de securitate şi apărare în strânsă coordonare UE-NATO şi să se găsească un echilibru între politicile de climă şi menţinerea competitivităţii economiilor noastre astfel încât impactul asupra firmelor şi cetăţenilor să fie cât mai redus.
16:10
Ministerul Finanţelor: România a obţinut acordul Comisiei Europene pentru înlocuirea jalonului din PNRR privind reducerea GAP-ului de TVA şi a evitat o pierdere de până la 1 miliard de euro din granturi, în 2026 # News.ro
România a obţinut acordul Comisiei Europene pentru înlocuirea jalonului din PNRR privind reducerea GAP-ului de TVA şi a evitat o pierdere de până la 1 miliard de euro din granturi, în 2026, în urma unor negocieri purtate de Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, cu reprezentanţii Comisiei Europene.
16:10
Un muncitor a murit, după ce a căzut de pe o schelă, de la o înălţime de patru metri, în timp ce lucra în incinta unei unităţi de învăţământ din Sfântu Gheorghe # News.ro
Un muncitor în vârstă de 54 de ani a murit, joi, după ce a căzut de pe o schelă, de la o înălţime de patru metri, în timp ce lucra în incinta unei unităţi de învăţământ din Sfântu Gheorghe. A fost deschisă o anchetă pentru a stabili ce s-a întâmplat şi dacă au fost luate toate măsurile necesare pentru prevenirea unui astfel de incident.
Acum 6 ore
16:00
Regele Charles şi Papa Leon s-au rugat împreună, o premieră în ultimele cinci secole, care simbolizează reconcilierea # News.ro
Regele Charles al Marii Britanii şi Papa Leon s-au rugat împreună joi în Capela Sixtină din Vatican, aceasta fiind prima slujbă comună la care participă un monarh englez şi un pontif catolic de la Marea Schismă din 1534, când regele Henric al VIII-lea s-a desprins de Biserica de la Roma, relatează Reuters.
16:00
„Tîlcovenii”, un concert-spectacol original semnat de Dan Dediu şi Gigi Căciuleanu, la Ateneul Român # News.ro
„Tîlcovenii” un concert-spectacol original, semnat de doi maeştri ai muzicii, dansului şi poeziei, compozitorul Dan Dediu şi coregraful Gigi Căciuleanu, va avea loc în 2 decembrie, de la ora 19.00, la Ateneul Român, anunţă Fundaţia Art Production.
15:40
Cei doi ucraineni acuzaţi de sabotaj în România au contestat măsura arestului preventiv / Judecătorii vor dezbate cererea în 28 octombrie # News.ro
Cei doi ucraineni acuzaţi de tentativă la acte de diversiune, după ce au vrut să incendieze sediul unei firme de curierat din Bucureşti, au contestat măsura arestului preventiv, iar Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va dezbate cererea în 28 octombrie.
15:20
Brigadă de arbitri din România, delegată la semifinala UEFA Women’s Nations League dintre Spania şi Suedia # News.ro
O brigadă de arbitri din România va oficia, vineri, în cea de-a doua semifinală a UEFA Women’s Nations League, la partida dintre Spania şi Suedia.
